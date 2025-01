https://english.almayadeen.net/news/politics/north-is-far-from-healed–despite-end-of-war–israeli-media



Der Norden ist trotz des Kriegsendes noch lange nicht geheilt: Israelische Medien

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen English + Israelische Medien



3. Januar 2025



Israelische Medien berichten über die Abneigung der israelischen Jugend, trotz des Waffenstillstandsabkommens mit dem Libanon in ihre Häuser im Norden des besetzten Palästina zurückzukehren.

Der Krieg gegen den Libanon ist vorbei, aber der Norden ist noch lange nicht geheilt, so israelische Medien, die darauf hinweisen, dass die meisten Siedler im Norden aus einer Vielzahl von Gründen nicht in ihre Häuser zurückgekehrt sind.

Nach Angaben von Israel Hayom führte eine Initiative junger Israelis mit dem Namen „Heading North“ kürzlich eine Umfrage durch, die ergab, dass 93 % der Jugendlichen, die den Norden wegen des Krieges verlassen haben, nicht die Absicht haben, in das Gebiet zurückzukehren. Als Hauptgründe wurden Angst und Ungewissheit darüber genannt, was nach der 60-tägigen Waffenruhe, die im Waffenstillstandsabkommen mit dem Libanon vorgesehen ist, geschehen wird.

Israelische Medien berichteten ferner, dass die direkten Schäden an den nördlichen Siedlungen auf rund 5 Milliarden Schekel geschätzt werden. Die indirekten Schäden werden auf 3,5 bis 4 Milliarden Schekel geschätzt, wobei die ebenfalls milliardenschweren Kampfkosten des israelischen Militärs sowie die Evakuierungs- und Hilfskosten nicht berücksichtigt sind.

Neben den direkten Schäden an Tausenden von Häusern und Wohnungen waren auch Fabriken, Fahrzeuge, Infrastruktur, öffentliche Gebäude sowie Strom- und Wasserversorgungssysteme betroffen.

Unterdessen kritisierte der israelische Generalmajor Eliezer „Chayni“ Marom, der frühere Befehlshaber der israelischen Marine, das „übereilte“ Waffenstillstandsabkommen mit dem Libanon, wie die Website Walla berichtete.

Marom, der bis vor kurzem für den Wiederaufbau des besetzten Nordens verantwortlich war, fügte hinzu: „Es scheint, dass die Amerikaner uns unter Druck gesetzt haben, und wir haben einem schlechten Abkommen zugestimmt, das einen Zeitplan für den Rückzug der israelischen Armee aus dem Libanon festlegt“.

„Wir hätten sagen sollen, dass es bereits ein Abkommen gibt: Die UN-Resolution 1701, die eine Pufferzone zwischen uns und der Hisbollah vorsieht, um deren Bewegung nach Süden zu verhindern. Wir hätten nur sagen müssen, dass wir diese Resolution durchsetzen werden, da ihr sie bisher nicht durchgesetzt habt, und dass wir uns um jeden kümmern werden, der sich nach Süden bewegt“, schloss er.

Kein Vertrauen in die Regierung

Nach dem Zustandekommen des Waffenstillstands berichtete der israelische Kanal 12, dass die Siedler im Norden nach der Vereinbarung mit dem Libanon nicht sofort in ihre Häuser zurückkehren werden.

Der Sender stellte weiter fest, dass die Angriffe der Hisbollah die Siedler im Norden in ein Dilemma gebracht haben, so dass viele wirklich nicht wissen, ob es überhaupt noch etwas gibt, in das sie zurückkehren können.

Ein israelischer politischer Kommentator im Kan Channel beschrieb, was er als „Probleme“ mit dem Abkommen mit dem Libanon bezeichnete, und betonte das Fehlen einer Pufferzone, um die Bewohner des Südlibanon von der Konfrontationslinie – insbesondere der Grenze zum besetzten Palästina – zu distanzieren, was seiner Meinung nach für die Gewährleistung der Sicherheit der Siedler entscheidend sei.

Er argumentierte, dass dem Abkommen eine klare Bestimmung fehle, die es der Besatzungsmacht erlaube, „den Libanon als Reaktion auf jede Verletzung anzugreifen“.

