Der kommende „Islamische Staat“ in Syrien

Nach Jahrzehnten des säkularen Autoritarismus steht Syrien nun am Rande einer noch größeren Bedrohung: ein fundamentalistischer Staat, der von den islamistischen Siegern der „Revolution“ geführt wird und droht, eine Diktatur durch eine andere zu ersetzen und das Land in ein neues Zeitalter der Unterdrückung und religiösen Intoleranz zu stürzen.

Ein Korrespondent von The Cradle

6. JANUAR 2025

Bildnachweis: The Cradle

Drei Wochen nachdem Hayat Tahrir al-Sham (HTS) die Macht in Damaskus übernommen hat, befinden sich die Syrer zwischen Hoffnung und Angst. Während viele den Sturz der Baath-Diktatur von Bashar al-Assad feiern, fürchten sie den Aufstieg eines islamischen Staates, der unterdrückerische Gesetze erlassen und den Autoritarismus wiederholen könnte, dem sie entkommen wollten.

The Cradle hat bei seinem jüngsten Besuch in Idlib, Aleppo und Damaskus Anzeichen dafür entdeckt, dass sich bereits ein fundamentalistischer religiöser Staat herausbildet, der von einem brutalen Sicherheitsapparat begleitet wird. Für die Syrer geht es nicht mehr um den Wandel, sondern um den Preis, den sie dafür zahlen werden.

„Abwarten und Tee trinken“

„Als Assad fiel, haben wir viel gefeiert“, berichtet eine syrische Frauenrechtsaktivistin The Cradle.

Aber wenn die neue syrische Regierung unter der Führung des ehemaligen Al-Qaida-Führers Abu Mohammad al-Julani, der jetzt unter seinem richtigen Namen Ahmad al-Sharaa bekannt ist, das islamische Recht in Syrien einführt und die Rechte der Frauen stark einschränkt, „werden wir uns ihnen widersetzen“, versichert sie.

Auf die Frage, ob sie eine Rückkehr zu den Tagen fürchte, als Kämpfer von Julani’s HTS (früher bekannt als die mit Al-Qaida verbundene Nusra-Front) während des Krieges auf öffentlichen Plätzen in Aleppo Frauen hinrichteten, weil sie Ehebruch begangen hatten, antwortet sie:

„Bisher sagt Julani, dass dies Fehler waren, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das gelogen ist. Ich traue ihm nicht. Aber ich sage mir, wir werden sehen, was passiert. Ich hoffe nur, dass die Regierung unsere Rechte respektiert. Niemand hier will die Vergangenheit [die Unterdrückung durch die Assad-Regierung] wiederholen, aber auf eine andere [religiös-extremistische] Weise.“

Vier weitere Jahre

Viele in Syrien warten darauf, über Julani zu urteilen, bis eine dauerhafte Regierung gebildet ist. Am 29. Dezember kündigte Julani jedoch an, dass eine neue Verfassung erst in drei Jahren geschrieben und erst in vier Jahren gewählt werden würde, was HTS genügend Zeit gibt, ihre Herrschaft zu festigen und ihre fundamentalistische Ideologie dem Staat und der Gesellschaft aufzuzwingen.

Als Reaktion darauf bemerkte ein säkularer Syrer am 10. Dezember: „Verstehe ich das richtig, dass wir dem Schützling von Abu Musab al-Zarqawi und Abu Bakr al-Baghdadi vertrauen, das zukünftige Syrien wiederaufzubauen, und ihm dafür vier Jahre freie Hand lassen? Habe ich das richtig verstanden?“

Zwei Tage zuvor hatte der Imam während des Freitagsgebets in der Rahman-Moschee in Aleppo in seiner Predigt die Frage der Frauenrechte angesprochen. Er betonte, dass der Islam Gerechtigkeit in der Gesellschaft fordere, was jedoch nicht die Gleichstellung von Männern und Frauen bedeute.

Unter Berufung auf den mittelalterlichen Gelehrten Ibn Taymiyyah, der für Takfirismus steht und dafür berüchtigt ist, die Ausrottung der Alawiten zu befürworten, plädierte der Geistliche für die Einführung des islamischen Rechts.

Der Imam erörterte einen Protest, der am 12. Dezember in Damaskus stattgefunden hatte. Die Demonstranten hatten einen zivilen Staat gefordert und die Teilnehmer als Teil eines „Mobs“ bezeichnet.

Aktivisten hatten einen Protest in Aleppo geplant, um einen säkularen Staat und gleiche Rechte für Frauen zu fordern. Nachdem sie jedoch die Reaktion auf die Demonstration in Damaskus gesehen hatten, beschlossen sie, sie abzusagen.

„Wir haben beschlossen, den Protest in Aleppo nicht durchzuführen, nachdem wir gesehen haben, wie die Demonstranten in Damaskus behandelt wurden„, erzählt die Frauenrechtlerin The Cradle.

„Die Medien nannten sie ‚Shabiha‘ oder Anhänger des alten Regimes von Bashar al-Assad. Wir hatten also kein gutes Gefühl dabei, den Protest abzuhalten“, erklärt sie.

Aber ein Protest, angeführt von Frauen, fand an diesem Tag in Aleppo statt, auf dem Saadallah-al-Jabiri-Platz im Stadtzentrum. Aber statt gleiche Rechte zu fordern, forderte eine Gruppe von Frauen, die Kopf und Gesicht mit dem sogenannten Niqab verhüllt hatten, die Errichtung eines islamischen Staates.

Nur eine Phase

Symbolik verstärkt diese ideologische Verschiebung. Die Statue eines schiitischen Dichters in einem öffentlichen Park wurde verhüllt. Plakate der neuen islamistischen Minister in der derzeitigen Übergangsregierung nach Assad – wie Premierminister Mohammad Bashir und Justizminister Shadi Mohammad al-Waisi – schmücken Aleppos Straßen.

Justizminister Shadi Mohammad al-Waisi schwor, das islamische Recht umzusetzen, und steht im Mittelpunkt einer Kontroverse, da Videos aus dem Jahr 2015 kursieren, die ihn bei der Hinrichtung von zwei Frauen zeigen. Verify-sy bestätigte zwar unter Berufung auf einen Beamten der Übergangsregierung die Echtheit des Videos, stellte jedoch klar, dass Waisi zu diesem Zeitpunkt als Richter tätig war.

Premierminister Mohammad Bashir stammt laut der New York Times (NYT) aus der Region Jabal al-Zawiya in Idlib, der Heimat der salafistischen bewaffneten Gruppe Saqour al-Sham, auch bekannt als die Falken von Sham, die an der Seite von Julanis Nusra-Front gegen die Syrische Arabische Armee (SAA) kämpften.

Im Jahr 2007 erwarb er einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und machte später einen weiteren Abschluss in „Scharia und Recht“ an der Universität Idlib im Jahr 2021. In der Vergangenheit leitete Bashir die Heilsregierung, die Julani nach der Eroberung des Gouvernements durch Nusra im Jahr 2015 zur Herrschaft über Idlib eingesetzt hatte.

Die New York Times stellt fest, dass nicht klar ist, wo sich Bashir während des Krieges zum Sturz der syrischen Regierung aufhielt.

Über Waisi ist weniger bekannt. Nach der Eroberung Aleppos durch HTS Anfang Dezember erklärte er jedoch, dass in der Stadt das islamische Recht angewendet werden würde.

Plakate in den Straßen Aleppos mit dem neuen syrischen Premierminister Mohammad Bashir (links) und dem neuen syrischen Justizminister Shadi Mohammad al-Waisi (rechts).

Idlibistan

Einen Einblick in die mögliche Zukunft Syriens erhält man, wenn man sich das Leben unter der Heilsregierung in Idlib ansieht. Julani erklärte am 29. Dezember: „Die Idlib-Erfahrung ist nicht für ganz Syrien geeignet, aber sie ist ein Kern.“

Im Jahr 2017 äußerte der US-Beamte Brett McGurk die bekannte Besorgnis, dass Idlib zum „größten Al-Qaida-Zufluchtsort seit dem 11. September“ geworden sei. Er erwähnte nicht, dass Julanis Selbstmordattentäter Idlib mit Hilfe von US-gelieferten TOW-Panzerabwehrraketen erobert hatten.

Bei einem kürzlichen Besuch in Idlib City beobachtete The Cradle, dass alle Frauen in der Stadt Kopfbedeckungen trugen, darunter etwa die Hälfte, die auch den Niqab trugen, um ihr Gesicht vollständig zu verhüllen.

Während sie durch die Innenstadt spazierten und in einem beliebten Restaurant aßen, beobachtete The Cradle viele HTS-Kämpfer, die lässig AK-47 trugen und Militärkleidung trugen. Einige trugen schwarze Armpatches, die das islamische Glaubensbekenntnis, die sogenannte Shahada, zeigten.

Als The Cradle am ersten Kreisverkehr in die Stadt einfuhr, sah es ein großes Wandgemälde, das an den erfolgreichen Sturz von Baschar al-Assad erinnert, den HTS als die syrische Revolution bezeichnet.

Über dem Wandgemälde wehte eine riesige weiße Flagge mit der Shahada, anstelle der neuen syrischen Flagge mit drei Streifen und drei Sternen. Es ist dieselbe Flagge, die im Islamischen Emirat Afghanistan gehisst wird.

Das Wandbild zum Gedenken an den Sturz von Baschar al-Assad zeigt die neue syrische Flagge mit drei Streifen und drei Sternen, einen Text mit der Aufschrift „Eine Revolution für alle Syrer“ und die Daten 2011 und 2024 unter der Flagge, die wie die Landkarte Syriens geformt ist.

Über dem Wandgemälde „Syrische Revolution“ wurde eine weiße Fahne mit der aufgedruckten Schahada gehisst. Dies ist dieselbe Flagge, die auch im Islamischen Staat Afghanistan gehisst wird.

Julani’s mukhabarat

Noch beunruhigender als die Errichtung einer fundamentalistisch-religiösen Regierung in Syrien ist die Möglichkeit, dass Julani den Sicherheitsapparat der Heilsregierung in Idlib auf das gesamte Land ausdehnt.

Viele Syrer sind froh, Assads Geheimpolizei – die gefürchtete Mukhabarat – nicht mehr sehen zu müssen, aber Julani’s Mukhabarat in Idlib war ähnlich brutal.

Julani ernannte Anas Hasan Khattab, eine Person mit bekannten Verbindungen zu Al-Qaida, der zuvor die allgemeinen Sicherheitsoperationen in Idlib leitete, zum neuen Leiter des Allgemeinen Geheimdienstes des Landes. Kurz darauf kündigte Anas an, dass der syrische Mukhabarat aufgelöst und umstrukturiert werden würde.

Doch was Anas‘ Sicherheitsapparat in Idlib betrifft, so sagte Mohammed Ali Basha, ein 29-jähriger Aktivist aus Binnish im Gouvernement Idlib, gegenüber Al Jazeera:

„In den letzten Jahren habe ich die Ungerechtigkeit bemerkt, die gegen die Menschen in den befreiten Gebieten [die nicht von Assad kontrolliert werden] verübt wird, und wie die mit HTS verbundenen Sicherheitskräfte begonnen haben, dieselben kriminellen Handlungen zu begehen, die auch von Assads Sicherheitskräften begangen wurden, wie Tötungen unter Folter und willkürliche Inhaftierungen.“

Bei demselben Protest in Aleppo, bei dem Frauen in Niqab einen islamischen Staat forderten, hielten sie Bilder ihrer Söhne und Ehemänner hoch, die in HTS-Gefängnissen festgehalten wurden.

Anfang des Jahres kam es in Idlib zu Protesten gegen die Heilsregierung, nachdem Abdul Qadir al-Hakim, Vater von drei Kindern und Kämpfer der bewaffneten Gruppe Jaish al-Ahrar, zehn Monate lang inhaftiert und zu Tode gefoltert worden war.

„Wir forderten vom Allgemeinen Sicherheitsdienst die Herausgabe des Leichnams meines Bruders, aber sie sagten uns, dass sie ihn begraben hätten und gaben uns die Adresse der Grabstätte“, berichtete Hakims Bruder Al Jazeera.

Er fand den Leichnam seines Bruders in einem Massengrab in einem großen Graben. ‚Es gab viele Gräber ohne Namen, nur nummeriert‘, sagte er.

Ausländische Extremisten

Nachdem HTS (damals als Nusra-Front bekannt) 2015 Idlib erobert hatte, flohen viele Christen aus der Stadt und den umliegenden Dörfern. Viele ihrer Häuser wurden von ausländischen uigurischen Kämpfern der Turkestan Islamic Party (TIP) übernommen, die ihre Wurzeln in der Provinz Xinjiang im Westen Chinas haben.

Die Uiguren spielten eine entscheidende Rolle bei der Eroberung der Provinz Idlib durch die SAA. Diesen ausländischen Kämpfern könnte unter der neuen Übergangsregierung durchaus die syrische Staatsbürgerschaft gewährt werden, während Julani viele von ihnen in hohe Ränge der neuen syrischen Armee befördert hat.

Als er in einem alten, überfüllten Bus von Idlib-Stadt nach Sarmada, einer geschäftigen Stadt und HTS-Hochburg in der Nähe des Grenzübergangs Bab al-Hawa zur Türkei, fuhr, saß The Cradle neben einem uigurischen ausländischen Kämpfer. Er hatte klare zentralasiatische türkische Gesichtszüge und einen langen, wallenden Bart, der für Salafisten charakteristisch ist.

Bei einer anderen Gelegenheit sah The Cradle, wie ein Uigure den Fahrer eines Kleinbusses beschimpfte, weil dieser sich weigerte, 10 türkische Lira weniger als den regulären Fahrpreis zu akzeptieren.

Die drusischen

Uiguren und usbekische Kämpfer der TIP besetzen nun viele drusische Häuser im Dorf Qalb Loze in der Provinz Idlib.

Während der Eroberung durch die Nusra-Front im Jahr 2015 massakrierten ein Kommandeur der tunesischen Nusra-Front und seine Kämpfer mindestens 20 drusische Bewohner, nachdem ein Druse sich dem Kommandeur widersetzt hatte, der sein Haus einnehmen wollte.

Uigurische und usbekische Kämpfer terrorisierten die drusischen Bewohner von Qalb Loze und den Nachbardörfern der Region Jabal al-Summaq jahrelang.

Bei einem Besuch in Qalb Loze beobachtete The Cradle, dass neben den Ruinen einer alten Kirche in der Stadt eine große neue Moschee errichtet wurde und dass die Frauen fast alle den Niqab trugen. In der Vergangenheit zeigten drusische Frauen im Dorf ihre Haare frei.

Einheimische, mit denen The Cradle sprach, bestätigten, dass immer noch viele Usbeken im Dorf leben und dass uigurische Kämpfer der TIP zuvor ein Militärlager besetzt hatten, das in den Ruinen einer anderen alten christlichen Kirche auf einem nahe gelegenen Hügel errichtet worden war.

Das Christentum im neuen Syrien

HTS hat die Christen in Aleppo bisher gut behandelt, der Gemeinde versichert, dass sie nichts zu befürchten haben, und bewaffnete Männer als Sicherheitskräfte außerhalb der Gottesdienste zur Verfügung gestellt.

The Cradle sprach kurz mit mehreren bewaffneten HTS-Kämpfern, die die St.-Elias-Kirche in Aleppo am Weihnachtsmorgen vor dem Gottesdienst bewachten. Die Kämpfer waren freundlich und es schien keine Spannungen zwischen ihnen und den Gläubigen zu geben, die die Kirche betraten. Eine Gruppe junger christlicher Männer, unbewaffnet und in passenden blauen Mänteln, stand ebenfalls Wache vor der Kirche.

Die Kirche war durch Raketen, die von militanten Gruppen, die während des Krieges gegen die SAA kämpften, abgefeuert wurden, schwer beschädigt worden. Als die syrische Armee Aleppo im Dezember 2016 von den Militanten zurückeroberte, konnten die Christen Weihnachtsbäume anzünden und das Fest sicher hinter der ausgebombten Fassade der Kirche feiern.

Nach dem Sieg der SAA in Aleppo im Jahr 2016 berichtete George Bakhash, ein christlicher Gemeindevorsteher, Reuters, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher in der ganzen Stadt „stark gestiegen ist, da die Gläubigen keine Angst mehr vor Raketen aus von Rebellen gehaltenen Gebieten haben müssen“.

Doch obwohl die HTS-Kämpfer die Christen jetzt gut behandeln, fällt es der christlichen Gemeinschaft schwer, die Erinnerungen an die Vertreibung der Christen aus Idlib und die Entführung und Ermordung von Christen in Aleppo während des Krieges zu vergessen.

Die Besorgnis wuchs, nachdem ein Videoclip viral ging, in dem ausländische Kämpfer der mit HTS verbundenen Gruppe Ansar al-Tawhid zu sehen waren, wie sie wenige Tage vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum auf dem öffentlichen Platz von Suqaylabiyah, einer Stadt im Westen der Provinz Hama, niederbrannten.

Noch bedrohlicher sind Berichte über die Ermordung eines älteren christlichen Ehepaares in Wadi al-Nasara, dem Tal der Christen, in der Nähe von Homs, eine Woche zuvor. Zunächst wurde von einem Raubüberfall berichtet, doch später stellte sich heraus, dass der Ehemann geköpft und die Frau kaltblütig erschossen worden war – eine gängige Praxis der Al-Qaida in der Vergangenheit.

Auf die Frage nach den Zusicherungen von HTS, Christen zu schützen, erklärte ein Einwohner von Maaloula, einer alten christlichen Stadt in der Nähe von Damaskus:

„Ja, aber der Punkt ist, dass wir sie bereits kennen. Viele von denen, die vor 10 Jahren unter den Bannern von Nusra nach Maaloula kamen, Häuser zerstörten und Bewohner töteten, sind seit dem Sturz des Regimes zurückgekehrt.“

Gläubige versammelten sich am Eingang der St.-Elias-Kirche in Aleppo, die von HTS-Kämpfern bewacht wird.

Zerstörung der Säule des Heiligen Simeon

Der Heilige Simeon war ein christlicher Asket, der 390 n. Chr. geboren wurde und 459 n. Chr. starb. Er lebte jahrzehntelang auf einer 18 Meter hohen Steinsäule, was ihn zu einer bedeutenden Persönlichkeit in der Antike machte. Auf den Ruinen von Simeons Säule wurden eine riesige Kirche und ein Klosterkomplex errichtet. Sie wurde zu einem bedeutenden Wallfahrtsort, der über tausend Jahre lang mit Jerusalem konkurrierte.

Bei einem Besuch der Stätte beobachtete The Cradle ein ISIS-Logo, das auf den Wachturm am Eingang gemalt war. Einige Wachen von HTS begrüßten uns, als wir aus dem Auto stiegen. Sie waren freundlich und erlaubten uns den Zutritt.

Beim Betreten stellte The Cradle außerdem fest, dass alle Kreuze entweder entfernt oder zerstört worden waren und dass Militante, die die Stätte zuvor besetzt hatten, mehrere Kirchen für Schießübungen genutzt hatten. Die gesamte Fassade einer Kirche war mit Einschusslöchern übersät.

Am wichtigsten war jedoch, dass der Rest der Steinsäule des Heiligen Simeon verschwunden war und die Mauern, die ihren Standort in der Mitte des Komplexes umgaben, durch eine Explosion eingestürzt waren.

The Telegraph behauptete 2016, dass die Überreste der Säule bei einem russischen Luftangriff zerstört wurden.

Es gab jedoch keine weiteren Anzeichen für Schäden durch Bombardierungen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Luftangriff genau auf das Zentrum des Komplexes zielte, wo sich die Überreste der Steinsäule befanden, die für Christen heilig ist, von salafistischen Muslimen jedoch als Götzenbild angesehen wird. ISIS oder HTS haben wahrscheinlich Sprengstoff verwendet, um die Überreste der Säule zu zerstören, als sie alle Kreuze an der Stätte zerstörten.

Zu gemäßigt für die Extremisten

Es ist noch unklar, ob Julianis Behauptungen, er wolle die Minderheiten in Syrien schützen und eine Demokratie aufbauen, nur ein Versuch sind, die Kritik der internationalen Gemeinschaft abzulenken, während er im Stillen eine fundamentalistische religiöse Diktatur errichtet.

Wenn Julani jedoch ernsthafte Absichten hat, könnte dies ein weiteres Problem für ihn und seine Unterstützer in den USA und der Türkei darstellen.

Ein Syrer, der zahlreiche Verwandte hat, die für HTS gekämpft haben, berichtet The Cradle, dass viele von Julianis Kämpfern über seine öffentliche Rhetorik, in der er verspricht, Minderheiten zu schützen und demokratische Wahlen abzuhalten, verärgert sind.

„Sie sind sehr extrem. Sie sind wütend, weil sie sagen, dass sie nicht für den Dschihad gekämpft haben.“

Es ist kein Zufall, dass The Cradle auf seiner Reise durch Idlib ein schwarzes Metallschild mit der Aufschrift „Säkularismus ist Blasphemie“ und ein weiteres mit der Aufschrift „Demokratie ist Götzendienst“ entdeckte.

Solche Schilder wurden bereits früher als Warnung vor der möglichen Zukunft angeführt, die den Rest Syriens erwartet, sollte Damaskus fallen.

Wenn der Islamische Staat nicht bereits hier ist, nähert er sich schnell.

Ein schwarzes Metallschild in Idlib mit der Aufschrift „Säkularismus ist Blasphemie“.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

