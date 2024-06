https://thecradle.co/articles/how-turkiye-bypasses-its-own-israel-trade-ban-via-greece



Wie die Türkei ihr eigenes Handelsverbot mit Israel über Griechenland umgeht

Von Suat Delgen

JUN 27, 2024

Trotz des offiziellen Handelsverbots Ankaras mit Israel zeigen Daten vom Mai, dass der Handel zwischen den beiden Staaten weitergeht, wobei Griechenland wahrscheinlich als Vermittler fungiert, um den Handel zu erleichtern.

(Bildnachweis: The Cradle)

Eine Untersuchung der Import- und Exportdaten der Turkish Exporters Assembly (TIM) und des israelischen Central Bureau of Statistics (CBS) für Mai 2024 zeigt einen interessanten Trend. Trotz der offiziellen Erklärung der Türkei, den gesamten Handel mit Israel einzustellen, scheint der Handel zwischen den beiden Staaten fortzubestehen, wobei Griechenland möglicherweise als Vermittler fungiert.

In den letzten Jahren hat sich die Türkei aufgrund ihrer geografischen Nähe, ihrer wettbewerbsfähigen Preise und ihrer Produktqualität zu einem wichtigen Handelspartner Israels entwickelt. Nach der COVID-19-Pandemie begannen israelische Unternehmen, ihre Lieferketten zu diversifizieren und ihre traditionelle Abhängigkeit von China zu verringern.

Made in Turkiye

Dieser Wandel führte zu einem verstärkten Interesse an türkischen Produktionskapazitäten. Anfang 2023 wies das israelische Logistik- und Lieferkettenmanagementunternehmen Gaash Worldwide auf die Vorteile der türkischen Produktion hin. Ihre Analyse ergab, dass chinesische Fabriken zwar in der Lage sind, große Stückzahlen zu produzieren, türkische Hersteller jedoch eine bessere Qualität und Haltbarkeit ihrer Produkte bieten.

Die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern umfassten eine breite Palette von Waren, von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Textilien bis hin zu anspruchsvolleren Industrieprodukten. Der Eisen- und Stahlsektor dominierte mit Exporten im Wert von rund 1,2 Milliarden Dollar jährlich.

Auch die Automobilindustrie spielte eine wichtige Rolle, denn die Ausfuhren von Fahrzeugen erreichten einen Wert von fast 563 Millionen Dollar. Die Ausfuhren von Kunststoffen und elektronischen Geräten waren mit einem Wert von rund 516 Mio. $ bzw. 385 Mio. $ ähnlich hoch. Dieses Handelsmuster unterstreicht die Rolle der Türkei als Schlüssellieferant sowohl von Grundstoffen als auch von hochwertigen Industriegütern für den israelischen Markt.

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ankara und Tel Aviv haben sich nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“ im Oktober letzten Jahres erheblich verändert. Die darauf folgende Militäroperation Israels im Gazastreifen, die nun schon den neunten Monat andauert, richtete unter der Zivilbevölkerung des Streifens verheerende Schäden an, wobei vor allem Frauen und Kinder getötet wurden und eine dringende humanitäre Krise entstand.

Die Gräueltaten und Kriegsverbrechen der Besatzungsarmee haben in der türkischen Öffentlichkeit große Empörung ausgelöst. Organisationen der Zivilgesellschaft und die Neue Wohlfahrtspartei (YRP), deren Anhänger größtenteils religiös sind, organisierten landesweite Proteste und forderten Ankara auf, den Handel mit Israel einzustellen.

Politische Auswirkungen und Handelstaktik

Anfänglich versuchte das türkische Handelsministerium, diese Reaktionen zu ignorieren. Die politischen Folgen wurden jedoch im März deutlich, als die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) bei den Kommunalwahlen einen schweren Rückschlag erlitt und zum ersten Mal seit 20 Jahren hinter die Republikanische Volkspartei (CHP) zurückfiel. Die AKP-Strategen führten diesen Verlust zum Teil darauf zurück, dass ein Teil ihrer traditionellen Wählerschaft aus Protest gegen den fortgesetzten Handel mit Israel zur YRP wechselte.

Als Reaktion auf den politischen Druck ergriff die Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan entscheidende Maßnahmen. Im April verhängte Ankara Ausfuhrbeschränkungen für 54 Warenkategorien nach Israel – ein Schritt, von dem viele vermuteten, er sei inszeniert worden, um die verschiedenen ausländischen und inländischen Wählergruppen des Präsidenten zu besänftigen. Umfassendere Maßnahmen folgten Anfang Mai, als die Türkei die Aussetzung aller Import- und Exportaktivitäten mit Israel ankündigte.

Daraufhin begannen israelische Importeure, alternative Methoden zur Aufrechterhaltung der Handelsströme zu erkunden. Eine der vorgeschlagenen Strategien bestand darin, türkische Produkte vor ihrem endgültigen Transport in den Besatzungsstaat über Drittländer, vor allem in Europa, umzuleiten.

Auf diese Weise sollten die Beschränkungen umgangen werden, während türkische Hersteller den israelischen Markt weiterhin indirekt mit Waren beliefern konnten. Israelische Schifffahrtsunternehmen wie iShip Forwarding entwickelten neue logistische Routen, die türkische Produkte vor ihrem endgültigen Bestimmungsort in Israel in Zwischenländer transportieren.

Zwar wurden keine konkreten Transitländer genannt, aber Bulgarien und Rumänien wurden als Optionen genannt. Obwohl diese Methode zusätzliche Kosten verursachte, stellte sie den kontinuierlichen Warenfluss zwischen den beiden Ländern sicher.

Die israelischen Importeure passten sich schnell an, indem sie Zwischenziele wie Slowenien nutzten, um den Strom türkischer Waren nach Israel aufrechtzuerhalten. Diese Praxis weitete sich rasch aus, als die Spannungen zwischen den beiden Regierungen eskalierten.

Indirekte Routen und Dokumentenschlupflöcher

Die Umgehungsstrategie bestand darin, die Frachtpapiere zu verändern. Anstatt einen israelischen Hafen als endgültigen Bestimmungsort auf dem Frachtbrief anzugeben, wurden die Waren zunächst zu einem Hafen in einem Drittland verschifft. Von dort aus wurden sie umgeleitet oder mit neuen Papieren nach Israel exportiert.

Bei dieser Methode wurden die Schwierigkeiten des türkischen Zolls ausgenutzt, die endgültigen Bestimmungsorte der Ausfuhren angesichts des ausgedehnten globalen Handelsnetzes der Türkei gründlich zu untersuchen.

Der türkische Zoll ist zwar für seine strengen Inspektionsverfahren bekannt, doch die schiere Menge der Ausfuhren macht es schwierig, den endgültigen Bestimmungsort jeder Sendung im Detail zu prüfen. Daher haben türkische Exporteure festgestellt, dass sie Waren an Zwischenhäfen in Ländern wie Bulgarien, Griechenland und Ägypten verschiffen können. Dort wurde die Fracht mit neuen Papieren auf andere Schiffe umgeladen, so dass der Bestimmungsort in Israel nicht mehr erkennbar war.

Die Wirksamkeit der türkischen Ausfuhrbeschränkungen für den Handel mit Israel war aufgrund solcher Umgehungsstrategien von Anfang an begrenzt. Wie Russland, der Iran und Nordkorea zeigen, gibt es Möglichkeiten, selbst die strengsten Sanktionsregelungen zu umgehen.

Erleichtert wird dies durch die bestehenden Freihandelsabkommen der Türkei mit verschiedenen Ländern, darunter Israel und Ägypten, sowie durch die Zollunion mit der EU. Die Art der offenen Wirtschaft der Türkei und ihr Netz von Handelsabkommen macht es schwierig, solche Beschränkungen vollständig durchzusetzen. Während die Nutzung der ägyptischen Routen eine logische Alternative gewesen wäre, erschwerte der anhaltende Konflikt diese Option.

Griechenland als wichtiger Handelsvermittler

Folglich scheinen europäische Kanäle die praktikabelste Alternative für die Aufrechterhaltung der türkisch-israelischen Handelsströme zu sein, wenn auch auf indirektem Wege. Die von TIM und CBS für Mai veröffentlichten Daten zeigen, dass der Handel zwischen der Türkei und Israel weiterhin über Griechenland abgewickelt wird, wie die folgenden Statistiken belegen:

Die Zahlen von CBS zeigen, dass Israel im Mai Waren im Wert von 116,8 Millionen Dollar aus der Türkei importierte, während die Daten von TIM für Mai 2024 die Ausfuhren der Türkei nach Israel auf 4,4 Millionen Dollar beziffern.

Bemerkenswert ist der deutliche Anstieg der türkischen Exporte in den regionalen Rivalen Griechenland im gleichen Zeitraum. Die Ausfuhren der Türkei nach Griechenland beliefen sich im April 2024 auf 226,3 Mio. USD und stiegen im Mai um 149,3 Mio. USD auf 375,8 Mio. USD.

Aus der detaillierten Aufschlüsselung der TIM-Ausfuhren geht hervor, dass die Stahl- und Zementexporte der Türkei nach Griechenland im April 33 Mio. $ bzw. 4 Mio. $ betrugen – Zahlen, die sich im Mai auf 60,7 Mio. $ und 8,95 Mio. $ verdoppelten.

Die CBS-Daten zeigen, dass Israels Importe aus Griechenland im April 33,2 Millionen Dollar betrugen (im Vergleich zu 37,2 Millionen Dollar im April 2023), während sie sich im Mai auf 39,2 Millionen Dollar beliefen (im Vergleich zu 41,8 Millionen Dollar im Mai 2023).

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass der Anstieg der türkischen Ausfuhren nach Griechenland im Mai um 149,3 Mio. USD darauf zurückzuführen ist, dass die Ausfuhren nach Israel über griechische Handelseinrichtungen abgewickelt wurden.

Türkisches Handelsverbot – eher symbolisch als effektiv

Wie die Daten zeigen, und ähnlich wie die Unwirksamkeit der Sanktionen gegen Russland in der heutigen Welt, hat die Erklärung der Türkei, „alle Handelsaktivitäten mit Israel einzustellen“, keine wesentliche Wirkung.

Folglich fügt Ankaras Entscheidung Israel nur minimalen Schaden zu, abgesehen von leicht erhöhten Transportkosten.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Entscheidung der Türkei keine Freihandelszonen umfasst. Israel kann seinen Handel mit der Türkei problemlos über die Freihandelszonen von Izmir und Mersin fortsetzen, die eine Alternative darstellen.

In der heutigen, zunehmend digitalisierten Weltwirtschaft ist es praktisch unmöglich geworden, den Handel effektiv zu behindern; Geld findet immer einen Weg. Innenpolitisch motivierte Lösungen führen oft nicht zu sinnvollen Ergebnissen, wie der trotz der offiziell von Ankara verkündeten Beschränkungen anhaltende Handel zwischen der Türkei und Israel beweist.

Übersetzt mit deepl.com

