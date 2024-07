Zionismus und die Akademie im Spiegel der Zeit von Evan Jones

https://www.counterpunch.org/2024/07/05/zionism-and-the-academy-revisited/



von Evan Jones

5. Juli 2024

Foto von Nathaniel St. Clair

Der Hintergrund

Der Hintergrund sollte unumstritten sein.

Israel wurde durch Terrorismus gegründet, begünstigt durch den vorangegangenen Siedlerkolonialismus unter britischer Ägide, und nicht durch die „Teilungs“-Resolution 181 (II) der UN-Generalversammlung vom 29. November 1947 (Suárez 2017a; Suárez 2017b). Das Mehrheitsvotum wurde durch die Realpolitik der Großmächte, durch Drohungen (einschließlich Briefbomben) und Bestechungsgelder herbeigeführt, und es besaß keine Autorität. Die vorgeschlagene Teilung war zutiefst unausgewogen und nicht durchführbar.

Israel ist keine Demokratie, sondern eine Ethnokratie, ein Pariastaat, ein Apartheidstaat. Im Jahr 2021 bezeichneten zwei Menschenrechtsorganisationen, Human Rights Watch und die israelische B’Tselem, Israel als einen Apartheidstaat. Amnesty International folgte diesem Beispiel 2022. Die Apartheid war von Anfang an bewusst im Aufbau des israelischen Staates verankert (Davis 2003).

Nachfolgende israelische Führer und die israelfreundliche Lobby behaupten, dass Israel seit langem einen palästinensischen Staat unterstützt, dieser jedoch aufgrund der palästinensischen „Unnachgiebigkeit“ in Bezug auf angemessene Zugeständnisse und des Versagens bei der Eindämmung des Terrorismus unerreichbar bleibt. Dass das Scheitern des Camp-David-Gipfels im Jahr 2000 fälschlicherweise der palästinensischen Seite zugeschrieben wird, ist repräsentativ für die Fehlinformationspropaganda (vgl. Reinhart 2002).

Die israelische Führung wird einem palästinensischen Staat niemals zustimmen. Ein separater palästinensischer Staat mit auch nur einem Minimum an territorialer Integrität ist angesichts des Ausmaßes und der strategischen Platzierung der Siedlungen im Westjordanland und der damit verbundenen Gewalt gegen Menschen und Eigentum, der jüdischen Infiltration Ost-Jerusalems und der massiven Zerstörung der Infrastruktur und der Landenteignung im Gazastreifen heute unmöglich. Der zionistische Imperativ war schon immer die Aneignung Palästinas (und des gesamten angrenzenden Territoriums) – „vom Fluss bis zum Meer“. Letztlich droht der gesamten palästinensisch-arabischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten und später in Israel selbst die Vertreibung oder der Massenmord. Der Massenmord ist derzeit die bevorzugte Option.

Propaganda und ihre Schlachtfelder

Das Überleben des Apartheidstaates Israel in seiner heutigen Form hängt im Wesentlichen von der Propaganda ab – zur Verteidigung des Unhaltbaren.

Israel betreibt eine offizielle Propagandaoperation, die als Hasbara bezeichnet wird. Repräsentativ für den strategischen Charakter der Hasbara ist ein 131-seitiges Dokument, das 2002 (World Union of Jewish Students 2002) unter dem Titel Hasbara Handbook: Förderung von Israel auf dem Campus. Eine flüchtige Lektüre dieses Dokuments fördert eine durchsichtige Umschreibung der Geschichte zutage.

Zionistische jüdische Gemeinden weltweit ergänzen die israelische Hasbara durch Aktivismus im eigenen Land. Das Ausmaß und die Dichte der Propaganda ist in der jüngeren Geschichte beispiellos.

Die umfassende Agenda der Hasbara besteht darin, alle Institutionen der Macht, des Einflusses und der Meinung zu Gunsten Israels zu unterwerfen. Diese Agenda richtet sich gegen die offiziellen staatlichen Institutionen, die Medien (Journalisten, Redakteure und Management) und die Bildungseinrichtungen – darunter insbesondere das Universitätssystem.

Die Akademie ist ein zentrales Schlachtfeld, da ihre Rolle bei der Bildung einer „aufgeklärten“ Meinung allgemein respektiert wird, obwohl sie in dieser Hinsicht Mängel aufweist. Die Akademie ist auch von zentraler Bedeutung für die Sozialisierung künftiger Führungskräfte in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Hasbara, eine Fehlinformationsmaschine, ist mit der formalen Rolle der Akademie völlig unvereinbar.

Unterdrückung der pro-palästinensischen Studentenstimmen

Die ersten Proteste gegen Israels brutale Reaktion auf den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober 2023 führten dazu, dass die Columbia University die Jüdische Stimme für den Frieden und (ebenso wie die Brandeis University) die Studenten für Gerechtigkeit in Palästina sofort verbot.

Die darauffolgenden Protestaktionen auf US-Campus (und Aufrufe zur Veräußerung israelbezogener Investitionen), die kurzzeitig geduldet wurden, führten bald zu Angriffen und Auflösungen durch die städtischen Polizeikräfte und zu repressiven Vorwürfen in Bezug auf die Rechte der Studenten bei der Einschreibung. Dies geschah (unter anderem) an der Columbia University, der New York University, der UCLA, der University of Michigan, der Emory University, der Dartmouth University, der University of North Carolina und der Indiana University (letztere angesichts einer ausgeprägten zionistischen Präsenz). Der Public Broadcasting Service erwähnte (Stand Anfang Mai 2024) Studentenverhaftungen an 43 US-Campus seit Mitte April. Die Universität von Waterloo verklagt sogar eine Gruppe von Demonstranten. Eine Handvoll US-Universitäten (Rutgers, Minnesota) haben die Spannungen dadurch abgebaut, dass sie mit den Demonstranten über deren Forderungen verhandelt haben.

Wohlhabende amerikanisch-jüdische Spender haben privaten Universitäten mit dem Entzug oder der Einstellung von Spenden gedroht (Pennsylvania, Harvard). Jüdische Organisationen haben die Regierungen der Bundesstaaten aufgefordert, die Mittel für öffentliche Universitäten zu kürzen (Rutgers).

Eine Untersuchung des Guardian (Vereinigtes Königreich) enthüllt die allumfassende strategische Absicht der israelischen Ressourcen, die zur Unterdrückung antiisraelischer Meinungen auf US-Campus und in der US-Politik allgemein eingesetzt werden.

In Frankreich wurden pro-palästinensische Demonstrationen an der renommierten Sciences-Po (Paris) von der militanten zionistischen UEJF (Union des étudiants juifs de France) verurteilt, die von dem einflussreichen Spitzenverband CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) unterstützt wird. Der Verurteilung schlossen sich die maßgeblichen hochrangigen Politiker an – der französische Hochschulminister, der Premierminister und Präsident Macron selbst.

In Australien wurden pro-palästinensische Demonstranten von jüdischen Studenten der Monash-Universität in Melbourne angegriffen, an der eine beträchtliche Anzahl jüdischer Studenten eingeschrieben ist und die über eine bedeutende Abteilung für jüdische Studien, das Australian Centre for Jewish Civilisation, verfügt. Pro-palästinensische Zeltlager wurden auf Druck der Universitätsverwaltung aufgelöst.

In Großbritannien sieht Lesley Klaff (Sheffield Hallam University und Mitherausgeberin des Journal of Contemporary Antisemitism) die Säuberung der Studentenschaft als notwendig, aber schwierig an (Klaff, 2010). Klaff zitiert Berichte, wonach „… die britische Akademie zu einem „Mainstreaming“-Agenten in den internationalen Bemühungen geworden ist, Israels Recht auf Existenz als jüdischer Staat zu leugnen“. Sie befürchtet, dass „Studenten aufgrund ihrer Jugend, ihres Enthusiasmus und ihres traditionellen politischen Engagements eine Hauptzielgruppe für solche antizionistischen Bemühungen sind“. Klaff behauptet bizarrerweise, dass der weit verbreitete und unkontrollierte islamische Extremismus an britischen Universitäten eine Hauptursache für die Situation sei, und empfiehlt ein „gesetzgeberisches Eingreifen“, um dieses eitrige Problem zu lösen.

Die Untergrabung des Universitätssystems wurde durch die Einführung und Verbreitung der Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) noch verstärkt. In den wesentlichen Absätzen der Definition geht es darum, jede Kritik an Israel mit verkapptem Antisemitismus gleichzusetzen. Die IHRA-Definition ist an sich schon betrügerisch.

Die IHRA-Definition gelangte unweigerlich an die Universität. So hat die britische Regierung damit begonnen, britische Universitäten unter Druck zu setzen, die IHRA-Definition 2019 zu „übernehmen“. In Australien wurde 2022 eine parteiübergreifende parlamentarische Gruppe eingerichtet, deren erste Aufgabe darin bestand, Druck auf die australischen Universitäten auszuüben, damit diese die Definition übernehmen.

Dieser Druck hat Wirkung gezeigt. Ende 2021 hatten 95 von 133 britischen Universitäten die IHRA-Definition übernommen, wobei die konservative Regierung den Universitäten, die nicht unterzeichneten, drohte. In einem Bericht vom September 2023, der von einem juristischen Gremium erstellt wurde, das sich für den Schutz pro-palästinensischer Meinungen einsetzt, wurde jedoch festgestellt, dass 38 der 40 Anklagen, die sich aus der Annahme der IHRA-Definition ergeben hatten, als unbegründet abgewiesen worden waren, während die beiden verbleibenden Anklagen noch anhängig waren. Die Verabschiedung der IHRA-Definition ist lediglich ein Mittel zur Schikanierung und Zensur.

Die Unterdrückung pro-palästinensischer Meinungen auf dem Campus ist angeblich aus Sorge um die „geistige Gesundheit“ und „Sicherheit jüdischer Studenten“ (Hillel) notwendig. Die Gesundheit jüdischer Studenten ist jedoch nur dann bedroht, wenn sie Israel als integralen Bestandteil ihres persönlichen Selbstwerts betrachten. Israel ist jedoch ein fremder Staat, ein Staat, der in seiner Verbrecherhaftigkeit einzigartig ist. Die Bindung der „Gerechtigkeit“ Israels an die Identität der jüdischen Studenten ist das Problem. Es handelt sich hier um eine tribalisierte Sozialisation, und das ist ein pathologischer Zustand.

Die Einschulung in jüdische „Glaubensschulen“ in der Primar- und Sekundarstufe, deren Schulen versuchen, ihren Schützlingen „Liebe zu Israel“ einzuflößen, verstärkt den Sozialisierungsprozess. In Australien gibt es eine beträchtliche Anzahl jüdischer Schulen, die ihre Ausrichtung als zionistisch bezeichnen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu besuchte am 23. Februar 2017 das Moriah College in Sydney und wurde wie ein Rockstar empfangen. Das nennt man Kindesmissbrauch.

Der Akademiker und Journalist Eric Alterman stellt das Phänomen in den USA fest (Alterman 2023):

Fast alle jüdischen High-School-Schüler aus der oberen Mittelschicht Amerikas gehen aufs College. Die meisten tun dies jedoch, nachdem sie in einer ideologischen Blase über Israel aufgeklärt wurden. Auf dem College tauchen sie in ein alternatives Universum ein, in dem Israel als Unterdrücker und die Palästinenser als ihre Opfer angesehen werden. Dies führte zu einer kognitiven Dissonanz, und das Ergebnis war oft Panik. Auch ihre Eltern gerieten oft in Panik, wenn sie erfuhren, dass die Hunderttausende von Dollar Studiengebühren dazu führten, dass ihre Kinder mit Argumenten nach Hause kamen, die sie nicht nur als falsch, sondern auch als persönlich beleidigend empfanden.

Die empfindliche Sensibilität jüdischer Universitätsstudenten wird als Mittel zur Einschränkung der akademischen Freiheit im gesamten Universitätssystem instrumentalisiert. Jüdische Studenten könnten sich ohne weiteres an ausgewiesenen jüdischen Hochschulen einschreiben, aber diese sind entweder theologisch (Yeshiva) oder von sehr niedrigem Status (Gratz College, Touro University). Brandeis ist die einzige von Juden gegründete Universität, die (trotz eines Drittels jüdischer Studenten) über ihren sektiererischen Ursprung hinausgegangen ist und Status erlangt hat. Die Mehrheit der amerikanisch-jüdischen Universitätsstudenten schreibt sich an nicht-konfessionellen Einrichtungen ein, manchmal auf der Suche nach Prestige (die Ivy-League-Kohorte), aber auch auf der Suche nach einer breiteren Ausbildung und Beschäftigungsfähigkeit in einer säkularen Welt.

Kurz gesagt, die Israel-Lobby will das allgemeine Universitätssystem „zionisieren“ – sie will in einem zionistischen geistigen Ghetto bleiben, während sie die Privilegien eines offenen intellektuellen Umfelds genießt. Sie wollen ihren Kuchen und ihn auch essen.

Unterdrückung der pro-palästinensischen akademischen Stimme

Viele jüdische Hochschullehrer zeigen ihren Zionismus, indem sie Israel grob verteidigen und ihre Kollegen verunglimpfen, die die palästinensische Erfahrung und Erzählung bevorzugen.

Wie ich in meinem Artikel „Zionismus und die Akademie“ (Counterpunch, 12. Januar 2024) feststelle, wurden Akademiker (auch Juden) auf Druck der zionistischen Lobby entlassen. In Israel selbst wurden jüdische israelische Akademiker im Laufe der Zeit ins Exil gezwungen oder bedroht.

Ein wichtiger Briefwechsel fand in der New York Review of Books im November-Dezember 2023 statt. Omer Bartov (Brown University) und 15 andere (2023a) behaupten:

Wir, die Unterzeichnenden, sind Wissenschaftler des Holocausts und des Antisemitismus aus verschiedenen Institutionen. Wir schreiben, um unsere Bestürzung und Enttäuschung darüber zum Ausdruck zu bringen, dass politische Führer und namhafte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sich auf die Erinnerung an den Holocaust berufen, um die aktuelle Krise in Gaza und Israel zu erklären. … Und als Akademiker haben wir die Pflicht, die intellektuelle Integrität unseres Berufsstandes aufrechtzuerhalten und andere auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, diesem Moment einen Sinn zu geben….

Als Akademiker haben wir die Verantwortung, unsere Worte und unser Fachwissen mit Urteilsvermögen und Sensibilität zu gebrauchen – um zu versuchen, aufrührerische Sprache, die weitere Unstimmigkeiten provozieren könnte, zurückzudrängen und stattdessen Reden und Handlungen zu bevorzugen, die darauf abzielen, weitere Verluste von Menschenleben zu verhindern.

Das Schreiben wurde von Jeffrey Herf und anderen (2023) verurteilt – die Gruppe umfasst 34 Unterzeichner, davon 32 Akademiker. Die Autoren behaupten, dass es angemessen ist, den 7. Oktober 2023 mit dem jüdischen Holocaust zu vergleichen. Sie schreiben:

Es ist weder eine Übertreibung noch ein Missbrauch der Geschichte oder des Gedächtnisses, zu behaupten, dass die Hamas ein zeitgenössischer Ausdruck von Ideen ist, die in einer längeren, reaktionären Tradition des Judenhasses, des Rassismus und des Terrors [einschließlich des Nationalsozialismus] stehen. Ein unvoreingenommener Blick auf die Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart in der Hamas-Diktatur und ihren Aktionen ist unerlässlich.

Die Autoren, allesamt ausgewiesene Kenner der israelischen Geschichte, stellen die Einzelheiten des 7. Oktober, die Ursprünge des Staates Israel und den Charakter der Enklave Gaza bemerkenswert falsch dar. Israel wird von seiner ursprünglichen und andauernden Schuld freigesprochen:

Keiner von uns würde bestreiten, dass die israelischen Regierungen in den letzten Jahren nicht ihren Anteil an Fehlentscheidungen getroffen haben. Aber auch hier gibt es umfangreiche archivgestützte wissenschaftliche Arbeiten [zitiert nach Morris (2008)] über die Geschichte Israels und den arabisch-israelischen Konflikt. Die Vorstellung einer ständigen israelischen Perfidie, die bis in das Jahr 1948 zurückreicht, hält einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand [zitiert nach Herf (2022)].

Auf der Liste steht auch Benny Morris, eine gefeierte Figur unter den „Neuen Historikern“, die das Verständnis der Kämpfe rund um die Gründung Israels und die damit verbundene Nakba bereichert hat. Morris änderte jedoch Anfang der 2000er Jahre seine Ausrichtung und Politik, nachdem er behauptet hatte, dass das Scheitern der Camp-David-Treffen im Jahr 2000 vollständig den Palästinensern angelastet werden sollte, und sein Urteil über den Schrecken der gewalttätigen Zweiten Intifada gefällt hatte, während er die gewalttätigen israelischen Ursprünge der Zweiten Intifada ignorierte.

Bartov und andere antworten auf das Ensemble von Herf (Bartov et al. 2023b):

Die Behauptung der Autoren, dass „die Hamas seit siebzehn Jahren einen Staat in Gaza hat, fünf Jahre länger als die Nazis Deutschland kontrollierten“, ist fadenscheinig und tendenziös. Der Gazastreifen ist eines der am dichtesten besiedelten und ärmsten Gebiete der Welt, das nach Ansicht der meisten internationalen Gremien nach wie vor unter Besatzung steht. Er wird seit sechzehn Jahren belagert und ist vollständig von Israel abhängig …

Den Gaza-Krieg als Krieg gegen die Nazis und die schrecklichen Ereignisse des 7. Oktobers als dem Holocaust ähnlich darzustellen, geht an den grundlegenden Problemen vorbei, die dem Konflikt zugrunde liegen, und verleugnet die Rolle des Staates Israel bei der Gestaltung dieser Probleme. Diese Probleme sind die Nakba und die Vertreibung von Hunderttausenden von Flüchtlingen, die fehlende Gleichberechtigung zwischen Fluss und Meer, die Besatzung und die Siedlungen, die Belagerung und das Fehlen jeglicher Aussicht auf einen positiven politischen Wandel. Dies sind die strukturellen Bedingungen, die heute den Kontext für Gewalt und Krieg bilden, und nicht eine Handvoll „schlechter Entscheidungen“ der israelischen Regierungen, wie in der irreführenden Antwort auf unseren Brief behauptet wird.‘

Zionistische Akademiker nutzen das akademische Umfeld weiter aus, indem sie ausgewählte „peer-reviewed“ akademische Journale nutzen, um ein makelloses Pro-Israel-Narrativ zu fördern. Meiner Einschätzung nach gehören zu dieser Kategorie die Zeitschriften Israel Affairs(Großbritannien), Israel Studies (USA), Journal for the Study of Antisemitism (USA), Journal of Contemporary Antisemitism(Deutschland), Jewish Political Studies Review (Israel) und Antisemitism Studies (Kanada/USA).

Palästinensische und pro-palästinensische Stimmen haben, wenn auch in begrenzter Zahl, eine Plattform. Erwähnenswert ist das Journal of Palestine Studies (früher in Beirut, jetzt in den USA); außerdem gibt es das Holy Land & Palestine Studies (Edinburgh).

Zionistische Akademiker versuchen immer wieder, antizionistische akademische Meinungen im Allgemeinen zu delegitimieren. Stellvertretend für dieses Genre ist Anti-Zionism on Campus, herausgegeben von Andrew Pessin und Doron Ben-Atar (2018).

Itamar Rabinovich (Tel Aviv University und New York University) legt in einer Buchbesprechung Standards für Akademiker in Bezug auf den Israel/Palästina-Konflikt fest (Rabinovich, 2011):

‚Aus Gründen, die hier nicht näher erläutert werden können, hat Israel sowohl den Kampf um die öffentliche Meinung als auch um die moralische Überlegenheit verloren. … [Neil] Caplan selbst ist einer der wenigen Historiker des israelisch-palästinensischen Konflikts, denen es gelingt, hohe professionelle Standards zu wahren. …

Caplan [verteidigte seine „positivistische“ Haltung], nachdem er die Arbeit von Sarah Roy beschrieben hatte, einem Mitglied der Harvard-Fakultät, die als Tochter von Holocaust-Überlebenden für das eintritt, was sie „humanistische Gelehrsamkeit“ nennt. Roy, so Caplan, „fühlt sich moralisch verpflichtet, die Ursachen und Akteure der Unterdrückung aufzudecken und gleichzeitig den Opfern von Unterdrückung und Enteignung eine einfühlsame Stimme zu geben“. Das entspricht nicht der Definition dieses Rezensenten von Wissenschaft … aber [Caplan] gibt Roy, Pappe, Massad und anderen scharfen Kritikern Israels, die die grundlegenden Normen der akademischen Standards mit Füßen getreten haben [meine Hervorhebung], zu viel Raum in seinem Buch“.

Roys wissenschaftliche Sünde besteht darin, dass er „Nie wieder“ wörtlich genommen hat, mit all dem moralischen Ballast, den das notwendigerweise mit sich bringt. Zionistische Akademiker unterliegen solchen Zwängen nicht. Wie die Franzosen sagen, ‚zwei Gewichte, zwei Maße‘.

Stellvertretend für die Kluft zwischen Zionisten und Antizionisten steht eine lange Buchbesprechung von Rashid Khalidis (2006) Iron Cage (Gelber, 2007) durch Yoav Gelber von der Universität Haifa. (Gelber war eng in die Katz/Pappé-Affäre verwickelt, siehe unten.) Khalidi legt besonderes Augenmerk auf das, was er als ständiges Versagen der palästinensischen Führung bei der Konfrontation mit der zionistischen Vorherrschaft im Mandatsgebiet Palästina und nach der Gründung Israels bezeichnet. Gelber kritisiert Khalidis Buch als unzulängliches wissenschaftliches Werk und weist die Verantwortung für das Scheitern eines palästinensischen Staates ausschließlich der palästinensischen Führung selbst zu.

Doch Gelber hat selbst hartnäckige Knackpunkte (meine Kommentare in eckigen Klammern):

* „[Khalidi folgert, dass] die Israelis schuldig sind, die Hamas gegen die Fatah aufzubauen. [Richtig.]

* Die Frage, der Khalidi konsequent ausweicht, ist also nicht, warum die Palästinenser den Krieg 1948 (und ihren geplanten Staat) verloren haben, sondern warum sie ihn überhaupt begonnen haben. [Das haben sie nicht.]

* Khalidi ignoriert die Tatsache, dass die Balfour-Erklärung nicht dem Jischuw, sondern dem jüdischen Volk gegeben wurde, und dass die Jewish Agency nicht die Juden Palästinas vertrat, sondern das Interesse der Juden auf der ganzen Welt an ihrer nationalen Heimat. (Balfour hatte natürlich keine Befugnis dazu, und diese angebliche Großzügigkeit mit offenem Ende war ein Vorbote einer unvermeidlichen Katastrophe).

* Im Gegensatz zu kolonialen Bewegungen strebte der Zionismus nicht danach, einer Mehrheit von Einheimischen eine Minderheit aufzuzwingen. Das zionistische Programm betrachtete das Erreichen einer jüdischen Mehrheit als Vorbedingung für Staatlichkeit und glaubte, dass diese Mehrheit durch Einwanderung erreicht werden könne, nicht durch Ausrottung oder Vertreibung, wie es weiße Siedler anderswo taten. [Also ist das in Ordnung? Auf jeden Fall stand die Vertreibung von Anfang an auf der Tagesordnung; die Staatlichkeit wurde gefordert, bevor die Juden eine Mehrheit erlangten; jetzt ist Vernichtung mit Vertreibung angesagt].

* Die Palästinenser lehnten die [UN-Resolution 181] sofort ab, weigerten sich, bei ihrer Umsetzung zu kooperieren …“ [Aus gutem Grund, wie oben; Ben-Gurion und seine Freunde nutzten die Farce, um so viel Land zu stehlen, wie sie bekommen konnten].

* Die Palästinenser sollten akzeptieren, dass die Juden aufgrund historischer und international anerkannter Rechte im Land Israel leben, ihre Anwesenheit ist legitim …“ [Historische Rechte? ah, der ultimative hasbara Royal Flush. Ein Staat, der eine konstruierte Apartheid ist und sich weigert, seine territorialen Grenzen festzulegen, hat einen Anspruch auf Legitimität?]

* „Bisher haben die meisten Israelis ihren Teil erfüllt und sind bereit, in unterschiedlichem Maße zuzugeben, dass die Palästinenser einen legitimen Anspruch haben. [Wo sind die Beweise?]

Gelber verallgemeinert, dass die Palästinenser vielleicht doch nicht wirklich einen Staat wollten. Sicher – sie haben die Aussicht auf dauerhafte Unterwerfung genossen, und sie haben sie! Diese wissenschaftliche Objektivität steht im Gegensatz zu den bissigen Kritikern Israels, die die grundlegenden Normen der akademischen Standards mit Füßen treten. Gelber ist ein professioneller Historiker, der in die Geschichte seines Landes eingetaucht ist. Was ist hier los?

Es gibt auch eine Organisation und eine Website namens Israel-Academia-Monitor. Auf ihrer Website heißt es:

IAM unterstützt die universelle Tradition der akademischen Freiheit, die ein unverzichtbares Merkmal der Hochschulbildung in Israel ist. Gleichzeitig ist es besorgt über die Aktivitäten einer kleinen Gruppe von Akademikern, die manchmal als revisionistische Historiker oder Post-Zionisten bezeichnet werden … Diese Personen nutzen das Prestige (und die Sicherheit) ihrer Positionen aus und bringen oft unbegründete und häufig nachweislich falsche Argumente vor, die Israel diffamieren und sein Existenzrecht in Frage stellen.

So hat die IAM beispielsweise die Akademikerin Anat Matar von der Universität Tel Aviv bei ihrem Engagement gegen die Verbrechen ihres Landes genau beobachtet. IAM unterstützt die „universelle Tradition“ der akademischen Freiheit, es sei denn, dies ist nicht der Fall.

IAM hat auf seiner Website ein 101-seitiges Buch von Ofira Seliktar veröffentlicht (Seliktar n.d.). Seliktar behauptet, dass es in Israel eine größere akademische Freiheit gibt als in den USA, Großbritannien und Deutschland. Diese Freiheit hat angeblich Missbrauch begünstigt, indem israelische Akademiker Israel verräterisch mit dem Südafrika der Apartheid und sogar mit Nazideutschland verglichen haben. Seliktar empfiehlt, diesem „Missbrauch“ Einhalt zu gebieten. In einem damit zusammenhängenden Artikel (Seliktar 2005) behauptet Seliktar, dass eine große Anzahl israelischer Akademiker („postzionistisch“) verschiedenen ungebührlichen akademischen intellektuellen Moden erlegen ist und das nationale Interesse Israels gefährdet.

Einen Tiefpunkt in der Verunglimpfung der Kritiker Israels bildet ein Artikel des pseudonymen „Solomon Socrates“ (Socrates 2001). Sokrates wettert gegen „Linksextremisten“, im Gegensatz zu „der größeren Zahl legitimer Gelehrter und Denker“. Sokrates behauptet, dass „… wir nicht mit dem derzeitigen Dogma einverstanden sind, dass die offene Finanzierung des Linksextremismus ein automatischer Anspruch ist, der seinen Anhängern zusteht.“.

Nach dem 7. Oktober 2023 ist die Unterdrückung der Meinung in Israel eskaliert. Die Rechtswissenschaftlerin Professorin Nadera Shalhoub-Kevorkian von der angesehenen Hebräischen Universität Jerusalem wurde am 18. April verhaftet und nach Äußerungen, die sich unmittelbar aus ihrem Fachwissen ableiten, verhört. Hunderte von Wissenschaftlern und die Hebräische Universität selbst prangerten ihre Behandlung an, doch sie wird weiterhin bedroht.

Besondere Vorkommnisse

Zwei akademische Konflikte geben einen Einblick in den akademischen Diskurs als Ort erbitterter Auseinandersetzungen. Beide beziehen sich auf den Versuch, ein tapferes, verdienstvolles Israel zu konstruieren, das mit Verspätung Sicherheit für das globale Judentum bietet und nicht nur mit militarisierten Feinden, sondern auch mit intellektuellen Gegnern an allen Fronten konfrontiert ist.

Erstens wurde das angesehene Journal of Genocide Research (JGR) von Israel Charny (2016) in Frage gestellt. (Charny ist ein in den USA geborener Psychologe und geschäftsführender Direktor des in Jerusalem ansässigen Institute on the Holocaust and Genocide.) Charny behauptet, dass das JGR dem jüdischen Holocaust nicht die ihm gebührende Bedeutung beigemessen habe und dass es „israelfeindliche Themen“ vertrete. Mit dem JGR verbundene Völkermordforscher reagierten darauf (Goldberg et al. 2016).

Charnys Ausdrucksweise („hasserfüllte Völkermordforscher“) erregte die JGR-Forscher noch mehr gegen seine Polemik. Charny setzte seine Attacke im Mai 2016 im Jerusalem Post Magazine fort (nachzulesen in Goldberg). Im Juni 2016 wurde in der JPM ein Antwortbrief veröffentlicht, in dem Charnys aggressive „parteiische Orthodoxie“, „Rufmord“ und schlampige Umfragearbeit verurteilt wurden. Dieser Brief fand schließlich über 60 Unterzeichner, darunter 7 in Israel ansässige Akademiker. Der JGR ging aus diesem Streit mit einem verbesserten Ruf hervor. Der reuelose Charny setzte später seine Angriffe auf Akademiker fort, die seiner Meinung nach nicht ausreichend pro-israelisch waren (Charny 2020).

Es gibt also Teile der Akademie (und der mit ihr verbundenen akademischen Zeitschriften), die angesichts der Hasbara ihre Integrität bewahren.

Zweitens verdient ein wichtiges Ereignis im Zusammenhang mit der israelischen Akademie eine Wiederbelebung. Ein Masterstudent der Universität Haifa, Teddy Katz, legte 1998 seine Dissertation vor, die sich mit der Affäre um das „Tantura-Massaker“ befasste. Katz befragte viele Menschen, die im Mai 1948 in Tantura anwesend waren – eine Woche, nachdem die zionistische Führung die Gründung des Staates Israel verkündet hatte.

Ilan Pappé, damals Akademiker an der Universität Haifa, aber nicht Katz‘ Doktorvater, stand seinem Projekt wohlwollend gegenüber. Pappé schrieb später ein ganzes Buch über die darauf folgende Kontroverse (Pappé 2010). Yossi Ben-Artzi, der Dekan für Geisteswissenschaften der Universität Haifa, schrieb eine vernichtende Kritik über das Buch von Pappé (Ben-Artzi 2011), in der er Pappé selbst kritisierte. Pappé wurde wegen seiner Haltung als Verräter bezeichnet.

Ein aufschlussreicher Artikel zu dieser Affäre ist der von Basma Fahoum und Arie Dubnov (2013). Mündliche Geschichte ist eine problematische Disziplin, und Katz war für diese Aufgabe nicht angemessen ausgebildet. Die Schwächen (Fahoum und Dubnov behaupten, sie seien marginal) wurden jedoch bald durch die Notwendigkeit des akademischen und politischen Establishments, eine positive Geschichte der Ursprünge Israels aufrechtzuerhalten, überlagert. Die Autoren behaupten:

Man muss sich fragen: „Wie wird die Geschichtsschreibung in Verbindung mit staatlich geförderter Amnesie betrieben? Wie funktioniert Geschichte, wenn ihr Ziel darin besteht, indigene Stimmen zu verniedlichen, zum Schweigen zu bringen und auszulöschen?“ … Die Katz-Affäre kombinierte staatlichen Druck mit einer kühnen juristischen Intervention in Form einer Verleumdungsklage, die eingereicht wurde, um zu versuchen, sie zum Schweigen zu bringen, und führte zu einer akademisch hergestellten Agnotologie (sic): einer kategorischen Auslöschung von Opferzeugnissen im Namen strenger akademischer Standards. …

Bis vor kurzem wurden die palästinensischen Erfahrungen von 1948 mündlich überliefert und nur selten veröffentlicht, was es den Israelis relativ leicht machte, sie zu filtern. Dennoch trugen diese mündlichen Überlieferungen dazu bei, ein palästinensisches kollektives Gedächtnis zu schaffen, und für die Palästinenser waren die Massaker von 1948 niemals „verborgen“ und bedurften keines Historikers, um sie aufzudecken. Von Tantura haben die Palästinenser schon früh ein Massaker aufgezeichnet. … Das Problem war nicht ein Mangel an Informationen oder das Schweigen der Palästinenser, sondern ein israelisches Filtersystem, das die Zeugenaussagen der Einheimischen auslöschte. … Schlimmer noch, die koloniale Erkenntnistheorie setzt sich fort, wobei jüdische Historiker als Sprecher der „Wissenschaft“ und „Wahrheit“ dargestellt werden, während den Palästinensern „orientalische Vorstellungskraft“, „Fantasie“ und eine Tendenz zur „Übertreibung“ unterstellt werden.‘

Im Wesentlichen werden die palästinensische Erinnerung und die palästinensischen Stimmen delegitimiert und zum Schweigen gebracht. Pappé selbst wurde nach der Katz-Affäre aus seiner Heimat Israel vertrieben. Die akademische Freiheit, die Pappé jetzt in Großbritannien genießt, hat seinen wissenschaftlichen Reichtum begünstigt. Wie passend, dass Pappé gerade jetzt eine Erkundung der Ursprünge der Israel-Lobby veröffentlicht (2024).

Konfrontation mit den pro-israelischen Spezifika

Pro-palästinensische Akademiker und Demonstranten haben für das Recht auf akademische Gedankenfreiheit plädiert. David Miller, der 2021 wegen seiner kritischen Ansichten über Israel von der Universität Bristol entlassen wurde, hat dies im Oktober 2023 vor einem Arbeitsgericht in Bristol (erfolgreich) geltend gemacht.

Das Problem ist in seiner Besonderheit tiefgreifender und in seinen Auswirkungen weitreichender, als wenn man die Bedeutung der „akademischen Freiheit“ nur abstrakt beschreiben würde. Die Art der Zensur muss ganz konkret verstanden werden.

Es geht um die Zensur von negativer Berichterstattung über ein bestimmtes Land, in welcher Form auch immer. Das Ziel besteht darin, den einzigartigen Charakter Israels im Namen der Intelligenz und der Menschlichkeit vollständig aus dem Bewusstsein, der Untersuchung, der Analyse und der kritischen Aktion zu verdrängen. Ein Besucher von einem fremden Planeten würde diese Besonderheit in der Tat merkwürdig finden.

Derartige Fehlinformationen und Zensur bedeuten die Schaffung eines bedeutenden „leeren Raums“, dessen Erforschung einer offenen Untersuchung untersagt ist. Die Auswirkungen sind nicht räumlich begrenzt, sondern erstrecken sich auf alle internationalen Verbindungen zu diesem „Raum“, der der Staat Israel ist. Die geopolitische Analyse wird behindert. Es gibt keine Grenze, bis zu der ein auferlegtes Schweigen über Israel nicht in den Lehrplänen der Universitäten verankert werden kann.

Der Kampf um die akademische Freiheit, Israel zu kritisieren, muss in allen Bereichen und auf allen Ebenen gleichzeitig geführt werden, wo Informationsaustausch stattfindet und Einfluss ausgeübt wird. Das bedeutet, dass Regierungen, Gesetzgeber, Mainstream-Medien, soziale Medien – sie alle stehen in wechselseitiger Abhängigkeit zur Akademie.

Die Zeit des Kalten Krieges nach dem Zweiten Weltkrieg war eine Meisterklasse der Propaganda. Sowohl im Westen als auch im Osten herrschte Zensur. Menschen verloren ihren Lebensunterhalt, ja sogar ihr Leben, weil sie aus Prinzip ihre Meinung sagten. Die Propaganda des Kalten Krieges ist wieder aufgeflammt, aber nicht zuletzt in der Akademie wird anerkannt, dass die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit der repressiven Exzesse war, die zu bedauern ist. Darüber hinaus können einige historische Themen, die einst von den Behörden als eindeutig interpretiert wurden, heute als kontrovers angesehen werden (z. B. das Erbe des britischen Empire, die Ursprünge des Ersten Weltkriegs) und werden freier diskutiert.

Und Israel? Trotz der beträchtlichen kritischen akademischen Literatur, die meist nur von Gleichgesinnten gelesen wird, und des Gemetzels in Gaza bleibt die Hasbara (die Unterstützung der Mainstream-Medien) im Propagandakrieg dominant.

Die unmittelbare Zukunft sieht nicht gerade optimistisch aus, was eine robuste Bindung des Universitätssystems an das geheiligte Prinzip der akademischen Freiheit angeht.

Evan Jones ist ein pensionierter politischer Ökonom der Universität von Sydney.

Übersetzt mit deepl.com

