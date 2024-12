https://english.almayadeen.net/articles/opinion/understanding-us-and–israel–as-the-same-entity-in-west-asi



Die USA und „Israel" als ein und dieselbe Einheit in Westasien begreifen

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

1 Dez 2024



Der Kampf sollte jedoch nicht so verstanden werden, denn die wahre Macht liegt nicht in „Tel Aviv“, sondern in Washington.

Die USA und das zionistische Gebilde streben ganz klar den „totalen Sieg“ an, wie der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wiederholt betonte. Die von der Hamas geführte Operation „Al-Aqsa-Flut“ hat das Bild der US-amerikanisch-israelischen Vorherrschaft in Westasien erschüttert, und um ihre vermeintliche Vorherrschaft wiederherzustellen, sind sie auf eine beschleunigte regionale Terrorkampagne fixiert.

Diese Agenda wäre ohne die Vereinigten Staaten nicht möglich und könnte nicht von den Israelis allein ausgeheckt werden. Ob in Syrien, im Libanon, in Palästina, im Irak, im Jemen oder im Iran – die Amerikaner sind das Rückgrat der Verschwörung. Dies zu verstehen, muss die Grundlage für das Verständnis der israelischen und amerikanischen Aktionen sein.

Während in der Vergangenheit die Interessen der Vereinigten Staaten und der zionistischen Entität leicht voneinander abwichen, wird der 7. Oktober 2023 beide auf einen gemeinsamen Weg bringen. Es gibt zwei Hauptfaktoren, die bei dieser Analyse zu berücksichtigen sind, und warum sie Sinn macht: Die Rolle der zionistischen Finanzmacht im politischen System der USA und die strategischen Ziele der amerikanischen Führung.

Die amerikanisch-israelische Agenda

Da es verschiedene Analysen des amerikanisch-israelischen Bündnisses gibt, soll hier von einem Beispiel ausgegangen werden, bei dem amerikanische und zionistische Interessen kollidiert sind. Der Iran ist ein Schlüsselbeispiel dafür, wie eine solche Meinungsverschiedenheit gezeigt hat, dass die USA ihre eigenen regionalen Ambitionen über die Erwägungen der Geber stellen, wenn es hart auf hart kommt.

Es ist klar, dass AIPAC, die mächtigste pro-israelische Lobbygruppe in den Vereinigten Staaten, einen Regimewechsel in der Islamischen Republik Iran anstrebt, ein Ziel, das auch von den meisten politischen Entscheidungsträgern in Washington geteilt wird. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede im strategischen Ansatz zur Erreichung dieses Ziels.

Die Tatsache, dass die Obama-Regierung 2015 dem Iran-Atomabkommen zugestimmt hat, hat gezeigt, dass die Forderungen der AIPAC-Lobby und der direkte Einfluss des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bisweilen scheitern werden. Unter der Trump-Administration änderte sich die Herangehensweise an den Iran zwar, führte aber immer noch nicht zu einem direkten Angriff auf den Iran.

Selbst im Jahr 2023, im Vorfeld des wichtigsten außenpolitischen Ziels der Biden-Administration – dem Abschluss eines Normalisierungsabkommens zwischen Saudi-Arabien und dem zionistischen Regime – wurde versucht, dem Iran gewisse Zugeständnisse zu machen, wobei das Ziel der Entflechtung im Vordergrund stand. Im selben Jahr sollten im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen beiden Seiten eingefrorene iranische Vermögenswerte in Höhe von rund 20 Milliarden Dollar freigegeben werden. Es ist kein Geheimnis, dass das Weiße Haus unter Biden wusste, dass eine Wiederbelebung des Atomabkommens außer Reichweite war – größtenteils aufgrund der Einmischung der zionistischen Lobby – und dennoch versuchte, jede Art von Eskalation zu verhindern, bevor es sein wertvolles saudi-israelisches Abkommen besiegelte.

Die amerikanische Regierung verfolgte im Umgang mit dem Iran einen strategischeren Ansatz, der sich gegen die Wünsche der pro-israelischen Lobby richtete, die die Position der Kriegshetzer vertreten hatte. Auch wenn das Endziel dasselbe gewesen sein mag, haben die USA gelegentlich ein Machtwort gesprochen und das umgesetzt, was sie für den klügsten Ansatz hielten.

Zu diesem Zeitpunkt konnten die USA und das zionistische Regime noch als zwei getrennte Einheiten bezeichnet werden. Und das, obwohl viele der Denkfabriken in Washington von Zionisten finanziert wurden, der Löwenanteil der Gesetzgeber von pro-israelischen Lobbyisten bezahlt wurde – in Fragen der Außenpolitik – und viele Regierungsmitglieder sich zum Zionismus bekannten.

Das Ende von ‚Israel‘

Der 7. Oktober 2023 hat in dieser Hinsicht alles verändert. Nur wenige Wochen vor der von der Hamas geführten Operation gegen das zionistische Regime hatte die Biden-Regierung ihre Vision für den Wirtschaftskorridor Indien-Naher Osten-Europa verkündet, und dies vor dem Hintergrund, dass sowohl Riad als auch „Tel Aviv“ signalisierten, dass ein saudi-israelisches Normalisierungsabkommen fast fertig sei.

Die Annahme, dass die palästinensische Sache praktisch tot sei und dass die Palästinenser nichts unternehmen könnten, was die Richtung, in die sich die Region nun bewegte, ändern könnte, war eine große Fehleinschätzung. Trotz des Aufschwungs des bewaffneten Widerstands im Westjordanland, der zum ersten Mal seit der Zweiten Intifada zu beobachten war, und des großen Warnzeichens des 11-tägigen Gaza-Kriegs im Jahr 2021 erkannte die amerikanisch-israelische Allianz die Zeichen der Zeit nicht.

Die Hamas zerstörte die Illusion der israelischen Sicherheit, der Abschreckung und damit auch der regionalen Machtprojektion der USA vollständig. Der Krieg zerstörte die Hoffnungen auf die von den USA gewünschte Handelsroute, die durch die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Jordanien und dann durch das besetzte Palästina verlaufen wäre. Er warf auch die Frage auf: Wenn die Hamas allein zu so etwas in der Lage ist, wie stark ist dann die vom Iran angeführte Achse des Widerstands?

Plötzlich, über Nacht, sah es so aus, als ob die Rolle der USA als dominierende Macht in Westasien vor unseren Augen zusammenbrechen würde, dass das zionistische Regime im Niedergang begriffen war und dass der Iran die dominierende Kraft in der Region war. Die USA konnten sich mit diesem Ergebnis nicht abfinden und beschlossen, mit den Israelis zusammenzuarbeiten, um die Geschehnisse dieses Tages vollständig ungeschehen zu machen.

Wenn man versucht, den Verlauf des Krieges in den letzten 13 Monaten aus rein israelischer Sicht zu analysieren, ergibt das, was sie getan haben, keinen Sinn. Die Entscheidung, den Völkermord über die ersten Monate hinaus fortzusetzen, hat das Regime in der Tat lahmgelegt. Fast eine Million Siedler haben es verlassen, ihr Sicherheitsgefühl wurde ihnen geraubt, die ohnehin schon gespaltene Gesellschaft ist weiter zersplittert, ihr politisches System liegt in Scherben, ihre Wirtschaft bricht zusammen, und ihre „internationale Legitimität“ ist dahin; sie wird nur noch von ihren engsten westlichen Verbündeten aufrechterhalten.

Der Kampf sollte jedoch nicht auf diese Weise interpretiert werden. Die wahre Macht liegt nicht in „Tel Aviv“, sondern in Washington.

Ohne die wirtschaftliche, diplomatische und militärische Unterstützung der Vereinigten Staaten gäbe es kein „Israel“ mehr. Das alte zionistische Gebilde gibt es in der Tat nicht mehr. Heute wird die Idee des vollständigen Sieges von den Vereinigten Staaten gesteuert, und das Gefäß, durch das dieses Konzept umgesetzt wird, ist Benjamin Netanjahu.

Liest man viele Analysen von selbsternannten Experten, so vertreten diese die Ansicht, dass der israelische Premierminister ein irrationaler Akteur ist, der eine extremistische Koalition anführt, aber von den Vereinigten Staaten gezähmt wird. Dies ist die Art von fiktiver Darstellung der Ereignisse, wie sie in Bob Woodwards jüngstem Bestseller „Krieg“ zu lesen ist. Es wird versucht, die Schuld auf das angeblich unabhängige Handeln der Israelis zu schieben, während die US-Regierung unter Biden versucht hat, die Situation zu beruhigen, indem sie unermüdlich Beiträge zur Durchleitung von Hilfsgütern in den Gazastreifen und zur Diplomatie geleistet hat, um die gesamte Region vor einem katastrophalen Krieg zu bewahren.

Wäre dies der Fall, hätte das US-Regime die „Operation Prosperity Guardian“ im Roten Meer nicht fortgesetzt, um die Blockade von Ansar Sllah zu bekämpfen. Es hätte die Pager-Terroranschläge im Libanon und die angeordneten Enthauptungsschläge gegen die Führungsspitze der Hisbollah in Beirut nicht zugelassen. Sie hätte die Israelis auch gezwungen, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen, ihre „rote Linie“ bei der Invasion in Rafah durchgesetzt und sich dafür eingesetzt, den Weg zur „Annexion“ des Westjordanlandes direkt zu verhindern.

Wenn die US-Regierung tatsächlich im Interesse des Erhalts der zionistischen Einheit handeln wollte, hätte sie Anfang 2024 oder sogar im Mai nach dem israelischen Einmarsch in Rafah einen Waffenstillstand durchgesetzt. Sie hat jedoch nur eine weitere Eskalation zugelassen und versucht, den Völkermord aufrechtzuerhalten, während sie Komplotte schmiedet, um jedem einzelnen Mitglied der Achse des Widerstands einen Schlag zu versetzen.

All dies liegt nicht im Interesse eines stark geschwächten israelischen Regimes, was sich daran zeigt, dass es ihm trotz der massiven Schläge gegen die libanesische Partei im September nicht gelungen ist, die Hisbollah zu vernichten. Wenn man sich die israelische Militärstrategie vor Ort sowohl im Gazastreifen als auch im Südlibanon ansieht, hat sie eigentlich kein klares Ziel, das über die Zerstörung um der Zerstörung willen hinausgeht.

An der Spitze dieser regionalen Terrorkampagne steht Benjamin Netanjahu: ein Mann, der von seinen eigenen Interessen bzw. seinem politischen Überleben besessen ist, jenseits jeglicher ideologischer Verpflichtung für das Überleben des zionistischen Regimes. Hinter ihm steht eine Kombination aus israelischen Militärs und Geheimdienstleuten, die in Washington nicht den gleichen politischen Einfluss haben wie er und mit den USA zusammenarbeiten, um eine regionale Offensivstrategie zu verfolgen, während Netanjahus loyale Schleimer und fanatische religiöse Nationalisten versuchen, das so genannte „Groß-Israel“ zu erreichen.

Die Israelis sind nicht in der Lage, die Takfiris in Syrien allein zu mobilisieren, den Kampf mit der Hisbollah zu führen oder mit dem Iran Luftangriffe zu vereinbaren. Es handelt sich um eine gemeinsame Anstrengung, die von den Vereinigten Staaten inszeniert wird. Und warum? Weil es in diesem Krieg darum geht, die amerikanische Vorherrschaft wiederherzustellen und die traditionell US-freundlichen arabischen Regime in Angst und Schrecken zu versetzen, um sie davon abzuhalten, sich nach Osten zu orientieren. Es geht um mehr als nur die Politik in Westasien, es geht um Russland, China und das neu entstehende Wirtschaftsbündnis des globalen Südens.

Das US-Regime ist eine imperialistische Macht, die auf die globale Vorherrschaft fixiert ist und Westasien seit langem als ihren eigenen Hinterhof betrachtet. Wenn es also zulässt, dass der Iran in der Region als Sieger dasteht oder die Wahrnehmung der amerikanischen Macht sinkt, verliert es eine seiner strategischen Hochburgen.

Die USA müssen sich mit einer Vielzahl komplexer Beziehungen in der gesamten Region auseinandersetzen, und die Fähigkeit ihrer israelischen Verbündeten, aus jedem Konflikt als dominante Kraft hervorzugehen, wirkt sich direkt auf Washington aus. Dabei ist auch der Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes der USA zu berücksichtigen, der seine Fähigkeit unter Beweis stellen will, die überlegenen militärischen Mittel herzustellen, die die Nationen der Welt begehren. Das Gemetzel, das die Israelis mit diesen Waffen anrichten, wird sie vermarkten, und auch die Ergebnisse von Konflikten beeinflussen die Wahrnehmung dieser Industrie.

Es ist falsch, die USA und die Israelis zu trennen, wenn es um den gegenwärtigen regionalen Krieg geht. Washington hat die Entscheidungsfindung der zionistischen Entität vollständig übernommen, sie gehört ihm, während die pro-israelischen Lobbygruppen ihr Geld in die Sicherung der vollständigen politischen Einhaltung der Mission stecken. Das bedeutet, dass die zionistischen Mega-Geldgeber politischer, akademischer und finanzieller Institutionen jetzt daran arbeiten, den Abstieg zu vernichten, indem „Israel“ als Speerspitze benutzt wird, um den notwendigen Schaden anzurichten, der die amerikanische Macht projizieren wird.

Diese Strategie geht auf Kosten der langfristigen Existenz des zionistischen Gebildes, das auf allen Ebenen zerbröckelt und ohne die Unterstützung der USA nicht mehr lange überleben würde. Die USA und „Israel“ sind also ein und dasselbe, wobei das eine von zionistischem Geld abhängig ist, um es zu unterstützen, und das andere von Washingtons Unterstützung, um es zu erhalten. Mit diesem gemeinsamen Gebilde kann man nicht argumentieren, denn nur militärische Niederlagen oder Rückschläge werden es zwingen, eine bestimmte Aggression zu beenden.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

