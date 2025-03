https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-energy-minister-says-orders-given-to-cut-off-gaza-el



Israelischer Energieminister gibt Anweisungen zur Abschaltung der Stromversorgung in Gaza

Von Al Mayadeen English

Quelle: Nachrichten-Websites

9. März 2025

Die Ankündigung des Ministers folgt auf den israelischen Schritt, jegliche humanitäre Hilfe aus Gaza einzustellen und alle Grenzübergänge zum Gazastreifen zu schließen, da die Verhandlungen der zweiten Phase in eine Sackgasse geraten sind.

Der israelische Energieminister gab bekannt, dass er am Sonntag, eine Woche nachdem die Besatzung jegliche humanitäre Hilfe aus dem Gazastreifen blockiert hatte, den Befehl zur Unterbrechung der Stromversorgung nach Gaza erteilt hat.

„Ich habe gerade den Befehl unterzeichnet, die Stromversorgung in den Gazastreifen sofort einzustellen“, verkündete Eli Cohen in einer Videoansprache und betonte, dass ‚Israel‘ ‚alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen wird, um die Geiseln zurückzubringen und sicherzustellen, dass die Hamas am Tag nach [dem Krieg] nicht mehr in Gaza ist‘.

Dies geschieht inmitten erhöhter Spannungen in Gaza, da „Israel“ weiterhin gegen das Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen verstößt und die Verhandlungen der zweiten Phase verzögert, während die Hamas weiterhin Gespräche fordert, um mit der zweiten Phase des Waffenstillstandsabkommens fortzufahren.

Hamas verhandelt in Ägypten

Verwandte Nachrichten

Eine Hamas-Delegation traf am 7. März in Kairo ein, um die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens in Gaza zu besprechen und die Verhandlungen für die zweite Phase voranzutreiben, die zu einer dauerhaften Einstellung der Kämpfe führen soll, wie aus einer Erklärung des ägyptischen staatlichen Informationsdienstes hervorgeht.

„Kairo steht in intensivem Kontakt mit allen Parteien, um die zweite Phase des Waffenstillstands schnell zu erreichen“, heißt es in der Erklärung. Es wird darauf hingewiesen, dass die hochrangigen Treffen Ägyptens mit Hamas-Führern sowie die Kontakte zu den USA und Katar darauf abzielen, das Waffenstillstandsabkommen abzuschließen.

In der Erklärung wird auch darauf hingewiesen, dass sich die Bemühungen Ägyptens und Katars weiterhin darauf konzentrieren, die notwendigen Garantien zu erhalten, um die zweite Phase des Waffenstillstands und des Gefangenenaustauschs in Gaza voranzutreiben.

Der US-Gesandte Adam Boehler, der direkte Gespräche mit der Hamas führte, bezeichnete sein Treffen mit der Fraktion des palästinensischen Widerstands als „sehr hilfreich“ und betonte: „Ich denke, dass innerhalb weniger Wochen etwas zustande kommen könnte … Ich denke, es gibt eine Vereinbarung, bei der sie alle Gefangenen herausholen können, nicht nur die Amerikaner.“

„Israel“ hat den Beginn der zweiten Phase des Waffenstillstandsabkommens hinausgezögert und sich stattdessen für einen Vorschlag der Vereinigten Staaten entschieden, die erste Phase des Waffenstillstandsabkommens bis Mitte April zu verlängern.

Die israelische Regierung hat den Vorschlag der USA am 2. März einseitig gebilligt und die erste Phase bis zum 19. April verlängert, dem heiligen Monat Ramadan. Während dieser Zeit würde die Hälfte der lebenden und toten israelischen Gefangenen am ersten Tag des Waffenstillstands freigelassen, während die übrigen Gefangenen am Ende des Zeitraums freigelassen werden, wenn ein dauerhafter Waffenstillstand erreicht wird.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …