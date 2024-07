Zustimmung zum Krieg: Think Tanks und der Russland-Ukraine-Konflikt Von Greg Stoker

https://www.mintpressnews.com/consent-war-think-tanks-russia-ukraine-conflict/287811/



Von Greg Stoker

8. Juli, 2024

Think Tanks haben eine wohlwollende Definition im Wörterbuch – eine Organisation, die Gruppen von interdisziplinären Wissenschaftlern versammelt, um über bestimmte Politiken, Themen oder Ideen zu forschen, die von Sozialpolitik bis hin zu Kultur und Technologie reichen.

Der große unausgesprochene negative Aspekt von Think Tanks ist jedoch die Macht, die sie ausüben. Sie kontrollieren Informationen, gestalten und legitimieren die Regierungspolitik und dienen als Wartezimmer für Politiker, die nicht im Amt sind. Ihr etabliertes Geschäftsmodell dient dem Verkauf von politischem Einfluss in Washington und der Herstellung von Zustimmung in der Wählerschaft. Der militärisch-industrielle Komplex, eine unersättliche, gewinnorientierte Industrie, ist der wichtigste Geldgeber für viele führende Denkfabriken, was eine Voreingenommenheit für militärische Lösungen und die Aufrechterhaltung des globalen Krieges zur Folge hat.

In dieser Folge von State of Play untersuchen wir die kämpferische Welt prominenter Denkfabriken im Zusammenhang mit der Rüstungsindustrie und dem Krieg in der Ukraine. Wie funktionieren sie, und wie haben sie die US-Politik gegenüber Russland beeinflusst?

Russland ist ein geostrategischer Hauptgegner der westlichen globalen Hegemonie und wurde sowohl während als auch nach dem Zusammenbruch der UdSSR als ständiges Feindbild benutzt, um die exorbitanten Verteidigungsausgaben Washingtons zu rechtfertigen. Think Thanks haben daher einen übergeordneten Gewinnanreiz, auf eine kriegerische Haltung gegenüber Russland zu drängen, da sie untrennbar mit einer Industrie verbunden sind, in der Krieg oder die Möglichkeit eines Krieges profitabel ist und Frieden keine attraktiven Quartalsrenditen abwirft.

Nehmen wir die RAND Corporation als Fallstudie. Auf der Seite „About“ heißt es: „RAND ist eine Forschungsorganisation, die Lösungen für die Herausforderungen der öffentlichen Politik entwickelt, um Gemeinschaften in der ganzen Welt sicherer, gesünder und wohlhabender zu machen.

Doch schon eine flüchtige Betrachtung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2023 lässt ernste Zweifel an der selbsternannten „objektiven Analyse“ aufkommen. Über 43 Millionen Dollar von der US-Armee, 50 Millionen Dollar von der US-Luftwaffe und 68,9 Millionen Dollar vom US-Verteidigungsministerium und anderen nationalen Sicherheitsbehörden. Es besteht eine unausweichliche Verbindung zwischen Think Tanks, Regierungen und dem militärisch-industriellen Komplex.

Das Militär, die Nachrichtendienste und verschiedene Regierungsstellen sponsern Think Tanks, die wiederum jene Institutionen beraten, die eine konfrontative politische Haltung vertreten. Die Beratungsergebnisse dieser Denkfabriken werden dann zur Legitimierung einer aggressiven Politik und der Finanzierung von Verteidigungsaufträgen durch die Regierung verwendet. Forschungs- und Entwicklungsaufträge für die nächste Generation von Waffen und Abschreckungsmitteln, die möglicherweise nie zum Einsatz kommen werden, sind die stabilsten und zuverlässigsten Einnahmequellen für den militärisch-industriellen Komplex.

Die öffentlichen Gelder, die in die Forschung und Entwicklung im Verteidigungsbereich fließen, übertreffen die Ausgaben für andere wichtige innovationspolitische Instrumente in den Vereinigten Staaten um ein Vielfaches. Die Zustimmung zu bewaffneten Kriegen kann leicht hergestellt werden, solange es ein geeignetes und bewährtes Feindbild gibt.

Im Jahr 2019 veröffentlichte die RAND Corporation einen Bericht mit dem Titel „Over Extending and Unbalancing Russia„, in dem das Ziel der USA darin besteht, Russland genauso zu untergraben wie die UdSSR während des Kalten Krieges. Es ist leicht, die russischen Militäraktionen in der Ukraine zu verurteilen, aber man muss auch eine kriegerische westliche Außenpolitik anerkennen, die sich über sehr öffentliche diplomatische und militärische Grenzen Russlands hinweggesetzt hat. Von diesen werden Sie nie etwas hören.

Zustimmung und Legitimität für den andauernden Stellvertreterkrieg in der Ukraine werden von den Medien und Think Tanks hergestellt und legitimiert, indem der Westen als der Gute und Russland als der Böse dargestellt wird. Die Wahrheit existiert jedoch in der Grauzone und ist untrennbar mit dem Profitmotiv verbunden. Besuchen Sie uns heute Abend zu einer ausführlichen Diskussion über die Welt der Think Tanks.

Greg Stoker ist ein ehemaliger Ranger der US-Armee, der sich auf die Sammlung und Analyse von Informationen über Menschen spezialisiert hat. Nach vier Kampfeinsätzen in Afghanistan studierte er Anthropologie und Internationale Beziehungen an der Columbia University. Derzeit ist er militärischer und geopolitischer Analyst und Social Media „Influencer“, obwohl er diesen Begriff hasst.

