Michael Lüders: Kämpfe in SyrienNahost-Experte: Mit Trump könnte Neuordnung der Region anstehen

Unbedingt anhören: Michael Lüders Lüders gehört außerdem dem erweiterten Parteivorstand des BSW an und soll Spitzenkandidat für die Partei für Sachsen-Anhalt werden. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.deutschlandfunk.de/flammt-syrischer-buergerkrieg-wieder-auf-interview-mit-nahostexperte-lueders-dlf-94fcc881-100.html



Kämpfe in Syrien Nahost-Experte: Mit Trump könnte Neuordnung der Region anstehen

In Syrien rücken Dschihadisten in einer groß angelegten Offensive gegen die Truppen von Machthaber al-Assad vor. Nahost-Experte Lüders sieht darin den Versuch, sich vor einer möglichen Neuordnung der Region in Stellung zu bringen.

Es heißt, die Türkei habe ihr Einverständnis zur Offensive der Rebellen gegeben. Dass die USA davon nichts wüssten, hält Lüders für unwahrscheinlich. (picture alliance / NurPhoto / Rami Alsayed)

