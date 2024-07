https://www.palestinechronicle.com/16-killed-in-israels-bombing-of-unrwa-school-hamas-calls-for-international-condemnation/



16 Tote bei israelischem Bombenangriff auf UNRWA-Schule – Hamas fordert internationale Verurteilung

6. Juli 2024

Einsatzkräfte des Zivilschutzes im Gazastreifen bergen die Leiche eines Palästinensers aus den Trümmern von Nuseirat. (Foto: via QNN)

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Israelische Besatzungstruppen haben am Samstag die Al-Jaouni-Schule angegriffen, die als Unterkunft für Vertriebene im Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens dient. Dabei wurden mindestens 16 Palästinenser getötet und 50 weitere verletzt.

Die palästinensische Bewegung Hamas hat die Behauptungen der israelischen Armee, palästinensische Kämpfer seien in der Al-Jaouni-Schule, einer dem UNRWA angeschlossenen Einrichtung, anwesend gewesen, als „reine Lügen und Täuschung“ zurückgewiesen.

„Dieser kriminelle Feind versucht, seine Verbrechen an die Öffentlichkeit zu bringen und zu vermarkten und seine klaren Ziele zu verbergen, die er durch die Ausrottung unseres palästinensischen Volkes und die Zerstörung aller Lebensgrundlagen im Gazastreifen erreichen will“, so die Hamas in einer Erklärung.

In der Erklärung der Hamas wurde auch darauf hingewiesen, dass Unterkünfte, Schulen und UNRWA-Einrichtungen systematisch angegriffen und zerstört wurden, was zur Tötung von Hunderten von Vertriebenen, darunter Kinder, Frauen und ältere Menschen, führte.

„Die Zahl der angegriffenen UNRWA-Einrichtungen beläuft sich auf einhundertneunzig Zentren, was die verbrecherischen Absichten der faschistischen Besatzungsregierung und ihr Streben nach Zerstörung und möglichst vielen unbewaffneten Zivilisten im Inneren bestätigt, womit der faschistische Völkermordkrieg gegen unser Volk fortgesetzt wird“, heißt es in der Erklärung weiter.

Die Bewegung forderte eine entschlossene Haltung der internationalen Gemeinschaft, um diese Angriffe zu verurteilen, darauf hinzuwirken, dass sie eingestellt werden, und die Täter unter den Besatzungsführern für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

„Dies erfordert eine klare Haltung der internationalen Gemeinschaft, um diese Aktionen zu verurteilen, darauf hinzuwirken, dass sie gestoppt werden, und die Täter unter den Besatzungsführern für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen“, schloss die Hamas.

Anhaltender Völkermord

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 38.098 Palästinenser getötet und 87.705 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …