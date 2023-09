Netanyahu-Biden meeting illustrates the political madness of the U.S.-Israeli relationship Biden continues to shower Netanyahu with gifts while his government continues to slight U.S. wishes – proceeding with the judicial overhaul and escalating Israeli military and settler aggression against Palestinians.

Netanyahu and Biden meet in New York, September 20, 2023. (Photo: Netanyahu Twitter Account)



Biden überhäuft Netanjahu weiterhin mit Geschenken, während seine Regierung weiterhin die Wünsche der USA missachtet, indem sie die Justizreform vorantreibt und die Aggression des israelischen Militärs und der Siedler gegen die Palästinenser eskaliert.

Das Treffen zwischen Netanjahu und Biden verdeutlicht den politischen Wahnsinn der amerikanisch-israelischen Beziehungen

Von Mitchell Plitnick

21. September 2023

Am Mittwoch fand das lang erwartete Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu statt. Es sah kaum so aus, wie man es vor Jahren erwartet hätte, aber der Ton und der Tenor sollten aus vielen Gründen Anlass zur Sorge geben.

Bei ihrem Treffen am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen versuchten beide Politiker, den Spagat zwischen erheblichen politischen Differenzen und ihrem Wunsch, die Beziehungen zwischen den USA und Israel aufrechtzuerhalten, obwohl viele ihrer Wähler das Vertrauen in diese Beziehungen verloren haben. Netanjahu führt eine rechtsextreme israelische Koalition an, die auch weiterhin die üppigen Geschenke in Form von Militärhilfe und anderer finanzieller Unterstützung sowie die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und die strategische Ausrichtung auf die einzige militärische Supermacht der Welt erhalten möchte. Aber dieser Teil der israelischen Rechten will die Geschenke nur dann, wenn sie völlig kostenlos sind, und sträubt sich dagegen, auch nur den nominellen Preis zu zahlen – oft nur rhetorische, symbolische oder bestenfalls als Schaufensterdekoration dienende „Zugeständnisse“ -, die Biden und seine demokratische Partei verlangen.

Biden führt seinerseits eine Partei an, die von der israelischen Regierung zunehmend desillusioniert ist und zunehmend erkennt, dass die Palästinenser sehr schlecht behandelt werden, und dass dies mit voller amerikanischer Unterstützung geschieht. Dennoch umwirbt seine Partei im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024 verzweifelt pro-israelische politische PACs, die sie durch ihre eigenen Entscheidungen gefährdet haben, obwohl sie wahrscheinlich einem zweimal angeklagten Gegner gegenüberstehen, der gegen zahlreiche Anklagen wegen verräterischen Verhaltens kämpfen wird, während er versucht, wieder an die Macht zu kommen. Trotz der Abneigung, mit der viele Demokraten die derzeitige israelische Regierung betrachten – darunter auch viele, die sich selbst noch als „pro-israelisch“ bezeichnen – werben Biden und der Rest der demokratischen Führung weiterhin um Israels Gunst.

Während die beiden Politiker die meiste Zeit ihres Treffens unter vier Augen sprachen, geben ihre öffentlichen Äußerungen Aufschluss über den Charakter ihres Gesprächs. Netanjahu gab seine üblichen leeren Erklärungen über Israels Wertschätzung der „Demokratie“ ab, ein Konzept, das im jüdischen Staat nie gegolten hat. Und in dem Maße, in dem demokratische Strukturen für jüdische Bürger existieren, werden sie von Netanjahu und seinen Kumpanen ständig angegriffen.

„Ich möchte hier vor Ihnen, Herr Präsident, bekräftigen, dass eine Sache sicher ist und sich niemals ändern wird“, sagte Netanjahu. „Und das ist Israels Engagement für die Demokratie. Wir werden weiterhin die Werte hochhalten, die unsere beiden stolzen Demokratien hochhalten“.

Diese Aussage stand in krassem Gegensatz zu den Worten, die er bei seiner Abreise aus Israel äußerte, als er die schlimmsten Beschimpfungen gegen die Demonstranten verwendete, von denen er wusste, dass sie in den Vereinigten Staaten auf ihn warteten. „Aber dieses Mal sehen wir Demonstrationen gegen Israel von Leuten, die sich mit der PLO, mit dem Iran und mit anderen zusammenschließen. Für einen Israeli oder einen Unterstützer Israels gibt es nichts Schlimmeres, als als Palästinenser oder Iraner bezeichnet zu werden. Das ist der Rassismus, der hier im Spiel ist, und Netanjahu weiß das sehr gut.

Aber das ist typisch für Netanjahu, der in Israel ganz anders spricht als vor einem amerikanischen Publikum, wie er es am Mittwoch tat. Von größerer Bedeutung waren seine Äußerungen zu den Palästinensern im Zusammenhang mit den verzweifelten Versuchen der Biden-Administration, ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel für normale Beziehungen zwischen den beiden Verbündeten der USA zu vermitteln.

Zurück zur israelisch-saudischen Normalisierung

Netanjahu sprach von einem „echten Frieden zwischen Israel und den Palästinensern“, vermied es aber, auch nur im Entferntesten auf eine signifikante Ausweitung der palästinensischen Autonomie, geschweige denn auf einen Staat hinzuweisen. Stattdessen verwendet er das Wort „Frieden“ – ein Begriff, der im Zusammenhang mit Israels Herrschaft und Enteignung der Palästinenser längst unbrauchbar geworden ist – und impliziert damit ein Entgegenkommen, das im Wesentlichen die vollständige israelische Kontrolle über das Westjordanland festschreibt.

Eine hochrangige israelische diplomatische Quelle sagte, Netanjahu sei der Ansicht, dass „die Palästinenser Teil der [Normalisierungsgespräche] sein müssen, aber sie sollten kein Vetorecht in dem Prozess haben“. Im Wesentlichen bedeutet dies – da die souveränen Staaten Israel, die USA und Saudi-Arabien definitionsgemäß alle ein Vetorecht haben, da es ohne sie kein Abkommen geben kann -, dass Netanjahu den Palästinensern großzügig erlaubt, den Saudis zu sagen, was ihr Preis dafür ist, dass sie keinen Aufruhr über ein Normalisierungsabkommen machen. Andernfalls müssen sie die Brosamen akzeptieren, die ihnen angeboten werden. Was die Palästinensische Autonomiebehörde als Preis für ihre Zustimmung zu einem Normalisierungsabkommen gefordert haben soll, ist in der Tat kaum mehr als ein paar Brosamen.

Die Saudis ihrerseits spielen weiterhin das lange Spiel, ein Spiel, das sie spielen können, da sie die einzige Partei sind, die nicht darauf angewiesen ist, dass dieses Abkommen bald zustande kommt. Am Wochenende berichteten saudische Medien, dass das Königreich die Gespräche mit den USA über eine Normalisierung aussetze. Dann, am Mittwoch, strahlte Fox News ein Interview mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman (MBS) aus, in dem er sagte, dass wir einem Normalisierungsabkommen „jeden Tag näher kommen“.

Die gemischten Signale sind Teil der saudischen Strategie, ein Normalisierungsabkommen zu finden, mit dem sie den Anschein erwecken können, die palästinensische Sache entscheidend vorangebracht zu haben, und das ihnen auch die anderen Preise einbringt, die sie haben wollen: einen Verteidigungspakt mit den USA, die Möglichkeit, in ihrem eigenen Land Uran anzureichern, und die Möglichkeit, fortschrittlichere US-Waffen zu kaufen, als sie jetzt haben.

All das scheint den Vereinigten Staaten viel zu viel für etwas zu sein, das, wenn überhaupt, nur sehr wenig zur Förderung der US-Interessen beitragen wird. Amerikanische Beamte behaupten, dass dies die Saudis von China abziehen würde, aber es gibt keinen Grund zu glauben, dass dies der Fall ist. Im Gegenteil, es ist ein Anreiz sowohl für Saudi-Arabien als auch für Israel, ihre Beziehungen zu China zu pflegen, um in den Genuss der Vorteile dieser Beziehungen zu kommen und noch mehr Geschenke von den USA zu erhalten.

Biden behauptet auch, dass ein solches Abkommen die Position gegenüber dem Iran stärken würde, aber das ist bereits der Fall, da alle Golfstaaten, die USA und Israel an dieser Front bereits zusammenarbeiten. Es würde lediglich die Spannungen mit dem Iran erhöhen.

Biden und sein Team sind auch davon überzeugt, dass dies ein bedeutender außenpolitischer Sieg wäre und einen großen Schub für die Präsidentschaftswahlen 2024 bedeuten würde. Wie ich bereits erklärt habe, ist dies eine völlig falsche Einschätzung.

Trennung von den Palästinensern

In den zwei Absätzen, die das Weiße Haus über das Treffen zwischen Biden und Netanjahu veröffentlichte, wurden die Palästinenser klar von allen anderen Themen getrennt. Der erste Absatz war gefüllt mit den üblichen Plattitüden und selbstzerstörerischen Schwüren, dass die Vereinigten Staaten Israel weiterhin bedingungslos finanzieren, bewaffnen und unterstützen werden, egal wie autoritär oder gar kriminell Israel sein oder werden mag. „Präsident Biden bekräftigte das unverbrüchliche Band zwischen den beiden Ländern … und das eiserne Engagement der Vereinigten Staaten für Israels Sicherheit“, hieß es in dem Bericht. Es gab auch eine ehrgeizige Liste geplanter neuer Unternehmungen. Interessanterweise gehörte dazu auch die Erwartung, dass der so genannte „Negev-Gipfel“ wieder einberufen wird, der wegen der Schwierigkeiten, die Israels wiederholte und eskalierende Gewalt gegen die Palästinenser den arabischen Teilnehmern, insbesondere Marokko und Jordanien, bereitete, abgesagt wurde (Israel sagt gerne, er sei lediglich „verschoben“ worden, aber er wurde abgesagt).

Diese Erwähnung unterstrich die Trennung der Palästinenser von allen anderen Projekten, die die USA und Israel in der Region verfolgen. Das ist eine bequeme Vorstellung, aber mehr auch nicht. Die Palästinenser sind nicht von der arabischen Tagesordnung verschwunden, so sehr sich die arabischen Diktatoren dies auch wünschen mögen. MBS hält diese Frage nicht aus Ergebenheit gegenüber Palästina in der Mitte der Normalisierungsgespräche, sondern weil er sich mit den politischen Realitäten in seinem Land und in der Region auseinandersetzen muss.

Im zweiten Absatz geht das Weiße Haus in typischer Manier auf die Frage des Westjordanlandes ein, indem es konsequent die Sprache „beider Seiten“ verwendet und die Tatsache ausblendet, dass es Israel ist, das die Gewalt massiv verstärkt hat. Die Anschläge dieser Woche in Dschenin und in der Nähe von Jericho haben diesen Punkt unterstrichen, der in Washington jedoch nicht zur Kenntnis genommen wird. Lächerlicherweise ist in dem Bericht von den „Vereinbarungen“ die Rede, die in Akaba und Scharm el Scheich getroffen wurden, Vereinbarungen, die Israel öffentlich aufkündigte, sobald diese Treffen vorbei waren.

In beiden Fällen war es Israel, das die USA wie Narren aussehen ließ, da es in Wort und Tat demonstrierte, dass es die in Akaba und Scharm el Scheich getroffenen Vereinbarungen niemals einhalten würde. Aber in der Verlesung fordert Biden „alle Parteien auf, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, die sie bei den Treffen in Akaba (Jordanien) und Scharm el Scheich (Ägypten) zu Beginn dieses Jahres eingegangen sind, einschließlich des Verzichts auf weitere einseitige Maßnahmen“. Die Vorstellung, dass die Palästinenser überhaupt in der Lage sind, einseitige Maßnahmen zu ergreifen, ist weit von der Realität entfernt, aber das hat die Vereinigten Staaten noch nie davon abgehalten, und Biden ist noch wahnhafter als die meisten seiner Vorgänger.

Biden sagte bei dem Treffen, er „hoffe“, dass er und Netanjahu noch vor Ende des Jahres in Washington zusammenkommen würden. Der Bericht geht noch weiter und verpflichtet die USA zu diesem Treffen, indem er sagt: „Präsident Biden lud Premierminister Netanjahu vor Ende des Jahres nach Washington D.C. ein, um die direkte Zusammenarbeit in diesem breiten Spektrum von Themen fortzusetzen.“

Damit dürfte alles klar sein. Biden macht Netanjahu das einzige Geschenk, das er ihm vorenthalten hat, obwohl Netanjahu bei den Angriffen seiner Regierung auf Palästina kein bisschen nachgelassen und den Schutz der Siedler durch sein Militär nur noch verstärkt hat, während sie Palästinenser angreifen und schikanieren. Er überhäuft ihn mit Geschenken, obwohl Netanjahu nicht von den „Justizreformen“ Abstand genommen hat, die den Präsidenten angeblich verärgert haben und zu Protesten in Israel und den USA geführt haben.

Liegt es an innenpolitischen Bedenken? Das scheint die einzige Antwort zu sein, aber wenn es das ist, was ihn motiviert (oder zusammen mit Bidens eigenen romantischen Wahnvorstellungen über ein Israel, das ein halbes Jahrhundert in der Vergangenheit liegt und selbst damals nicht das war, wofür er es zu halten scheint), dann verrät er die Interessen seines eigenen Landes für etwas, das ihm bei den Wahlen nicht helfen wird. Der politische Wahnsinn, der die Beziehungen zwischen den USA und Israel kennzeichnet, hat ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …