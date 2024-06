https://consortiumnews.com/2024/06/17/asad-abukhalil-the-yasser-arafat-era-is-over/





Der 7. Oktober war ein Wendepunkt in der arabischen Politik, als eine Kraft auftauchte, die sich im Namen der Palästinenser militärisch mit Israel auseinandersetzt. Die Ära von Jassir Arafat ist vorbei.

Demonstration für ein freies Palästina vor der israelischen Botschaft in Washington, D.C., 5. Dezember 2023. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Die Ära Jassir Arafat ist vorbei

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

17. Juni 2024

Ob man ihn mag oder hasst, es ist das Zeitalter von Yahya Sinwar in der arabischen Politik. Es gibt keine Person, die mit dem Hamas-Kommandeur konkurrieren kann, was seine Stellung und seinen Status bei den Menschen in der Region angeht.

Der 7. Oktober war ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte des arabisch-israelischen Konflikts. Er veränderte das Wesen des Konflikts, indem er eine arabische Front entstehen ließ, die sich hinter die Palästinenser stellt und in ihrem Namen militärische Kämpfe mit Israel führt.

Sie hat auch eine neue palästinensische Führung hervorgebracht, die zum ersten Mal kategorisch mit der Ära von Jassir Arafat gebrochen hat.

Arafat beherrschte die palästinensische Politik von 1968, nach der Schlacht von Karamah, bis viele Jahre nach seiner Ermordung durch Israel im Jahr 2004 (vor allem mit Unterstützung der Golfstaaten, weil sie die radikale Alternative von George Habash fürchteten).

Arafats Spuren sind noch immer in der Korruption und Inkompetenz der Fatah-Bewegung und dem kollaborierenden Regime in Ramallah zu sehen. Arafat war es, der auf Geheiß der Clinton-Regierung den bewaffneten Kampf im Grunde aufgab und die Palästinensische Befreiungsorganisation im Grunde auflöste bzw. zu einem bloßen Werkzeug der israelischen Besatzung machte.

Arafat ließ sich sogar vom Außenministerium diktieren, die 1964 entworfene und 1968 geänderte Charta der PLO zu ändern.

Arafat gab die Befreiung im Gegenzug für vage Versprechungen über eine künftige Staatlichkeit in einem unbestimmten Stück Land innerhalb von 22 Prozent des historischen Palästina und unter den wachsamen Augen der militärischen Besatzung auf.

Arafat schloss Frieden mit dem Feind, bevor er ihm irgendwelche bedeutenden Zugeständnisse abringen konnte; er verließ sich lediglich auf die vagen Versprechungen der US-Regierung.

Das Gegenteil von Arafat

Sinwar, Kommandeur der Hamas, im Gazastreifen, beim Händeschütteln mit einem Soldaten im Dezember 2023. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Sinwar ist das Gegenteil von Arafat: Arafat war bombastisch, Sinwar ist untheatralisch und zurückhaltend; wo Arafat zu Übertreibungen neigte, ist Sinwar präziser in der Rhetorik.

Arafat hatte keinerlei militärischen Hintergrund, außer dem, was er über seine Eskapaden in Jordanien und anderswo fabriziert hat. Sinwar hat sich im Kampf nicht nur gegen israelische Soldaten, sondern auch gegen Kollaborateure und israelische Spione, die in der Bevölkerung von Gaza eingeschleust wurden, sozusagen die Hände schmutzig gemacht.

Wo Arafat laut und impulsiv war, ist Sinwar ruhig und bedächtig. Wo Arafat zu Kompromissen und Zugeständnissen neigte, hat sich Sinwar seit dem 7. Oktober als einer der härtesten und gewieftesten Verhandlungsführer in der Geschichte des Konflikts erwiesen.

Jeder, der den Waffenstillstandsvorschlag gelesen hat, den die Hamas Israel über Mittelsmänner vorgelegt hat, weiß, dass es neue palästinensische Führer gibt und dass die Fatah-Bewegung völlig diskreditiert ist und von ihrem Volk im Stich gelassen wurde.

Arafat hat die israelische Politik und Gesellschaft nie ernsthaft studiert. Vielmehr verließ er sich in Bezug auf sein Wissen über den Feind auf keinen Geringeren als Mahmoud Abbas, den Holocaust-Leugner, der ihm die israelische Politik erklärte. Abbas, der heutige Fatah-Führer und Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, war zu Arafats Zeiten der interne Israel-Experte innerhalb der Fatah-Bewegung.

(Als Abbas seine Doktorarbeit über den Zionismus in Moskau abschloss, reichte er sie zur Veröffentlichung beim Institut für Palästinastudien ein. Der Gründer und Gründungsdirektor des Instituts, Professor Walid Khalidi, sagte mir kürzlich, dass er die Veröffentlichung der Dissertation wegen ihres unverhohlenen Antisemitismus ablehnte).

Wie der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, Zbigniew Brzezinski, über Arafat sagte, war es ihm weder mit dem Kampf noch mit der Diplomatie ernst, und er hat in beiden Bereichen kläglich versagt.

Arafat vor der UN-Menschenrechtskommission in Genf, 19. Februar 1988. (U.N. Photo)

Sinwar hat sich bisher als harter Kämpfer und harter Verhandlungsführer erwiesen, wofür er sich den Respekt der Palästinenser und vieler Araber erworben hat und erwerben wird, wenn er überlebt.

Sogar ein westlich orientiertes Meinungsforschungsinstitut hat Ergebnisse veröffentlicht, die zeigen, dass die Hamas und Sinwar weitaus beliebter sind als Abbas und die Fatah-Bewegung.

Es ist bemerkenswert, dass seit dem 7. Oktober keine Meinungsumfragen veröffentlicht wurden, um die Popularität Sinwars unter den Arabern zu messen, aber anekdotische und soziale Medien weisen darauf hin, dass sein revolutionärer Status in den Augen der Palästinenser und vieler Araber steigt.

Die PLO hatte korrupte Führer wie den pro-syrischen Zuhayr Muhsin, der 1979 in Cannes, Frankreich, ermordet wurde, und Abu Az-Za`im von der Fatah, dessen wilde Partys in Beirut legendär waren.

Sinwar hingegen lebte unter seinen Leuten, aß mit ihnen und verbrachte mit ihnen Zeit im Gefängnis. Im Gefängnis lernte Sinwar Hebräisch und entwickelte ein tiefes Wissen und Verständnis für die israelische Politik und Gesellschaft.

Sinwar ist der einzige Palästinenserführer, den ich gesehen habe, der einen Revolver mit Schalldämpfer trug, und zwar, weil er ihn benutzt hat; sein Revolver ist nicht zur Schau gestellt oder symbolisch, wie es bei Arafat der Fall war.

Sinwar wurde von den Israelis inhaftiert und verbüßte eine lange Haftstrafe, bevor er im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurde, nicht wegen Mordes an Israelis, sondern weil er israelische Spione und Infiltratoren, Kollaborateure und Terroristen verfolgte und zur Strecke brachte. Der Sicherheitsschild im Gazastreifen wurde von Sinwar errichtet.

Sayed Abbas Al Mussawi, Mitbegründer und Generalsekretär der Hisbollah, 1952-1992. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Das Überleben von Sinwar ist in diesem laufenden Krieg fraglich. Es ist klar, dass Israel alles in seiner Macht Stehende tun wird, um ihn zu töten.

Natürlich hat sich die Vorstellung, dass man eine Bewegung durch die Tötung ihres Anführers auslöschen kann, in der Geschichte dieses Konflikts immer wieder als vergeblich erwiesen.

Im Jahr 1992 tötete Israel den damaligen Führer der Hisbollah, Abbas Mussawi, zusammen mit seiner Frau und seinem Kind in der Hoffnung, die Hisbollah zu erledigen. Stattdessen bekam Israel Hassan Nasrallah als neuen beeindruckenden Führer der Hisbollah.

Sinwar übernahm die Hamas-Bewegung vor dem 7. Oktober. Der von Khalid Mishal geleitete Hamas-Zweig in Doha (Katar) hat durch seine enge Verbindung mit der Muslimbruderschaft sowie mit der Türkei und Katar viel an Glaubwürdigkeit verloren.

Mishal hat sich auch verkalkuliert, als er 2011 den Sturz des syrischen Regimes erwartete und sich dem bewaffneten Aufstand in Syrien anschloss, der von einer Koalition aus Golf und Westen unterstützt wurde.

Nachdem er viele Jahre Schutz in Damaskus genossen hatte, dachte Mishal, dass ein neues Regime entstehen würde, das die Hamas noch mehr unterstützen würde. Doch als das syrische Regime überlebte, wurde Mishal zu einem Hindernis für die Aussöhnung der Bewegung mit Syrien und der Achse des Widerstands.

Nach dem 7. Oktober weigerten sich hochrangige Hisbollah-Vertreter, sich mit Mishal zu treffen, weil sie der Ansicht sind, dass er die Beziehungen zwischen Hisbollah und Hamas im Jahr 2011 und danach beeinträchtigt hat.

Hamas-Führer Khaled Mashaal im Gespräch mit Journalisten im Jahr 2009. (Trango, Wikimedia Commons, CC by 3.0)

Sinwar führte die Fraktion innerhalb der Hamas an, die eine engere Abstimmung mit dem Iran und der Hisbollah forderte und die militärische Option gegenüber diplomatischen Manövern betonte. Mishal ahmte den Weg von Arafat nach, allerdings mit weniger politischem Geschick und Manövrierfähigkeit als dieser.

Jede Epoche der palästinensischen Geschichte bringt ihre eigenen Bewegungen und ihre eigenen Führer hervor. Die Ära von Oslo und die weitgehende Desillusionierung des palästinensischen Volkes über die Folgen von Arafats historischem Scheinfrieden mit Israel führten zu einer neuen Version der Hamas, die mit der Geschichte der Fatah-Bewegung brach.

Wie Sinwar verurteilt werden wird

Raketenangriff der Hamas aus Gaza auf Israel, 7. Oktober 2023. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Nr. 1) seine Fähigkeit, die ihm unterstellten militärischen Kräfte zu mobilisieren und eine wirksame militärische Antwort auf die israelische Besatzung zu schmieden, unabhängig davon, wie die militärischen Operationen der Hamas im Westen beurteilt werden.

In der Anfangszeit der Hamas wurden in den 1990er Jahren in großem Umfang verheerende Autobomben eingesetzt, die sogar in der palästinensischen Bevölkerung auf Ablehnung stießen; viele Araber lehnten sie als Mittel der Kriegsführung ab. (Zionistische Banden in Palästina führten Autobomben in den arabisch-israelischen Konflikt ein, indem sie 1946 das King David Hotel bombardierten).

Der Al-Aqsa-Sintflut-Anschlag vom 7. Oktober wird beurteilt und bewertet werden, und die Hamas wird einige Aspekte davon erklären müssen. In dem offiziellen Dokument, das die Hamas Monate nach dem Anschlag veröffentlichte, wurde die Möglichkeit einer internationalen, unparteiischen Untersuchung aller Aspekte der Gewalttaten vom 7. Oktober in Betracht gezogen.

[Siehe: AS`AD AbuKHALIL: Offizieller Bericht der Hamas]

Nr. 2) Sinwar wird danach beurteilt werden, wie er die Waffenstillstandsverhandlungen in den letzten Monaten geführt hat, und bisher hat er sich als der härteste und gewiefteste Verhandlungsführer erwiesen, den die Araber in der Geschichte des arabisch-israelischen Konflikts je gesehen haben.

Im Gegensatz zu Arafat hat er auch den Schikanen der arabischen Despoten widerstanden, die in der Vergangenheit oft auf Geheiß der westlichen Allianz Druck auf die palästinensische Führung ausgeübt haben. Er hat dies im Verborgenen, möglicherweise im Untergrund, getan.

Bislang ist Sinwar bei seiner Forderung nach dem Schutz des palästinensischen Volkes keine Kompromisse eingegangen, während er über die Lage der Hamas-Führung, für die er keine Garantien verlangt hat, nicht verhandelt hat.

Die PLO unter Arafat machte 1982 die Frage der palästinensischen Führung und die Forderung nach Garantien für ihre Sicherheit zu ihrer obersten Priorität. Dies erklärt, wie palästinensische Flüchtlingslager im Libanon zurückgelassen wurden, nur um wenige Wochen nach dem Abzug der PLO-Truppen aus dem Libanon im September 1982 von Israel und seinen Milizen in Sabra und Schatila massakriert zu werden.

Sinwar wird die palästinensische und arabische Politik dominieren, wenn er überlebt, und sein Vermächtnis wird die Zukunft der palästinensischen Aktionen auf Jahre hinaus prägen, wenn er stirbt.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

Übersetzt mit deepl.com

