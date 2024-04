Palestinians return to destroyed Khan Younis homes as Israel bombards Gaza Palestinians return to destroyed Khan Younis as Israel prepares for Rafah assault and continues its bombardment of Gaza.



Israels Krieg gegen Gaza live: Netanjahu sagt Datum für Rafah-Offensive fest

Von Edna Mohamed und Stephen Quillen

8 Apr 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagt, dass ein Datum für eine Bodenoffensive in der südlichen Gaza-Stadt Rafah festgelegt wurde, in der etwa 1,4 Millionen vertriebene Palästinenser Zuflucht suchen, während die Vereinigten Staaten ihre Ablehnung eines umfassenden Einmarsches bekräftigen.

Zu den Gesprächen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen in Kairo gibt es widersprüchliche Berichte: ägyptische Medien berichten von „bedeutenden Fortschritten“, während Hamas- und israelische Beamte sagen, dass keine Einigung in Sicht sei.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) beginnt mit zweitägigen Anhörungen, um den Antrag Nicaraguas auf Verhängung von Dringlichkeitsmaßnahmen gegen Deutschland wegen dessen Unterstützung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen zu prüfen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 33 207 Palästinenser getötet und 75 933 verwundet. Die Zahl der Todesopfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober in Israel beläuft sich auf 1.139, wobei Dutzende noch immer gefangen gehalten werden.

