Zivilschutz im Gazastreifen verurteilt israelische Massaker mit US-Waffen

10. Juli 2024

Izzat al-Rishq, Mitglied des Politbüros der Hamas, sagt, dass die Angriffe der israelischen Besatzung auf Zivilisten und alle Aspekte des zivilen Lebens ein Zeichen der Niederlage und nicht der Vorbote des Sieges sind.

Die Zahl der Palästinenser, die bei dem von den israelischen Besatzungstruppen verübten Massaker östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen getötet wurden, ist auf 29 gestiegen, wie der Korrespondent von Al Mayadeen am Mittwoch bestätigte, wobei die Zahl wahrscheinlich noch steigen wird.

Am Dienstagabend bombardierten die israelischen Besatzungstruppen die al-Awda-Schule in Aabasan in Khan Younis, in der Tausende vertriebener Zivilisten untergebracht sind.

Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei dem jüngsten israelischen Massaker mehr als 53 Palästinenser verletzt, darunter schwere und kritische Fälle.

Unser Korrespondent sagte, dass die israelische Besatzung weitere Massaker in Rafah verübt, während das Gesundheitssystem im Gazastreifen zusammenbricht.

Er wies darauf hin, dass mehr als 70 % von Gaza-Stadt unter unerbittlichem Luft- und Bodenbeschuss stehen.

An anderer Stelle wies er darauf hin, dass sich die Anzeichen für eine Hungersnot verschlimmern, so dass die Menschen im Gazastreifen nichts mehr zu essen haben außer den verbliebenen Blättern an den Bäumen.

Massaker von Aabasan: Zeichen der israelischen Niederlage: Hamas

Die Hamas erklärte, das Massaker stelle eine Fortsetzung des völkermörderischen Krieges und der abscheulichen Massaker gegen das wehrlose palästinensische Volk dar.

In einer Erklärung rief die Bewegung die Bevölkerung im besetzten Westjordanland auf, alle Mittel der Unterstützung und Hilfe zu aktivieren, sich der israelischen Besatzung entgegenzustellen und die Beteiligung an der Al-Aqsa-Flutschlacht zu verstärken.

Sie rief auch die arabischen und islamischen Völker und die freien Völker der Welt auf, ihren Aufstand (Intifada) zur Unterstützung des palästinensischen Volkes im Gazastreifen zu erneuern und unverzüglich mit massiven Demonstrationen und Protesten in allen Städten der Welt auf die Straße zu gehen.

Izzat al-Rishq, Mitglied des Politbüros der Hamas, bezeichnete das Massaker von Aabasan als „Verbrechen des Völkermords und der vorsätzlichen ethnischen Säuberung“.

Er wies darauf hin, dass die israelische Besatzung mit ihren Angriffen auf die Zivilbevölkerung und alle Aspekte des zivilen Lebens ein Zeichen ihrer Niederlage und kein Vorspiel zum Sieg sei.

Al-Rishq betonte, dass das Verbrechen der Bombardierung wehrloser Zivilisten, einschließlich Frauen und Kinder, nicht zu rechtfertigen sei.

Der Hamas-Beamte betonte, dass die israelische Besatzung nach mehr als neun Monaten des Zauderns ohne jeglichen Sieg nur Massaker an Zivilisten anrichtet.

Dies geschieht, während die israelischen Besatzungstruppen weiterhin verschiedene Gebiete im Gazastreifen bombardieren.

Der Korrespondent vonAl Mayadeen berichtet, dass bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in der Stadt Bani Suhaila östlich von Khan Younis zwei Palästinenser getötet und sechs weitere verletzt wurden.

Unser Korrespondent berichtete von mehreren Verletzten bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus im Viertel al-Daraj im Zentrum von Gaza-Stadt sowie von Artilleriebeschuss auf das Viertel Al-Zaytoun.

Zivilschutz in Gaza verurteilt israelische Angriffe auf zivile Einrichtungen

In diesem Zusammenhang prangerte die Direktion für Versorgung und Ausrüstung der Generaldirektion für Zivilschutz im Gazastreifen die anhaltenden Massaker der israelischen Besatzungstruppen und die gezielten Angriffe auf zivile Einrichtungen und Schutzräume an, die das Leben von Hunderttausenden von Palästinensern mit Waffen aus US-Produktion gefährden.

In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung verurteilte das Direktorat den Einsatz verbotener Bomben durch die israelische Besatzung in dicht besiedelten Gebieten, die zunehmende humanitäre Blockade, die Einstellung der Treibstofflieferungen an die Zivilschutzeinheiten und die Reduzierung der Treibstofflieferungen an andere humanitäre Einrichtungen.

Die Direktion forderte auch das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) auf, den Zivilschutzteams Treibstoff zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Dienste angesichts der zunehmenden Luftangriffe und des Blutvergießens, die die humanitäre Krise im Gazastreifen noch verschärfen, weiter leisten können.

Es ist bemerkenswert, dass die Generaldirektion des Zivilschutzes in Gaza bekannt gab, dass die Zahl der seit Beginn der israelischen Aggression getöteten Einsatzkräfte auf 76 Märtyrer angestiegen ist.

PRCS kann aufgrund der israelischen Bombardierung nicht auf Notrufe reagieren

Auch der Palästinensische Rote Halbmond (PRCS) erklärte, dass seine Mitarbeiter aufgrund der Intensität und Gefahr des israelischen Bombardements nicht in der Lage sind, auf Dutzende von Notrufen in Gaza zu reagieren.

„Aus Berichten aus dem Gouvernement Gaza geht hervor, dass die Lage für die Bewohner äußerst bedrohlich ist“, teilte der PRCS auf X mit und fügte hinzu, dass „die Besatzungstruppen weiterhin Wohnblöcke beschießen und die Bürger aus ihren Häusern und Unterkünften vertreiben“.

Das PRCS hatte zuvor bekannt gegeben, dass alle seine „medizinischen Stellen und Notfallkliniken im Gouvernement Gaza aufgrund der gewaltsamen Evakuierungsmaßnahmen der israelischen Besatzung in verschiedenen Gebieten des Gouvernements, in denen sich diese medizinischen Stellen und Kliniken befinden, außer Betrieb sind.“

