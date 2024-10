Soweit ist es also schon wieder in Deutschland, dass die weltweit anerkannte Organisation Jewish Voice for Peace in Deutschland als „rassistisch und antisemitisch“ bezeichnet wird, die immer wieder Hass schürt. Ist es nicht Antisemitismus pur, wenn der SPD Fraktionsvorsitzende solche Aussagen gegen eine jüdische Organisation macht, die israelkritisch ist? Tatsächlich war weder eine Entschuldigung nötig, noch war es ein „Fehltritt“, der sich „nicht wiederholen darf, wenn eine Politikerin wie Aydan Özoğuz es wagt einen solchen Instagram Link zu teilen sondern sie sollte dazu stehen. Denn solche Kritik muss eine Verpflichtung deutscher Politiker sein, wenn die Phrase von „nie wieder“ wirklich ernst nehmen. Also in Deutschland gilt jüdisch, linksgerichtet, antizionistisch als antisemitisch, während die Unterstützung von Israel und Kriegsverbrechen als „Selbstverteidigung“ deutsche Zustimmung findet und mit Waffenlieferungen und „Staatsräson“ belohnt wird. Ja, wenn man die „moralische Verantwortung“ der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags ernst nimmt, dann ist es wichtig und richtig, dass sie sich zu Israel-kritischen Aussagen bekennt. Sind der Ältestenrat und der Präsident des Zentralrats der Juden Schuster die neue Inquisition-Behörde? Evelyn Hecht-Galinski

https://www.zeit.de/politik/2024-10/muetzenich-oezoguz-israel-ruecktritt-bundestagsvize



Aydan Özoğuz : SPD-Fraktionschef Mützenich gegen Rücktritt von Bundestagsvize Özoğuz

Nach einem israelkritischen Post war die Vizepräsidentin des Bundestages, Aydan Özoğuz, kritisiert worden. Nun verteidigt sie Rolf Mützenich gegen Rücktrittsforderungen.

Steht zu Bundestagsvize Aydan Özoğuz: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich © Hendrik Schmidt/​dpa

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat den heftig kritisierten israelkritischen Beitrag der sozialdemokratischen Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz als Fehler bezeichnet und sie zugleich gegen Rücktrittsforderungen verteidigt. „Ich bin sehr froh, dass Frau Özoğuz sich so schnell und so deutlich vor dem Ältestenrat des Deutschen Bundestags, aber unter anderem auch beim Zentralrat der Juden, dessen Präsidenten Josef Schuster und auch der Öffentlichkeit für das Teilen dieses Instagram-Posts entschuldigt hat“, sagte Mützenich der Augsburger Allgemeinen von Samstag. Weiterlesen in zeit-de

