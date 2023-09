Das sind die Demokratie US-„Werte“ Evelyn Hecht-Galinski



Ein Demonstrant vor dem Weißen Haus fordert die Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo Bay am 2. April 2022 (AFP)

Klage richtet sich gegen James Mitchell und Bruce Jessen, die

die an der Entwicklung der als Folter angesehenen „erweiterten Verhörmethoden“ der CIA beteiligt waren

Guantanamo „Ewig-Gefangener“ reicht Klage gegen CIA-Folterarchitekten ein

Von Umar A Farooq

20. September 2023

Die Anwälte eines der „ewigen Gefangenen“ von Guantánamo haben Klage gegen die beiden Psychologen eingereicht, die an der Entwicklung der verstärkten Verhörmethoden der CIA mitgewirkt haben, die weithin als Folter angesehen und verurteilt werden.

Vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Washington reichten die Anwälte von Abu Zubaydah, der mit Vornamen Zayn al-Abidin Muhammad Husayn heißt, die Klage gegen James Mitchell und Bruce Jessen ein, die 2002 von der CIA rekrutiert wurden, um Verhöre von Verdächtigen, die in Afghanistan und anderswo gefangen genommen wurden, zu konzipieren und durchzuführen.

„Als sie der US-Regierung das Programm vorschlugen, täuschten Mitchell und Jessen die Beamten über den Umfang und die Strenge der Taktiken, die sie schließlich bei Abu Zubaydah anwenden würden“, heißt es in der Klage, die am Montag eingereicht wurde.

„In der Praxis setzten Mitchell und Jessen Folter sowie grausame und unmenschliche Behandlung ein, um Abu Zubaydah und andere Personen in einen Zustand „erlernter Hilflosigkeit“ zu zwingen.

Die Anwälte von Abu Zubaydah fügten hinzu, dass die Folterung des Guantanamo-Häftlings nicht zu wertvollen Erkenntnissen geführt habe, sondern die beiden Psychologen „nicht mehr wirklich auf der Suche nach Informationen waren“.

„Vielmehr benutzten sie Abu Zubaydah als Versuchskaninchen für unerprobte Verhörmethoden und legten damit den Grundstein für ein äußerst lukratives Vertragsgeschäft, bei dem sie der CIA und dem US-Verteidigungsministerium Personal für Inhaftierungen und Verhöre zur Verfügung stellten“, heißt es in der Klageschrift.

Einem Geheimdienstbericht des Senats zufolge erhielten die beiden Auftragnehmer von der US-Regierung 81 Millionen Dollar.

Abu Zubaydah, ein in Saudi-Arabien geborener Palästinenser, wurde vor fast zwei Jahrzehnten gefangen genommen und nach Angaben seiner Anwälte an zahlreichen „schwarzen Orten“ der CIA in Übersee festgehalten.

Einem Geheimdienstbericht des Senats zufolge wurde Abu Zubaydah mit Techniken verhört, die der Folter gleichkamen. So wurde er innerhalb eines Monats 83 Mal mit Wasserfolter behandelt, nackt an der Decke aufgehängt und erhielt 11 Tage lang keinen Schlaf.

Eine weitere von der CIA genehmigte Technik, die erst kürzlich durch die Freigabe von Dokumenten im Jahr 2022 bekannt wurde, war das so genannte „Walling“. Dabei wurden die Fersen des Gefangenen gegen eine Sperrholzwand gedrückt, die „flexibel war“, und ein zusammengerolltes Handtuch wurde um den Hals der Person gelegt.

„Die Vernehmungsbeamten ergriffen dann die Enden des Handtuchs vor und unter dem Gesicht des Gefangenen und schoben ihn rückwärts gegen die Wand, ohne das Handtuch loszulassen“, heißt es in dem Bericht. Einer der Vernehmungsbeamten sagte, das Ziel sei es gewesen, den Häftling von der Wand abprallen zu lassen“.

Im Jahr 2006 wurde Abu Zubaydah in das Militärgefängnis Guantanamo Bay verlegt, wo er bis heute ohne Anklage festgehalten wird.

Das Gericht hat am Dienstag eine Vorladung an Mitchell und Jessen erlassen.

Krampfanfälle, Hirnschäden und Gedächtnisverlust

Dies ist nicht die erste Klage, die von Guantanamo-Häftlingen gegen Mitchell und Jessen eingereicht wurde. Im Jahr 2017 legten die beiden eine Klage gegen sie bei, die im Namen der ehemaligen Häftlinge Suleiman Abdullah Salim, Mohamed Ahmed Ben Soud und der Familie von Gul Rahman eingereicht wurde, der 2002 während tagelanger Verhöre in einem „schwarzen Gefängnis“ der CIA starb.

In einer früheren Aussage sagte Jessen, dass die beiden Männer Vorbehalte gegen die Fortsetzung des erweiterten Verhörprogramms hatten.

„Jim und ich wollten nicht mehr so weitermachen wie bisher“, sagte Jessen. „Wir haben mehrmals versucht, auszusteigen, und sie brauchten uns, und wir – wir haben weitergemacht.“

In seiner Aussage wies Mitchell zurück, dass Waterboarding schmerzhaft sei, und sagte auch, dass die bei Häftlingen angewandten Techniken kein langfristiges Trauma verursachen würden.

„Es ist scheiße, wissen Sie. Ich weiß nicht, ob es schmerzhaft ist“, sagte er. „Ich verwende das Wort „quälend“.“

Abu Zubaydah hatte zuvor versucht, Mitchell und Jessen im Zusammenhang mit einer polnischen Strafuntersuchung über seine Folterung in einem geheimen CIA-Lager in Polen vorzuladen. Nachdem die Angelegenheit vor ein US-Gericht gebracht worden war, blockierte der Oberste Gerichtshof im Jahr 2022 diesen Versuch, indem er den Standort eines CIA-Schattenlagers zum Staatsgeheimnis erklärte.

Abu Zubaydahs Anwälte behaupten, die von Mitchell und Jessen an dem Gefangenen verübte Folter habe unter anderem zu Krampfanfällen, Hirnschäden und Gedächtnisverlust geführt.

„Letzteres ist besonders schmerzhaft für ihn, da er seit über zwei Jahrzehnten fast ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten wird und noch immer nicht mit seiner Familie sprechen oder sie sehen kann; es schmerzt ihn, dass er die Gesichter seiner Angehörigen schnell vergisst“, heißt es in der Klage. Übersetzt mit Deepl.com

