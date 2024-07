https://www.middleeasteye.net/opinion/uk-starmer-four-things-do-show-israel-palestine-ukraine



Starmer muss in Bezug auf Palästina, Israel und die Ukraine mit dem gescheiterten Drehbuch brechen

Von David Hearst

9. Juli 2024

Palästina anerkennen, die Unrwa zurückzahlen, internationales Recht respektieren, mit der muslimischen Gemeinschaft zusammenarbeiten und Ratschläge zum Waffenverkauf an Israel veröffentlichen. Dies sind fünf Möglichkeiten, mit denen Starmer einen Regierungswechsel nachweisen kann.

Der britische Premierminister Keir Starmer spricht zu den Medien in der Großen Halle des Parlamentsgebäudes in Stormont, Belfast, am 8. Juli 2024 (Reuters)

Die zentristischen Regierungen in der ganzen westlichen Welt erhalten eine sehr klare Botschaft, aber nach zahlreichen Misserfolgen im In- und Ausland haben sie sie immer noch nicht verstanden. Sie sind taub für das Gebrüll des Volksprotests.

Die Regierungen, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs an der Macht sind, schaffen es nicht, die schlimmsten Auswüchse des Kapitalismus zu zähmen; sie sind die Vorsteher einer wachsenden Wohlstandskluft.

Sie sind nicht in der Lage, den Wohlfahrtsstaat und die grundlegenden Dienstleistungen, die ihre Bevölkerungen verlangen, aufrechtzuerhalten. Sie geben sich Kriegen hin, die sie nicht gewinnen. Sie häufen eine Rekordverschuldung an. Sie schaffen es immer wieder nicht, stabile Gesellschaften zu schaffen.

Sie können nicht zulassen, dass Banken in Konkurs gehen, aber sie werfen ihre Rentner vor die Hunde. Zur Verteidigung dessen, was sie als liberale Demokratie bezeichnen – die keine ist – greifen sie zunehmend zu illiberalen Mitteln. Diese zusammenbrechende politische Ordnung ist hauptverantwortlich für den Aufstieg der extremen Rechten.

In Frankreich wurde diese Botschaft am Wochenende laut und deutlich verkündet. Eine von dem Blairisten Emmanuel Macron ausgerufene Schnellwahl wurde zu einem Wahldesaster für ihn, aber zum Glück nicht für Frankreich.

Entgegen allen Erwartungen stürmte die Linke, die lange Zeit abgeschrieben war, zum Sieg bei den Parlamentswahlen und drängte die aufständische extreme Rechte auf den dritten Platz.

Die französische Bevölkerung hat eine sehr klare Botschaft vermittelt. Ihr Durst und ihr Appetit auf einen echten, radikalen Wandel sind viel stärker als der des Präsidenten, der vorgibt, sie zu führen.

Klare Botschaft

In Großbritannien wurde die gleiche Botschaft an Keir Starmer übermittelt, der mit einer hauchdünnen Stimmenzahl eine große parlamentarische Mehrheit errang. Starmer erhielt nur 34 Prozent der Stimmen, das sind 600.000 Stimmen weniger als Jeremy Corbyn 2019 erhielt und drei Millionen Stimmen weniger als der frühere Labour-Chef 2017 bekam.

In Wahlkreisen mit einer großen muslimischen Mehrheit war die Botschaft an Starmer noch deutlicher.

Eine Analyse, die Middle East Eye zur Verfügung gestellt wurde, aber noch nicht veröffentlicht wurde, zeigt, dass der Stimmenanteil von Labour in den 20 wichtigsten muslimischen Wahlkreisen zwischen 15 Prozent und 44,6 Prozent gesunken ist.

Seit der Wahl 2019 sank er um 44,6 Prozent in Bradford West, 35,5 Prozent in Birmingham Hall Green und Moseley, 40,5 Prozent in Birmingham Ladywood, 36,2 Prozent in Dewsbury und Batley, 35 Prozent in Leicester South, 20 Prozent in Ilford North und 15 Prozent in Luton North.

Auf die Frage nach seinem Verhältnis zur muslimischen Gemeinschaft reagierte der neue britische Premierminister abweisend: „Wir haben ein starkes Mandat, aber wir haben die Stimmen nicht erhalten. Wir werden uns damit befassen, aber ich glaube nicht, dass das Mandat, das wir haben, in Frage gestellt werden kann, und dass es ein Mandat für Veränderung, für Erneuerung und für Politik als öffentlichen Dienst ist.“

Die Ablehnung der muslimischen Gemeinschaft ist jedoch auch bei hochrangigen Labour-Politikern nicht unbemerkt geblieben.

Wes Streeting, der neue Gesundheitsminister, der als Oppositionsabgeordneter wiederholt gegen einen Waffenstillstand im Gazastreifen gestimmt hat und deshalb mit 528 Stimmen in Ilford North knapp gewonnen hat, musste zugeben: „Wenn man sich die Ergebnisse im ganzen Land, einschließlich Ilford North, ansieht, ist es ganz klar, dass Gaza für die Labour Party bei dieser Wahl ein echtes Thema war.“

Die muslimische Wählerschaft ist der größte Stimmenblock in der Partei, und sie ist nicht mit Corbyn oder der populistischen Linken gleichzusetzen.

Sie sind sich einig in Bezug auf Palästina und in ihrer Ablehnung der vielen zerstörerischen westlichen Kriege in muslimischen Ländern, gegen die sich Corbyn hartnäckig und mutig gewehrt hat, aber in einigen sozialen Fragen gehen sie getrennte Wege.

Die Stärke der muslimischen Stimmen, durch die vier Labour-Abgeordnete zugunsten von unabhängigen Befürwortern des Gazastreifens abgewählt wurden, hätte Starmer nicht überraschen dürfen, der als Oppositionsführer der Pro-Israel-Lobby den Hof gemacht hat.

Starmer hat sich die Ablehnung der muslimischen Wählerschaft reichlich und bewusst verdient, da er kühl kalkulierte, dass er seine Stimmen stattdessen von unzufriedenen Konservativen bekommen kann. So demontierte der Labour-Chef bewusst einige der Grundpfeiler der Palästina-Politik seiner Partei.

Versäumnisse recycelt

Starmer änderte die Parteipolitik, indem er erklärte, Labour werde nur einen palästinensischen Staat anerkennen, der für Israel akzeptabel sei. Er lehnte den Antizionismus und die BDS-Bewegung ab, für die er sich als Menschenrechtsanwalt einst eingesetzt hatte.

Er unterstützte nicht nur Israels brutale Bombardierung des Gazastreifens, indem er wiederholt sagte, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Er sagte gegenüber dem Radiosender LBC, Israel habe das Recht, dem Gazastreifen Strom und Wasser vorzuenthalten, und stimmte gegen einen sofortigen Waffenstillstand.

Auf die Frage, wie viele tote Palästinenser zu Beginn des Gaza-Krieges nötig wären, damit Labour einen Waffenstillstand fordert, antwortete einer seiner Top-Berater für den Nahen Osten: „So viele wie nötig: „So viele wie nötig.“

Starmer verbot gewählten Abgeordneten die Teilnahme an pro-palästinensischen Kundgebungen. Die Partei verbot der Palästina-Solidaritätskampagne auch, Israel in ihren Unterlagen für den letzten Parteitag als Apartheidstaat zu bezeichnen.

Der Labour-Chef weigerte sich in seinen vier Jahren als Oppositionsführer, eine palästinensische Delegation zu treffen. Stattdessen warb Starmer bei Tony Blair um dessen Meinung zum Umgang mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu.

Blairianer wie David Miliband werden für Posten wie den des Botschafters in Washington angepriesen. Blairs Stimme wird in der Einwanderungsfrage wieder ernst genommen.

Blair und sein Team werden für Starmer recycelt. Sind uns wirklich so schnell die Reifen ausgegangen, dass wir gezwungen sind, auf Runderneuerte zurückzugreifen?

Dies ist der Mann, der den schlimmsten und folgenreichsten Fehler in der britischen Außenpolitik im Nahen Osten seit der Suez-Krise begangen hat.

Blair marschierte unter falschen Voraussetzungen in den Irak ein und löste einen erbitterten sektiererischen Bürgerkrieg aus, der das Land zerstörte und mit der Gruppe Islamischer Staat (IS) eine noch bösartigere Version von al-Qaida hervorbrachte.

Blair hielt eine Rede bei der Beerdigung von Ariel Sharon und bezeichnete den israelischen Führer, der die zweite Intifada auslöste, indem er um Al Aqsa herumspazierte, und der als Armeegeneral für die Massaker von Sabra und Schatila verantwortlich war, als „großen Staatsmann“.

Die Wiederverwendung von Führern, die so offenkundig gescheitert sind, ist eines der Merkmale eines sterbenden Imperiums. Aber es zeigt sich, dass Versagen kein Hindernis für eine Zugabe ist.

David Cameron, der als Premierminister für den libyschen Bürgerkrieg verantwortlich war, wurde von Rishi Sunak zum Außenminister umfunktioniert. Blair und sein Team werden von Starmer weiterverwendet.

Sind uns wirklich so schnell die Reifen ausgegangen, dass wir gezwungen sind, auf Runderneuerte zurückzugreifen?

Glaubwürdigkeit gewinnen

Die Botschaft, die die Wähler in der westlichen Welt ihren Führern vermitteln, ist eine ganz andere.

Um glaubwürdig zu werden, muss man es sich verdienen. Man muss auf das hören, was das Volk einem sagt. Starmer ist an die Macht gekommen, indem er so wenig wie möglich gesagt hat – weder als Oppositionsführer noch als Wahlkandidat.

Kann sich irgendjemand an eine Sache erinnern, die er gesagt hat, an eine Politik, die er bei dieser Wahl vorgeschlagen hat? Ich kann es nicht.

Das ist gut, um an die Macht zu kommen, aber nicht, um an der Macht zu bleiben. Um an der Macht zu bleiben, muss Starmer beweisen, dass es tatsächlich einen Regierungswechsel gegeben hat.

Das ist ihm als Oppositionsführer nicht gelungen, da er in der Gaza-Frage mit Sunak im Gleichschritt war.

Es gibt fünf Dinge, die Starmer sofort tun könnte, um zu zeigen, dass die Regierung tatsächlich gewechselt hat.

Erstens könnte Großbritannien einen palästinensischen Staat anerkennen, ohne auf die Erlaubnis Israels zu warten – was wie das Warten auf Godot ist: Es wird nie kommen.

Ed Miliband schlug einen Antrag auf Anerkennung eines palästinensischen Staates vor, der vom Parlament angenommen wurde, auch wenn er weitgehend als symbolischer Akt angesehen wird. Der Staat Palästina wird von 145 der 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen als souveräner Staat anerkannt. Es ist längst an der Zeit, dass Großbritannien einer von ihnen wird.

Zweitens sollte Großbritannien unverzüglich die Finanzierung der Unrwa wieder aufnehmen, der einzigen UN-Agentur, die in der Lage ist, palästinensischen Flüchtlingen in Gaza und in der gesamten arabischen Welt Bildung, Katastrophenhilfe, Beschäftigung, Gesundheitsversorgung und Ernährung zu bieten.

Ein Kind schaut im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen zu, am 8. Juli 2024 (Reuters)

Für die Behauptung Israels, dass Unrwa-Mitglieder an der Razzia vom 7. Oktober beteiligt waren oder dass bis zu 10 Prozent der Mitarbeiter für die Hamas arbeiteten, wurdennie Beweise vorgelegt.

Alle Beweise sprechen für ein politisches Motiv bei dem Versuch, die einzige UN-Agentur, die ausdrücklich palästinensische Flüchtlinge anerkennt, aus dem Verkehr zu ziehen. Großbritannien sollte sich nicht an diesem schändlichen Akt des Vandalismus gegen eine Organisation beteiligen, die das Rückgrat der Hilfsmaßnahmen bildet.

Wie kann man für einen palästinensischen Staat eintreten und gleichzeitig Israel dabei helfen, sein Bildungssystem zu zerstören, das ausschließlich von der Unrwa bereitgestellt wird?

Das Völkerrecht respektieren

Der Lancet hat vor kurzem die Todesrate in Gaza neu berechnet, wobei die Zahl der indirekten Todesfälle drei- bis 15-mal so hoch ist wie die der direkten Todesfälle.

Unter diesen Umständen die Finanzierung von Unrwa fortzusetzen, ist nichts anderes als Beihilfe zum Mord.

Sie erklärte: „Wendet man auf die 37 396 gemeldeten Todesfälle eine konservative Schätzung von vier indirekten Todesfällen pro direktem Todesfall an, so ist es nicht unplausibel zu schätzen, dass bis zu 186 000 oder sogar mehr Todesfälle auf den derzeitigen Konflikt in Gaza zurückzuführen sein könnten. Legt man die für 2022 geschätzte Bevölkerung des Gazastreifens von

2.375.259 würde dies 7-9 Prozent der Gesamtbevölkerung des Gazastreifens entsprechen.

Unter diesen Umständen die Finanzierung der Unrwa fortzusetzen, ist nichts anderes als eine Beihilfe zum Mord.

Drittens sollte Großbritannien internationales Recht anwenden – und zwar aus dem einfachen Grund, dass das Vereinigte Königreich in dem Maße, wie das Vereinigte Königreich und die USA als Weltmächte schwächer werden, auf Überzeugungsarbeit und eine auf Regeln basierende Weltordnung setzen muss, statt auf rohe Gewalt oder Sanktionen.

Selbst Starmer sollte klar sein, dass Großbritannien nicht für eine regelbasierte Weltordnung eintreten kann, wenn es wegen seiner Unterstützung für Israel alle Regeln bricht.

Großbritannien sollte seine Einwände gegen den Internationalen Strafgerichtshof aufgeben, der derzeit einen Haftbefehl gegen Netanjahu prüft. Es gab einen Bericht, wonach es unwahrscheinlich ist, dass dieser juristische Schritt unternommen wird, was ermutigend ist, falls er doch geschieht.

Die Ernennung von Richard Hermer, einem erfahrenen Juristen, der sich gegen Israels Verstöße gegen das Völkerrecht ausgesprochen hat, zum Generalstaatsanwalt ist ein weiteres positives Zeichen.

Aber auf die Ernennung von Hermer könnte eine vierte Maßnahme folgen, nämlich die Veröffentlichung des Gutachtens der Regierungsjuristen über die Rechtmäßigkeit der weiteren Waffenlieferungen an Israel während Kriegshandlungen, die gegen die Völkermordkonvention oder die Genfer Konvention verstoßen. Als Schattenaußenminister sagte David Lammy, er habe „ernste Bedenken“ über das Verhalten der israelischen Miliz in Gaza und forderte die damalige Regierung auf, Rechtsgutachten über Waffenverkäufe an Israel zu veröffentlichen. Es gibt nichts, was ihn davon abhalten könnte, dies jetzt zu tun. Wird er es tun?

Pro-palästinensische Demonstranten, die Plakate gegen Großbritanniens neuen Premierminister Keir Starmer halten, rufen während des „Nationalen Marsches für Gaza“ am 6. Juli 2024 Slogans (AFP)

Fünftens sollte Starmer als Premierminister mit einer lebenslangen Gewohnheit brechen, indem er sich mit den Vertretern der muslimischen Gemeinschaft trifft und sich mit ihnen auseinandersetzt.

Auch wenn er versucht sein mag, sich wie ein autoritärer Herrscher zu verhalten, sollte Starmer nicht Blairs alten Trick wiederholen, alternative Foren zum Muslim Council of Britain (MCB) zu schaffen, nur weil er sich nicht traute, mit ihnen zu sprechen.

Ein völliger Wandel

Blair gründete den Sufi Muslim Council im Jahr 2006. Die inzwischen aufgelöste Quilliam Foundation wurde 2008 mit 674.608 Pfund (864.000 Dollar) aus Mitteln des Innenministeriums gegründet. Ihr Hauptzweck bestand darin, den politischen Islam als Motor der Radikalisierung zu identifizieren.

Ian Cobain vom Middle East Eye berichtete, wie ein britischer Regierungsbeamter ihm mitteilte, dass die Quilliam Foundation „eigentlich vom Büro für Sicherheit und Terrorismusbekämpfung (OSCT) des Innenministeriums gegründet wurde“.

Ursprünglich war geplant, die Stiftung verdeckt mit Geldern zu finanzieren, die scheinbar von einem Wohltäter aus dem Nahen Osten stammten, in Wirklichkeit aber von M16 kanalisiert wurden.

Was ist der Plan B für Starmer, wenn Trump ins Weiße Haus zurückkehrt? Wo wird das Vereinigte Königreich sein? Es hat sich von der EU abgekoppelt und treibt irgendwo im Mittelatlantik.

Starmer sollte mit diesem ganzen Unsinn aufhören. Das funktioniert nicht. Autokraten wie Wladimir Putin schaffen falsche regierungsnahe Organisationen.

Damit kann man in Russland niemanden täuschen und auch keinen hier lebenden Muslim. Wenn überhaupt, dann behindert es die Arbeit der Spionageabwehr.

Und es wird der Labour-Partei auch nicht die Stimmen der Muslime zurückbringen. Starmer sollte damit beginnen, mit den Stimmen und Vertretern der muslimischen Gemeinden zu sprechen. Davon gibt es viele, und sie sind redegewandt.

Großbritannien braucht eine völlige Veränderung seiner Außenpolitik, und die Anzeichen deuten darauf hin, dass dies nicht der Fall sein wird.

Außenminister David Lammy verhält sich bereits so, als ob seine Nabelschnur zum Mutterschiff in Washington noch nicht gekappt worden wäre.

Ist das so eine kluge Idee, wenn die Demokraten mit Bidens vielen Fehltritten zu kämpfen haben und ein rachsüchtiger und fitter Donald Trump in den Startlöchern steht?

Was ist der Plan B für Starmer, wenn Trump ins Weiße Haus zurückkehrt? Wo wird das Vereinigte Königreich sein? Es hat sich von der EU abgekoppelt und treibt steuerlos irgendwo im Mittelatlantik.

Starmer hat Stabilität versprochen. Eine konstruktive und ausgewogene Außenpolitik sollte auf Deeskalation und nicht auf Reeskalation abzielen, wie es jetzt der Fall ist. Er wird keine Politik liefern, die für das 21. Jahrhundert geeignet ist, wenn er an dem atlantischen Spielbuch festhält. Das hat sein Verfallsdatum wirklich überschritten.

Wenn jeder Krieg seit dem Kosovo 1998 für die westliche Allianz schief gelaufen ist, wobei der Versuch, Russland aus vier Provinzen in der Ukraine zu vertreiben, nur das jüngste Beispiel für militärisches Versagen ist, dann ist es an der Zeit, das Drehbuch neu zu schreiben.

Selbst das Friedensabkommen von Dayton, mit dem der dreieinhalbjährige Krieg in Bosnien beendet wurde, könnte nun unter dem erneuten Druck des serbischen Nationalismus scheitern.

In dem Moment, in dem Starmer die jüngste russische Gräueltat in der Ukraine verurteilt, während er zu denselben Gräueltaten schweigt, die Israel stündlich in Gaza begeht, zeigt sich, dass es in Großbritannien überhaupt keinen Regierungswechsel gegeben hat.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

