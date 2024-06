https://english.almayadeen.net/articles/opinion/collapsing-empire–georgia-and-russia-restore-diplomatic-rel



Zusammenbrechendes Imperium: Georgien und Russland nehmen diplomatische Beziehungen wieder auf

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

15. Juni 2024

Obwohl die öffentliche Unterstützung für die euro-atlantische Integration und die Mitgliedschaft in EU und NATO groß ist, haben die jüngsten Entwicklungen viele Georgier dazu veranlasst, die Beziehungen ihres Landes zum Westen zu überdenken.

Wie georgische Medien berichten, arbeitet Tiflis nun „aktiv“ an der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen des Landes zu Moskau, die das damalige Regime im August 2008 nach der Niederlage in einem verheerenden fünftägigen Krieg mit Russland abgebrochen hatte. Auch wenn dies für außenstehende Beobachter banal erscheinen mag, handelt es sich um eine seismische Entwicklung, die das außergewöhnliche Tempo und Ausmaß des selbstverschuldeten Zusammenbruchs des US-Imperiums deutlich macht.

Über Jahrzehnte hinweg hat Washington enorme Energie und Geld investiert, um Georgien gegen Russland aufzubringen. Tiflis hat tiefe und enge kulturelle, wirtschaftliche und historische Beziehungen zu seinem großen Nachbarn. Heute ist die Nostalgie gegenüber der Sowjetunion weit verbreitet, und Josef Stalin ist für eine große Mehrheit der Bürger nach wie vor ein lokaler Held. Obwohl die öffentliche Unterstützung für die euro-atlantische Integration und die Mitgliedschaft in EU und NATO groß ist, haben die jüngsten Entwicklungen viele Georgier dazu veranlasst, die Beziehungen ihres Landes zum Westen zu überdenken.

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2012 hat der regierende Georgische Traum eine heikle Balance zwischen der Stärkung der westlichen Beziehungen und der Aufrechterhaltung der zivilen Koexistenz mit Moskau gefunden. Seit dem Ausbruch des Stellvertreterkonflikts in der Ukraine ist dies zu einem immer schwierigeren Unterfangen geworden, da der Druck von außen, Sanktionen gegen Russland zu verhängen und Waffen nach Kiew zu liefern, ständig zunimmt. Vor diesem Hintergrund gab es mehrere offensichtliche Komplotte, um die Regierung zu stürzen und eine kriegerischere Regierung zu installieren.

Um die Gefahr eines Staatsstreichs durch die in- und ausländischen Gegner des Georgischen Traums zu neutralisieren, wurde ein Gesetz verabschiedet, das aus dem Ausland finanzierte NRO – von denen es in Tiflis über 25.000 gibt – unter Strafe stellt. Die Verabschiedung des Gesetzes führte zu einer erbitterten Auseinandersetzung mit der EU und den USA, die damit endete, dass die Gesetzgeber, die für das Gesetz gestimmt hatten, von Washington sanktioniert wurden und weitere Maßnahmen angedroht wurden. Auf dem Weg dorthin wurden die georgischen Bürger mit der giftigen Realität ihrer Beziehungen zum Westen konfrontiert. Und das hat ihnen nicht gefallen.

Ausländische Hilfe

In den zeitgenössischen Medienberichten über die ukrainische Maidan-„Revolution“ von 2014 wurde entweder die eindeutige Rolle des Westens beim Schüren der Revolution ignoriert oder die Behauptung als russische „Desinformation“ oder „Verschwörungstheorie“ abgetan. Seit dem Beginn des Stellvertreterkonflikts sind westliche Journalisten noch aggressiver geworden, wenn es darum geht, jegliche Andeutungen zurückzuweisen, dass der Aufstand in Kiew etwas anderes war als ein überwältigender – wenn auch nicht durchgängiger – Volksaufstand an der Basis.

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass das Imperium ungeniert mit seiner Rolle bei der Orchestrierung von „farbigen Revolutionen“ im gesamten ehemaligen sowjetischen Raum geworben hat, von denen der Maidan in Zukunft sicherlich als die letzte Tranche betrachtet werden wird. Im Jahr 2005 veröffentlichte der Geheimdienst USAID ein schickes Magazin mit dem Titel Democracy Rising, in dem detailliert dokumentiert wurde, wie Washington hinter einer Welle rebellischer Unruhen in Georgien, Kirgisistan, dem Libanon, der Ukraine, Jugoslawien und anderswo in den ersten Jahren des 21.

Zwei Jahre zuvor hatte die von Washington unterstützte „Rosenrevolution“ den langjährigen georgischen Staatschef Eduard Schewardnadse abgesetzt und ihn durch den handverlesenen, in den USA ausgebildeten Micheil Saakaschwili, einen engen Vertrauten von George Soros, ersetzt. Schewardnadse hatte seit der Unabhängigkeit Tiflis‘ von der Sowjetunion 1991 eifrig als engagierter Agent des Imperiums gedient und sein Land für eine weitreichende Privatisierung zugunsten westlicher Investoren und eine weitreichende gesellschaftliche und politische Unterwanderung durch von den USA und Europa finanzierte Organisationen geöffnet.

Eine bittere Ironie ist, dass diese Unterwürfigkeit Schewardnadse letztlich zum Verhängnis wurde. Brüssel und Washington nutzten diesen Spielraum, um den Grundstein für seinen Sturz zu legen, indem sie Personen und Organisationen finanzierten, die in der „Rosenrevolution“ als Stoßtrupps dienen sollten. So enthüllt Democracy Rising, dass 1999 US-Gelder „den Georgiern halfen, ein Gesetz über die Informationsfreiheit auszuarbeiten und zu unterstützen, das die Regierung dann verabschiedete“. Dies ermöglichte es den vom Westen finanzierten Medien und Nichtregierungsorganisationen, „die Regierungshaushalte zu untersuchen und die Entlassung eines korrupten Ministers zu erzwingen“.

Darüber hinaus finanzierten die USA die Ausbildung von „Anwälten, Richtern, Journalisten, Parlamentsmitgliedern, NROs, Parteiführern und anderen“, um einen Krieg gegen ihre Regierung zu führen. Der offizielle Zweck dieser Großzügigkeit war es, „den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie die Regierung kontrollieren sollten“. Laut Democracy Rising war „die Rosenrevolution der Höhepunkt dieser Bemühungen“. Nach den Wahlen in Tiflis im November 2003 deuteten von den USA finanzierte Umfragen darauf hin, dass das offizielle Ergebnis – das auf den Sieg einer Koalition von Pro-Schewardnadse-Parteien hindeutete – gefälscht war.

Daraufhin stürmten zahlreiche regierungskritische Aktivisten aus dem ganzen Land in von Washington bezahlten Bussen das Parlamentsgebäude von Tiflis. Wochenlang kam es zu landesweiten Demonstrationen, die von US-finanzierten Nichtregierungsorganisationen und Aktivistengruppen angeführt wurden und am 23. November ihren Höhepunkt fanden, als die Aktivisten mit Rosen bewaffnet das Parlament stürmten. Schon am nächsten Tag trat Schewardnadse zurück. Ein Empfänger westlicher Unterstützung bemerkte in Democracy Rising: „Ohne ausländische Hilfe bin ich mir nicht sicher, ob wir in der Lage gewesen wären, das zu erreichen, was wir ohne Blutvergießen erreicht haben.“

Wie die USAID-Broschüre feststellte, wurden viele von den USA finanzierte und ausgebildete Aktivisten in Georgien, die im Mittelpunkt der „Rosenrevolution“ standen, später Beamte in Saakaschwilis Regierung. Einer von ihnen, Zurab Chiaberashvili, wurde von 2003 bis 2004 zum Vorsitzenden der Zentralen Wahlkommission von Tiflis ernannt, bevor er Bürgermeister von Tiflis wurde. Er wurde in Democracy Rising mit den Worten zitiert:

„Mit Hilfe der USA wurden neue Führungspersönlichkeiten geboren … [die USA] halfen guten Menschen, eine schlechte und korrupte Regierung loszuwerden … [diese Hilfe] machte zivile Akteure lebendig, und als der kritische Moment kam, verstanden wir uns wie eine gut vorbereitete Fußballmannschaft.“

Demonstrationen des Willens

Die Hauszeitschrift des Imperiums, Foreign Policy, hat eingeräumt, dass die Ergebnisse der „Rosenrevolution“ „schrecklich enttäuschend“ waren. Weitreichende Veränderungen seien „nie wirklich eingetreten“, und „die Korruption der Eliten ging weiter.“ Saakaschwili war weder demokratischer noch weniger autoritär als sein Vorgänger – im Gegenteil, seine Herrschaft war in vielerlei Hinsicht brutal und diktatorisch als die von Schewardnadse. Es gibt viele Fragen über seine Verwicklung in mehrere verdächtige Todesfälle, er wies die Sicherheitsdienste an, Rivalen zu ermorden, und auf sein persönliches Geheiß wurden Gefängnisse zu politisierten Brutstätten der Folter und Vergewaltigung.

Das Imperium konnte Saakaschwili all dies verzeihen, da er die wirtschaftliche Vergewaltigung und Ausplünderung seines Landes weiter erleichterte und, was noch entscheidender war, die antirussische Agitation von Tiflis auf nationaler und internationaler Ebene verstärkte. Dieser Kreuzzug erreichte im August 2008 einen blutigen Höhepunkt, als georgische Streitkräfte mit Unterstützung der USA begannen, zivile Stellungen in den abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien zu beschießen. Moskau griff ein und verteidigte die beiden Gebiete entschieden. In den folgenden Kämpfen wurden bis zu 200.000 Menschen vertrieben und Hunderte getötet.

Der regimekritische Journalist Mark Ames besuchte die Schauplätze der Kämpfe im Dezember desselben Jahres und wurde Zeuge einer „epischen historischen Wende“ – „die ersten Trümmer von Amerikas imperialem Niedergang“. Die georgische Armee war jahrelang von den USA ausgebildet, bewaffnet und sogar eingekleidet worden, um dann von Russlands Militär vernichtend geschlagen zu werden – und es war „keine amerikanische Kavallerie unterwegs“. Aufgrund seiner Erkenntnisse aus erster Hand bezeichnete Ames den Ausbruch des Krieges in jenem Jahr als „den Tag, an dem Amerikas Imperium starb“.

Ames hatte Georgien bereits 2002 besucht, um über die Ankunft von US-Militärberatern in dem Land zu berichten. Damals befand sich das amerikanische Imperium auf einem Höhenflug“, so der Journalist. Das TIME-Magazin hatte kürzlich den Amtsantritt von George W. Bush mit einer Kolumne gefeiert, in der es hieß, Washington sei „die dominierende Macht in der Welt, dominanter als irgendeine andere seit Rom“ und daher in der Lage, „Normen neu zu gestalten, Erwartungen zu verändern und neue Realitäten zu schaffen“, und zwar durch „unerbittliche und unnachgiebige Willensbekundungen“.

Die militärische Expansion der USA in Georgien war eine solche kühne „Willensbekundung“. Vorgeblich wurden Militärberater entsandt, um Tiflis‘ Soldaten im Kampf gegen den „Terrorismus“ zu schulen. In Wirklichkeit, so schrieb Ames, ging es darum, sie „für wichtige imperiale Auslagerungsaufgaben“ zu schulen. Man erwartete, dass „Georgien für das amerikanische Imperium das tun würde, was die Callcenter in Mumbai für Delta Airlines getan haben: größere Erträge zu einem Bruchteil der Kosten liefern.“ Der Schritt würde auch Washingtons „strategische Kontrolle über das unerschlossene Öl in der Region“ sichern.

Der Vorteil für Georgien? „[Moskau] würde sich nicht mit ihnen anlegen, denn sich mit ihnen anzulegen, hieße sich mit uns anzulegen – und das würde niemand wagen.“ Im Endeffekt war Saakaschwilis innige Freundschaft mit dem Westen jedoch keineswegs abschreckend. Der Erfolg des Blitzkriegs ließ Russland zudem „betrunken von seinem Sieg und den Möglichkeiten, die er mit sich bringen könnte“:

„Jetzt ist es für uns vorbei. Das ist vor Ort klar. Aber es wird Jahre dauern, bis Amerikas politische Elite diese Tatsache auch nur annähernd begreift… Wir sind in einen gefährlichen Moment der Geschichte eingetreten – das im Niedergang begriffene Amerika reagiert hysterisch, schreit und kreischt und versucht verzweifelt, zu beweisen, dass es noch Zähne hat. Russland hingegen ist von seinem Sieg so begeistert wie ein Hollywood-Flitzer… Wenn wir Glück haben, überstehen wir den demütigenden Niedergang… ohne uns selbst oder dem Rest der Welt allzu großen Schaden zuzufügen.“

Der Putsch auf dem Maidan hat deutlich gezeigt, dass das Imperium es nicht geschafft hat, die Lehren aus dem Krieg von 2008 zu ziehen, und Ames‘ Hoffnung, dass Washingtons „demütigender Niedergang“ von US-Bürgern und Politikern gleichermaßen ertragen werden könnte, „ohne uns selbst oder dem Rest der Welt allzu großen Schaden zuzufügen“, war vergeblich. Der Westen kämpft nun damit, seine unbestreitbare Niederlage in der ukrainischen Oststeppe zu verarbeiten und das Scheitern seiner langjährigen Bemühungen zu akzeptieren, Moskaus „nahes Ausland“ zu absorbieren, indem er offen über ein direktes Eingreifen in den Stellvertreterkonflikt nachdenkt. Gott helfe uns allen.

Übersetzt mit deepl.com

Kit Klarenberg

Investigativer Journalist.



