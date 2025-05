Warum hören wir solche Sätze nicht vom Präsidenten des Zentralrats der Juden, David Schuster? Mit seinen Aussagen aber vertritt er weder die Juden, noch eine glaubwürdige Politik, sondern gibt sich als Sprachrohr des Netanjahu Regime! Evelyn Hecht-Galinski



Vertriebene Palästinenser, darunter auch Kinder, warten mit leeren Töpfen auf die Verteilung von Lebensmitteln durch humanitäre Organisationen im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen am 7. Mai 2025.

(Foto: Mahmoud Issa/Anadolu via Getty Images)

„Zivilisierte Menschen lassen Kinder nicht verhungern“: Sanders kritisiert die 68-tägige Blockade der Hilfslieferungen nach Gaza durch die USA und Israel

„Was wir derzeit erleben, ist ein langsamer, brutaler Prozess des Massenhungers und -todes durch die Verweigerung grundlegender Lebensnotwendigkeiten“, sagte der Senator und forderte ein Ende der Komplizenschaft der USA bei dieser humanitären Katastrophe.

Jessica Corbett

08. Mai 2025

„Heute sind es 68 Tage und es werden immer mehr, seitdem KEINE humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelassen wurde. Seit mehr als neun Wochen blockiert Israel alle Lieferungen: keine Lebensmittel, kein Wasser, keine Medikamente und kein Treibstoff.“

Der US-Senator Bernie Sanders (I-Vt.) hob diese Umstände nicht nur in einer Rede vor dem Senat am Donnerstag hervor, sondern wies auch darauf hin, dass die sich verschärfende humanitäre Krise „hier in der Hauptstadt des Landes oder in den Hallen des Kongresses kaum diskutiert wird“, obwohl Israel in den letzten 19 Monaten Gaza mit militärischer und diplomatischer Unterstützung der Vereinigten Staaten zerstört hat.

„Hunderte von Lastwagen mit lebensrettenden Hilfsgütern warten direkt an der Grenze auf die Einreise nach Gaza, werden aber von den israelischen Behörden daran gehindert“, betonte Sanders und schloss sich damit der US-amerikanischen Non-Profit-Organisation World Central Kitchen an, die am Mittwoch erklärte, dass sie ‚keine Vorräte mehr habe, um Mahlzeiten zu kochen oder Brot zu backen‘, aber ‚unsere Lastwagen – beladen mit Lebensmitteln und Hilfsgütern – in Ägypten, Jordanien und Israel warten und bereit sind, nach Gaza einzureisen‘.

Die Senatorin nahm den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den palästinensischen Gebieten vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wird, und wichtige Mitglieder seiner Regierung ins Visier.

„Es gibt hier keine Zweideutigkeiten: Die extremistische Regierung Netanjahu spricht offen davon, humanitäre Hilfe als Waffe einzusetzen“, erklärte Sanders. ‚Verteidigungsminister Israel Katz sagte: ‘Die Politik Israels ist klar: Es wird keine humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen, und die Blockade dieser Hilfe ist eines der wichtigsten Druckmittel.’“

„Es ist längst überfällig, dass wir unsere Unterstützung für Netanjahus Zerstörung des palästinensischen Volkes beenden.“

Sanders wies darauf hin, dass Israels Vorgehen gegen US-amerikanisches und internationales Recht verstößt, und sagte: „Kinder als Kriegswaffe verhungern zu lassen, ist ein klarer Verstoß gegen die Genfer Konvention, das Außenhilfegesetz und die grundlegende menschliche Würde. Zivilisierte Menschen lassen Kinder nicht verhungern. Was in Gaza geschieht, ist ein Kriegsverbrechen, das offen und am helllichten Tag begangen wird und jeden Tag weitergeht.“

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sind bei den israelischen Angriffen auf Gaza mehr als 52.000 Palästinenser getötet worden. Nach Angaben lokaler Behörden sind mindestens 57 Palästinenser an Unterernährung und mangelnder medizinischer Versorgung gestorben. Viele weitere kämpfen um Nahrung und Wasser, insbesondere seit Israel am 2. März seine Blockade verschärft hat.

„Da Israel alle Hilfslieferungen eingestellt hat, erleben wir derzeit einen langsamen, brutalen Prozess der Massenhungersnot und des Todes durch Vorenthaltung grundlegender Lebensnotwendigkeiten. Das ist methodisch, absichtlich und die erklärte Politik der Regierung Netanjahu“, sagte Sanders. “Ohne Treibstoff kann kein frisches Wasser gepumpt werden, sodass die Menschen zunehmend verzweifeln und kein sauberes Wasser zum Trinken, Waschen oder Kochen finden. In Gaza breiten sich erneut Krankheiten aus.“

Die Familien in Gaza „leben jetzt von knappen Konserven“, und „die Hungersnot trifft Kinder am härtesten“, fuhr der Senator fort. „Ohne Säuglingsnahrung und mit unterernährten Müttern, die nicht stillen können, sind auch viele Säuglinge in Lebensgefahr.“

„Was heute in Gaza geschieht, ist ein von Menschen verursachter Albtraum“, der ‚ein bleibender Fleck auf dem Gewissen der Weltgemeinschaft sein wird‘, sagte er. “Die Geschichte wird niemals vergessen, dass wir dies zugelassen haben und dass wir hier in den Vereinigten Staaten diese anhaltenden Gräueltaten sogar ermöglicht haben.“

Sanders hat Schritte unternommen, um einige US-Waffenverkäufe sowohl unter der Biden- als auch unter der zweiten Trump-Regierung zu blockieren, aber seine Bemühungen haben im Kongress nicht genügend Unterstützung gefunden, um erfolgreich zu sein. Dennoch haben Menschen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt den israelischen Angriff auf Gaza als Völkermord verurteilt – und Israel muss sich vor dem Internationalen Gerichtshof in dieser Angelegenheit verantworten.

Der Senator hob Israels jüngsten Plan für Gaza hervor, die „Operation Gideon’s Chariots“, die die „Eroberung“ und unbefristete Besetzung des Gebiets sowie die ethnische Säuberung der Region von ihren palästinensischen Bewohnern vorsieht, die in den Süden vertrieben werden sollen.

„Das wäre eine schreckliche Tragödie, egal wo auf der Welt sie sich ereignet und aus welchen Gründen – ganz gleich, was die Ursachen dafür sein mögen. Was diese Tragödie für uns in Amerika jedoch noch viel schlimmer macht, ist die Tatsache, dass es unsere Regierung, die Regierung der Vereinigten Staaten, ist, die sich absolut mitschuldig macht an der Entstehung und Aufrechterhaltung dieser humanitären Katastrophe„, sagte er.

„Das ist nicht einfach so passiert“, betonte Sanders. „Allein im letzten Jahr hat die USA Israel 18 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr hat die Trump-Regierung weitere 12 Milliarden Dollar für Bomben und Waffen bewilligt.“

Seit Monaten habe US-Präsident Donald Trump „Netanjahu pauschale Unterstützung angeboten“, sagte der Senator. „Mehr noch, er hat wiederholt gesagt, dass die Vereinigten Staaten nach dem Krieg tatsächlich den Gazastreifen übernehmen werden, dass das palästinensische Volk aus seiner Heimat vertrieben – gewaltsam vertrieben – werden wird und dass die Vereinigten Staaten ihn zu dem umgestalten werden, was Trump als ‚Riviera des Nahen Ostens‘ bezeichnet, einen Spielplatz für Milliardäre.“

Unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtete Reutersam Mittwoch, dass „die Vereinigten Staaten und Israel die Möglichkeit diskutiert haben, dass Washington nach dem Krieg vorübergehend die Verwaltung des Gazastreifens übernimmt“, was weltweit Kritik und Vergleiche mit den Fehlern der USA im Irak Anfang der 2000er Jahre hervorrief.

„Dieser Krieg hat in Gaza mehr als 170.000 Menschen getötet oder verletzt. Er hat die amerikanischen Steuerzahler im letzten Jahr weit über 20 Milliarden Dollar gekostet. Und gerade jetzt, während wir hier sprechen, verhungern Tausende von Kindern“, erklärte Sanders. “Und der US-Präsident fördert aktiv die ethnische Säuberung von über 2 Millionen Menschen.“

„Angesichts dieser Realität könnte man meinen, dass hier im Senat eine lebhafte Debatte stattfinden würde: Wollen wir wirklich Milliarden von Steuergeldern ausgeben, um Kinder in Gaza hungern zu lassen?“, rief der Senator. “Sagen Sie mir, warum es eine gute Idee ist, Milliarden von Dollar auszugeben, um Netanjahus Krieg zu unterstützen und Kinder in Gaza hungern zu lassen. Ich würde das gerne hören.“

Sanders argumentierte dann, dass der US-Senat diese Debatte nicht führe, „weil wir ein korruptes System der Wahlkampffinanzierung haben“, das es Organisationen wie dem American Israel Public Affairs Committee ermögliche, die Agenda in Washington, D.C. zu bestimmen. Er verwies auf AIPAC und dessen Super Political Action Committee, das im letzten Wahlzyklus über 100 Millionen Dollar ausgegeben habe.

„Tatsache ist, dass wenn Sie als Kongressabgeordneter gegen Netanjahus Krieg in Gaza stimmen, AIPAC Sie mit Millionen Dollar für Werbekampagnen bestraft, um sicherzustellen, dass Sie abgewählt werden“, sagte er. “Leider muss ich zugeben, dass diese politische Korruption funktioniert. Viele meiner Kollegen äußern sich privat entsetzt über Netanjahus Kriegsverbrechen, aber öffentlich tun oder sagen sie nur sehr wenig dazu.“

„Es ist längst überfällig, dass wir unsere Unterstützung für Netanjahus Vernichtung des palästinensischen Volkes beenden. Wir dürfen keinen Cent mehr in Netanjahus Kriegsmaschinerie stecken“, schloss er. “Wir müssen einen sofortigen Waffenstillstand, eine Aufstockung der humanitären Hilfe, die Freilassung der Geiseln und den Wiederaufbau Gazas fordern – nicht damit Milliardäre dort ihre Riviera genießen können, sondern damit die Palästinenser wieder in Gaza leben können.“

Übersetzt mit Deepl.com

