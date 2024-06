https://www.palestinechronicle.com/asked-to-report-israels-ambassador-to-netherlands-summoned-over-icc-spying-allegations/



Zur „Berichterstattung“ aufgefordert – Israels Botschafter in den Niederlanden wegen ICC-Spionagevorwürfen vorgeladen

27. Juni 2024

Der niederländische Außenminister Hank Bruins Slot. (Foto: über HankeBruinsSlot TW Page)

In der Erklärung wurde auch betont, dass die Niederlande als Gastland des IStGH im Rahmen eines Abkommens mit dem Gericht verpflichtet sind, die Sicherheit des Gerichtspersonals zu schützen.

Das niederländische Außenministerium hat den israelischen Botschafter in den Niederlanden vorgeladen, um den Vorwurf zu klären, israelische Spionagedienste hätten eine geheime Überwachungs- und Spionagekampagne gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) durchgeführt.

Der israelische Botschafter, Modi Ephraim, wurde am Mittwoch „gebeten, dem Außenministerium im Zusammenhang mit den Anschuldigungen in den Artikeln in The Guardian und +972 Magazine Bericht zu erstatten“, teilte das Ministerium laut der Nachrichtenagentur Anadolu in einer Erklärung mit.

„Die Regierung betrachtet solche Aktivitäten als eine Form unerwünschter ausländischer Einmischung und hält sie für völlig unerwünscht“, heißt es in der Erklärung, die darauf hinweist, dass es einen ständigen Kontakt mit dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC) zu „verschiedenen Sicherheitsfragen“ gibt.

Das Ministerium machte aus Sicherheitsgründen keine näheren Angaben zu diesen Gesprächen.

Eine gemeinsame Untersuchung des Guardian, des Magazins +972 und von Local Call enthüllte im Mai, dass Israel „seit fast einem Jahrzehnt hochrangige Beamte des Internationalen Strafgerichtshofs und palästinensische Menschenrechtsaktivisten im Rahmen einer geheimen Operation überwacht hat, um die Untersuchung des IStGH wegen angeblicher Kriegsverbrechen zu vereiteln“.

Die Untersuchung ergab, dass die verdeckte Operation, so die Quellen, „die höchsten Stellen der israelischen Regierung, den Geheimdienst und sowohl das zivile als auch das militärische Rechtssystem mobilisiert hat, um die Untersuchung zu vereiteln“.

In der Erklärung wurde auch betont, dass die Niederlande als Gastgeberstaat des IStGH aufgrund eines Abkommens mit dem Gericht verpflichtet sind, die Sicherheit des Gerichtspersonals zu schützen und dafür zu sorgen, dass das Gericht „frei von jeder Art von Einmischung“ ist.

Stören erwünscht

Anfang Juni forderten niederländische Gesetzgeber eine Untersuchung der Vorwürfe der Spionage und Einschüchterung durch Israel, um die Ermittlungen des IStGH gegen israelische Beamte zu behindern.

In einer schriftlichen Anfrage von Kati Piri, Mitglied des Repräsentantenhauses, wurden die Minister aufgefordert, die angeblichen Aktivitäten zu untersuchen. Piri ist Mitglied des Bündnisses aus Grüner Linkspartei und Arbeiterpartei, das vom ehemaligen Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Frans Timmermans angeführt wird.

Die Bemühungen zielen Berichten zufolge darauf ab, die Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in den palästinensischen Gebieten zu behindern.

Am 20. Mai beantragte der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und drei palästinensische Beamte. Er begründete dies mit der Annahme, dass sie für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich sind.

Netanjahus Befürchtungen

Israelische Medien berichteten am Mittwoch, Premierminister Benjamin Netanjahu befürchte, dass der IStGH vor seinem Besuch in Washington am 24. Juli Haftbefehle gegen ihn und Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen werde.

Obwohl die Vereinigten Staaten nicht Mitglied des IStGH sind, könnte ein Besuch Netanjahus trotz eines internationalen Haftbefehls Kritik hervorrufen.

Der 2002 gegründete IStGH ist ein unabhängiges internationales Gremium, das weder mit den Vereinten Nationen noch mit anderen internationalen Institutionen verbunden ist und dessen Entscheidungen bindend sind.

Anhaltender Völkermord

Israel, das derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden 37.718 Palästinenser getötet und 86.337 verwundet. Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Operation „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – in einer Situation, die zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist. Übersetzt mit deepl.com

