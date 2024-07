Der Völkermord in Gaza: Wer ist mitschuldig? Von L. Michael Hager

https://www.counterpunch.org/2024/07/08/the-gaza-genocide-whos-complicit/



8. Juli 2024

von L. Michael Hager

8. Juli 2024

Angesichts der jüngsten pro-palästinensischen Proteste auf der ganzen Welt und auf vielen Universitätsgeländen erscheint es seltsam, wenn nicht gar überraschend, dass weder der Völkermord noch der anhaltende Fluss von US-Waffen an Israel während der ersten (und vielleicht einzigen) Präsidentschaftsdebatte 2024 erwähnt wurden. Auch die Redaktion der New York Times hielt es nicht für angebracht, die Mitschuld am Völkermord zu erwähnen, während sie Biden nach seiner schlechten Leistung bei der Debatte zum Rücktritt aufforderte. Stattdessen erklärte sie, Biden sei „ein bewundernswerter Präsident“ gewesen.

Offensichtlich schließen die großen Medien und die amerikanische Öffentlichkeit die Möglichkeit aus, dass Joe Biden und seine Ermöglicher im Weißen Haus jemals wegen Mittäterschaft am Völkermord belangt werden könnten. Sie sollten noch einmal darüber nachdenken.

Die Vereinigten Staaten sind Mitglied der Völkermordkonvention von 1948. In Artikel III ist unter den strafbaren Handlungen die „Beihilfe zum Völkermord“ aufgeführt. Artikel IV stellt klar, dass Personen, die wegen Völkermordes bestraft werden, „verantwortliche Machthaber, Amtsträger oder Privatpersonen“ sind. Artikel V verpflichtet die Vertragsparteien, Gesetze zu erlassen, die „wirksame Strafen für Personen vorsehen, die sich des Völkermordes oder einer der anderen in Artikel III aufgezählten Handlungen schuldig gemacht haben“. Dementsprechend spiegelt 18 U.S. Code 1091 die Definition von Völkermord in der Konvention wider und sieht vor, dass „jede Person, die versucht oder sich verschworen hat, eine Straftat nach diesem Abschnitt zu begehen, auf dieselbe Weise bestraft wird wie die Person, die die Straftat vollendet hat“.

Unabhängig davon, ob jemals Anklage wegen Beihilfe zum Völkermord gegen amerikanische Einzelpersonen erhoben wird oder nicht, ist es wichtig, diejenigen Beamten und Nichtbeamten zu identifizieren, die in die Kategorie der Mittäterschaft am Völkermord fallen. Sie sollten für ihre Rolle beim Tod von fast 40.000 Palästinensern in Gaza zur Rechenschaft gezogen werden.

Hier sind die Haupttäter:

DasWeiße Haus. Nach dem brutalen Massaker der Hamas am 7. Oktober umarmte Präsident Joe Biden den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und versprach, ihm unbegrenzt Waffen zu liefern. Trotz der ignorierten und nie durchgesetzten „roten Linien“ von Biden und der Appelle an Israel, seine Angriffe auf Zivilisten einzuschränken, sind weiterhin von den USA bereitgestellte Bomben auf zivile Zentren gefallen, während die Anwendung von Hunger als Kriegstaktik den leidenden Menschen im Gazastreifen eine Hungersnot beschert hat. In einer seltenen Demonstration der Zurückhaltung nach den schweren Angriffen der IDF auf Krankenhäuser und Flüchtlingszentren kündigte Biden eine einmalige Unterbrechung der Lieferung von 2.000 Pfund an. Als Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant nach Washington eilte, um sich zu beschweren, bemühten sich amerikanische Beamte, Netanjahus Behauptungen zu widerlegen, dass die Regierung Biden die Militärhilfe verzögere. Sie zeigten Gallant Unterlagen über Hunderte von Waffenlieferungen an Israel für die Gaza-Kampagne. Damit räumten sie auch die Mitschuld der USA an Israels anhaltendem Völkermord ein. Biden und seine Helfer, die an den Waffenlieferungen beteiligt waren, müssen sich alle wegen Mittäterschaft verantworten.

Außenministerium. In seinem mit großer Verspätung im Mai vorgelegten Bericht über den Krieg bestritt das Außenministerium, dass Kriegsverbrechen begangen wurden. Außenminister Antony Blinken, das Gesicht der amerikanischen Diplomatie, gab nur Lippenbekenntnisse zu seinen Aufrufen zur militärischen Zurückhaltung ab. Von Anfang an forderten Blinken und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan eine Zweistaatenlösung, während sie dem israelischen Kriegskabinett, das eine Zweistaatenlösung entschieden ablehnte, ihre Unterstützung zusagten. Unterdessen weitete Israel seine Kriegskampagne auf Rafah aus und lehnte Forderungen nach einem Waffenstillstand ab. Da sie sich Bidens Pro-Israel-Kriegspolitik voll und ganz verschrieben haben, sind sowohl Blinken als auch Sullivan nun dem Vorwurf der Mittäterschaft ausgesetzt.

Verteidigungsministerium. Das Verteidigungsministerium hat wichtige nachrichtendienstliche Informationen, strategische Beratung und Luftaufklärung für die IDF bereitgestellt. Es hat für schätzungsweise 6,5 Milliarden Dollar in den USA hergestellte Bomben und Raketen geliefert, die einen Großteil des Gazastreifens zerstört und so viele Bürger getötet oder verwundet haben. Nach dem, was wir aus den Medien erfahren, ist Austin ein enger Berater von Gallant. Darüber hinaus ist das Verteidigungsministerium für die regelmäßige Lieferung von Waffen aus US-Lagerbeständen an Israel für den Krieg gegen Gaza verantwortlich. Verteidigungsminister Lloyd Austin und seine Berater haben sich dem Vorwurf der Mitschuld am Völkermord ausgesetzt.

Militärische Zulieferer und Auftragnehmer. Boeing war sowohl vor als auch während des Gaza-Krieges ein wichtiger Waffenlieferant für Israel. Nach Angaben von Amnesty International setzte Israel bei mindestens fünf Angriffen auf den Gazastreifen im Jahr 2023 Bomben von Boeing ein, die den Tod von über 100 Zivilisten verursachten. Zu den weiteren US-Lieferanten von tödlichen Waffen für die IDF im Gaza-Krieg gehören General Dynamics, Lockheed Martin, Agilite und BAE Systems, um nur einige zu nennen. Nach der Völkermordkonvention können solche Unternehmen wegen Mittäterschaft angeklagt werden. Der IGH lehnte im April den Antrag Nicaraguas auf vorläufige Maßnahmen gegen Deutschland ab, um dessen Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Der Gerichtshof stellte fest, dass Deutschland den Wert der Waffen, für die Lizenzen für die Ausfuhr nach Israel erteilt wurden, erheblich reduziert hat, und lehnte den Antrag Nicaraguas ab. Der Gerichtshof erinnerte jedoch alle Staaten an ihre internationalen Verpflichtungen, das Risiko zu vermeiden, dass Waffentransfers „zur Verletzung“ der Völkermordkonvention genutzt werden könnten.

Unabhängig davon, ob Einrichtungen und Einzelpersonen der USA jemals wegen Beihilfe zum Völkermord strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, sind die sichtbaren Beweise für die Komplizenschaft der Vereinigten Staaten im Fernsehen, in der Presse und in den sozialen Medien für die ganze Welt sichtbar.

L. Michael Hager ist Mitbegründer und ehemaliger Generaldirektor der International Development Law Organization, Rom.

