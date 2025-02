https://electronicintifada.net/content/trumps-insane-musings-must-ignite-global-resistance/50393



Trumps wahnwitzige Gedanken müssen globalen Widerstand entfachen

Haim Bresheeth-Žabner

The Electronic Intifada

13. Februar 2025

US-Präsident Donald Trump gestikuliert nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah am 11. Februar 2025.

Aaron Schwartz CNP/Polaris

Als ich die wahnwitzigen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über die Vertreibung aller Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten, Jordanien oder sonstwohin hörte – die er am 11. Februar bei einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah wieder einmal wiederholte – musste ich an Adolf Hitlers berüchtigte Rede vor dem Reichstag am 30. Januar 1939 denken.

Es war einige Wochen nach der Konferenz von Evian, die im Juli 1938 einberufen worden war, um das schreckliche Problem der jüdischen Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich zu lösen. Hitler verspottete die Staats- und Regierungschefs des Westens, insbesondere der USA, die sich weigerten, Flüchtlinge aufzunehmen.

„Ich frage sie, sage ich, sind Sie bereit, diejenigen unter sich aufzunehmen, die die Brunnen Deutschlands, der gesamten christlichen Welt vergiftet haben? „Wir würden jedem einzelnen von ihnen gerne einen Bahnpass und einen Tausendmarkschein als Taschengeld geben, um sie loszuwerden.“

In vielerlei Hinsicht hat Trump in seiner Pressekonferenz mit Netanjahu am vergangenen Mittwoch Hitler übertroffen. Wie Hitler vor ihm hat er die am meisten verleumdete Gruppe der Welt angegriffen, die jetzt zufällig das palästinensische Volk ist.

Anstatt Gaza für die traumatisierten und obdachlosen Überlebenden der von einem Staat, der sich fälschlicherweise „jüdisch“ nennt, gelieferten US-Munition wieder aufzubauen, beabsichtigt Trump, „Gaza zu übernehmen“ und es als „Riviera des Nahen Ostens“ wieder aufzubauen, was Netanyahus Plan vom letzten Jahr widerspiegelt. Um dies zu erreichen, will er einige arabische Länder zwingen, die überlebenden Palästinenser aufzunehmen und sie aus ihrer Heimat zu entfernen.

Das Geschäft des Jahrhunderts, in der Tat.

Krieg gegen das Gesetz

In einem kürzlich erschienenen Artikel, den wir zusammen mit Ramzi Nasir verfasst haben, haben wir vorgeschlagen, dass die Palästinenser Gaza zwar wiederaufbauen sollten, damit die Menschen dort wieder ein Zuhause haben, sie aber in Israel untergebracht werden sollten. Schließlich kamen die meisten von ihnen von dort, als es noch Palästina hieß, und dieser Staat hat Gaza zerstört und sollte die Last für den Wiederaufbau tragen.

Aber der amerikanische Kaiser hat bessere Ideen, Ideen, die übrigens auch seinem Schwiegersohn zu viel Geld verhelfen könnten.

Der Kaiser hat beschlossen, dass er die Macht hat, sich nicht nur dem Volk von Gaza zu widersetzen – der am meisten geschädigten Bevölkerung der Welt, die durch die Produkte des amerikanischen Kapitalismus in den Händen des völkermordenden Israels geschädigt wurde –, sondern dem gesamten Volk Palästinas, dessen Rechte er leugnet, um ihr Land in eine zionistische Hochburg Amerikas zu verwandeln.

Indem er sich Netanyahus kolonialer Agenda anschließt, hat Trump nicht nur den Palästinensern, Arabern und Muslimen den Krieg erklärt, sondern auch dem Rest der Welt, den Vereinten Nationen und dem Konzept und der Praxis des Völkerrechts und der Legalität selbst.

Mit anderen Worten: Das mächtigste Imperium der Weltgeschichte hat den Palästinensern und Palästina den Krieg erklärt, einem Volk und einem Land, die seit über einem Jahrhundert nicht nur von Israel und den USA, sondern vom gesamten Westen ins Visier genommen werden.

Dies ist nicht nur ein brutaler Akt der Missachtung von Recht und Gerechtigkeit – es ist ein Akt der Missachtung von Menschlichkeit und Geschichte, der Missachtung der Hoffnung auf eine bessere Welt, in der nackte Macht nicht ganze Länder versklaven oder Millionen Menschen nach Belieben ethnisch säubern und Völkermord einsetzen sollte, um den Rest zu bedrohen und ihn dazu zu zwingen, sich seiner Macht zu beugen.

Gegen den Rest

Die Vereinigten Staaten erheben sich nicht aus der Asche, um wieder groß zu werden; sie nutzen eine der schwächsten Gemeinschaften der Welt, um zu zeigen, dass ihre schwindende Macht immer noch in der Lage ist, diejenigen zu verletzen und zu bestrafen, die es wagen, sich Freiheit und Menschenrechte zu wünschen.

Sie erklären die Herrschaft des Westens über den Rest.

Palästina ist, wie Südafrika vor ihm, ein Symbol für verweigerte Gerechtigkeit, für verneinte Rechte, für zerschlagene Hoffnungen. Indem er die Menschen in Gaza ins Visier nimmt, verweigert Trump nicht nur Recht, Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit, sondern auch die Ideen und Ideale, die zur verfassungsmäßigen Demokratie Amerikas geführt haben.

Wir dürfen jedoch nie vergessen, dass der Aufstieg der USA das Ergebnis eines der schrecklichsten Völkermorde der Geschichte war – einer kontinentweiten Vernichtung der Ureinwohner Nordamerikas – sowie der Versklavung von Menschen, die von einem anderen Kontinent, Afrika, gebracht wurden.

Der jüngste Angriff Trumps ist ein grausamer Rückfall in die Vergangenheit.

Der heutige Völkermord, der durch die Finanzierung, die Waffen und die aktive Unterstützung des untergehenden Westens, insbesondere der USA und der EU, ermöglicht wird, soll der übrigen Menschheit eine Lektion erteilen: Entweder man befolgt Befehle oder man geht auf schreckliche Weise zugrunde.

Dies ist eine große Herausforderung für die Menschheit und ihre Zukunft. Sie kann nicht ignoriert werden. Das Aufeinandertreffen des reichsten Mannes der Welt und des zionistischen Tyrannen der kapitalistischen Hybris ist ein Aufruf zum Handeln, der beherzigt werden muss. Islamophobie wird benutzt, um Palästina als Symbol des Kampfes für Araber und Muslime anzugreifen. Aber das wird nicht mit Palästina, Panama, Grönland, Kanada oder Mexiko enden. Dies ist eine globale Bedrohung für uns alle.

Trump hat nun einen Fehdehandschuh auf die internationale Bühne geworfen. Die Menschheit muss sich dieser Herausforderung stellen und sich gegen die Tyrannei der rohen Gewalt vereinen. Wenn diese Herausforderung an unsere Menschlichkeit, unsere Werte und unser fragiles System des Völkerrechts und der Rechtsgrundsätze ignoriert wird, werden wir alle zu Leibeigenen der schwindenden Macht – und der schwindenden Rationalität – des Westens.

Im Mittelpunkt

Juden müssen im Mittelpunkt stehen. Unsere lange Geschichte lehrt uns deutlich, dass die Vermeidung oder das Ignorieren solcher verblendeten Tyrannen einen schrecklichen Preis fordert, der von ganzen Kontinenten bezahlt wird. Wir können es uns nicht leisten, in einer so schwierigen Zeit zu schweigen, in der Israel in unserem Namen handelt. Wir müssen vortreten und uns dem Rest der Menschheit im Streben nach Gerechtigkeit anschließen.

Trumps Lösung ist mehr Kriminalität. Die wirkliche Lösung sieht ganz anders aus: Das zionistische Kolonialprojekt muss abgeschafft und eine freie Demokratie in Palästina errichtet werden, in der die Awda – die Rückkehr der Flüchtlinge – mit Gerechtigkeit und Gleichheit vom Fluss bis zum Meer stattfinden kann.

Diejenigen israelischen Juden, die sich weigern, mit den Palästinensern in Gleichheit, Frieden und Gerechtigkeit zu leben, sollte Trump einladen, mit Rassisten wie ihnen in den USA zu leben. Sie haben in Palästina nichts zu suchen.

Anstatt vertrieben zu werden, sollten die Menschen in Gaza wieder in ihrem Land willkommen geheißen werden und als freie Bürger der zukünftigen Republik Palästina nach Israel einreisen, während Gaza von Palästinensern für Palästinenser wieder aufgebaut wird.

Dazu muss die UNO ihren schrecklichen Fehler von 1947 korrigieren, der den Weg für die Nakba ebnete und Palästina zerstörte. Dazu muss Israel aus der Generalversammlung ausgeschlossen werden, wie es 1974 mit dem Apartheidstaat Südafrika geschah.

Wenn dies 1974 im Fall von Südafrika richtig war, ist es im Fall von Palästina tausendmal mehr gerechtfertigt – unter rechtswidriger Besatzung und unter einer Apartheid-Herrschaft, die von ethnischen Säuberungen und Völkermord begleitet wird. Es werden weitere Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine UN-Schutztruppe, um das Leben der Palästinenser in der Übergangszeit zu garantieren.

Keiner von uns ist frei, solange Palästina nicht frei ist, wie uns von Erzbischof Desmond Tutu und Präsident Nelson Mandela gesagt wurde.

Nie zuvor waren ihre weisen Worte so klar wie heute.

Prof. Haim Bresheeth-Zabner ist Professor und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der SOAS. Sein neuestes Buch heißt „An Army Like No Other: How the IDF Made a Nation“.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …