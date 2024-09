https://thecradle.co/articles/british-german-media-behind-pro-netanyahu-fake-news-campaign-report



Britische und deutsche Medien stehen hinter gefälschter Pro-Netanyahu-Nachrichtenkampagne: Bericht

Eine britische Zeitung zitierte „erfundene“ Geheimdienstinformationen, wonach die Hamas plant, Gefangene aus Gaza in den Iran zu schmuggeln

12. September 2024

(Bildnachweis: Flash90)

Der in Großbritannien ansässige Jewish Chronicle veröffentlichte diesen Monat einen exklusiven Bericht, in dem er im Rahmen einer „Pro-Bibi-Einflusskampagne“ gefälschte Geheimdienstquellen zitierte, wie das israelische Magazine „+972“ am 11. September berichtete.

Der Bericht des Jewish Chronicle zielte darauf ab, Unterstützung für den Plan von Premierminister Benjamin „Bibi“ Netanjahu zu gewinnen, eine israelische Truppenpräsenz entlang der Grenze zwischen Gaza und Ägypten aufrechtzuerhalten.

Während seiner Pressekonferenz am 4. September versuchte Netanjahu, die Reporter von der Notwendigkeit zu überzeugen, Truppen entlang des wichtigen Philadelphi-Korridors an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zu stationieren.

Netanjahu warnte während der Konferenz, dass die Hamas, wenn die Armee nicht entlang des Korridors stationiert bleibt, „leicht Geiseln herausschmuggeln könnte … in die Sinai-Wüste“ und von dort aus in den „Iran oder … Jemen“.

Er fügte hinzu, dass sie dann „für immer verschwunden“ wären.

Der Jewish Chronicle veröffentlichte seinen Bericht am darauffolgenden Tag und zitierte „Geheimdienstquellen“, die angaben, dass der Hamas-Führer in Gaza, Yahya Sinwar, beabsichtige, Gefangene in den Iran zu schmuggeln. In dem Bericht wurde behauptet, dass Sinwar selbst versuchen würde, mit den Gefangenen in den Iran zu fliehen.

„Dies wurde Berichten zufolge während des Verhörs eines gefangenen hochrangigen Hamas-Funktionärs sowie durch Informationen aus Dokumenten aufgedeckt, die am Donnerstag, dem 29. August, dem Tag, an dem die sechs Leichen der ermordeten Geiseln geborgen wurden, beschlagnahmt wurden„, heißt es in dem Bericht.

„Für Sinwar hat sich der Philadelphi-Korridor als die einzige Möglichkeit herausgestellt, seinen Plan zu verwirklichen“, heißt es weiter.

Die Geschichte erregte große Aufmerksamkeit und wurde von mehreren israelischen Medien aufgegriffen. Netanyahus Sohn teilte die Geschichte sogar über die sozialen Medien.

Bei einem Treffen mit den Familien der israelischen Gefangenen sagte Netanjahus Frau Sara: „Beim Philadelphi-Korridor gibt es keine andere Wahl – es gibt Berichte, dass [die Hamas] [mit den Geiseln] in den Iran fliehen wird.“

Laut +972 ist ‚die Geschichte frei erfunden‘.

Der hebräische Nachrichtensender Channel 12 widerlegte den Bericht einen Tag nach der Veröffentlichung der Geschichte durch den Jewish Chronicle.

Channel 12 gab an, dass „alle relevanten Quellen im Sicherheitsapparat“ von den angeblichen Geheimdienstinformationen nichts wussten.

Der Ynet-Journalist Ronen Bergman zitierte mehrere Quellen aus dem israelischen Geheimdienst und der Abteilung für vermisste Personen der Armee, die den Bericht als „wilde Erfindung“ bezeichneten, und bezeichnete ihn als „100-prozentige Lüge“. Die in dem Artikel zitierten Dokumente existierten nicht.

Ein weiterer Bericht in diesem Monat zitierte ebenfalls gefälschte israelische Geheimdienstinformationen, wie +972 aufdeckte.

Die deutsche Zeitung Bild berichtete am 6. September über den angeblichen Inhalt eines geheimen Dokuments, das in Gaza auf dem sogenannten Laptop von Sinwar gefunden wurde. Es wurde behauptet, dass das Dokument die Strategie der Hamas für den Umgang mit Gefangenen enthalte, die angeblich auch von Sinwar selbst gebilligt wurde.

Bild sagte, das Dokument beweise, wie die Hamas „die internationale Gemeinschaft manipuliert, die Geiselfamilien [psychologisch] foltert und versucht, sich wieder zu bewaffnen“. Der Bericht besagt auch, dass das Dokument beweist, dass die Hamas einem Waffenstillstandsabkommen keine Priorität einräumt.

Quellen der israelischen Armee berichteten Ynet, dass zwar ein ähnliches Dokument in Gaza gefunden wurde, es sich jedoch in keiner Weise um eine offizielle Strategie handelte und nicht von Sinwar oder einem anderen hochrangigen Beamten verfasst wurde. Es soll sich stattdessen um einen Vorschlag handeln, der von einem „Junior-Mitarbeiter“ verfasst wurde.

Die israelische Armee hat eine Untersuchung der Quellen eingeleitet, die hinter den Berichten des Jewish Chronicle und der Bild stehen.

Bergman sagte, dass die Armee vermutet, dass die Verantwortlichen versuchen, die öffentliche Meinung zugunsten von Netanjahu und seiner Position zu beeinflussen, was nach Ansicht israelischer Beamter und Familienangehöriger von Gefangenen ein Austauschabkommen behindert.

Übersetzt mit Deepl.com

