https://strategic-culture.su/news/2024/07/08/we-were-deceived-and-gaslit-for-years-all-in-the-name-of-democracy-then-poof-it-collapsed-overnight/



Wir wurden „jahrelang betrogen und betäubt“, alles im Namen der „Demokratie“; dann „puff“, brach sie über Nacht zusammen

Von Alastair Crooke

8. Juli 2024

© Foto: Public domain

Wir sehen deutlich den Zusammenbruch der Manipulation, die den Diskurs auf die verschiedenen Washingtoner Dörfer beschränkt hat.

Der Chefredakteur des Wall Street Journal, Gerry Baker, sagt: „Wir wurden jahrelang „verblendet“ und betrogen“ – „alles im Namen der ‚Demokratie'“. Dieser Betrug ist mit der Präsidentschaftsdebatte am Donnerstag zusammengebrochen“.

„Bis die Welt die Wahrheit sah … [gegen] die ‚Fehlinformation‘ … die Fiktion von Herrn Bidens Kompetenz … legt nahe, dass sie [die Demokraten] offensichtlich dachten, sie könnten damit durchkommen, sie zu fördern. [Indem sie diese Fiktion aufrechterhielten, offenbarten sie auch ihre Verachtung für die Wähler und für die Demokratie an sich“.

Baker fährt fort:

„Biden hatte Erfolg, weil er es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, der Parteilinie zu folgen. Wie alle Politiker, deren Ego ihre Talente in den Schatten stellt, erklomm er die schmierige Stange, indem er seiner Partei sklavisch folgte, wohin auch immer sie ihn führte … Schließlich wurde er – in einem ultimativen Akt parteipolitischer Unterwürfigkeit – Barack Obamas Vizepräsident, der Gipfel der Errungenschaften für diejenigen, die unfähig, aber loyal sind: die Spitzenposition für den vollendeten ‚Ja-Sager'“.

„Aber dann, gerade als er bereit war, in eine bequeme und wohlverdiente Bedeutungslosigkeit abzudriften, brauchte seine Partei einen Frontmann … Sie suchten nach einer loyalen und zuverlässigen Galionsfigur, einer Billigflagge, unter der sie das progressive Schiff in die tiefsten Tiefen des amerikanischen Lebens segeln konnten – auf einer Mission zur Förderung von Etatismus, Klimaextremismus und selbstzerstörerischer Wokerei. Es gab kein loyaleres und bequemeres Fahrzeug als Joe“.

Wenn das so ist, wer hat dann in den letzten Jahren tatsächlich „Amerikas Fäden gezogen“?

„Sie [die demokratische Maschinerie] können uns nicht jahrelang täuschen, verstellen und in den Wind schießen, dass dieser Mann sowohl brillant in seinem Job war als auch eine heilende Kraft für die nationale Einheit – und uns jetzt, wenn Ihr Betrug aufgedeckt wird, sagen, dass es ‚Schlafenszeit für Bonzo‘ ist – danke für Ihren Dienst, und lassen Sie uns weitergehen“, warnt Baker.

„[Jetzt] läuft es furchtbar schief. Ein Großteil seiner Partei kann ihn nicht mehr gebrauchen … in einem bemerkenswert zynischen Akt von Lockvogeltaktik versuchen sie, ihn gegen jemanden auszutauschen, der für ihre Sache nützlicher ist. Ein Teil von mir denkt, dass man ihnen das nicht durchgehen lassen sollte. Ich befinde mich in der merkwürdigen Lage, dem armen nuschelnden Joe die Daumen drücken zu wollen … Es ist verlockend, der demokratischen Maschinerie, die verzweifelt gegen ihn mobilisiert, zu sagen: „Ihr dürft das nicht: Ihr dürft das nicht tun. Ihr dürft uns nicht jahrelang täuschen, verheimlichen und in die Irre führen“.

Im „System“ ist etwas Entscheidendes in Bewegung geraten. Es ist immer verlockend, solche Ereignisse in die „unmittelbare Zeit“ zu verlegen, aber selbst Baker scheint auf einen längeren Zyklus von Verblendung und Täuschung anzuspielen – einen, der erst jetzt plötzlich ins Licht der Öffentlichkeit gerückt ist.

Solche Ereignisse – auch wenn sie scheinbar kurzlebig und aktuell sind – können Vorzeichen für tiefere strukturelle Widersprüche sein, die sich bewegen.

Wenn Baker schreibt, Biden sei die jüngste „Billigflagge“, unter der die herrschenden Schichten das fortschrittliche Schiff in die tiefsten Bereiche des amerikanischen Lebens segeln könnten – „auf einer Mission zur Förderung des Etatismus, des Klimaextremismus und der selbstzerstörerischen Wokerei“ -, dann scheint es wahrscheinlich, dass er sich auf die 1970er Jahre bezieht, auf die Ära der Trilateralen Kommission und des Club of Rome.

Die 1970er und 1980er Jahre waren der Punkt, an dem der lange Bogen des traditionellen Liberalismus einem erklärtermaßen illiberalen, mechanischen „Kontrollsystem“ (Managertechnokratie) Platz machte, das sich heute fälschlicherweise als liberale Demokratie ausgibt.

Emmanuel Todd, der französische Anthropologiehistoriker, untersucht die längere Dynamik der Ereignisse, die sich in der Gegenwart entfalten: Die Hauptursache für den Niedergang des Westens (La Défaite de l’Occident) war seiner Meinung nach die Implosion des „englischen“ Protestantismus in den USA (und England) mit seinen Gewohnheiten der Arbeit, des Individualismus und der Industrie – ein Glaubensbekenntnis, dessen Qualitäten damals die Gnade Gottes durch materiellen Erfolg widerspiegeln und vor allem die Zugehörigkeit zu den göttlichen „Auserwählten“ bestätigen sollten.

Während der traditionelle Liberalismus seine Sitten hatte, löste der Niedergang der traditionellen Werte das Abgleiten in die Technokratie der Manager und in den Nihilismus aus. Die Religion lebt im Westen weiter, wenn auch in einem „Zombie“-Zustand, wie Todd meint. Solche Gesellschaften, so argumentiert er, dümpeln vor sich hin – in Ermangelung einer leitenden metaphysischen Sphäre, die den Menschen nicht-materiellen Lebensunterhalt bietet.

Die aufkommende Doktrin, dass nur eine wohlhabende Finanzelite, Technikexperten, Führer multinationaler Unternehmen und Banken über den nötigen Weitblick und das technologische Verständnis verfügen, um ein komplexes und zunehmend kontrolliertes System zu manipulieren, hat die Politik jedoch völlig verändert.

Die Sitten waren verschwunden – und damit auch die Empathie. Viele erlebten die Entfremdung und die Missachtung der kalten Technokratie.

Wenn also ein leitender WSJ-Redakteur sagt, dass die „Täuschung und das Gaslighting“ mit der CNN-Debatte zwischen Biden und Trump zusammengebrochen sind, sollten wir aufhorchen; er sagt, dass den Menschen endlich die Schuppen von den Augen gefallen sind.

Das Gaslicht war die Fiktion der Demokratie und auch diejenige Amerikas, das sich selbst – in seiner eigenen Schrift – zum Wegbereiter und Pfadfinder der Menschheit erklärt: Amerika als die außergewöhnliche Nation: die Einzigartige, die Herzensreine, die Täuferin und Erlöserin aller verachteten und geknechteten Völker; die „letzte, beste Hoffnung der Erde„.

Die Realität sah ganz anders aus. Natürlich können Staaten über einen langen Zeitraum eine „Lüge leben“. Das eigentliche Problem – auf das Todd so überzeugend hinweist – besteht darin, dass man bei der Täuschung und Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung erfolgreich sein kann, aber nur bis zu einem gewissen Punkt.

In Wirklichkeit hat es einfach nicht funktioniert.

Das Gleiche gilt für „Europa“. Das Bestreben der EU, auch ein globaler geopolitischer Akteur zu werden, beruhte darauf, der Öffentlichkeit vorzugaukeln, dass Frankreich, Italien, Deutschland usw. weiterhin echte nationale Einheiten sein könnten – auch wenn die EU alle nationalen Entscheidungsbefugnisse durch Täuschung an sich gerissen hat. Die Meuterei bei den jüngsten Europawahlen spiegelte diese Unzufriedenheit wider.

Natürlich ist Bidens Zustand schon lange bekannt. Wer hat also die Fäden in der Hand und trifft täglich wichtige Entscheidungen über Krieg, Frieden, die Zusammensetzung der Justiz und die Grenzen der staatlichen Autorität? Der WSJ-Artikel gibt eine Antwort: „Nicht gewählte Berater, Parteifunktionäre, intrigante Familienmitglieder und zufällige Mitläufer treffen täglich die entscheidenden Entscheidungen“ in diesen Fragen.

Vielleicht müssen wir uns mit der Tatsache abfinden, dass Biden ein wütender, seniler Mann ist, der seine Mitarbeiter anbrüllt: „Bei Treffen mit Mitarbeitern, die formelle Briefings zusammenstellen, haben sich einige hochrangige Beamte bisweilen sehr bemüht, die Informationen so zurechtzubiegen, dass sie keine negative Reaktion hervorrufen“.

„Es heißt: ‚Das kannst du nicht einbauen, das würde ihn aufregen‘ oder ‚Nimm das rein, das mag er'“, sagte ein hoher Verwaltungsbeamter. „Es ist sehr schwierig, und die Leute haben eine Heidenangst vor ihm. Der Beamte fügte hinzu: „Er lässt sich von niemandem beraten, außer von diesen wenigen hochrangigen Beratern, und es wird zu einem perfekten Sturm, weil er sich immer mehr von ihren Bemühungen, ihn zu kontrollieren, isoliert“.

Seymour Hersh, der bekannte Enthüllungsjournalist , berichtet:

„Bidens Abdriften in die Leere dauert schon seit Monaten an, da er und seine außenpolitischen Berater auf einen Waffenstillstand drängen, der in Gaza nicht zustande kommen wird, während sie weiterhin die Waffen liefern, die einen Waffenstillstand unwahrscheinlicher machen. Ein ähnliches Paradoxon gibt es in der Ukraine, wo Biden einen Krieg finanziert, der nicht zu gewinnen ist – und sich gleichzeitig weigert, an Verhandlungen teilzunehmen, die das Gemetzel beenden könnten“.

„Die Realität hinter all dem ist, wie mir schon seit Monaten gesagt wurde, dass Biden einfach nicht mehr da ist, wenn es darum geht, die Widersprüche der Politik zu verstehen, die er und seine außenpolitischen Berater betrieben haben“.

Einerseits sagt uns Politico: „Bidens insulares Seniorteam kennt die langjährigen Berater, die weiterhin das Ohr des Präsidenten haben, gut: Mike Donilon, Steve Ricchetti und Bruce Reed, sowie Ted Kaufman und Klain als Außenstehende“.

„Es sind dieselben Leute – er hat diese Leute seit 40 Jahren nicht gewechselt … Die Zahl der Leute, die Zugang zum Präsidenten haben, ist immer kleiner geworden. Sie haben sich seit Monaten immer tiefer in den Bunker gegraben.“ Und, so der Stratege, „je mehr man in den Bunker geht, desto weniger hört man auf andere“.

Nach Todds Worten werden die Entscheidungen also von einem kleinen „Washingtoner Dorf“ getroffen.

Natürlich sitzen Jake Sullivan und Blinken im Zentrum dessen, was als „behördenübergreifende“ Sichtweise bezeichnet wird. Hier wird die Politik hauptsächlich diskutiert. Sie ist nicht kohärent – mit ihrem Zentrum im Nationalen Sicherheitsausschuss -, sondern verteilt sich vielmehr auf eine Matrix ineinandergreifender „Cluster“, zu denen der militärisch-industrielle Komplex, führende Vertreter des Kongresses, Großspender, die Wall Street, das Finanzministerium, die CIA, das FBI, einige kosmopolitische Oligarchen und die Prinzen der Sicherheits- und Geheimdienstwelt gehören.

All diese „Fürsten“ geben vor, eine außenpolitische Meinung zu haben, und kämpfen wie die Katzen um die Autonomie ihres Lehnsgutes. Manchmal leiten sie ihre Ansichten über den Nationalen Sicherheitsrat weiter, aber wenn sie können, leiten sie sie auch direkt an den einen oder anderen „Schlüsselakteur“ weiter, der in dem einen oder anderen „Dorf“ in Washington Gehör findet.

Nichtsdestotrotz ist die Wolfowitz-Doktrin von 1992, die die amerikanische Vorherrschaft um jeden Preis in einer postsowjetischen Welt betonte – zusammen mit dem „Auslöschen von Rivalen, wo immer sie auftauchen“ -, auch heute noch die „aktuelle Doktrin“, die die „ressortübergreifende“ Basislinie bildet.

Dysfunktionalität im Herzen einer scheinbar funktionierenden Organisation kann jahrelang andauern, ohne dass die Öffentlichkeit den Abstieg in die Dysfunktionalität wirklich wahrnimmt oder würdigt. Aber dann plötzlich – wenn eine Krise eintritt oder eine Präsidentschaftsdebatte fehlschlägt – „puff“ und wir sehen deutlich den Zusammenbruch der Manipulation, die den Diskurs auf die verschiedenen Washingtoner Dörfer beschränkt hat.

Vor diesem Hintergrund werden einige der strukturellen Widersprüche, die Todd als Mitursache für den Niedergang des Westens ausgemacht hat, durch die Ereignisse unerwartet „beleuchtet“: Baker hat einen davon hervorgehoben: Der zentrale faustische Handel: der Schein einer liberalen Demokratie, die mit einer „klassischen“ liberalen Wirtschaft einhergeht, steht der Realität einer illiberalen oligarchischen Führung gegenüber, die an der Spitze einer hyperfinanzialisierten Unternehmensökonomie steht, die nicht nur der klassischen organischen Wirtschaft das Leben ausgesaugt, sondern auch giftige Ungleichheiten geschaffen hat.

Die zweite Ursache für den Niedergang des Westens ist Todds Beobachtung, dass die Implosion der Sowjetunion die USA so verrückt machte, dass sie eine paradoxe Entfesselung der globalen Expansion des Imperiums auf der Grundlage der „Rules-Based Order“ auslöste, während der Westen bereits von seinen Wurzeln her aufgezehrt wurde.

Der dritte Grund für den Niedergang, so Todd, liegt darin, dass Amerika sich selbst zur größten Militärnation der Welt erklärt hat – im Gegensatz zur Realität eines Amerikas, das sich längst eines Großteils seiner Produktionskapazitäten (insbesondere der militärischen) entledigt hat, sich aber dennoch mit einem stabilisierten Russland, einer zurückgekehrten Großmacht, und mit China, das sich zum (auch militärisch) produzierenden Giganten der Welt entwickelt hat, messen will.

Diese ungelösten Paradoxien seien die Ursache für den Niedergang des Westens, so Todd. Da hat er Recht.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …