Die brutale Belagerung von Dschenin vertieft die Legitimationskrise der PA

Das palästinensische Volk wird weder den Verlust von Menschenleben noch die Schläge und Folterungen im Stil der Shabiya vergessen.

Veröffentlicht am 3. Januar 2025

Trauernde tragen den Leichnam von Shatha Sabbagh, einer palästinensischen Journalismusstudentin, die im Flüchtlingslager Jenin durch einen Kopfschuss getötet wurde, während ihrer Beerdigung in Jenin, im Norden des besetzten Westjordanlandes, am 29. Dezember 2024 [Jaafar Ashtiyeh/AFP]

Am 28. Dezember verließ die junge Journalistikstudentin Shatha Sabbagh zusammen mit ihrer Mutter und den beiden kleinen Kindern ihrer Schwester ihr Haus in der besetzten Stadt Jenin im Westjordanland. Einen Augenblick später wurde sie von einer Scharfschützenkugel in den Kopf getroffen und getötet. Sie war gerade 21 Jahre alt.

Shatha wurde in demselben Flüchtlingslager getötet, in dem 2022 die altgediente Journalistin Shireen Abu Akleh vom israelischen Regime ermordet wurde. Doch Shatha wurde nicht von einem Soldaten des israelischen Regimes getötet. Nach Angaben ihrer Familie wurde die Kugel, die sie tötete, von den Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde (PASF) abgefeuert.

Seit einem Monat belagert die PASF in Abstimmung mit den Israelis das Flüchtlingslager Jenin, um den bewaffneten Widerstand im nördlichen Westjordanland zu brechen.

Während es der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) gelungen ist, den Widerstand gegen die israelische Besatzung in vielen anderen städtischen Zentren durch Drohungen und Unterdrückung zu unterdrücken, gibt es im Norden immer noch Gebiete, in denen bewaffnete Widerstandsgruppen präsent sind. Die Stadt Dschenin und insbesondere ihr Flüchtlingslager, in dem sowohl Shireen als auch Shatha getötet wurden, ist ein solches Gebiet. Aus diesem Grund gilt das Lager, in dem mehr als 15 000 Menschen leben, als Symbol des Widerstands und der Standhaftigkeit und ist der PASF ein Dorn im Auge.

Tatsächlich hängt die Existenz der Palästinensischen Autonomiebehörde davon ab, dass sie den Widerstand gegen das israelische Regime in allen Gebieten, die sie angeblich kontrolliert, unterdrückt. Daher stimmt sie ihre Aktionen ständig mit der israelischen Armee ab und wendet Unterdrückungstaktiken an, die sich oft nicht von der israelischen Armee unterscheiden lassen. In der Tat könnte man die PASF leicht mit der israelischen Armee verwechseln, wären da nicht ihre unterschiedlichen Uniformen.

Und während die Israelis ihren Völkermord im Gazastreifen fortsetzen, hat die PASF ihre eigene umfassende Aggression gegen Dschenin begonnen. Sie belagerten das Flüchtlingslager unerbittlich, stellten Wasser und Strom ab und untersagten die Einfuhr der meisten Grundversorgungsgüter. Die PASF stationierte auch Scharfschützen auf den Dächern und errichtete Kontrollpunkte auf den Straßen, um die Bewegungsfreiheit der Widerstandskämpfer einzuschränken.

Es gibt auch Berichte über Schläge, Verhaftungen und Folter. Ein Team des Palästinensischen Roten Halbmonds sagte aus, dass es zweieinhalb Tage lang festgehalten, geschlagen und verhört wurde, während es versuchte, Medikamente an belagerte Familien zu liefern.

In einem Video, das in den palästinensischen sozialen Medien die Runde macht, werden zwei Männer gezwungen, auf einem Bein zu stehen und immer wieder „Präsident Abu Mazen [Mahmoud Abbas] ist Gott“ zu rezitieren. In einem anderen Video schlagen Mitglieder der PASF einen jungen Mann bewusstlos, weil er offenbar die Belagerung des Flüchtlingslagers Jenin durch die PA kritisiert hat. Es überrascht vielleicht nicht, dass viele das Wort „Shabiha“ verwenden, um die PASF zu beschreiben – ein Begriff, der üblicherweise für Kräfte und Gruppen verwendet wird, die dem früheren syrischen Diktator Bashar al-Assad treu ergeben waren.

Die Bewohner des Lagers sind aus Protest auf die Straße gegangen und haben die Palästinensische Autonomiebehörde aufgefordert, ihre brutalen Angriffe einzustellen und dem Blutvergießen zwischen den Angehörigen ein Ende zu setzen. Diese Aufrufe wurden jedoch ignoriert. Stattdessen besteht die PASF darauf, dass die Widerstandskämpfer entweder ihre Waffen abgeben oder das Lager verlassen, was sie beide kategorisch ablehnen. Es bleibt abzuwarten, wie das Ganze ausgeht, aber sicher ist, dass noch mehr palästinensisches Blut vergossen wird, bevor es endet.

Für die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde ist die Operation in Dschenin Teil eines viel größeren Ganzen – eines Ganzen, das es ihr ermöglicht, sich als die Instanz zu positionieren, die nach einem Waffenstillstand den Gazastreifen übernehmen kann. Wenn die Palästinensische Autonomiebehörde beweisen kann, dass sie den bewaffneten Widerstand im Westjordanland unterdrücken und sogar ausschalten kann, werden Israel und die Vereinigten Staaten ihr die Übernahme des Gazastreifens erleichtern. Während die Regierung Biden jedoch angedeutet hat, dass sie eine Machtübernahme durch die PA unterstützen würde, hat die Regierung Netanjahu nichts dergleichen angedeutet, sondern im Gegenteil kategorisch erklärt, dass sie ein solches Szenario ablehnen würde. Nichtsdestotrotz spielt die PA-Führung weiterhin ihre Rolle als einheimischer Vollstrecker in der Hoffnung auf weitere Reste vom Tisch des Herrn.

Wie zum Beweis ihrer Schuld und um noch mehr Salz in die Wunde zu streuen, hat die Palästinensische Autonomiebehörde vor kurzem ihre Entscheidung bekannt gegeben, die Tätigkeit von Al Jazeera im besetzten Westjordanland als Strafe für die Berichterstattung über Dschenin auszusetzen. Die Palästinensische Autonomiebehörde folgt damit der israelischen Regierung, die den Sender ebenfalls im Mai 2024 als direkte Reaktion auf seine Berichterstattung über den anhaltenden Völkermord in Gaza verboten hat.

Es ist nicht die Aufgabe der Palästinensischen Autonomiebehörde, Israelis zu erschießen

Der Generalsekretär des Zentralkomitees der Fatah, der führenden Partei in der Palästinensischen Autonomiebehörde, Jibril Rajoub, erklärte gegenüber Palestine TV, dass die Sicherheitskräfte der Autonomiebehörde nicht für den Widerstand gegen die israelische Besatzung zuständig seien. Seine Äußerungen lösten Kritik aus, da die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Polizeikräfte einsetzt, um mit ausdrücklicher Genehmigung der israelischen Besatzungsarmee gegen palästinensische Widerstandsgruppen im besetzten Westjordanland vorzugehen.

Während der Verrat und die Sicherheitskoordination der PA-Führung mit dem israelischen Regime nichts Neues ist, hat die andauernde Belagerung von Jenin den Verrat am palästinensischen Volk auf eine ganz neue Ebene gehoben. Das beiläufige Vergießen von Blut unter der Zivilbevölkerung und die Schläge und Folterungen im Stil der Schabiha zeigen, dass sie mehr als bereit ist, rote Linien zu überschreiten, die das palästinensische Volk wahrscheinlich niemals vergessen oder vergeben wird. All dies verheißt nichts Gutes für die Langlebigkeit einer Führung, die bereits unter einer Legitimationskrise leidet, weil sie es versäumt hat, gegen den andauernden Völkermord in Gaza Stellung zu beziehen.

Yara HawariYara Hawari ist Palestine Policy Fellow von Al-Shabaka, dem Palestinian Policy Network.Yara Hawari ist Palestine Policy Fellow von Al-Shabaka, dem Palestinian Policy Network.

