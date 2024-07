https://www.aljazeera.com/news/2024/7/5/im-not-going-anywhere-biden-again-slaps-down-calls-to-step-aside



Ich gehe nirgendwo hin“: Biden weist erneut Rücktrittsforderungen zurück

Der US-Präsident bleibt unter Druck, um Zweifel an seiner Eignung nach einer enttäuschenden Leistung in der Debatte zu zerstreuen.

US-Präsident Joe Biden hat Forderungen nach einem Rückzug aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurückgewiesen [Elizabeth Frantz/Reuters].

5 Jul 2024

US-Präsident Joe Biden hat Forderungen nach einem Ausstieg aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zurückgewiesen und betont, er werde „nirgendwo hingehen“.

Der 81-jährige Biden steht unter wachsendem Druck, die Zweifel an seiner körperlichen und geistigen Fitness zu zerstreuen, nachdem er letzte Woche in einer Debatte gegen seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump ins Straucheln geraten war.

Drei gewählte Demokraten haben Biden seit der Debatte am Donnerstag, bei der der Präsident mehrmals über seine Worte stolperte und den Faden verlor, öffentlich zum Rücktritt aufgefordert.

Mehrere andere demokratische Gesetzgeber haben öffentlich davor gewarnt, dass sie erwarten, dass er bei den Präsidentschaftswahlen im November gegen Trump verlieren wird.

An einen Unterstützer gewandt, der während einer Feier zum Unabhängigkeitstag am Donnerstag „Keep up the fight!“ rief, bekräftigte Biden, dass er nicht die Absicht habe, das Rennen aufzugeben.

„Du hast mich erwischt, Mann. Ich gehe nirgendwo hin“, sagte Biden bei der Veranstaltung im Weißen Haus.

In einem vorab aufgezeichneten Radiointerview, das am Donnerstag ausgestrahlt wurde, versprach Biden, weiter zu kämpfen, und bezeichnete seine schwache Leistung bei der Debatte als „eine schlechte Nacht“.

„Ich habe es vermasselt. Ich habe einen Fehler gemacht“, sagte Biden. „Das sind 90 Minuten auf der Bühne. Schauen Sie sich an, was ich in 3,5 Jahren erreicht habe.“

Trotz wachsender Bedenken über Bidens Wählbarkeit unter Demokraten und Spendern hat der Präsident bisher eine Massenrevolte gegen seine Kandidatur in den eigenen Reihen vermieden.

Am Mittwoch bekräftigte eine Gruppe demokratischer Gouverneure ihre Unterstützung für Biden nach einem Treffen mit ihm und Vizepräsidentin Kamala Harris im Weißen Haus.

„Der Präsident hat uns immer den Rücken gestärkt. Wir werden ihm auch in Zukunft den Rücken stärken“, sagte der Gouverneur von Maryland, Wes Moore, gegenüber Reportern.

Dennoch zeigten sich weiterhin Risse in Bidens Unterstützerbasis.

Am Donnerstag forderte Seth Moulton, ein Kongressabgeordneter aus Massachusetts, als dritter gewählter Demokrat Biden auf, sich aus dem Rennen zurückzuziehen.

„Präsident Biden hat unserem Land einen enormen Dienst erwiesen, aber jetzt ist es an der Zeit, dass er in die Fußstapfen eines unserer Gründungsväter, George Washington, tritt und neuen Führungspersönlichkeiten die Möglichkeit gibt, sich zu erheben und gegen Donald Trump anzutreten“, sagte Moulton dem Bostoner Radiosender WBUR.

Abigail Disney, die Erbin des Disney-Familienvermögens, sagte, sie werde nicht mehr für die Demokraten spenden, solange Biden im Rennen bleibe.

„Das ist Realismus, nicht Respektlosigkeit“, sagte Disney gegenüber CNBC. „Biden ist ein guter Mann und hat seinem Land bewundernswert gedient, aber es steht viel zu viel auf dem Spiel.“

Auch der britische Economist schloss sich der wachsenden Zahl von Medien an, darunter die New York Times und der Boston Globe, die den Präsidenten zum Rücktritt aufforderten.

Die Besorgnis über Bidens Alter und geistige Schärfe, die bei den Wählern schon seit langem besteht, scheint sich in der Öffentlichkeit seit seinem Auftritt bei der Debatte noch verstärkt zu haben.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der New York Times und des Siena College sagten fast drei Viertel der registrierten Wähler, Biden sei zu alt für eine zweite Amtszeit.

Biden liegt auch mit 49 Prozent zu 41 Prozent hinter Trump, dem größten Abstand seit 2015.

Sollte Biden aufgeben, würde dies das Rennen auf ein neues Terrain führen.

Die Vorwahlen in den USA, bei denen die Parteimitglieder in der Regel für ihren bevorzugten Kandidaten stimmen, sind bereits beendet, obwohl der Kandidat der Partei erst auf dem Parteitag der Demokraten im nächsten Monat feststehen wird.

Da Biden fast alle Delegierten der Partei für sich gewinnen konnte, ist es unwahrscheinlich, dass er gegen seinen Willen zum Rücktritt gezwungen werden könnte.

Vizepräsidentin Kamala Harris, die sich hinter Biden gestellt hat, gilt weithin als die wahrscheinlichste Nachfolgerin, falls Biden zurücktreten sollte – obwohl sie, wie auch andere potenzielle Kandidaten, in Umfragen hinter Trump liegt.

Auch der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, und der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, werden als mögliche Nachfolger gehandelt.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

