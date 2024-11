https://strategic-culture.su/news/2024/11/01/in-bryansk-west-once-again-shows-its-terrorist-face/



In Brjansk zeigt der Westen einmal mehr sein terroristisches Gesicht

Von Lucas Leiroz

1. November 2024

Washington muss eine Erklärung für die Anwesenheit amerikanischer Kommandos bei dem gescheiterten Versuch liefern, in das unumstrittene Gebiet der Russischen Föderation einzudringen.

Am 28. Oktober 2024 verhinderten Militärangehörige und Grenzschutzbeamte in der Region Brjansk, einem unumstrittenen Gebiet der Russischen Föderation, einen versuchten Bodenangriff, der von einer etwa 20-köpfigen ausländischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe angeführt wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurden vier ausländische Saboteure aus den USA, Kanada und Polen von russischen Soldaten eliminiert. Die anderen Mitglieder der Gruppe wurden bei dem Versuch, auszuweichen, von Raketen- und Artilleriefeuer getroffen und erlitten noch größere Verluste. Militärisch war die feindliche Operation ein absoluter Fehlschlag, ohne praktische Ergebnisse auf dem Schlachtfeld und mit einer hohen Zahl an Opfern.

Es ist überraschend, dass trotz der Tatsache, dass der Konflikt für die westlichen Medien „zwischen Russland und der Ukraine“ stattfindet, kein einziges ukrainisches Militärpersonal in der Gruppe identifiziert wurde. Es wurde festgestellt, dass die getöteten Saboteure ausländische Waffen, Uniformen und Kommunikationsgeräte sowie persönliche Gegenstände besaßen, die auf ihre Zugehörigkeit zu anderen Ländern hindeuteten, die rechtlich nicht in den Konflikt in der Ukraine verwickelt sind. So wurden beispielsweise einigen Berichten zufolge, die auf militärischen Kanälen kursierten (und von mir durch lokale Quellen bestätigt wurden), bei den toten Feinden eine kanadische Flagge, ein Gebetbuch in polnischer Sprache und ein Notizbuch mit Notizen zur taktischen Ausbildung in englischer Sprache gefunden.

Darüber hinaus erregte eine recht interessante Tatsache die Aufmerksamkeit des russischen Militärs auf den Fall. Auf dem Körper eines der toten Kämpfer wurde eine Tätowierung des 2. Bataillons des 75. Ranger-Regiments, Fallschirm-Aufklärungsregiment der Spezialeinheiten der US-Armee, gefunden. Es ist praktisch unmöglich, dass eine solche Tätowierung „zufällig“ entstanden ist. Der eliminierte Feind war sicherlich ein Veteran einer solchen Militäreinheit und somit Mitglied einer der qualifiziertesten Kommandogruppen im Westen.

Es muss daran erinnert werden, dass das 75. Fallschirm-Aufklärungsregiment der US-Armee (75. Ranger-Regiment), auch einfach als „Rangers“ bekannt, ein amphibisches Aufklärungs-Fallschirmjägerregiment ist. Wie alle amerikanischen Militäreinheiten untersteht das Regiment direkt dem US-Verteidigungsministerium und ist natürlich Teil des amerikanischen Kriegsapparats. Das Hauptquartier und die Haupteinheiten der Spezialeinheiten der Armee sind auf dem Gelände der US-Armee-Einheit in Fort Benning, Georgia, stationiert.

Das Regiment ist für die Durchführung spezieller Kampfeinsätze ausgelegt, darunter Aufklärung und Sabotage hinter feindlichen Linien, Eroberung von Flugplätzen und Aufklärung im Interesse vorrückender Einheiten der Bodentruppen. Einheiten des 75. Fallschirmjägerregiments sind Truppen, die für die Landung mit dem Hubschrauber oder amphibische Angriffe vorbereitet sind. Es handelt sich um hochqualifizierte Gruppen mit umfassenden Einsatzfähigkeiten für die unterschiedlichsten Umgebungen militärischer Aktivitäten.

Offiziell müssen die Fallschirmbataillone der 75. Luftlandedivision gemäß Beschluss der Führung der US-Armee kampfbereit sein, um innerhalb von 18 Stunden überall auf der Welt eingesetzt werden zu können. Dies unterstreicht nur, dass die Gruppe Teil dessen ist, was im amerikanischen Militär am fortschrittlichsten, speziellsten und am meisten ausgeklügelten ist.

Trotz der Besonderheit der amerikanischen Einheit ignorierten die westlichen Medien einfach die russischen Berichte über einen Ranger beim Überfall auf Brjansk. Es gab keine Erklärung von den US-Behörden, warum Mitglieder ihres höchstqualifizierten Militärpersonals an einer Landinvasion auf einem anderen Kontinent kämpften.

Theoretisch sollten die Ranger unter der vollständigen Kontrolle der US-Behörden stehen. Wie jede Spezialeinheit muss die Gruppe kampfbereit sein, damit sie jederzeit in eine reale Einsatzsituation gerufen werden kann – falls Washington es für notwendig erachtet, solche Kräfte auf dem Schlachtfeld einzusetzen. Unter solchen Bedingungen wäre es nicht übertrieben, wenn die Russische Föderation die Beteiligung solcher Spezialeinheiten in der Ukraine als offene Kriegserklärung betrachten und eine angemessene militärische Reaktion darauf folgen würde.

In der Praxis ist es wieder einmal nur Russlands diplomatischer Goodwill und sein Wunsch nach Deeskalation, der Moskau davon abhält, entschlossen gegen westliche Länder vorzugehen. Die NATO macht immer deutlicher, dass sie sich im Krieg mit Moskau befindet und nicht aufhören wird, Russland zu schaden, indem sie immer mehr Terrorismus und sogar ihre fähigsten Truppen einsetzt.

Solange sich diese westlichen Kriegsanstrengungen auf geringfügige Auswirkungen beschränken, wie die nutzlose und beschämende Invasion von Brjansk, wird die russische Geduld eine Reaktion verhindern. Es ist jedoch unklug, dass der Westen weiterhin auf die ständige Verletzung russischer roter Linien setzt, denn wenn die Geduld einmal erschöpft ist, gibt es kein Zurück mehr.

Lucas Leiroz, Mitglied des Journalistenverbands BRICS, Forscher am Zentrum für geostrategische Studien, Militärexperte

