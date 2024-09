Zionism International arbeitet auf beiden Seiten des Atlantiks von Gerald Sussman

https://www.counterpunch.org/2024/09/13/zionism-international-is-working-both-sides-of-the-atlantic/



von Gerald Sussman

13. September 2024

Facebook Twitter Reddit

E-Mail

Foto von Nathaniel St. Clair

Beim Völkermord im Gazastreifen, der sich nun auf das Westjordanland ausgeweitet hat, haben die USA und Großbritannien nicht nur die Hauptwaffen für die physische Vernichtung bereitgestellt, sondern arbeiten auch mit ihrem Juniorpartner Israel im Krieg der öffentlichen Desinformation und Täuschung zusammen. Mittlerweile ist es für die meisten Beobachter in den USA und Großbritannien offensichtlich, dass die Lieferung fortschrittlicher Waffen an den Apartheidstaat, darunter Tausende von amerikanischen 2000-Pfund-Bunkerbomben, präzisionsgelenkte Luft-Boden-Hellfire-Raketen und verschiedene andere Massenvernichtungswaffen, Teil der Bemühungen ist, die palästinensische Zivilbevölkerung durch Tod und schließlich Deportation auszulöschen. Der britische Rüstungskonzern BAE beliefert Israel mit Teilen der F-35-Kampfjets sowie mit „Systemen für Marine-Drohnen, Raketenlenkung und Komponenten für Kampfjets, die gegen Palästinenser im Gazastreifen eingesetzt werden“ (Lee-Doktor 2024).

Beide Regierungen haben kaum noch Kontakt zu ihren Wählern. Im Mai 2024 ergab eine Umfrage von Data for Progress, dass 70 % der wahrscheinlichen Wähler, darunter 83 % der Demokraten, einen dauerhaften Waffenstillstand und eine Deeskalation der Gewalt in Gaza befürworteten. Eine ähnliche YouGov-Umfrage ergab, dass 56 % der Briten für eine Kürzung der Waffenlieferungen an Israel und einen sofortigen Waffenstillstand (66 %) waren. Trotz dieser Ergebnisse hat keine der führenden politischen Parteien in den USA oder Großbritannien ernsthafte Maßnahmen ergriffen, um das Abschlachten von Menschen in Palästina zu beenden (Data for Progress 2024; Smith 2024).

Die Anglo-Amerikanische Allianz von Zionism International

Wie lässt sich die gegenwärtige politische Ausrichtung der US-amerikanischen und britischen Regierungen auf Israel erklären, das in den meisten anderen Teilen der Welt zu einem Paria-Staat geworden ist? Zunächst einmal muss man sich die Rolle der politischen Klasse ansehen und wie ihre Außenpolitik im Nahen Osten (Westasien) darauf ausgelegt war, die schreckliche Situation in Gaza herbeizuführen. Der Völkermord wird vor Ort von israelischen Militärs, Politikern und Technokraten organisiert, aber das ist nur möglich, weil er mit den größeren Zielen der Sponsorenmächte in Zusammenhang steht, die gemeinsam auf gemeinsame hegemoniale Ziele in der Region hinarbeiten.

Dass die Israel-Lobby, auch zionistische Lobby genannt, eine zentrale Rolle dabei spielt, israelischen und sehr wohlhabenden jüdischen Interessen in den USA und Großbritannien die Möglichkeit zu geben, die angloamerikanische Politik in Palästina, wenn nicht sogar in weiteren Teilen der Region, zu beeinflussen, ist inzwischen unbestritten. Mearsheimer und Walt (2008) lüfteten den Schleier über der Israel-Lobby in der amerikanischen Politik zu einer Zeit, als nur wenige Akademiker oder Journalisten es wagten, sich mit diesem Thema zu befassen. Mit Unterstützung der Anti-Defamation League, Christians United for Israel und anderer konstituierender Gruppen der Israel-Lobby hat die AIPAC einen Geldkrieg gegen jeden Politiker geführt, der nicht voll und ganz hinter der strategischen Allianz zwischen den USA und Israel steht.

Mitte Juni 2024 hatte ein mit AIPAC verbundenes Super Political Action Committee 14,5 Millionen Dollar ausgegeben, um Jamaal Bowman, einen demokratischen Kongressabgeordneten, der bereits zwei Amtszeiten absolviert hatte, aus dem 16. Kongressbezirk von New York zu verdrängen. Bowman hatte eine Niederlage riskiert, indem er es wagte, den Völkermord Israels in Gaza zu kritisieren, und die US-Regierung aufforderte, die Militärhilfe für dieses Land zu kürzen. Die AIPAC und ihr nahestehende zionistische Gruppen gehören auch zu den größten Geldgebern für bevorzugte politische Kandidaten, vom Weißen Haus bis hin zu Wahlen für die Legislative auf Bundesstaatsebene, die als Einflussnehmer und Schutzschilde im Dienste der israelischen Agenda eingesetzt werden können.

In New York gaben die AIPAC und verbündete Organisationen ihr Geld aus, indem sie „Fernsehbildschirme füllten, Briefkästen verstopften und Telefonleitungen mit bissigen Angriffen blockierten“, was dazu führte, dass Bowman die Vorwahlen der Partei gegen einen pro-israelischen Demokraten verlor. Es war der größte Finanzierungspool, den eine Interessengruppe jemals für einen politischen Wettstreit ausgegeben hatte, und einer von mehreren, bei denen AIPAC versuchte, als israelfreundlich geltende Abgeordnete aus dem Amt zu vertreiben. Cori Bush, eine weitere progressive demokratische Amtsinhaberin, wurde bei den Vorwahlen für den ersten Kongressbezirk von Missouri ebenfalls mit Hilfe des großen finanziellen Beitrags von AIPAC an ihren Rivalen aus dem Amt vertrieben.

AIPAC und sein Finanzarm, das United Democracy Project (UDP), haben einen doppelten Charakter, da sie nicht nur Lobbyarbeit für Israel betreiben, sondern auch linke Kandidaten besiegen, die sowohl gegen die israelische Apartheid als auch gegen die übermäßige Macht der Unternehmen in der amerikanischen Politik sind (Marcetic 2024). Diese Verbindung ist wichtig zu erkennen, da sich das Apartheidsystem und seine Unterstützer sowohl gegen Palästinenser als auch gegen die amerikanische Arbeiterklasse und die Arbeiter aller Nationen richten (Fandos 2024). Eine Analyse von AIPAC ergab, dass die „Wahlbemühungen der Lobby weitgehend mit den Interessen der Wall Street und anderer Unternehmensakteure übereinstimmen – denselben Interessen, die seit Jahren für die Aufrechterhaltung eines Status quo des freien Marktfundamentalismus kämpfen“ (Marcetic 2024).

Bis März 2024 hatten AIPAC, ihr Super-PAC, die UDP und verbündete Gruppen im Wahlzyklus 2024 bereits 30 Millionen Dollar ausgegeben, um Progressive, die sich gegen Israel aussprachen, aus dem Amt zu vertreiben. Der von der Israel-Lobby für den gesamten Wahlzyklus 2023-2024 ausgegebene Betrag sollte 100 Millionen Dollar erreichen. „AIPAC hat sich in den letzten Jahren zu einem Fundraising-Giganten entwickelt und in diesem Zyklus mehr Geld für Kandidaten gesammelt als jede andere vergleichbare Organisation“ (Piper & Fuchs 2024). Es ist klar, dass die zionistische Lobby Kamala Harris unter ihrer Aufsicht hat, da sie lustlos auf den anhaltenden, von den USA unterstützten israelischen Völkermord in Gaza und die Massenmorde und den Terrorismus im Westjordanland reagiert hat.

Woher bekommt AIPAC sein Geld? AIPAC wurde 2020-2021 gegründet und als 501(c)4-Sozialfürsorgeorganisation ausgewiesen. Wie andere Super-PACs ist AIPAC nicht verpflichtet, seine Geldgeber offenzulegen. Dieses Lobbying-Kraftpaket zieht es vor, solche Informationen unter Verschluss zu halten. Laut der jüdischen Zeitung The Forward gehörten 2023 zu den größten Geldgebern Eigentümer von Profisportteams, „Leiter von Private-Equity-Firmen, Immobilienmagnaten, ein Kongressabgeordneter aus Maryland, der ehemalige CEO von Victoria’s Secret, der Mitbegründer des Tanz-Fitnessunternehmens Zumba und der Erfinder von Squishmallows, einem beliebten Kinderspielzeug“ (Barshad 2024).

Wie Bernie Sanders betont hat, wird die AIPAC von Unternehmen finanziert, die gerne die Niederlage progressiver Kongressmitglieder unterstützen, die sich in der Regel sowohl für die Rechte der Palästinenser als auch für die Rechte der Arbeitnehmer in Amerika einsetzen. Fast 60 % des Geldes der AIPAC stammt von CEOs und anderen Top-Führungskräften von Fortune-500-Unternehmen. Der größte Einzelspender für das United Democracy Project ist Jan Koum, der milliardenschwere ehemalige CEO von WhatsApp und regelmäßiger Geldgeber der Republikaner. Die größten institutionellen Geldgeber des UDP kommen aus den Bereichen FIRE, Finanzen/Versicherungen und Immobilien (Marcetic 2024)

AIPAC wird für die Entwicklung der Strategie genannt, Kandidaten beider Parteien ins Visier zu nehmen, eine Praxis, die von Unternehmensspendern in den kommenden Jahren voraussichtlich kopiert wird (Marcetic 2024). In einer Politik, in der es nur Gewinner und Verlierer gibt, ist dies insofern sinnvoll, als es keinen wirklichen Unterschied in der Position der beiden Parteien zu Israel und anderen wichtigen außen- und innenpolitischen Bereichen gibt. Harris‘ Botschaft ist nicht weniger als die von Trump: mehr Militär, mehr Kriege, mehr neoliberaler Kapitalismus, mehr Fracking. Ohne einen radikalen Wandel wird die geringe Trennung zwischen den Parteien in den kommenden Jahren wahrscheinlich ausgelöscht werden und einer letzten orgiastischen Zerstörung des Planeten und seiner Menschen weichen.

Die neoliberale Ideologie, die den Marktfundamentalismus zum Fetisch erhoben hat, hat den Zusammenbruch moralischer und ethischer sozialer Standards gefördert, jegliches Gefühl für einen öffentlichen Raum zerstört und Hand in Hand mit der neokonservativen außenpolitischen Agenda gearbeitet. Dies gilt für beide Seiten des Atlantiks. Ähnlich wie die USA, wenn auch in kleinerem Maßstab, hat sich Großbritannien, seit der Balfour-Erklärung, lange Zeit mit der zionistischen Sache verbündet, die in den letzten Jahren durch den Zugang ihrer Lobby zu Ministern, Parteispenden, Partnerschaften mit britischem Kapital und die erfolgreiche Unterdrückung der progressiven öffentlichen Meinung über Israel großen Einfluss auf das Land ausgeübt hat.

Die politische Front von Zionism International

Als Oppositionsführer säuberte Keir Starmer die Reihen der Labour-Partei von Abgeordneten, die Israel kritisch gegenüberstanden, und ließ sich dabei von der Lobby leiten und marginalisierte solche Kritiker als „Antisemiten“. Starmer selbst erklärte einige Monate vor seiner Übernahme der Labour-Führung: „Ich unterstütze den Zionismus ohne Einschränkung“ (Mendel 2020). In einem Interview, das er kürzlich im britischen LBC-Radio gab, erklärte er, dass Israel das Recht habe, Gaza zu belagern, einschließlich der Unterbrechung der Wasser- und Stromversorgung (McShane 2023), was einer Billigung des Völkermords gleichkommt.

Seit er 2024 Premierminister wurde, hat Starmer die nächste Phase seiner pro-zionistischen Politik eingeleitet, indem er britische Israelkritiker unter Berufung auf den drakonischen „Terrorism Act 2000, Section 12“ verhaften ließ, der ursprünglich unter der Regierung Tony Blair erlassen wurde. Das Gesetz deckt eine Reihe von Straftaten ab, darunter auch online veröffentlichtes anti-israelisches Material. Die Journalistin und pro-palästinensische Aktivistin Sarah Wilkinson wurde im August 2024 nach einer Razzia in ihrem Haus durch 12 Polizisten, die alle ihre elektronischen Geräte beschlagnahmten, nach diesem Gesetz verhaftet (Wilkins 2024). Ihr wurde eine lange Haftstrafe angedroht, weil sie online Bemerkungen über die „unglaubliche“ Art und Weise veröffentlicht hatte, wie die Hamas am 7. Oktober ihren Angriff starten konnte.

Im selben Monat wurde der unabhängige britische Journalist für Außenpolitik Richard Medhurst, der auch mit der palästinensischen Sache sympathisiert, am Flughafen Heathrow verhaftet und nach diesem Gesetz angeklagt, das jegliche Schriftstücke verbietet, die als positiv für verbotene Organisationen wie die Hamas angesehen werden. Es ist nicht vorstellbar, dass dieses Gesetz auf in Großbritannien lebende Juden oder Israelis angewendet wird, die Terrorismus, Mord und Folter durch die IDF gegen palästinensische Zivilisten auf schreckliche Weise gutheißen (Cook 2024).

Israel übt über Gruppen wie Labour Friends of Israel (LFI) und Conservative Friends of Israel (CFI), die sich beide aktiv für den jüdischen Staat einsetzen, direkten Einfluss auf die britische Wahlpolitik und das Parlament aus. Für die Tories wird ein Abgeordneter nach der Wahl ins Parlament fast automatisch Mitglied der CFI. Konservative Kabinettsmitglieder erwarten inzwischen regelmäßige Spenden von der Lobby, die sich auf Hunderttausende Pfund belaufen und an mindestens ein Drittel aller derzeit amtierenden Parteimitglieder vergeben wurden. Auch zahlreiche Labour-Abgeordnete haben sich an dieser Quelle bedient. Zwanzig Prozent der amtierenden Labour-Abgeordneten wurden von pro-israelischen Gruppen oder Einzelpersonen finanziert – darunter 15, die direkt vom israelischen Staat finanziert wurden (Oborne 2009; McEvoy, 2024a und 2024b).

Eine Dokumentation von Al Jazeera aus dem Jahr 2017 mit dem Titel „The Lobby“ deckte auf, dass die israelische Regierung über ihre Botschaft in London direkt an der Leitung der verschiedenen Freundeskreise Israels beteiligt ist, einschließlich ihrer zahlreichen Zweigstellen in den Städten. Es wurde auch aufgedeckt, dass die Union of Jewish Students in the UK, die Geld von der israelischen Botschaft erhält, Studentendelegationen zur Propaganda nach Israel schickt. Vor den Parlamentswahlen 2024 nahmen 15 neue Parlamentskandidaten Gelder von LFI und CFI an (McEvoy 2024d).

Die zwölf siegreichen Labour-Kandidaten und drei Konservativen nahmen das Handgeld, eine Gegenleistung für ihre Solidarität mit der israelischen und der Völkermordpolitik, schnell an. Pro-Israel-Organisationen spendeten den Konservativen über 430.000 Pfund in Form von Spenden oder Geschenken für die Bewirtung, darunter 187 Reisen nach Israel (McEvoy 2024b und 2024d). US-Wahlen und parallel dazu, wenn auch in geringerem Umfang, die Wahlen in Großbritannien, sind offene Türen für Spenden von wohlhabenden Einzelpersonen und Unternehmenseliten, und die zionistische Lobby hat einen Logenplatz, um diese Gelegenheiten zu nutzen, um angloamerikanische Politiker daran zu hindern, Menschenrechtsstandards auf den Apartheidstaat anzuwenden.

Wie der Dokumentarfilm auch aufdeckte, versorgt Israels wichtigste Propagandaeinheit, das Ministerium für strategische Angelegenheiten, regelmäßig britische Abgeordnete mit Gesprächsthemen, um sie dazu zu bringen, als Sprecher für israelische Interessen zu fungieren, beispielsweise während der Fragestunde des Premierministers. AIPAC leitet auch Geld an Universitäten in Großbritannien weiter, um die Propagandaarbeit des auf dem Campus ansässigen Think Tanks Pinsker Centre (benannt nach einem Zionisten aus dem späten 19. Jahrhundert) zu unterstützen. Die Aufgabe des Zentrums besteht darin, ein Narrativ des jüdischen Studenten als Opfer zu konstruieren, das nicht einmal ein Wort des Mitgefühls für palästinensische Studenten enthält, deren Angehörige von israelischen Juden ausgehungert und abgeschlachtet werden. Außerhalb der Universitäten versucht AIPAC, im Parlament eine ähnliche Machtposition zu erlangen, wie sie sie im Kongress innehat. „The Lobby“ deckte auch Pläne in der israelischen Botschaft in London auf, Beamte zu stürzen, die als kritisch gegenüber der Apartheidpolitik oder als nicht ausreichend pro-zionistisch angesehen wurden.

Israel und seine modernen politischen Makkabäer haben sich einen Namen gemacht. Mitglieder der Labour Friends of Israel haben die „Antisemitismus“-Karte ausgespielt, um die Opposition zu unterdrücken. Damit ist es ihnen recht gut gelungen, die Labour-Partei von pro-palästinensischen Abgeordneten und Parteimitgliedern zu säubern, insbesondere während der Amtszeit von Jeremy Corbyn (2015–2020). Das Etikett „Antisemit“ entspricht der Verwendung des Begriffs „Ketzer“ während der spanischen Inquisition. Heutige Ketzer werden zwar nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt, aber sie verlieren wahrscheinlich ihre Parteimitgliedschaft, ihren Arbeitsplatz oder ihren Studentenstatus. Die militante Haltung der LFI schürt Angst und Einschüchterung bei denjenigen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen.

Stuart Roden, Hedgefonds-Manager und Vorsitzender des israelischen Risikokapitalunternehmens Hetz Ventures mit Sitz in Tel Aviv, „hat der Labour-Partei vor den britischen [2024] Parlamentswahlen über eine halbe Million Pfund gespendet“, ein Teil der 1 Million Pfund, die er seit 2023 an Labour gespendet hat. Roden ist auch der Hauptgeldgeber eines zionistischen Bildungsprogramms, „I-gnite“, das britischen Kindern beibringt, dass „die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) in Gaza verhältnismäßig handeln“ (McEvoy 2024c). Im Oktober 2023 wurde Roden dabei gefilmt, wie er pro-palästinensische Demonstranten zur Rede stellte. Er wurde nicht wegen der Beeinträchtigung der Redefreiheit oder der Gefühle palästinensischer Briten oder anderer an der Demonstration Beteiligter angeklagt.

Die AIPAC ist nur die neueste einer Reihe von pro-israelischen Einflussnehmern. Dazu gehören der Jewish Leadership Council, die Zionist Federation und der Board of Deputies of British Jews, allesamt elitäre Organisationen unter den 285.000 jüdischen Einwohnern Großbritanniens. Laut einer investigativen Nachrichtensendung von Channel 4 (UK) aus dem Jahr 2009, Dispatches, begann die Israel-Lobby unter Tony Blair, einem Mitglied der Labour Friends of Israel, ernsthaft, in der Regierung Fuß zu fassen. Der Bericht enthüllte auch, dass eine israelische „Watchdog“-Gruppe namens „Honest Reporting“ regelmäßig die Israel-Berichterstattung in The Guardian und BBC in Frage stellte. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Jerusalem und eine weitere Niederlassung in New York City.

Der damalige Chefredakteur Simon Plosker hatte zuvor für die Gruppe Britain Israel Communications and Research Centre (BICOM), das britische Äquivalent zu AIPAC, und für die Pressestelle der israelischen Armee gearbeitet. Bicom agiert als Meinungsmacher in der britischen Öffentlichkeit, hauptsächlich durch die Veröffentlichung von Pressemitteilungen an die britischen Medien, die Finanzierung von Reisen britischer Journalisten nach Israel und die Organisation von Vorträgen an britischen Universitäten. Finanzierungsquellen für Bicom haben große Investitionen im besetzten Westjordanland getätigt (Oborne 2009).

Israel macht kaum einen Unterschied zwischen Fakten und Propaganda. Nach dem Aufstand vom 7. Oktober behauptete Honest Reporting fälschlicherweise, dass palästinensische Journalisten im Voraus von dem Angriff wussten, eine Lüge, die der Geschäftsführer einen Tag später zugab (Højberg 2023). Dies führte höchstwahrscheinlich dazu, dass Dutzende palästinensische Reporter von der IDF ins Visier genommen und ermordet wurden, insbesondere nachdem Netanyahus Sprecher die unbewiesene Behauptung wiederholt hatten. Benny Gantz, Mitglied von Netanyahus Kriegskabinett, twitterte: „Journalisten, von denen bekannt ist, dass sie von dem Massaker gewusst haben, … unterscheiden sich nicht von Terroristen und sollten auch so behandelt werden“ (Darcy 2023; Shamir 2023). Vom 7. Oktober 2023 bis zum 24. August 2024 wurden nach Angaben des in den USA ansässigen Committee to Protect Journalists mindestens 116 palästinensische Journalisten und Medienschaffende von der israelischen Armee getötet.

Die Wahrheit wird verschwiegen

Journalisten in den USA und Großbritannien haben dem, was mit ihren Kollegen in Palästina geschieht, wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies ist ein weiterer Indikator für die rassistische Hierarchie, nach der westliche Medien den Status des Opfers zuweisen (siehe Sussman 2022). Die Zusammenarbeit der staatlichen und Mainstream-Medien der USA und Großbritanniens mit den israelischen Propagandaapparaten und ihren Agenten in Großbritannien und Amerika macht den Begriff der „Pressefreiheit“ zu einer Farce.

Zensur dient in beiden Ländern nicht in erster Linie der Unterdrückung des journalistischen Berufsstandes, sondern auf einer tieferen Ebene der Auslassung – der Weigerung, Themen außerhalb des Bereichs des akzeptierten hegemonialen Diskurses überhaupt zu diskutieren oder zu analysieren. AIPAC und viele transatlantische Journalisten sollten ordnungsgemäß als ausländische Agenten Westjerusalems registriert werden. Da britische und amerikanische Reporter als Stenografen und PA-Verbreiter offizieller Lügen fungieren, sind es unabhängige Journalisten, und davon gibt es viele, auf die sich diejenigen, die ehrlichen Journalismus suchen, verlassen.

In dem Film „Zone of Interest“ sonnt sich die Familie des Nazi- und SS-Kommandanten Rudolf Höß ungeniert in den Annehmlichkeiten eines idyllischen und wunderschön gestalteten Hauses, das vom Konzentrationslager Auschwitz nebenan abgeschottet ist. Die Abschottung systemfeindlicher Informationen, die die Öffentlichkeit erreichen, ist eine zentrale Funktion des Staates. Außerhalb des Todeslagers Gaza verbreiten Journalisten in Amerika und Großbritannien beiläufig Lügen über die Situation und ignorieren die Tragödien der Palästinenser und die historischen Realitäten der zionistischen Apartheid und des Völkermords, während sie die Vorteile ihrer eigenen isolierten Interessenszone genießen.

Quellenangaben

Barshad, Amos (2024, 6. Februar). „Ein seltener Einblick in die 90 Millionen Dollar, die AIPAC seit dem 7. Oktober gesammelt hat.“ The Forward.

Cook, Jonathan (2024, 30. August). „Der britische Premierminister terrorisiert Palästina-Unterstützer.“ Consortium News.

Darcy, Oliver (2023, 9. November). „Nachrichtenagenturen bestreiten Vorwissen über Hamas-Angriff, nachdem israelische Regierung Antworten auf irreführenden Bericht fordert.“ CNN.

Data for Progress (2024, 8. Mai). „Unterstützung für einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza wächst über Parteigrenzen hinweg.“ https://www.dataforprogress.org/blog/2024/5/8/support-for-a-permanent-ceasefire-in-gaza-increases-across-party-lines

Fandos, Nicholas (2024, 20. Juni). „AIPAC setzt eine Rekordsumme von 14,5 Millionen Dollar ein, um einen Kritiker Israels zu besiegen.“ New York Times.

Højberg, Jesper (2023, 24. November). „Wie die unbegründeten Anschuldigungen eines israelischen Medienwächters palästinensischen Journalisten ein Kopfgeld auf den Hals hetzen.“ International Media Support (Kopenhagen).

Lee-Doktor, Joseph (2024, 18. Juli). „1 Milliarde Pfund Subventionen für Rüstungsunternehmen aufgedeckt.“ Declassified UK.

Marcetic, Branko (2024, 3. Juni). „Die Unternehmens-Machtmakler hinter AIPACs Krieg gegen die Squad.“ In These Times.

McEvoy, John (2024a, 13. Februar). „Labour-Abgeordnete haben über 280.000 Pfund von der Israel-Lobby angenommen.“ Declassified UK

McEvoy, John (2024b, 23. Mai). „Israel-Lobby finanzierte ein Drittel der konservativen Abgeordneten“ Declassified UK.

McEvoy, John (2024c, 2. Juli). „Pro-Israel-Tycoon gibt Labour eine halbe Million Pfund.“ Declassified UK.

McEvoy, John (2024d, 27. August). „Israel-Lobby finanzierte 15 neue Abgeordnete vor der Wahl.“ Declassified UK.

McShane, Asher (2023, 11. Oktober). „Israel hat das Recht, Strom und Wasser aus Gaza zurückzuhalten, sagt Sir Keir Starmer.“ LBC News (UK).

Mearsheimer, John und Stephen Walt (2008). Die Israel-Lobby und die US-Außenpolitik. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Mendel, Jack (14. Februar 2020). „Keir Starmer Interview: Ich werde mich dafür einsetzen, den Antisemitismus ‚vom ersten Tag an‘ auszurotten.“ Jewish News.

Oborne, Peter, Videoproduzent (2009, November). „Inside Britain’s Israel Lobby“. Ausgestrahlt auf Channel 4 (UK).

Piper, Jessica und Hailey Fuchs (2024, 9. Juni). „Bipartisanship or Republican Meddling? AIPAC Is Biggest Source of GOP Donations in Dem Primaries“. Politico.

Shamir, Jonathan (2023, 15. November). „Israels Krieg gegen Journalisten“. Jewish Currents.

Smith, Matthew (2024, 10. Mai). „Die Einstellung der Briten zum Israel-Gaza-Konflikt: Update Mai 2024“. YouGov.

Sussman, Gerald (2022, 27. Juli). „Russland-Ukraine-Konflikt: Der Propagandakrieg“. CounterPunch.

Wilkins, Brett (2024, 20. August). „Großbritannien nutzt weiterhin das Anti-Terror-Gesetz, um Verteidiger Palästinas zu verhaften.“ Common Dreams.

Gerald Sussman ist emeritierter Professor an der Portland State University. Sein neuestes Buch trägt den Titel British and American Electoral Politics in the Age of Neoliberalism: Parallel Trajectories (Routledge). Professor Sussman kann unter sussmang@pdx.edu erreicht werden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …