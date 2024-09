https://www.middleeastmonitor.com/20240921-haaretz-reveals-israels-proposal-for-agreement-with-hamas/



Haaretz enthüllt Israels Vorschlag für ein Abkommen mit der Hamas

21. September 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während einer Pressekonferenz in Jerusalem am 2. September 2024 [OHAD ZWIGENBERG/POOL/AFP via Getty Images]

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, dass der für die Rückkehr der Geiseln zuständige Regierungsbeamte Gal Hirsch den USA einen neuen Vorschlag für ein Abkommen mit der Hamas vorgelegt hat.

Die Zeitung gab an, dass dem Vorschlag zufolge alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln im Austausch für die Beendigung des Krieges und die Gewährung einer sicheren Passage für den Leiter des Politbüros der Hamas, Yahya Sinwar, freigelassen werden sollten. Der Vorschlag sah auch vor, dass die Familienmitglieder von Sinwar und Tausende von Hamas-Mitgliedern seiner Wahl in ein Drittland ausreisen sollten.

Die Zeitung fügte hinzu, dass nach dem Abzug der Hamas-Führer aus Gaza ein vereinbarter Prozess zum Wiederaufbau des Streifens beginnen würde, und wies darauf hin, dass Hirsch den Vorschlag nach den Schwierigkeiten, bei den aktuellen Waffenstillstandsgesprächen Fortschritte zu erzielen, mit dem Wissen der israelischen politischen Führung vorgelegt habe.

Die Zeitung berichtete, dass Israel den Plan offiziell annehmen werde, wenn die Hamas ihre Bereitschaft zeige, ihn umzusetzen.

Haaretz zitierte Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, mit den Worten, dass dieser Schritt darauf abzielt, die festgefahrenen Verhandlungen wieder in Gang zu bringen, die die Bemühungen um einen Waffenstillstand und den Wiederaufbau des Gazastreifens behindert haben.

Haaretz berichtete auch, dass Hirsch den neuen Vorschlag während seines Besuchs in den USA letzte Woche vorstellte, wo er sich mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen und hochrangigen Beamten aus dem Weißen Haus und dem US-Außenministerium traf.

