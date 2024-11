https://www.aljazeera.com/opinions/2024/11/2/how-israels-starvation-of-gaza-is-affecting-palestinians-elsewhere



Wie sich die Aushungerung des Gazastreifens durch Israel auf Palästinenser anderswo auswirkt

Samah Jabr Leiterin der Abteilung für psychische Gesundheit im palästinensischen Gesundheitsministerium

Veröffentlicht am 2. November 2024

Als Fachkraft für psychische Gesundheit begegne ich bei Palästinensern immer häufiger Essstörungen, die durch soziopolitische Traumata verursacht werden.

Palästinenser stehen Schlange, um am 11. September 2024 im nördlichen Gazastreifen von einer Wohltätigkeitsküche gekochtes Essen zu erhalten [Reuters/Mahmoud Issa]

Der israelische Krieg gegen Gaza hat sich in einer Vielzahl brutaler Formen manifestiert, und die heimtückischste und verheerendste davon war die Waffe des Hungers. Am 9. Oktober 2023 kündigte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant an, dass „es keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff“ nach Gaza geben werde. Die Rechtfertigung dafür war, dass Israel „menschliche Tiere bekämpft“.

Zwei Wochen später erklärte das Knesset-Mitglied Tally Gotliv: „Ohne Hunger und Durst in der Bevölkerung von Gaza … werden wir nicht in der Lage sein, die Menschen mit Lebensmitteln, Getränken und Medikamenten zu bestechen, um an Informationen zu kommen.“

In den darauffolgenden Monaten behinderte Israel nicht nur die Lieferung von Hilfsgütern an die Palästinenser in Gaza, sondern zerstörte auch gezielt die Infrastruktur für die Lebensmittelproduktion, darunter bestellte Felder, Bäckereien, Mühlen und Lebensmittellager.

Diese vorsätzliche Strategie, die darauf abzielte, das palästinensische Volk zu unterwerfen und seinen Kampfgeist zu brechen, hat in Gaza unzählige Opfer gefordert – darunter viele Babys und Kleinkinder. Sie hatte aber auch tiefgreifende Folgen für Palästinenser in anderen Gebieten.

Als Psychiaterin habe ich aus erster Hand miterlebt, welche psychischen und physischen Folgen diese kollektive Bestrafung für die Menschen im besetzten Ostjerusalem und im besetzten Westjordanland hat. Ich habe palästinensische Jugendliche beobachtet, die als Reaktion auf die Schrecken, die sie täglich miterleben und von denen sie hören, komplizierte Beziehungen zu Lebensmitteln, ihrem Körper und ihrer sozialen und nationalen Identität entwickeln.

Heilung würde eine viel komplexere Intervention erfordern, die nicht nur individuelle, sondern auch gesellschaftsweite politische und historische Traumata anspricht.

Politisch und sozial erzeugtes Trauma

Um die Auswirkungen von waffenstarrendem Hunger zu verstehen, ist es unerlässlich, den breiteren sozialen und psychologischen Rahmen zu berücksichtigen, in dem er auftritt. Ignacio Martín-Baró, eine herausragende Persönlichkeit der Befreiungspsychologie, vertrat die Ansicht, dass Traumata sozial erzeugt werden. Das bedeutet, dass Traumata nicht nur eine individuelle Erfahrung sind, sondern in die sozialen Bedingungen und Strukturen eingebettet sind, die das Individuum umgeben, und durch diese noch verschlimmert werden.

Zu den traumatisierenden Strukturen in Gaza gehören die anhaltende Belagerung, die völkermörderische Aggression und der vorsätzliche Entzug lebenswichtiger Ressourcen wie Nahrung, Wasser und Medikamente. Das daraus resultierende Trauma wird durch die kollektive Erinnerung an das Leid während der Nakba (die massenhafte ethnische Säuberung der Palästinenser in den Jahren 1947-8) und die anhaltende Vertreibung und systematische Unterdrückung durch die Besatzung noch verstärkt. In diesem Umfeld ist das Trauma nicht nur eine persönliche Erfahrung, sondern eine kollektive, sozial und politisch tief verwurzelte Realität.

Obwohl Palästinenser außerhalb des Gazastreifens nicht direkt die von Israel dort verübte völkermörderische Gewalt erleben, sind sie täglich erschütternden Bildern und Berichten darüber ausgesetzt. Die unerbittliche und systematische Aushungerung der Bewohner des Gazastreifens ist besonders traumatisch mitanzusehen.

Innerhalb weniger Wochen nach Galls Erklärung machte sich in Gaza eine Nahrungsmittelknappheit bemerkbar. Im Januar schossen die Preise für Lebensmittel in die Höhe, insbesondere im Norden von Gaza, wo ein Kollege mir erzählte, dass er 200 Dollar für einen Kürbis bezahlt habe. Etwa zu dieser Zeit tauchten Berichte auf, wonach Palästinenser gezwungen seien, Tierfutter und Mehl zu mischen, um Brot herzustellen. Im Februar überschwemmten die ersten Bilder von palästinensischen Babys und Kleinkindern, die an Unterernährung starben, die sozialen Medien.

Im März berichtete UNICEF, dass jedes dritte Kind unter zwei Jahren im nördlichen Gazastreifen akut unterernährt sei. Im April schätzte Oxfam, dass die durchschnittliche Nahrungsaufnahme der Palästinenser im nördlichen Gazastreifen nicht mehr als 245 Kalorien pro Tag oder nur 12 Prozent des täglichen Bedarfs betrug.Etwa zu dieser Zeit gab das palästinensische Gesundheitsministerium bekannt, dass 32 Palästinenser, darunter 28 Kinder, an Hunger gestorben seien, obwohl die tatsächliche Zahl der Todesopfer wahrscheinlich viel höher lag.

Es kursierten auch Berichte über Palästinenser, die erschossen wurden, während sie auf die Verteilung von Lebensmittelhilfe warteten, oder im Meer ertranken, während sie den Abwurf von Lebensmitteln aus der Luft durch Regierungen verfolgten, die den israelischen Krieg gegen Gaza unterstützt hatten.

In einem Brief, der am 22. April in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, schrieb Dr. Abdullah al-Jamal, der einzige Psychiater, der noch im Norden des Gazastreifens tätig ist, dass die psychische Gesundheitsversorgung völlig am Boden liegt. Er fügte hinzu: „Die größten Probleme im Gazastreifen, insbesondere im Norden, sind jetzt der Hunger und die mangelnde Sicherheit.Die Polizei ist nicht in der Lage, zu agieren, weil sie bei dem Versuch, für Ordnung zu sorgen, sofort von Spionagedrohnen und Flugzeugen ins Visier genommen wird. Bewaffnete Banden, die in gewisser Weise mit den israelischen Streitkräften zusammenarbeiten, kontrollieren die Verteilung und die Preise von Nahrungsmitteln und pharmazeutischen Gütern, die als Hilfe nach Gaza gelangen, einschließlich der per Fallschirm abgeworfenen Güter. Einige Lebensmittel, wie z. B. Mehl, haben sich im Preis vervielfacht, was die Krise der Bevölkerung hier noch verschärft.“

Klinische Fälle von Hungertrauma

Die israelische Aushungerung von Gaza hat psychologische und physische Auswirkungen auf die palästinensischen Gemeinden. In meiner klinischen Praxis bin ich auf mehrere Fälle im besetzten Ostjerusalem und im besetzten Westjordanland gestoßen, die veranschaulichen, wie sich das Trauma des Hungers in Gaza im Leben junger Palästinenser weitab vom Konfliktgebiet widerspiegelt. Hier sind einige davon.

Ali, ein 17-Jähriger aus dem Westjordanland, veränderte sein Essverhalten und verlor innerhalb von zwei Monaten nach der Inhaftierung seines Freundes durch israelische Streitkräfte 8 kg (17 lbs). Trotz des erheblichen Gewichtsverlusts leugnete er, traurig zu sein, und bestand darauf, dass „das Gefängnis Männer macht“. Er konnte jedoch offener seine Wut über die Bedingungen in Gaza zum Ausdruck bringen, und seine gestörten Schlafmuster deuteten auf eine tiefgreifende psychologische Auswirkung hin.„Ich kann nicht aufhören, mir die Bombardierungen und den Hunger in Gaza anzusehen, ich fühle mich so hilflos.“ Alis Appetitlosigkeit ist Ausdruck seiner verinnerlichten Wut und Trauer und spiegelt das umfassendere soziale Trauma wider, das ihn erfasst hat.

Salma, gerade einmal 11 Jahre alt, hortet in ihrem Schlafzimmer Konservendosen, Wasserflaschen und trockene Bohnen. Sie sagte, sie bereite sich auf einen ‚Völkermord‘ im Westjordanland vor.Salmas Vater berichtete, dass sie „hysterisch“ wird, wenn er teure Lebensmittel wie Fleisch oder Obst mit nach Hause bringt. Ihre allmähliche Abnahme der Nahrungsaufnahme und ihre Weigerung zu essen, die sich während des Monats Ramadan noch verstärkte, offenbaren ein tiefes Gefühl der Angst und Schuld angesichts des Hungers von Kindern im Gazastreifen. Salmas Fall veranschaulicht, wie das Trauma des Hungers, selbst wenn es indirekt erlebt wird, die Beziehung eines Kindes zur Nahrung und sein Gefühl der Sicherheit in der Welt tiefgreifend verändern kann.

Layla, ein 13-jähriges Mädchen, leidet unter einer mysteriösen Unfähigkeit zu essen und beschreibt ein Gefühl, dass „etwas in meinem Hals mich am Essen hindert; ein Dorn blockiert meinen Rachen.“ Trotz umfangreicher medizinischer Untersuchungen wurde keine körperliche Ursache gefunden. Weitere Gespräche ergaben, dass Laylas Vater von israelischen Streitkräften verhaftet wurde und sie seitdem nichts mehr von ihm gehört hat.Laylas Unfähigkeit zu essen ist eine psychosomatische Reaktion auf das Trauma der Inhaftierung ihres Vaters und ihr Wissen um den Hunger, die Folter und die sexuelle Gewalt, die palästinensischen politischen Gefangenen angetan wird. Sie war auch tief betroffen von den Berichten über Hunger und Gewalt in Gaza und zog Parallelen zwischen dem Leid in Gaza und dem ungewissen Schicksal ihres Vaters, was ihre psychosomatischen Symptome verstärkte.

Riham, ein 15-jähriges Mädchen, leidet unter wiederholtem unfreiwilligem Erbrechen und einer starken Abneigung gegen Essen, insbesondere Fleisch. In ihrer Familie gibt es eine Vorgeschichte von Fettleibigkeit und Gastrektomie, aber sie hat jegliche Bedenken hinsichtlich ihres Körperbildes zurückgewiesen. Sie führt ihr Erbrechen auf die Bilder von Blut und Verstümmelungen von Menschen in Gaza zurück, die sie gesehen hat. Mit der Zeit hat sich ihre Abneigung auf mehlbasierte Lebensmittel ausgeweitet, angetrieben von der Angst, dass sie mit Tierfutter vermischt sein könnten.Obwohl sie versteht, dass dies dort, wo sie lebt, nicht der Fall ist, lehnt ihr Magen die Nahrung ab, wenn sie versucht, sie zu essen.

Ein Aufruf zum Handeln

Die Geschichten von Ali, Salma, Layla und Riham sind keine klassischen Fälle von Essstörungen. Ich würde sie als Fälle von Essstörungen aufgrund eines beispiellosen politischen und sozialen Traumas im Kontext von Gaza und dem gesamten palästinensischen Gebiet einstufen.

Diese Kinder sind nicht nur Patienten mit einzigartigen psychischen Problemen. Sie leiden unter den Auswirkungen einer traumatisierenden Umgebung, die durch die anhaltende koloniale Gewalt, die Instrumentalisierung des Hungers und die politischen Strukturen, die diese Bedingungen aufrechterhalten, entstanden

Als Fachleute für psychische Gesundheit ist es unsere Verantwortung, nicht nur die Symptome dieser Patienten zu behandeln, sondern auch die politischen Wurzeln ihres Traumas anzugehen. Dies erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der den breiteren gesellschaftspolitischen Kontext berücksichtigt, in dem diese Menschen leben.

Psychosoziale Unterstützung sollte Überlebende stärken, ihre Würde wiederherstellen und ihre Grundbedürfnisse erfüllen, damit sie das Zusammenspiel von Unterdrückung und ihrer Verletzlichkeit verstehen und das Gefühl haben, nicht allein zu sein. Gemeindebasierte Interventionen sollten durchgeführt werden, indem sichere Räume geschaffen werden, in denen Menschen ihre Emotionen verarbeiten, sich an kollektiven Erzählungen beteiligen und ein Gefühl der Kontrolle wiederherstellen können.

Psychiater in Palästina müssen einen befreiungsorientierten psychologischen Ansatz verfolgen, der therapeutische Arbeit mit Unterstützung durch die Gemeinschaft, öffentlicher Fürsprache und strukturellen Interventionen verbindet. Dazu gehört, Ungerechtigkeiten anzusprechen, Narrative, die Gewalt normalisieren, in Frage zu stellen und sich an den Bemühungen zur Beendigung der Belagerung und Besatzung zu beteiligen. Die Fürsprache von Psychiatern gibt den Patienten Bestätigung, verringert die Isolation und fördert die Hoffnung, indem sie Solidarität zeigen.

Nur durch einen so umfassenden Ansatz können wir hoffen, die Wunden von Einzelpersonen und der Gemeinschaft zu heilen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Samah Jabr Leiterin der Abteilung für psychische Gesundheit im palästinensischen GesundheitsministeriumDr. Samah Jabr ist eine in Palästina praktizierende Fachärztin für Psychiatrie, die Gemeinden in Ostjerusalem und im Westjordanland betreut und derzeit Leiterin der Abteilung für psychische Gesundheit im palästinensischen Gesundheitsministerium ist. Sie ist außerordentliche klinische Professorin für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften an der George Washington University in Washington, D.C. Dr. Jabr ist Ausbilderin und Supervisorin mit besonderem Schwerpunkt auf kognitiver Verhaltenstherapie (KVT), mhGAP und dem Istanbuler Protokoll zur Dokumentation von Folter.

