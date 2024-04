Wegen Strack-Zimmermann: Berliner FDP-Abgeordneter wechselt zur Wagenknecht-Partei

Dass Politiker von der FDP zum „Bündnis Sahra Wagenknecht“ wechseln, ist eher ungewöhnlich. Doch am Montag vollzog der Berliner FDP-Abgeordnete Christian Schuchert ebendiesen Schritt. Er begründete seine Entscheidung mit dem Kurs der FDP im Ukraine-Krieg und der Personalie Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Bisher traten vor allem ehemalige Mitglieder der Linken dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) bei. Doch nun bekommt die Partei in der Berliner Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf einen auf den ersten Blick ungewöhnlich Neuzugang: Der FDP-Abgeordnete Christian Schuchert hat an diesem Montag seine bisherige Partei verlassen und sich dem BSW angeschlossen. Dies erklärte Schuchert in einer Pressemitteilung, die der Berliner Zeitung vorliegt.

Dass FDP-Politiker zum BSW wechseln, ist bisher eher selten vorgekommen. Schuchert, der bislang stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP in Charlottenburg-Wilmersdorf war, erklärte, mit seiner Fraktion sei die Zusammenarbeit „überwiegend konstruktiv und ergebnisorientiert verlaufen.“ Er begründete seinen Wechsel mit der Bundespolitik, der Regierung, der Bundes-FDP und insbesondere dem Kurs der FDP im Ukraine-Krieg. In einer Pressemitteilung teilte Schuchert mit:

„Das ‚Fass zum Überlaufen‘ gebracht hat bei mir die Ernennung von Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann alias ‚Oma Courage‘ alias ‚Eurofighterin‘ zur Spitzenkandidatin für das Europäische Parlament.“

Damit bezieht sich Schuchert auf die Kampagne der FDP zur EU-Wahl (RT DE berichtete). Die Rüstungslobbyistin und FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert seit langem verstärkte Waffenlieferungen in die Ukraine. Notwendig seien aber vielmehr „Verhandlung und Diplomatie, ein Waffenstillstand und ein Stopp der Aufrüstung“, so Schuchert.

„Ein Krieg gegen die Atommacht Russland ist final nicht zu gewinnen, jeden Tag sterben unnötig auf beiden Seiten Soldaten und Zivilisten.“

Zudem weigere er sich, dazu beizutragen, dass Deutschland „kriegstüchtig“ werde, wie kürzlich von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gefordert wurde. Schuchert spricht sich darüber hinaus gegen die Sanktionspolitik der Bundesregierung aus. Diese sei „weder vernünftig noch für die Bevölkerung gerecht“. Über seinen Austritt aus der FDP sagte Schuchert der Berliner Zeitung: