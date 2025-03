https://www.caitlinjohnst.one/p/zionism-is-strangling-free-speech?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=158676979&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Zionismus erstickt die Redefreiheit in Australien

Caitlin Johnstone

9. März 2025

Ein palästinensisch-australischer Mann wurde strafrechtlich verfolgt, weil er während einer Protestkundgebung gegen den israelischen Völkermord in Gaza Kritik am Zionismus geäußert hatte. Er könnte Monate im Gefängnis verbringen.

„The Age“ berichtet, dass der Restaurantbesitzer Hash Tayeh wegen vier Fällen von ‚öffentlicher Beleidigung‘ angeklagt wurde, weil er im vergangenen Jahr bei einer Pro-Palästina-Kundgebung in Melbourne wiederholt den Satz ‚Alle Zionisten sind Terroristen‘ ausgesprochen hatte. Laut Chris Vedelago von ‚The Age‘ beträgt die Strafe für dieses Verbrechen der politischen Meinungsäußerung ‚bis zu zwei Monate Gefängnis für ein erstes Vergehen und sechs Monate für drei oder mehr Vergehen‘.

„Es ist vermutlich das erste Mal, dass eine potenziell politische Rede als Straftat angesehen wird, die gegen das Beleidigungsgesetz verstößt“, berichtet Vedelago und fügt hinzu: “Die Anklage wird normalerweise erhoben, wenn beleidigende oder obszöne Sprache gegen Polizeibeamte verwendet wird.“

Man kann sich wirklich kein besseres Beispiel für die autoritäre Dystopie, zu der Australien geworden ist, vorstellen als einen Nachrichtenbericht über einen Mann, der wegen einer normalen politischen Rede strafrechtlich verfolgt wird, und zwar mit einem Gesetz, das normalerweise dazu dient, Menschen ins Gefängnis zu bringen, die sich gegenüber der Polizei unhöflich äußern.

https://x.com/BarnsGreg/status/1898305545507127658

Diese Anklagen wegen „Verbrechen gegen die Meinungsfreiheit“ gegen den Zionismus folgen auf eine umstrittene Behauptung, die im vergangenen Jahr vom australischen Generalstaatsanwalt Mark Dreyfus aufgestellt wurde:

„Die Bezeichnung „Zionist“ wird in keiner Weise zutreffend verwendet. Wenn Kritiker dieses Wort verwenden, meinen sie eigentlich „Jude“. Sie sagen nicht wirklich „Zionist“, sie sagen „Jude“, weil sie wissen, dass sie nicht „Jude“ sagen können, also sagen sie „Zionist“ oder Wörter [wie] „Zeo“ oder „Zio“.

Dreyfus könnte sich vielleicht mit dem scheidenden kanadischen Premierminister Justin Trudeau unterhalten, der gerade Schlagzeilen gemacht hat, indem er auf seiner letzten Pressekonferenz am Donnerstag stolz verkündete: „Ich bin Zionist“.

Trudeau ist weder Jude noch der völkermordende Kriegsverbrecher Joe Biden, der in den Akten steht, dass er bei zahlreichen Gelegenheiten in der einen oder anderen Form gesagt hat: „Ich bin Zionist. Man muss kein Jude sein, um Zionist zu sein.“

Nicht alle Juden sind Zionisten, und die meisten Zionisten sind keine Juden. Der Zionismus ist eine politische Ideologie, die die Entscheidung des Westens unterstützt, einen missbräuchlichen Apartheid-Ethnostaat auf eine bereits bestehende Zivilisation im historischen Palästina zu stülpen und ihn mit jeder Menge Gewalt und Tyrannei zu verteidigen, die nötig ist. Die Mehrheit der Menschen, die diesen Status quo verteidigen, sind Westler ohne Verbindung zum jüdischen Glauben. Allein der Kult des christlichen Zionismus übertrifft die jüdische Weltbevölkerung um etwa zwei zu eins.

Es ist daher völlig falsch, Zionismus mit Judentum gleichzusetzen, und es ist auch höchst unmoralisch. Menschen, die dies tun, geben allen Juden die Schuld für die Missbräuche Israels, obwohl die Schuld eigentlich beim Staat Israel und seinen westlichen Unterstützern liegt. So sehr die israelischen Apologeten auch über „Antisemitismus“ schreien und jammern, wenn sie in Wirklichkeit die Palästinenser unterstützen wollen, das eigentliche Antisemitismusproblem in unserer Gesellschaft ist die Art und Weise, wie unsere herrschenden Institutionen alle Juden mit den Missbräuchen eines völkermörderischen Apartheidstaates und des westlichen Imperiums, das ihn unterstützt, in einen Topf werfen.

https://x.com/SocialistMMA/status/1898017447099118060

Das ist alles, was die imaginäre „Antisemitismus“-Krise in Wirklichkeit ist: Menschen, die Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzen. Wenn man erklärt, dass Antizionismus Antisemitismus ist, und dann der Zionismus beginnt, Zehntausende von Kindern in einem völkermörderischen Angriff abzuschlachten, wird man natürlich einen raschen Anstieg des „Antisemitismus“ in dem von Ihnen definierten Sinne erleben. Es ist eine trügerische Erzählung, die dazu dient, die Unterdrückung der politischen Meinungsfreiheit zu rechtfertigen, wie wir sie heute erleben.

Wir sehen, wie diese Unterdrückung in Australien mit der mccarthyschen Hexenjagd gegen propalästinensische Stimmen und mit der Entscheidung australischer Universitäten, sich für eine Definition von „Antisemitismus“ einzusetzen, die so sprachunterdrückend ist, dass sie von Amnesty International verurteilt wurde, immer weiter zunimmt.

Wir sehen auch, wie der Zionismus die Meinungsfreiheit in der gesamten westlichen Welt erstickt. Die deutsche Polizei greift regelmäßig pro-palästinensische Demonstranten an. Pro-palästinensische Journalisten werden im Vereinigten Königreich und in ganz Europa zunehmend aggressiv verfolgt. In den USA trägt die Trump-Regierung dazu bei, pro-palästinensische Proteste auf dem Universitätsgelände zu unterdrücken, während sie KI zur Erstellung von Listen von Personen einsetzt, die verdächtigt werden, in sozialen Medien ihre Unterstützung für die Hamas zum Ausdruck zu bringen.

https://x.com/caitoz/status/1898118398015684724

Fast täglich erleben wir eine neue Eskalation in den Bemühungen des Westens, die israelkritische Meinungsäußerung zu unterdrücken. Die Menschen im Westen müssen verstehen, dass Israel schon lange nicht mehr nur eine Bedrohung für das Leben im Nahen Osten darstellt: Es ist eine Bedrohung für uns alle, denn die westlichen Regierungen, die Israel unterstützen, unterdrücken unsere Grundfreiheiten mit zunehmender Aggression, um jegliche Kritik an den von Israel begangenen Missbräuchen zum Schweigen zu bringen.

Selbst wenn Sie nicht genug Mitgefühl haben, um sich Israel und seinen westlichen Unterstützern wegen ihrer völkermörderischen Gräueltaten im Nahen Osten zu widersetzen, sollten Sie spätestens jetzt anfangen, sich ihnen aus reinem Selbsterhaltungstrieb zu widersetzen. Es geht nicht mehr nur um Ausländer im Ausland: Es geht um Sie. Ihre Rechte. Ihre Freiheit, Ihre politische Meinung zu äußern.

Der Zionismus ist eine Bedrohung für die Bürgerrechte überall. Der Zionismus bedroht uns alle.

______________

