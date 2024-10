https://www.trtworld.com/middle-east/censored-atrocity-where-are-videos-of-the-israeli-massacre-in-jabalia-18224601



Zensierte Gräueltat: Wo sind die Videos vom israelischen Massaker in Dschabalija?

25. Oktober 2024

Das israelische Militär hat palästinensische Aktivisten festgenommen und verhaftet, die der Welt den Völkermord vermittelten.

Eine Frau geht, während vertriebene Palästinenser, die vom israelischen Militär zur Evakuierung des nördlichen Teils von Gaza aufgefordert wurden, inmitten eines brutalen israelischen Angriffs in Dschabalija im Norden von Gaza am 22. Oktober 2024 fliehen. / Foto: Reuters

In der Nacht vom 24. Oktober (Donnerstag) wurden bei israelischen Luftangriffen in Dschabalija im Norden des Gazastreifens mehr als 150 Menschen getötet und verwundet.

Die Nachricht wurde von mehreren Medien aufgegriffen, als Menschen vor Ort um Hilfe flehten.

„In Dschabalija ereignet sich ein schreckliches Massaker, bei dem durch israelischen Beschuss über 150 Menschen getötet und verwundet wurden. Niemand unternimmt etwas, um sie zu retten“, hieß es in einer Erklärung des Zivilschutzbüros von Gaza.

„Die (israelischen) Besatzungstruppen haben einen ganzen Wohnblock in der Gegend bombardiert, und die Bürger bitten selbst jetzt noch um Hilfe, um die Verwundeten zu transportieren.“

In den letzten 20 Tagen hatte das israelische Militär Jabalia belagert.

Während die Aufnahmen und Bilder der Folgen eines solchen tödlichen Angriffs, den die Palästinenser als weiteres „Massaker“ bezeichneten, normalerweise innerhalb weniger Stunden viral gehen, fehlten diese nach dem Angriff in der Nacht zum Freitag.

Dies liegt daran, dass das israelische Militär palästinensische Social-Media-Influencer festgenommen hat, die ihr Leben riskiert haben, um die Geschehnisse vor Ort festzuhalten und der Welt davon zu berichten.

Zu den Aktivisten, die vom israelischen Militär festgenommen wurden, gehören Abood Battah, Ali Battah, Abdulrahman Obaid und Idrees Abu Safiya, sagt der palästinensische Aktivist Hamza Al Masry.

Sie alle waren im und um das Kamal-Adwan-Krankenhaus aktiv, das Hauptziel des israelischen Militärs.

Schlechte Internetverbindungen und Schäden an der Kommunikationsinfrastruktur tragen ebenfalls zum Informationsausfall bei.

Seit dem 7. Oktober 2023 haben israelische Streitkräfte im besetzten Gazastreifen fast 180 Journalisten getötet. Sie haben auch Medienunternehmen geschlossen und internationale Journalisten daran gehindert, nach Gaza einzureisen, um unabhängig zu berichten.

Dies hat palästinensische Social-Media-Influencer und normale Bürger zur Hauptinformationsquelle gemacht. Israel versucht regelmäßig, die Zahl der zivilen Todesopfer seiner Angriffe herunterzuspielen.

Die israelischen Streitkräfte haben ihre Angriffe auf Dschabalija intensiviert und das Kamal-Adwan-Krankenhaus, in dem Ärzte seit mehreren Wochen dringend benötigte medizinische Hilfsgüter anfordern, um das Leben der Verwundeten und Patienten zu retten, belagert.

Israel schickte am frühen Freitagmorgen Verstärkungstruppen und bombardierte die „Sauerstoffstation“ des Krankenhauses, wobei mehrere Kinder starben, wie der palästinensische Journalist Anas Al-Sharif auf der Social-Media-Plattform X mitteilte.

Anas veröffentlichte außerdem: „In diesem Moment führen die Besatzungskräfte schreckliche Massaker in Beit Lahia, Beit Hanoun, im Jabalia-Lager und in der Stadt Jabalia durch. Dutzende Märtyrer liegen auf den Straßen, und die Bewohner sind in ihren Häusern unter Scharfschützenfeuer und Artilleriegeschossen gefangen, während die Rettungskräfte sie aufgrund der anhaltenden Angriffe nicht erreichen können.“

Der Direktor des Krankenhauses sagte in einem Interview mit Al Jazeera Arabic, dass die israelische Armee das letzte einsatzfähige Krankenhaus in der Region ins Visier nimmt und davor warnt, dass Verwundete aufgrund der israelischen Belagerung und Angriffe innerhalb weniger Stunden sterben werden.

Später postete der palästinensische Aktivist Hamza Al Masry auf seinem beliebten Kanal auf Telegram, dass bei israelischen Bombardierungen auf zwei Häuser in Beit Lahia im Norden des Gazastreifens 25 Menschen getötet und viele weitere verletzt wurden, und erklärte, dass die Bombardierungen andauern.

Der Influencer in der Krise

Abood Battah, einer der beliebtesten jungen palästinensischen Influencer, gehörte zu denjenigen, die vom israelischen Militär im Krankenhaus festgenommen wurden.

In seinem letzten Post im Internet schrieb Battah: „In Jabalia findet gerade ein riesiges Massaker statt, bei dem mehr als 200 Menschen unter den Trümmern eines Wohnblocks eingeschlossen sind. Es gibt weder einen Zivilschutz noch Krankenwagen, um sie zu retten, noch gibt es eine Medienberichterstattung.“

Er fügte hinzu: „Oh Gott, erbarme dich unser in dieser katastrophalen Situation.“

Battah und andere Influencer haben dazu beigetragen, israelische Gräueltaten aufzudecken.

Im Süden des Gazastreifens bombardierte Israel während der Offensive der Armee in der Stadt Manara in Khan Younis das Haus des lokal beliebten palästinensischen Journalisten Hasan Islaih.

