Die verdeckte Front: Plant Israel die Gewalt im Westen?

von Muhammad Hussein

1. Dezember 2024

Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich an der Ecke Yonge und Dundas während einer Kundgebung anlässlich des „Internationalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk“ in Toronto, Ontario, am 29. November 2024. [Mert Alper Dervış – Anadolu Agency]

In der kanadischen Stadt Montreal kam es in der vergangenen Woche zu gewalttätigen Protesten gegen eine NATO-Konferenz, bei denen Demonstranten Berichten zufolge Fensterscheiben einschlugen, Fahrzeuge in Brand setzten, Polizisten angriffen und Rauchbomben und Feuerwerkskörper zündeten. Diese Vandalenakte wurden unter anderem vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau verurteilt, der die „entsetzlichen“ Ereignisse als „Akte von Antisemitismus, Einschüchterung und Gewalt“ bezeichnete.

Auf einer Pressekonferenz kurz danach erklärte die Bürgermeisterin von Montreal, Valérie Plante, vor Journalisten, sie glaube, dass die Proteste von „professionellen Vandalen“ übernommen worden seien, und räumte ein, dass die Polizei in der Stadt daran gewöhnt sei, dass „Aufwiegler“ – Berichten zufolge oft als „Schwarzer Block“ bekannt – bei Protesten auftauchen und Eigentum zerstören.

„Der eigentliche Protest diente dazu, die Besorgnis über die Geschehnisse in Palästina zu teilen, und die Vandalen übernahmen den Protest“, sagte sie. „Sie nutzen einen Anlass, um Dinge zu zerstören und die Sicherheit der Menschen zu gefährden. Proteste sind ein Zeichen für eine gesunde Demokratie, aber die Vandalen denken nur an sich selbst und nicht an die Sache oder an die Auswirkungen auf alle anderen“.

Ein politischer Protest, der von anarchistischen und marxistischen Agitatoren mit gewalttätigem und revolutionärem Charakter einfach nur sauer aufgestoßen wird? Ein solcher Vorfall scheint unschuldig genug und ist angesichts der sehr gemischten und vielschichtigen Natur der pro-palästinensischen und Anti-NATO-Menge im Allgemeinen durchaus möglich.

Doch scheint bei diesen gewalttätig gewordenen Demonstrationen in den westlichen Ländern auch ein unheimlicheres Element im Spiel zu sein.

Einen Monat vor den Ereignissen in Montreal kam es im Oktober in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam nach einem Fußballspiel zwischen der niederländischen Mannschaft Ajax und der israelischen Mannschaft Maccabi Tel Aviv zu Gewalttätigkeiten. In Szenen, in denen es auf den Straßen der europäischen Stadt zu heftigen Auseinandersetzungen kam, bezeichneten israelische und westliche Medien die Ereignisse schnell als Ergebnis von Antisemitismus und behaupteten, dass niederländische Jugendliche marokkanischer Abstammung israelische Fans mutwillig angegriffen hätten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verurteilte den „Angriff auf unsere Bürger“.

Diese Berichte standen jedoch sehr schnell im Widerspruch zu umfangreichen Augenzeugen- und Videobeweisen, die zeigten, dass die israelischen Fans die Situation verschlimmerten, indem sie zunächst anti-arabische und anti-palästinensische Parolen skandierten – wie „keine Schulen in Gaza, weil es keine Kinder mehr gibt“ und „lasst die IDF gewinnen, um die Araber zu f**ken“ – während sie palästinensische Flaggen herunterrissen, einen Taxifahrer angriffen, Eigentum zerstörten und diejenigen angriffen, die versuchten, sie daran zu hindern.

Doch es handelte sich nicht nur um eine zufällige Angelegenheit, sondern schon bald tauchten Berichte über eine mögliche Beteiligung des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad auf. Diese Befürchtungen wurden erstmals von Watheq Alsadeh, einem Führer der palästinensischen Gemeinde in den Niederlanden, geäußert, der in einem Videointerview im Fernsehsender Al-Ghad TV erklärte, dass die Geschehnisse „von den Geheimdiensten – und ich hoffe, dass der niederländische Geheimdienst daran nicht beteiligt ist – zusammen mit dem israelischen Mossad und dem Shin Bet sorgfältig geplant wurden“.

Er gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass „der israelische Mossad der Hauptplaner hinter den Ereignissen in Amsterdam ist“. Nach 13 Monaten Verbrechen gegen das palästinensische Volk in Gaza hat Israel bei den Europäern einen schlechten Ruf, und gestern war seine einzige Chance, den Spieß medienmäßig umzudrehen, um seinen Interessen zu dienen. Wer davon profitiert, sind der Mossad und die Besatzer.“ Weiterlesen in middleeastmonitor.com

