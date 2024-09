https://www.trtworld.com/opinion/from-rachel-corrie-to-aysenur-ezgi-israels-unanswered-crimes-18209495



Von Rachel Corrie bis Aysenur Ezgi: Israels unbeantwortete Verbrechen

Ahmet Yusuf Ozdemir

18. September 2024

Auf den Schlachtfeldern Palästinas verdreht der jüdische Staat die Geschichte, um sich der Verantwortung für seine abscheulichen Handlungen gegen Aktivisten und Journalisten zu entziehen.

Palästinenser marschieren in Nablus zu Ehren der türkisch-amerikanischen Aktivistin Aysenur Ezgi Eygi. Foto: Reuters

Jeder, der die 76 Jahre andauernde israelische Besatzung Palästinas verfolgt hat, hat seine eigenen Erinnerungen, die er mit anderen teilen kann.

In diesem Sinne ging Palästina über die transnationale Solidarität hinaus, die sich in Protesten auf der Straße manifestiert, und prägte sich in das kollektive Gedächtnis der Welt ein.

Bei jedem Gespräch über Palästina denkt man nicht nur an die palästinensische Flagge oder den traditionellen Kopfschmuck namens Keffiyah, sondern auch an tatsächliche Bilder von Menschen oder Szenen von einem Ereignis.

Ist es das ikonische Schwarz-Weiß-Bild der palästinensischen Widerstandskämpferin Leila Khaled mit der Keffiyah auf dem Kopf und einer Kalaschnikow in der Hand?

Oder ist es das körnige Video der berühmten Rede des palästinensischen Führers Jassir Arafat vor den Vereinten Nationen, in der er unter tosendem Applaus verkündete: „Heute komme ich mit einem Olivenzweig und der Waffe eines Freiheitskämpfers. Lasst nicht zu, dass mir der Olivenzweig aus der Hand fällt. Ich wiederhole: Lasst nicht zu, dass mir der Olivenzweig aus der Hand fällt.“?

Widerstand an der Basis

Da der Widerstand gegen die israelische Besatzung im Laufe der Jahre immer mehr an der Basis stattfand und sich in Straßenproteste verwandelte, wurde er durch Fotos oder Videos von Kindern, die Steine gegen die modernsten Panzer der damaligen Zeit warfen, Teil der Populärkultur.

Während der ersten Intifada, die sechs Jahre andauerte (1987–93), wurde beispielsweise der achtjährige Ramzi Aburadwan zum Symbol des Widerstands.

Zu einer Zeit, in der die Diskussion über den „postheroischen Krieg“ aufkam, wurden Bilder von Jugendlichen und nicht von Prominenten zur neuen Inspiration für die kommenden Generationen.

Während der zweiten Intifada, auch bekannt als Al-Aqsa-Intifada, schockierte das Schicksal zweier Jungen, Muhammad al-Durrah und Faris Odeh, die Welt. Muhammad und sein Vater, Jamal al-Durrah, gerieten in Gaza zwischen die Fronten des israelischen und palästinensischen Widerstands.

Während sein Vater schrie und seinen Sohn vor dem Geschehen abschirmte, zeigten Kameras, wie der 12-jährige Muhammad getötet wurde. Ebenso wurde der 14-jährige Faris von israelischen Truppen erschossen, als er Steine auf einen Panzer warf.

Seit diesen Vorfällen sind Jahre vergangen, aber das schwarze Buch Israels hat sich noch weiter gefüllt und fordert immer wieder das Leben Unschuldiger, von der 51-jährigen Shireen Abu Akleh, einer prominenten palästinensischen Journalistin, bis hin zur sechsjährigen Hind Rajab, deren letzter aufgezeichneter Telefonanruf ein herzzerreißender Hilferuf war.

Die israelische Polizei griff in die Beerdigung von Abu Akleh ein und Untersuchungen des Wagens, in dem Hind Schutz suchte, ergaben, dass die israelische Armee 335 Schuss abgefeuert hatte.

Leider hat die Brutalität damit nicht aufgehört und richtet sich nicht nur gegen Palästinenser, sondern auch gegen diejenigen, die sich mit den Palästinensern solidarisieren.

Zivilisten aus verschiedenen Teilen der Welt reisten an, um sich an die Seite der Palästinenser zu stellen. Einige von ihnen fielen der israelischen Aggression zum Opfer.

Das jüngste Beispiel hierfür ist die 26-jährige Aysenur Ezgi Eygi, eine amerikanisch-türkische Staatsbürgerin. Sie war Mitglied der International Solidarity Movement (ISM), die seit 2001 in Palästina aktiv ist.

Israelische Soldaten töteten Eygi am 6. September, als sie und ihre Kollegen gegen die israelische Besetzung des Westjordanlands protestierten.

Eygi war nicht die erste ISM-Aktivistin, die von israelischen Soldaten in Palästina getötet wurde. Im Gegenteil, die ISM geriet zwei Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 2003 in die Schlagzeilen, als ein israelischer Panzer die 23-jährige amerikanische Aktivistin Rachel Corrie tötete, als sie gegen den Abriss palästinensischer Häuser durch Israel protestierte.

Gibt es irgendetwas, das Israel „absichtlich“ tut?

Die über sieben Jahrzehnte andauernde Geschichte von Besatzung und Widerstand ist voll von solchen Beispielen und noch mehr.

Da sich Ereignisse und Nachrichten täglich schnell ändern, werden Israels Reaktionen auf diese Ereignisse jedoch möglicherweise in den Fußnoten vergessen.

Dies wurde am deutlichsten in der Zeit nach der Tötung von Eygi, als sowohl das israelische Militär als auch der US-Präsident Joe Biden argumentierten, dass es sich um einen „Unfall“ handelte und „es sehr wahrscheinlich ist, dass sie indirekt und unbeabsichtigt getroffen wurde“.

Für manche mag dies überraschend sein, aber es ist zur israelischen Politik geworden, dem Opfer die Schuld zu geben, weil es „zur falschen Zeit am falschen Ort“ war.

Um von der Frage der systematischen Besatzung abzulenken, unternimmt Israel immense Anstrengungen, um dem Narrativ entgegenzuwirken und sich auf eine einzelne Person oder ein einzelnes Ereignis zu fixieren.

Die Tötung von Muhammad al-Durrah ist ein Beispiel, das als eigene Fallstudie analysiert werden sollte.

Nachdem Israel zunächst die Verantwortung übernommen hatte, reichten die Behauptungen von Israel von der Tötung al Durrahs durch von Palästinensern abgefeuerte Kugeln. Sie gingen sogar noch weiter und behaupteten, der Vorfall sei von palästinensischen Bewaffneten, einem Kameramann und Muhammads Vater inszeniert worden.

Im Fall von Rachel Corrie wurde diese Politik fortgesetzt.

Ein israelischer Militärsprecher beschrieb ISM-Aktivisten als „eine Gruppe von Demonstranten, die sehr verantwortungslos handelten und alle in Gefahr brachten – die Palästinenser, sich selbst und unsere Streitkräfte –, indem sie sich absichtlich in ein Kampfgebiet begaben.“

Obwohl ein Bulldozer über Corrie fuhr, behauptete der Fahrer, er habe dies nicht sehen können. Schließlich entschied ein israelischer Richter in Reaktion auf eine von Corries Familie eingereichte Klage, dass ihr Tod „die Folge eines Unfalls war, den sie selbst verschuldet hat“.

In Zeiten des Völkermords weicht Israel nicht von dieser Politik ab.

Der Angriff, der am 17. Oktober im Al Ahli Arab Hospital stattfand, war in dieser Hinsicht ein wichtiges Ereignis.

Anstatt eine internationale Untersuchung vor Ort zuzulassen, beeilten sich Israel und diesmal auch seine Verbündeten, durch die Analyse der Bilder vom Tatort zu beweisen, dass die Quelle der „Explosion“ nicht Israel, sondern Palästinenser waren.

Israel möchte, dass diejenigen, die die Ereignisse verfolgen, den von israelischer Seite erzählten Geschichten Glauben schenken, während die palästinensischen Behauptungen nur „Erfindungen“ sind.

Dies wirft natürlich viele Fragen auf, z. B. welche Kritik und welche Verbrechen es wert sind, untersucht zu werden, oder ob es überhaupt Verbrechen gibt, die Israel vorsätzlich begeht.

QUELLE: TRT World

Ahmet Yusuf Ozdemir ist Assistenzprofessor für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen an der Ibn-Haldun-Universität.

