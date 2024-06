https://mondoweiss.net/2024/06/the-story-of-the-u-s-floating-dock-built-from-the-rubble-of-gazas-homes/



Lastwagen transportieren schweres Gerät und große Zementblöcke für den Bau der Trident, einer schwimmenden Anlage der US-Armee vor der Küste des Gazastreifens, 15. März 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Die USA gaben an, einen schwimmenden Steg vor der Küste des Gazastreifens zu bauen, um humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza zu leisten. Der wahre Grund für seine Existenz ist jedoch der Schutz amerikanischer Interessen in der Region.

Die Geschichte des US-Schwimmdocks“, das aus den Trümmern der Häuser von Gaza gebaut wurde

Von Tareq S. Hajjaj

Die Trident, eine von den USA gebaute schwimmende Anlegestelle“ vor der Küste des Gazastreifens, die nach ihrer vollständigen Inbetriebnahme humanitäre Hilfsgüter im Wert von über 150 Lastwagen nach Gaza liefern soll, ist seit Wochen außer Betrieb. Die Infrastruktur des Hafens wurde durch unklare wetterbedingte Umstände beschädigt, und am 15. Juni gab das US-Zentralkommando eine Erklärung ab, in der es hieß, dass die vorübergehende Anlegestelle aufgrund des zu erwartenden hohen Seegangs aus ihrer verankerten Position in Gaza entfernt und nach Ashdod in Israel zurückgeschleppt wird“.

„Die Entscheidung, den Steg vorübergehend zu verlegen, wird nicht leichtfertig getroffen, sondern ist notwendig, um sicherzustellen, dass der temporäre Steg auch in Zukunft Hilfsgüter liefern kann“, heißt es in der Erklärung.

Trotzdem scheint der schwimmende Pier während der Invasion und des Massakers im Flüchtlingslager Nuseirat am 8. Juni, bei dem vier israelische Gefangene befreit wurden, als gemeinsame Kommandozentrale der israelischen und amerikanischen Streitkräfte gedient zu haben.

Die Schäden, die die Trident unbrauchbar machten, sind nach Angaben des US-Zentralkommandos angeblich auf schwere Wellen zurückzuführen, die Teile des Hafens und vier Schiffe der US-Marine beschädigten. Vor Ort glauben die Palästinenser, dass Widerstandsgruppen den US-Hafen mit Mörsergranaten beschossen haben, aber keine Widerstandsgruppe in Gaza hat sich zu einem Angriff auf den Hafen bekannt. Es sind auch keine anderen Nachrichten aufgetaucht, die diese Spekulationen bestätigen würden.

Aber eine Sache wird immer deutlicher. Der Dreizack wird offenbar eingesetzt, um die Invasionen der israelischen Armee im gesamten Gazastreifen zu erleichtern. Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Palästina, sagte, dass Israel während der Nuseirat-Invasion „auf perfide Weise“ Hilfsgütertransporter als Deckung benutzte und nannte dies „humanitäre Tarnung“ auf einer anderen Ebene.

Nach internationalem Recht gilt Perfidie oder die „Vortäuschung des Status eines Zivilisten oder Nichtkämpfers“ als Kriegsverbrechen.

Mehrere palästinensische Gruppierungen lehnten die Anwesenheit des amerikanischen Hafens an der Küste des Gazastreifens ab, während sich Aktivisten in der Bevölkerung über den Hafen lustig machten und Bilder von gepanzerten US-Fahrzeugen vom Typ Hummer am Pier in Umlauf brachten. Einige kommentierten sarkastisch, dass diese gepanzerten Jeeps wohl dazu da seien, Bohnenkonserven, Soße und Lebensmittelvorräte zu schützen.

Das Medienbüro der Regierung im Gazastreifen gab eine Presseerklärung über den amerikanischen Hafen heraus, der offiziell am 17. Mai in Betrieb genommen wurde, bevor das Wetter ihn unbrauchbar machte. In der Erklärung hieß es, die US-Regierung versuche, ihr hässliches Gesicht zu verschönern und zivilisiert zu erscheinen, indem sie einen Pier für die Lieferung humanitärer Hilfe einrichtet.

„Die USA sagen, das Ziel sei es, humanitäre Hilfe und Nahrungsmittel zu unserem palästinensischen Volk im Gazastreifen zu bringen, das einer Politik des Verhungerns, der Zwangsumsiedlung und des Völkermords ausgesetzt ist, die von der israelischen Armee unter Beteiligung, Mitwirkung und mit dem Segen der amerikanischen Regierung durchgeführt wird“, heißt es in der Erklärung.

In der Erklärung wurden die Absichten der amerikanischen Regierung in Frage gestellt und behauptet, dass der Trident nicht annähernd den Bedarf der palästinensischen Bevölkerung an Nahrungsmitteln in Gaza deckt.

„Der Hafen wird die Hungersnot nicht beenden“, hieß es. „Stattdessen wird er es der israelischen Besatzung ermöglichen, diesen Krieg, der alles verschlungen hat, zu verlängern“.

Als der Bau des Hafens im März angekündigt wurde, versprachen die USA, dass die amerikanischen Streitkräfte den Gazastreifen nicht betreten würden. Biden sagte, es werde „keine Stiefel auf dem Boden“ geben, und die Anwesenheit des US-Militärs werde nur dazu dienen, die Lieferung zu erleichtern. Die Hilfsgüter würden Zypern auf dem Luft- oder Seeweg erreichen, wo sie von zypriotischen Zollbeamten, israelischen und amerikanischen Besatzungen sowie Vertretern der Vereinten Nationen streng kontrolliert würden, bevor sie auf Handelsschiffe verladen würden und 320 Kilometer weit zur Trident fahren.

Die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen würden dann die Hilfsgüter in Empfang nehmen und an ihre Einrichtungen in der Nähe der Küste des Gazastreifens verteilen. Nachdem die erste Lieferung von Nahrungsmitteln im Mai über den amerikanischen Hafen angeliefert worden war, übernahm das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen die Verantwortung für die Verteilung der Hilfsgüter innerhalb des Gazastreifens. Die Aktivitäten des WFP wurden jedoch aus Sorge um die Sicherheit seiner Teams nicht eingestellt.

Diese kostspielige und komplexe logistische Operation wurde von der US-Regierung als Ausweg aus Israels Politik des Aushungerns und der systematischen Blockade von Hilfslieferungen über die üblichen Landübergänge des Gazastreifens konzipiert, die weitaus effizienter und kostengünstiger sind.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) erklärte, der Gazastreifen dürfe nicht von einem kostspieligen Schwimmdock abhängen, das durch die Seebedingungen leicht beschädigt werden könne. Das OCHA betonte, dass der Landweg nach wie vor der beste Weg sei, um die Menschen in Gaza mit Hilfsgütern zu versorgen.

Ein mit Blut getränkter Hafen

Während des anhaltenden völkermörderischen Krieges hat die israelische Armee ganze Städte zerstört. Über 80 % von Gaza-Stadt wurden dem Erdboden gleichgemacht. Andere Teile des nördlichen Gazastreifens und Khan Younis wurden und werden ebenfalls schwer getroffen. Angesichts von über 13.000 Vermissten im Gazastreifen, die immer noch unter den Trümmern festsitzen, sagen die Palästinenser, dass der schwimmende Hafen, den die israelische Armee mit den Trümmern zerstörter Häuser im Gazastreifen gefüllt hat, bedeutet, dass die humanitäre Hilfe über einen blutgetränkten Hafen läuft.

Als Biden den Pier zum ersten Mal ankündigte, begann die israelische Armee, den Schutt von Häusern im Gazastreifen einzusammeln und ihn im Baugebiet des Hafens zu platzieren, so dass die Ruinen eine Brücke für die Ankunft amerikanischer Hilfslieferwagen bilden würden.

Der politische Analyst und Schriftsteller Nasser Eliwa wirft im Zusammenhang mit dem amerikanischen Hafen eine wichtige Frage auf: Was ist das Endspiel der Amerikaner?

„Der Gazastreifen stellt heute eine hohe Konzentration [von Interessen] für die amerikanische Regierung im Zusammenhang mit dem zukünftigen Konflikt um die Macht dar“, sagte Eliwa gegenüber Mondoweiss. „Die USA sehen den Gazastreifen als letzte Etappe in einer Kommunikationslinie, die sich zwischen Indien, Asien und dem Arabischen Golf bis zum Mittelmeer erstreckt. Es ist ein Hafen und ein Ort, an dem Gas für Europa gesammelt, reexportiert und rehabilitiert wird. Außerdem ist es ein Reservehafen für die Flotten und Flugzeugträger der USA.

„Das ist es, was die USA wollen“, behauptet Eliwa. „Sie wollen eine ständige Basis im östlichen Mittelmeer.“

Eliwa erklärt, dass die Politik der USA gegenüber dem Gazastreifen von drei Hauptzielen bestimmt wird. Erstens soll der Gazastreifen als Stützpunkt für die Marineflotten dienen, die vom Hafen Haifa aus versorgt und finanziert werden, oder als Ausweichstützpunkt im Falle einer politischen Wende in Israel.

Zweitens ist der Gazastreifen ein Umschlagplatz für Gas, sei es aus dem Mittelmeer oder aus dem, was aus dem Golf an die Mittelmeerküste gelangt.

„Im Gashandel ist die Sicherheit des Gases, das nach Europa fließt, entscheidend“, erklärt Eliwa. „Amerika wird daher ein Wächter Europas sein.“

Drittens wird der Gazastreifen flussabwärts des Rotmeerkanals liegen, der die Route des Gazatals darstellt.

„Gaza ist heute das neue Land, das Amerika offen und deutlich besetzt, und dieser Hafen ist nur der erste Schritt in diesem Plan“, so Eliwa.

Der amerikanische Hafen kann daher als ein erster Meilenstein in einem Prozess der Umgestaltung der politischen Geographie des Gazastreifens angesehen werden. Eliwa erklärt, dass die schwimmende Anlegestelle bald zu einem riesigen Hafen werden wird und dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass arabische Länder ihn im Gegenzug für den Wiederaufbau des Gazastreifens beaufsichtigen werden. Er erklärt, dass das Vorhandensein des Hafens die Schließung aller Grenzübergänge des Gazastreifens erleichtern würde, so dass die Zivilbevölkerung nicht mehr auf andere Landübergänge angewiesen wäre.

„Heute kommen Hilfsgüter herein“, sagt Eliwa. „Ein Teil der Hilfsgüter könnte für den Handel bestimmt sein, ein anderer für den Wiederaufbau, und wieder ein anderer für den Transport von Einzelpersonen. Das sind Spekulationen, aber sie scheinen der Realität am nächsten zu kommen“.

Er fügt hinzu, dass der Gazastreifen jetzt über einen unabhängigen Zugang für die USA verfügt, die dort Marinetruppen, Hilfsgüter, Lebensmittel und kommerzielle Materialien anlanden können.

Anfang dieser Woche veröffentlichte Mondoweiss einen Bericht, in dem eine Geheimdienstquelle aus dem Gaza-Widerstand zitiert wird, die glaubt, dass die Trident schließlich dazu benutzt werden wird, die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen aus humanitären Gründen zu erleichtern.

Diese Befürchtungen werden von den Menschen in Gaza geteilt. Viele gehen davon aus, dass der Hafen die Vertreibung von Menschen aus dem Gazastreifen über das Meer erleichtern wird, was zu erwarten ist, wenn der Krieg weitergeht und der amerikanische Hafen als Transportmittel dient. „Wenn dieser Hafen den Menschen Freizügigkeit bietet, werden Tausende von Menschen aus dem Gazastreifen reisen und zurückkehren wollen, um Handel zu treiben, zu studieren oder zu besuchen“, sagte Eliwa. „Wenn dieser Hafen weiter besteht, wird er den Gazastreifen im geostrategischen Sinne neu definieren.“

