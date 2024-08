https://www.middleeasteye.net/news/raped-female-soldiers-palestinian-leaked-sde-teiman-photo-speaks-out



Von Soldatinnen „vergewaltigt“: Palästinenser auf dem durchgesickerten Sde Teiman-Foto meldet sich zu Wort

Von Mohammed al-Hajjar in Deir al-Balah, besetztes Palästina und Nader Durgham in Beirut

8. August 2024

Der Mann auf dem berühmten Foto, Ibrahim Salem, verbrachte acht Monate in israelischer Haft, wo Vergewaltigungen, Elektroschocks und Schläge an der Tagesordnung waren

Ibrahim Salem wurde letzte Woche nach Deir al-Balah entlassen, nachdem er acht Monate in israelischer Haft verbracht hatte (MEE/Mohammed al-Hajjar)

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel enthält erschütternde Details

Mit verbundenen Augen, die Arme hinter dem Kopf, steht er am Stacheldrahtzaun des israelischen Gefangenenlagers Sde Teiman.

Es war eines der ersten Fotos aus dem berüchtigten Armeestützpunkt, in dem Tausende von palästinensischen Gefangenen ohne Anklage festgehalten und routinemäßig gefoltert werden.

Der Mann auf dem Bild, Ibrahim Salem, wurde letzte Woche nach fast achtmonatiger Haft entlassen.

Er sagte gegenüber Middle East Eye, dass das Foto, das zuerst von CNN veröffentlicht wurde, nur die Spitze des Eisbergs seiner schrecklichen Erfahrungen in der Haft war, zu denen Vergewaltigung, Stromschläge und häufige Schläge gehörten.

„Die meisten Gefangenen kommen mit Rektumverletzungen [durch sexuelle Übergriffe] heraus“, sagte Salem, 36, gegenüber Middle East Eye.

Die Gefangenen erzählen sich gegenseitig, dass es sich um Hämorrhoiden handelt, fügte er hinzu, aber die meisten vermeiden es nur, zuzugeben, dass sie vergewaltigt wurden, manchmal von weiblichen Soldaten.

In dem folgenden Augenzeugenbericht erinnert sich Salem an seinen Leidensweg von seiner Verhaftung in einem Krankenhaus in Gaza bis zu seiner Freilassung.

Die Entführung

Salem befand sich auf der Intensivstation des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens, als die israelischen Streitkräfte die Einrichtung im Dezember 2023 überfielen.

Er blieb bei seinen Kindern, die bei einem israelischen Angriff auf ihr Haus schwer verwundet wurden.

Seine Geschwister und mehrere ihrer Kinder wurden bei dem Angriff getötet.

„Als die Armee anrückte, forderten sie alle Männer auf, auf den Platz zu gehen“, sagte Salem.

Doch der Arzt übergab ihm die Berichte seiner Kinder und wies ihn an, bei ihnen auf der Intensivstation zu bleiben, um den Soldaten ihren kritischen Zustand zu erklären, falls sie kämen.

„Die Armee kam herein und fragte mich: ‚Was machen Sie denn hier? Also gab ich ihnen die Berichte und sagte ihnen auf Arabisch: ‚Das sind meine Kinder; sie können sich auf der Intensivstation nicht bewegen.‘ Und sie lagen wirklich im Koma, zwei von ihnen und das dritte war verbrannt“, erinnert er sich.

„Ein anderer Soldat hielt die Berichte in der Hand, las sie vor und sagte: ‚Nehmt ihn mit‘.“

Als Salem zusammen mit vielen anderen Männern abgeführt wurde, befahlen israelische Soldaten ihnen, sich auszuziehen, bevor sie in ein großes Loch an einem unbekannten Ort gesteckt wurden.

Dort begannen die Soldaten im Regen die Palästinenser, die an Händen und Beinen gefesselt waren, zu schlagen und zu beschimpfen.

Israelische Soldaten stehen Wache, als Männer mit erhobenen Händen in der Nähe des Kamal Adwan Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen herausgeführt werden (Screenshot aus einem Video der israelischen Armee, veröffentlicht am 14. Dezember 2023 über Reuters)

Salem sagt, zu den Beleidigungen gehörten „wir haben die Nukhba [eine Eliteeinheit des militärischen Flügels der Hamas] gefickt“ und „wir haben deine Mutter gefickt“.

„Sie gingen zu dem Mann neben mir und sagten ihm: ‚Hebe deinen Kopf‘. Das tat er, und sie sagten ihm: ‚Sag, ich bin der Sohn einer Hure. Sag, meine Schwester ist eine Hure.‘ Und so weiter, und der Mann sprach ihnen nach.“

Schließlich wurde die Gruppe von etwa 100 Männern in ein Internierungslager in der Negev-Wüste gebracht.

Man ließ sie zwei Nächte lang in Unterwäsche im Regen stehen, bevor man ihnen leichte Overalls verpasste und sie in die Kaserne brachte, erzählt er.

„Natürlich sind die Hände hinter dem Rücken gefesselt, die Beine sind ebenfalls gefesselt und die Augen sind verbunden.

In der Zelle wurden die Beine der Gefangenen losgebunden, aber sie bekamen zwei Tage lang nichts zu essen. Eine kleine Flasche Wasser wurde unter allen aufgeteilt.

Danach wurden sie einer nach dem anderen zum Verhör vorgeladen.

Sde Teiman

Eines Tages beschwerte sich Salem und fragte die Soldaten, warum er festgehalten wurde und was er getan haben könnte.

Daraufhin wurde er nach Sde Teiman gebracht, einem israelischen Militärstützpunkt, der gleichzeitig als Gefangenenlager für Palästinenser dient, die seit der israelischen Bodeninvasion in der belagerten Enklave im Oktober letzten Jahres aus dem Gazastreifen entführt wurden.

„Es war der schlimmste Albtraum“, sagte Salem über die 52 Tage, die er in Sde Teiman verbrachte.

Die Gefangenen wurden dort regelmäßig bestraft und von den Wärtern ständig beleidigt, was er als einen Versuch bezeichnete, „dich mental zu schädigen“.

Während ich gefesselt und mit Handschellen versehen war, schlug er einen Stuhl [auf mich] und er zerbrach an meiner Brust. Ich weiß nicht, [warum].

– Ibrahim Salem, entlassener palästinensischer Gefangener

„Jeder, der sich auf eine bestimmte Weise bewegt, wird bestraft. Wenn man auf die Toilette gehen will, wird man bestraft“, erklärte er.

„Du stehst zwei Stunden lang auf einem Bein, dann sagen sie zu dir: Willst du, dass ich dir helfe?‘ Und wenn du ja sagst, sagen sie dir: ‚Ich bin der Sohn einer Hure, ich bin der Bruder einer Hure‘, du sollst sagen: ‚Netanyahu hat meine Schwester gefickt, am Yisrael chai [das Volk Israel lebt]. Nun sprecht mir nach, am Yisrael chai! Am Yisrael chai! A hundred times‘.“

„Sie würden sagen: ‚Nein, das hat mir nicht gefallen, wiederhole es noch einmal.‘ Und du wiederholst es hunderte Male, und dann siehst du, dass du zwei Stunden lang gestanden hast, also war das alles umsonst.“

Und dann war da noch die Prügelstrafe, sagt er.

„Ich erinnere mich, dass ein Stuhl auf meiner Brust zerbrochen wurde. Während ich gefesselt und mit Handschellen versehen war, schlug er einen Stuhl [auf mich] und er zerbrach an meiner Brust. Ich weiß nicht, [warum].“

Während dieses Vorfalls habe der Soldat mit seiner Freundin telefoniert, fügte Salem hinzu.

Er drehte den Bildschirm zu ihm und ließ sich von seiner Freundin ebenfalls beschimpfen.

„Er sagte zu mir: ‚Wir werden mit euren Köpfen in Gaza Fußball spielen. Wir werden Gaza in ein Fußballfeld verwandeln, um mit euren Köpfen und den Köpfen eurer Frauen zu spielen.“

Elektroschocks

Einige der schlimmsten Formen der Folter fanden während der Verhöre statt.

Als Salem einmal einen Soldaten wegen der Ermordung seiner jungen Neffen zur Rede stellte, wurde er mit einem Stromschlag bestraft.

„Er fragte mich, wo die Raketen seien und wo die Geiseln seien. Das fragen Sie mich? Was habe ich mit den Geiseln zu tun und woher soll ich überhaupt wissen, wo sie sind?“

„Ich war im Kamal Adwan [Krankenhaus]. Sie haben meine Geschwister getötet und unser Haus bombardiert. Woher soll ich wissen, wo die Geiseln sind?“

Die Botschaft von Israels Folterkammern richtet sich an uns alle, nicht nur an Palästinenser

Mehr lesen „

Als Salem dies seinem Vernehmungsbeamten sagte, antwortete der Soldat: „Wir töten keine Kinder.“

„Was ist mit den Kindern meiner Schwester, die drei und fünf Jahre alt sind, sind das Soldaten?“ Salem antwortete.

„Das ist kein Soldat. Das Kind war fünf. Meine Schwester wollte an einem Freitag nur ihre Kinder duschen. Ist sie eine Kämpferin? Und was ist mit meinen Kindern? Was haben sie dir angetan? Waren sie an dem Anschlag vom 7. Oktober beteiligt? Du tötest Kinder.“

Dann holte der Soldat einen Stuhl, ließ Salem die Augen verbinden und fesselte ihm die Hände, während er ihn fragte, warum er so spreche.

„Ich habe gemerkt, dass er mir etwas aufgeklebt hat. Dann fing ich an zu zittern. Er hat mir einen Stromschlag verpasst.

„Er hat mir an empfindlichen Stellen Stromschläge verpasst und mich an diesen Stellen geschlagen.“

Vergewaltigung durch Soldatinnen

Eine weitere traumatische Erfahrung für viele Gefangene wie Salem war der sexuelle Missbrauch.

Obwohl er weit verbreitet war, sprachen die Häftlinge nur selten miteinander darüber, sagte er. Vielen war es peinlich, dies zuzugeben, vor allem wenn sie von Soldatinnen vergewaltigt wurden, die manchmal noch im Teenageralter waren.

Es war gängige Praxis, dass die Soldaten die Häftlinge nackt auszogen, ihnen Gegenstände in das Rektum einführten und ihnen beim Umziehen aggressiv an die Genitalien fassten.

Als sich herumsprach, dass ein Gefangener in den 40ern vergewaltigt worden war, ging Salem so lange auf ihn zu, bis er ihm erzählte, was ihm passiert war.

„Er sagte mir, er sei von einer Soldatin vergewaltigt worden“, so Salem gegenüber MEE.

Als er ihn fragte, wie es geschah, erklärte der Gefangene, dass es in Anwesenheit eines anderen Soldaten im Raum geschehe.

Der Gefangene sei über einen Tisch gebeugt, die Hände vor sich gelegt und mit Handschellen gefesselt.

Die Soldatin, die hinter ihm stand, führte ihre Finger und andere Gegenstände in sein Rektum ein.

Wenn er reagierte oder zurückwich, schlug ihm die vor ihm stehende Soldatin auf den Kopf und zwang ihn, sich erneut zu beugen.

Dies sei eine von vielen Geschichten gewesen, die er in der Haft gehört habe, fügte Salem hinzu.

Salem sagte, er sei auch von einer Soldatin im Intimbereich berührt und ihm seien irgendwann Gegenstände in den Enddarm eingeführt worden.

Entlarvung der Besatzung

Salem verbrachte 52 Tage in Sde Teiman, einige Nächte im Ofer-Gefängnis im besetzten Westjordanland und den größten Teil seiner Haftzeit im Negev.

Letzte Woche wurde er zusammen mit 14 anderen Gefangenen freigelassen, die an einem Kontrollpunkt in der Nähe von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens zurückgelassen wurden.

Zunächst dachte er, dass der Krieg zu Ende sei, aber ein Soldat sagte zu ihm: „Der Krieg wird erst enden, wenn wir euch alle getötet haben.“

Sie wurden gewarnt, dass jeder, der sich umdreht, erschossen wird, und die Soldaten begannen zu schießen, als Salem abbremste, um einer befreiten Frau zu helfen.

Sie schafften es schließlich bis zum Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa in Deir al-Balah.

Auf die Frage nach dem Foto, das im Internet verbreitet wurde, sagte Salem, es sei während einer fünf- oder sechsstündigen Bestrafung aufgenommen worden, die er erdulden musste, da er zu diesem Zeitpunkt das Klicken einer Kamera hörte.

Er hatte sich mit einem Soldaten gestritten, nachdem dieser einen Gefangenen daran gehindert hatte, auf die Toilette zu gehen und selbst zu urinieren.

Salem musste stundenlang in dieser Position verharren, eine Strafe, die seiner Meinung nach nicht annähernd die Tortur beschreibt, der er in der Haft ausgesetzt war.

Salem sagt, Vergewaltigungen, Stromschläge und Schläge seien in israelischer Haft Routine (MEE/Mohammed al-Hajjar)

„Es gibt größere Strafen, größere Schläge“, sagte er.

„Nichts war demütigender, als wenn sie mich zwangen, meine Kleidung auszuziehen, oder als sie diesen Gegenstand in meinen Hintern einführten, oder als eine junge Soldatin ständig [meinen Penis] berührte.“

„Aber es ist gut, dass die Leute die Realität der Besatzung gesehen haben, und ich bestehe darauf, die Besatzung zu entlarven.

„Dies ist die Botschaft aller Gefangenen, mit denen ich gesprochen habe.“

Anfang dieser Woche erklärte die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem, die israelische Regierung betreibe seit dem 7. Oktober eine Politik der institutionalisierten Folter gegen alle palästinensischen Gefangenen.

In zivilen und militärischen Hafteinrichtungen in ganz Israel wurden Folterungen festgestellt, die in weniger als 10 Monaten zum Tod von mindestens 60 Palästinensern in israelischem Gewahrsam geführt haben.

Der systematische Charakter der Misshandlungen in allen Einrichtungen lasse „keinen Raum für Zweifel an einer organisierten, erklärten Politik der israelischen Gefängnisbehörden“.

Diese Politik hat israelische Gefängnisse effektiv in „Folterlager“ verwandelt, so die Menschenrechtsgruppe.

In ihrem 182-seitigen Bericht erklärte B’Tselem, dass die Gefangenen unter anderem gefoltert wurden: „häufige Akte schwerer, willkürlicher Gewalt, sexuelle Übergriffe, Erniedrigung und Entwürdigung, absichtliches Aushungern, erzwungene unhygienische Bedingungen, Schlafentzug, Verbot und Bestrafung religiöser Handlungen, Konfiszierung aller gemeinschaftlichen und persönlichen Gegenstände und Verweigerung angemessener medizinischer Behandlung.“

Die israelischen Verstöße gegen palästinensische Gefangene kämen Kriegsverbrechen und sogar einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleich, so B’Tselem.

Übersetzt mit deepl.com

