https://www.middleeasteye.net/news/targeted-starvation-campaign-israel-has-led-famine-across-gaza-un

„Gezielte Hungerkampagne“ Israels hat zu einer Hungersnot im Gazastreifen geführt: UN-Experten

Israel übt eine „Form von völkermörderischer Gewalt“ aus, indem es Palästinenser in Gaza aushungert, sagen 10 Rechtsexperten

Palästinenser versammeln sich nach einem israelischen Angriff auf Rafah, um von einer Wohltätigkeitsorganisation gekochtes Essen zu erhalten, 8. Mai 2024 (Reuters)

Von MEE-Mitarbeitern

9. Juli 2024

Nach neun Monaten der fast vollständigen Blockade der humanitären Hilfe durch Israel haben zehn hochrangige Experten der Vereinten Nationen am Dienstag erklärt, dass sie genug gesehen haben und dass Israel eine „gezielte Hungerkampagne“ im Gazastreifen führt.

„Wir erklären, dass Israels vorsätzliche und gezielte Hungerkampagne gegen das palästinensische Volk eine Form von völkermörderischer Gewalt ist und zu einer Hungersnot in ganz Gaza geführt hat“, so die Experten.

„Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, der Lieferung humanitärer Hilfe auf dem Landweg mit allen Mitteln Vorrang einzuräumen, Israels Belagerung zu beenden und einen Waffenstillstand zu schließen“, fügten sie hinzu.

Michael Fakhri, der Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, sowie weitere Experten wie Francesca Albanese, die Sonderberichterstatterin für die Situation der Menschenrechte in den palästinensischen Gebieten, und Paula Gaviria Betancur, die Sonderberichterstatterin für die Menschenrechte von Binnenflüchtlingen, haben die Erklärung abgegeben.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind seit Beginn des Krieges im Oktober mindestens 33 Kinder, vor allem im nördlichen Gazastreifen, an Unterernährung gestorben.

Die zehnköpfige Gruppe von Rechtsexperten verwies auf den Tod von drei Kindern im Alter von dreizehn, neun und sechs Monaten, die seit Ende Mai in Khan Younis und Deir al-Balah an Unterernährung starben, was sie zu der Behauptung veranlasste, dass eine Hungersnot im Gange sei.

„Da diese Kinder trotz medizinischer Behandlung im zentralen Gazastreifen verhungert sind, besteht kein Zweifel daran, dass sich die Hungersnot vom nördlichen Gazastreifen in den zentralen und südlichen Gazastreifen ausgebreitet hat“, so die Experten.

Die diplomatische Vertretung Israels in Genf bezeichnete die Erklärung als „Fehlinformation“.

„Israel hat seine Koordinierung und Unterstützung bei der Lieferung von humanitärer Hilfe im Gazastreifen kontinuierlich ausgebaut und kürzlich seine Stromleitung an die Entsalzungsanlage in Gaza angeschlossen“, so die Mission.

Monatelange Hungersnot

Im Juni warnte eine unabhängige Expertengruppe, das so genannte Fews Net (Famine Early Warning Systems Network), in einem Bericht, dass die Hungersnot im Gazastreifen bereits seit April andauere und wahrscheinlich noch bis Juli andauern werde, „wenn sich die Verteilung und der Zugang zu den Nahrungsmitteln nicht grundlegend ändert“, nachdem diese in den Gazastreifen gelangt sind.

In der Zwischenzeit blockiert Israel weiterhin den Grenzübergang Rafah mit Ägypten und beschränkt die Einreise von Hilfsgütern über den Grenzübergang Karem Shalom mit dem südlichen Gazastreifen.

„Der Zugang der Bevölkerung zu und die Nutzung der verfügbaren Nahrungsmittelhilfe war bisher unzureichend, um den Bedarf zu decken, und es muss sofort viel mehr getan werden, um sicherzustellen, dass die humanitäre Nahrungsmittelhilfe effektiv verteilt wird, sobald sie in den Gazastreifen gelangt“, heißt es in dem Bericht.

Das in den USA ansässige Fews Net analysierte die Hungersnot im Gazastreifen anhand von drei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, nämlich Nahrungsmittelverbrauch, akute Unterernährung und Sterblichkeit.

Es kam zu dem Schluss, dass der sprunghafte Anstieg der Sterblichkeitsrate in der belagerten Enklave in direktem Zusammenhang mit der „nahen“ Hungersnot steht und dass „extrem hohe“ Unterernährungsraten bei Kindern zu schweren physiologischen Auswirkungen führen werden.

Im nördlichen Gazastreifen sei jedoch im April der Schwellenwert für eine Hungersnot erreicht worden, hieß es.

Übersetzt mit deepl.com

