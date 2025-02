https://countercurrents.org/2025/02/two-detroit-children-freeze-to-death-as-homeless-family-shelters-in-vehicle/



Zwei Kinder aus Detroit erfrieren, als eine obdachlose Familie in einem Fahrzeug Zuflucht sucht

von Sheila Brehm und Stephen Fuller

12. Februar 2025

Tateona Williams, Mutter, die ihre beiden Kinder verloren hat, im Interview mit WXYZ [Foto: WXYZ]

In einer schrecklichen Tragödie erfroren am frühen Montagmorgen zwei kleine Kinder – ein zweijähriges Mädchen und ein neunjähriger Junge – im Schlaf, als sie mit Mitgliedern ihrer obdachlosen Familie in einem Van in einer Kasinogarage in der Innenstadt von Detroit saßen. Die Mutter der Kinder, die als die 29-jährige Tateona Williams, eine arbeitslose Arzthelferin, identifiziert wurde, lebte seit drei Monaten mit ihren fünf Kindern und ihrer eigenen Mutter in dem Van.

Die Polizei gab an, dass Williams den Van am Montagmorgen gegen 1:00 Uhr in der Tiefgarage des Hollywood Casino Hotels im neunten Stock abgestellt hatte, zu einer Zeit, als die Außentemperaturen bei 12 Grad Fahrenheit lagen. Irgendwann ging dem Van das Benzin aus, sodass die Familie keine Heizung mehr hatte. Polizeichef Todd Bettison sagte, dass die Familie ihren Van in den letzten drei Monaten auf verschiedenen Kasinoparkplätzen abgestellt hatte, um der Mutter und den Kindern den Zugang zu öffentlichen Toiletten zu ermöglichen.

Am Montag versuchte die Mutter, ihre Kinder für die Schule zu wecken, und bemerkte, dass sich ihr Neunjähriger nicht bewegte. Sie rief eine Freundin an, die die Mutter und ihr Kind schnell ins Kinderkrankenhaus brachte. Währenddessen rief Williams‘ Mutter an, um ihr mitzuteilen, dass der Zweijährige ebenfalls aufgehört hatte zu atmen. Beide Kinder wurden aufgrund offensichtlicher Unterkühlung für tot erklärt.

Die schockierenden Ereignisse lösten in der ganzen Stadt Empörung aus, als sich die Nachricht verbreitete. Um den öffentlichen Zorn abzulenken, berief der demokratische Bürgermeister Mike Duggan am Dienstagmittag eine Pressekonferenz ein, in der er vor allem behauptete, die Stadt biete zahlreiche Dienstleistungen an, um obdachlosen Familien zu helfen, und fügte gefühllos hinzu, die Familie „hätte um Hilfe bitten sollen“.

Duggan räumte jedoch ein, dass die Mutter in den letzten zwei Jahren wiederholt um Hilfe gebeten hatte, zuletzt am 24. November 2024. Später stellte sich heraus, dass dies auch den städtischen Obdachlosen- und Wohnungsdienst, bekannt als Coordinated Assessment Model oder CAM, einschloss, aber ihre Bitten wurden entweder ignoriert oder als nicht dringend eingestuft.

Am Dienstagabend gab die junge Mutter, verzweifelt und sichtlich zitternd, dem örtlichen ABC-TV-Partner ein Interview. „Ich habe alle um Hilfe gebeten. Ich habe außerhalb des Bundesstaates angerufen, ich habe Städte angerufen, die ich nicht kannte, ich habe Städte angerufen, die mir empfohlen wurden. Ich habe sogar Detroit angerufen – ich stehe schon am längsten auf der CAM-Liste.“, sagte Williams. „Jetzt, wo ich zwei Kinder verloren habe, will mir jeder helfen? Ich habe um Hilfe gebeten … Mussten erst meine beiden Kinder sterben, damit ihr mir helft? Es ist zu spät, ich habe zwei Kinder verloren. Das eine, das mich zur Mutter gemacht hat. Und das andere, das erst zwei Jahre alt war. Sie hat ihr Leben nie leben können … Sie hat ihr Leben verloren, weil ich in einem Auto schlafen musste.“

Williams sagte, dass sie diese Woche einen neuen Job antreten sollte. „Jeder hat dieses Bild vor Augen, obwohl ich in meinem Herzen weiß, dass jeder, der mich kennt, weiß, dass ich diese Kinder mehr geliebt habe als mich selbst … Sie hatten alles, was sie wollten. Das Einzige, was sie nicht hatten, ist ein Zuhause.“

Diese Tragödie enthüllt die Wahrheit hinter der vermeintlichen „Wiedergeburt“ von Detroit, mehr als ein Jahrzehnt nach der Umschuldung der Stadt durch beide politischen Parteien im Namen der Unternehmens- und Finanzaristokratie.

Duggan, der ehemalige CEO des Detroit Medical Center, der nun als unabhängiger Kandidat für das Amt des Gouverneurs kandidiert, ist für eine Stadt zuständig, die von einer erschütternden sozialen Ungleichheit geplagt wird. Das Gelände des Hollywood Casino Hotels, auf dem sich die tragischen Todesfälle ereigneten, gehörte früher dem Immobilienhai Dan Gilbert (Nettovermögen 27,4 Milliarden US-Dollar), der es 2018 für 1 Milliarde US-Dollar an Penn National Gaming verkaufte.

Die Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen haben den Autokonzernen Zuschüsse und Steuererleichterungen in Milliardenhöhe gewährt, unter anderem für den neuen Hauptsitz von GM in der Innenstadt (in einem Gebäude, das Gilbert gehört) und für gehobene Wohnanlagen im Stadtzentrum.

Gleichzeitig ist Detroit nach Jahrzehnten der Deindustrialisierung und der Senkung der Löhne unter der Aufsicht der Bürokraten, die die United Auto Workers und andere Gewerkschaften leiten, nach wie vor eines der ärmsten städtischen Gebiete des Landes. Der Durchschnittslohn, den Tateona Williams als zertifizierte Pflegehelferin in Michigan verdienen würde, beträgt nur 18,72 US-Dollar pro Stunde.

In ganz Detroit leiden Tausende von Einwohnern unter ähnlichen Entbehrungen, wobei viele in ihren Häusern ohne Heizung oder Strom auskommen müssen. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Planet Detroit hebt hervor, dass DTE Energy, der größte Energieversorger der Stadt, Kunden vom Stromnetz getrennt hat, was einkommensschwache Einwohner unverhältnismäßig stark betrifft. Im Jahr 2024 stellte DTE 150.000 Kunden wegen Nichtzahlung den Strom ab, während es 607 Millionen Dollar an die Aktionäre ausschüttete.

Eine Umfrage des Detroit Housing and Revitalization Department (Amt für Wohnungswesen und Stadterneuerung) ergab, dass es in Detroit trotz 1.300 Notschlafplätzen zu jedem beliebigen Zeitpunkt über 1.500 Haushalte gab, die eine Unterkunft suchten. Dies ist wahrscheinlich eine starke Untertreibung, da Einzelpersonen und Familien mit Fahrzeugen offenbar nicht in der offiziellen Zahl der Obdachlosen erfasst sind.

Die vorhandenen Unterkünfte sind unterfinanziert, überfüllt und Berichten zufolge mit Bettwanzen, Schimmel und Ungeziefer verseucht. Einige Unterkünfte sollen 10 Familien in einem Raum beherbergen, wobei die Menschen auf Stühlen schlafen. Die Detroit Rescue Mission Ministries berichteten, dass ihre Unterkünfte derzeit voll seien. Zu einem Zeitpunkt drängten sich 162 Menschen in einer Unterkunft mit einer Kapazität von 80 Personen, was einen Verstoß gegen die Brandschutzvorschriften darstellt. Diejenigen, die abgewiesen wurden, wurden in andere Notunterkünfte verwiesen oder schliefen in ihren Autos. Viele obdachlose Bewohner meiden Notunterkünfte aus Angst vor Gewalt.

Zehntausende haben wütende und herzliche Kommentare in den sozialen Medien gepostet, um auf die Nachrichtenberichte zu reagieren. Sie sind nur ein schwacher Abglanz der Wut und Feindseligkeit gegenüber der Trump-Regierung und dem gesamten politischen Establishment, die sich in der Arbeiterklasse entwickeln. Dass sich so viele mit der Notlage dieser Familie identifizieren, ist ein Hinweis auf die bereits weit verbreitete finanzielle Notlage, mit der Millionen Menschen konfrontiert sind.

Ein typischer Kommentar lautete: „Mir geht es genauso, mein Job ist einfach aus der Stadt weggezogen und dann war ich arbeitslos, ich rufe seit zweieinhalb bis drei Monaten nach einem Job, kann die Miete nicht bezahlen, wurde rausgeworfen und weiß nicht, wo ich hin oder bleiben soll … Mit einem Zwölf- und einem Dreizehnjährigen auf der Straße, also konnte ich total verstehen, was sie mit fünf Kindern durchmachte. Es ist verdammt hart hier draußen und die Leute verstehen nicht, wollen nicht verstehen oder haben kein Mitgefühl für die Menschen.“

Die enorme Vermögensübertragung an eine Handvoll Oligarchen bleibt nicht unbemerkt. „Inzwischen stehen wunderschöne Hotelzimmer leer … Das ist herzzerreißend. Und inakzeptabel.“ Ein anderer sagte: „Eine Situation wie diese sollte in diesem Land niemals passieren. Im reichsten Land der Welt sollte niemand obdachlos sein.“

Viele Kommentare beziehen sich auf die Milliarden Dollar für den Krieg, den Bau des Konzentrationslagers in Guantanamo Bay, in dem 30.000 Einwanderer inhaftiert werden sollen, und die massiven Kürzungen bei Sozialprogrammen. „Machen Sie sich auf weitere solcher Geschichten gefasst! Der erste Schwerverbrecher (Trump) würde lieber Programme streichen, die Kindern helfen, 20 Millionen Dollar für den Super Bowl ausgeben und Millionen für einen Flug in das neue Nazi-Lager ausgeben.“

Ein weiterer Kommentar: „Traurige Zeiten. Ich weiß, dass Senioren mitten im Winter der Strom abgestellt wird. Früher haben Monopolunternehmen so etwas nicht gemacht, heute sind wir alle Kollateralschäden der Unternehmensgier und der Politiker, die sie kaufen.“

Die Tragödie in Detroit wirft ein Licht auf die immense soziale Krise in Amerika. Laut dem Jahresbericht des Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung lag die Zahl der Obdachlosen, die in Notunterkünften oder auf der Straße leben, im Jahr 2024 landesweit bei über 770.000, was einem Anstieg von 18 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Das sind mehr Obdachlose als die Einwohner von Seattle, Detroit, Boston oder Atlanta. Die Zahl der obdachlosen Amerikaner übersteigt die Einwohnerzahl von Washington, D.C., der Hauptstadt des reichsten Landes der Welt.

In dieser Zahl sind die Zehntausenden nicht enthalten, die durch Naturkatastrophen wie die Hurrikane Helene und Milton und die jüngsten Waldbrände in Südkalifornien aus ihren Häusern vertrieben wurden. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Zahl der Obdachlosen weit über eine Million liegt.

Viele, wenn nicht sogar die meisten Amerikaner sind nur einen Notfall davon entfernt, auf der Straße zu leben. Eine Umfrage von Bankrate aus dem Jahr 2025 ergab, dass 59 Prozent der Amerikaner nicht über genügend Ersparnisse verfügen, um Notfallausgaben in Höhe von 1.000 US-Dollar zu decken.

Dies war unter der Biden-Regierung. Die Situation wird sich nur verschlechtern, wenn Trump und Musk Medicare, Wohnungswesen, Bildung, Sozialversicherung und andere Bundesprogramme beschneiden. Die Einstellung von Trump und Musk gegenüber Obdachlosen fasste der reichste Mann der Welt im vergangenen Dezember zusammen, als er auf X postete: „In den meisten Fällen ist das Wort ‚obdachlos‘ eine Lüge. Es ist in der Regel ein Propagandawort für gewalttätige Drogenabhängige mit schweren psychischen Erkrankungen.“

Er fügte hinzu, dass die NGOs, die sich für die Obdachlosen einsetzen, oft danach bezahlt werden, wie viele Obdachlose auf der Straße leben, wodurch ein starker finanzieller Anreiz für sie geschaffen wird, die Zahl der Obdachlosen zu maximieren und das Problem nie wirklich zu lösen!“ Was Trump betrifft, so wird erwartet, dass er bald eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, um die Obdachlosenlager in Washington, D.C., zu räumen.

Ursprünglich veröffentlicht auf WSWS.ORG

