Die Europäische Union ist die Herrschaft der Inkohärenz

Hugo Dionísio

21. März 2025

Wird es jemals eine Zeit geben, in der Europa anfängt, selbstständig zu denken? Oder wird es dazu nicht in der Lage sein?

Macron kam, um Wladimir Putin zu warnen, dass ER „den Waffenstillstand akzeptieren muss“. Unterdessen sagt von der Leyen, sie sei erfreut über die Aufgeschlossenheit der Ukraine gegenüber dem Waffenstillstand, während Scholz keine Zweifel hat, den Vorschlag als Teil des Prozesses hin zu einer solideren Vereinbarung einzustufen. Sie alle wiederholten, übernahmen, kopierten und leiteten die Aussage von Marc Rubio weiter, als er sagte: „Der Ball liegt im Feld Russlands.“

Alles wäre in Ordnung, wenn nicht dieselben Staats- und Regierungschefs zuvor das Gegenteil von dem gesagt hätten, was sie jetzt wiederholen. Es gibt keinen Mangel an Aussagen derselben „Staats- und Regierungschefs“, die noch vor wenigen Monaten sagten, dass es noch nicht an der Zeit für Friedensverhandlungen sei, insbesondere mit der Begründung, dass es keinen Sinn mache, mit Wladimir Putin zu verhandeln, oder dass nur Selenskyj im Namen der Ukraine verhandeln könne.

Die grundlegende Schlussfolgerung ist, dass wir diesen Leuten nicht im Geringsten vertrauen können. Wenn vor Trumps Sieg die Parole „Frieden durch Stärke“ und „bis zum letzten Ukrainer“ lautete, lautete die Parole unmittelbar nach Trumps Sieg, dass es Selenskyj sein müsse, der mit den Russen verhandelt. Jetzt ist Macron der erste, der sagt, dass der ausgehandelte Waffenstillstand, nicht von Selenskyj, sondern von den USA, tatsächlich umgesetzt werden muss. Der Chor der erwachsenen Kinder, die die Spitzenpositionen in der europäischen Politik innehaben, machte sich schnell bemerkbar und wiederholte das Stichwort bis zur Erschöpfung. Wenn sie vorher das Gegenteil gesagt haben, hätten sie es nicht ernst nehmen sollen.

Es ist daher kein Wunder, dass diese glühenden Verfechter des Euro-Atlantizismus und der Europäischen Union durch die Wendungen in ihrem Verhalten selbst das gefährdet haben, was sie angeblich so sehr lieben: die NATO und die EU. Die politischen Führer der EU und die Mehrheit ihrer Mitgliedstaaten haben sehr wenig getan, um den „euro-atlantischen“ Charakter des ukrainischen Projekts zu verteidigen, und nicht gefordert, dass die USA ihre Verantwortung in dieser Angelegenheit übernehmen.

Sie waren also nicht nur passive Beobachter – fast wie der Rest von uns –, die die gesamte Strategie der Trump-Regierung miterlebten, die USA oder zumindest Trump selbst vom ukrainischen Projekt zu distanzieren. Sie verhielten sich wie brave Schüler, als Trump ankündigte, dass die USA kein Geld mehr in die Ukraine stecken würden und dass es von nun an an den Europäern sei, die Verantwortung zu übernehmen. Nicht ein einziges Mal erinnerten sie sich daran, wer Europa in diese Konfrontation hineingezogen hatte, noch an die angebliche Bedeutung der militärischen Abhängigkeit der Europäischen Union von der NATO und ihrer Existenz. Sie haben uns immer wieder die Idee verkauft, dass Europa sich ohne die USA nicht verteidigen könnte, daher die NATO-Stützpunkte auf europäischem Boden.

Wenn man also die Aussagen als wahr annimmt, dass die Europäische Union einen „Freund“ jenseits des Atlantiks braucht, um sich zu verteidigen, dann konnte man sehen, dass die Europäer sich nur sehr wenig um unsere kollektive Verteidigung kümmerten. Widersprüchlich? Überhaupt nicht. Nach der Ankündigung des Rückzugs der USA aus dem ukrainischen Projekt und dem Treffen in Brüssel, an dem Peter Hegseth teilnahm, der forderte, dass Europa mehr für die Verteidigung ausgibt und sich selbst als fähig erachtet, sich selbst zu verteidigen, so mechanisch wie diszipliniert, kündigte Von Der Leyen sofort eine „massive Erhöhung“ der Verteidigungsausgaben an.

Oberflächlich betrachtet mag diese „massive“ Erhöhung viele gegenwärtige und zukünftige Ziele erfüllen, aber sie befreit die EU und das Vereinigte Königreich nicht von dem diskursiven Widerspruch, in den sie geraten sind: Wenn die russische Bedrohung aktuell, unmittelbar und sogar unmittelbar bevorstehend ist, dann lösen die Handlungen von der Leyens, António Costas, Kaja Kallas‘, Macrons oder Starmers dieses Problem nicht im Geringsten. Nichts von dem, was angekündigt wurde, löst das Problem der angeblich „unmittelbar bevorstehenden“ russischen Bedrohung. Nicht einmal die 150 Milliarden Euro, die in das Feuer der ukrainischen Korruption geworfen wurden, denn wir alle haben gesehen, dass eine Verdoppelung dieses Betrags die Niederlage Kiews nicht verhindern konnte. Auch nicht die zusätzlichen 600 Milliarden Euro, die zu den mehr als 400 Milliarden, die 2025 ausgegeben werden sollen, und den mehr als 600 Milliarden im Jahr 2026 hinzukommen.

Daher ist entweder die russische Bedrohung nicht so „unmittelbar“ oder offensichtlich, wie sie uns weismachen wollten, oder wenn das, was sie uns verkauft haben, wahr ist – dass Europa sich nicht allein gegen die Russische Föderation verteidigen könnte und dass die NATO aus diesem Grund wichtiger denn je ist –, dann hätten der Rückzug aus dem ukrainischen Projekt und die Übertragung der notwendigen Anstrengungen, um dies zu kompensieren, auf die europäischen Länder, eine Haltung provoziert haben, die im Gegensatz zur sofortigen Annahme der Herausforderung durch Peter Hegseth, Trump, Marc Rubio oder JD Vance steht.

Von den europäischen Staats- und Regierungschefs hätte man eine völlig andere Haltung erwartet, denn sie hätten verlangen sollen, dass Trump seine Verantwortung als US-Präsident übernimmt und ihn dazu verpflichten, die mit früheren Regierungen eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten. Und sie hätten dies nicht nur aus Gründen der diskursiven Kohärenz tun sollen, sondern auch aus Gründen des Schutzes der europäischen Völker selbst, zumindest wenn man bedenkt, was sie uns im Laufe der Zeit wiederholt und ausführlich gesagt haben. Tatsache ist, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs über die Mittel verfügten, um ein solches Verhalten von Trump zu verlangen.

Wenn die russische Bedrohung tatsächlich real ist, dann erleben wir vor allem ein Maß an brutaler Verantwortungslosigkeit, da die EU die europäischen Völker gegen eine solche Bedrohung ungeschützt lässt. Obwohl die EU ihre Verteidigungsausgaben in sehr hohem Maße erhöht hat, stößt die Absicht, einen gesamten europäischen militärisch-industriellen Komplex aufzubauen und die für eine gemeinsame Verteidigungsstrategie erforderlichen Waffen herzustellen, auf grundlegende und unüberwindbare Hindernisse: Erstens entspricht die Zeit, die für die Einrichtung all dessen benötigt wird, nicht dem Diskurs der Dringlichkeit und Unmittelbarkeit, der sowohl in Bezug auf die Notwendigkeit, den gesamten erforderlichen Apparat zu organisieren, als auch in Bezug auf die Dringlichkeit, mit der die USA das ukrainische Projekt aufgeben wollen; zusätzlich zu der Zeit, die normalerweise erforderlich wäre, um einen Komplex dieser Art zu bauen, der stark genug ist, um einer der beiden besten Armeen der Welt die Stirn zu bieten, braucht die EU Arbeitskräfte, von denen es immer weniger gibt, sowie Energie und Rohstoffe in ausreichender Menge und zu niedrigen Kosten. Auch das hat sie nicht.

Zeit und Ressourcenknappheit in Verbindung mit hohen Kosten würden, wenn die gesamte Strategie umgesetzt würde, zu einer unzureichenden Produktion führen, die auf extrem teuren Waffen und geringen Stückzahlen basiert. Was jedoch einen riesigen militärischen Jackpot darstellen würde. All dies geschieht unter immensem sozialem Druck, der spürbar wäre, wenn die Russische Föderation damit beginnen würde, EU-Länder wie Dominosteine zu annektieren. Etwas, das, um es zu glauben, viel Glauben erfordert. Aber dessen Druck in die Erzählung einfließen würde, die die Mainstream-Nachrichtenmedien übernommen hat.

Abgesehen davon, dass es unverantwortlich ist, die Sicherheitsinteressen der Europäischen Union nicht zu schützen, indem man von Trump ein anderes Verhalten fordert, haben sie auch das europäische Sozialmodell, die Lebensweise und die Bedingungen der Menschen in der Europäischen Gemeinschaft nicht verschont. Mir ist durchaus bewusst, dass die Brüsseler Bürokratie nicht gewählt ist, aber die Forderung, dass die USA ihre Verantwortung übernehmen, wäre die Haltung, die im Hinblick auf den gesamten wiederholten Diskurs am kohärentesten wäre.

Wie ich bereits sagte, hätte die EU im Gegensatz zu dem, was man denkt, alle Mittel zur Verfügung. Erstens hätte sie vorschlagen sollen, dass die USA ihre Militärstützpunkte vom europäischen Kontinent abziehen oder reduzieren, da ihre Aufrechterhaltung nicht mehr als notwendig erachtet wird, da die Trump-Regierung beabsichtigt, die Verantwortung für ihre Verteidigung auf Europa zu übertragen; zweitens, wenn die Existenz der NATO selbst auf der Annahme beruht, dass Europa sich nicht allein verteidigen kann, da das Ziel darin besteht, diese Lücke zu schließen, müssen wir uns fragen, wozu die NATO da ist; drittens hätte die EU Druck ausüben und die Absicht bekunden sollen, keine Waffen von den USA zu kaufen, um zu verhindern, dass Trumps USA von der Aufrüstung der EU profitieren, was ein schwerer Schlag für die angebliche Strategie zur Erholung der nordamerikanischen Industrie wäre.

Aber zusätzlich zu diesen Forderungen, die an sich schon keine Kleinigkeit wären und Trump und seine Mitarbeiter dazu bringen würden, die gesamte Strategie zu überdenken, würde die EU, die mit der Möglichkeit konfrontiert ist, eine Zeit durchleben zu müssen, in der die europäische Bevölkerung – angeblich und wenn man den Diskurs der europäischen „Führer“ als wahr annimmt – niemals lügen würde, richtig? – gegen die russische Bedrohung ungeschützt bleiben müsste, was würden die Vertreter der Europäischen Union dann noch verlangen, wenn sie das Wohlergehen der europäischen Völker im Sinn hätten und Rückgrat besäßen? Sie würden vermutlich mit einer Annäherung an die Russische Föderation drohen – selbst wenn diese taktisch und vorübergehend wäre –, um diese Gefahr zu mindern, und, wenn sie dies für wahr hielten, die Initiative ergreifen, um ein Friedensabkommen in Europa und ein neues Sicherheitsregime auf diesem Kontinent auszuhandeln.

Mit einer solchen Haltung würden die europäischen „Führer“ nicht nur verlangen, dass Trump an den Verhandlungstisch kommt und seine Karten auf den Tisch legt – um es in der Terminologie von Trump zu sagen – sondern sie würden ihn auch zwingen, zu offenbaren, inwieweit er tatsächlich für den Frieden in Europa ist oder ob er stattdessen nur für eine mögliche Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und der Russischen Föderation ist, die EU aber von dieser Lösung fernhält. Das heißt, die USA wären gezwungen zuzugeben, dass sie eine Art „Zwei in einem“ wollen: normalisierte Beziehungen zur Russischen Föderation und angespannte Beziehungen zwischen der EU und dem Kreml, um sicherzustellen, dass der Kauf von Gas, Öl und Waffen weiterhin in noch größerem Umfang stattfindet.

Wenn all dies nicht ausreicht und die USA unnachgiebig bleiben, würde die EU ihre letzte Karte ausspielen: Sie würde drohen, sich der Belt-and-Road-Initiative (Neue Seidenstraße) der Volksrepublik China anzuschließen, und versprechen, die Beziehungen zwischen den beiden Blöcken zu vertiefen, um so alle gewünschten Ziele zu erreichen: Reindustrialisierung, Minderung der russischen Bedrohung angesichts der Verbindung zwischen der Russischen Föderation und China, wirtschaftliche Erholung, Schaffung effektiver Bedingungen für eine nachhaltigere, effektivere und effizientere gemeinsame Verteidigungspolitik. Und all dies würde erreicht, während das geschützt würde, was in einer vermeintlichen Demokratie als das Wichtigste angesehen werden sollte: die Lebensbedingungen der Bevölkerung. Ein solcher Schritt würde Washington und die Trump-Regierung verunsichern.

Aber warum haben die europäischen „Führer“ nicht das Sicherheitsmodell verteidigt, das in den meisten Ländern 80 Jahre lang den Frieden und den Status quo des europäischen Sozialmodells garantiert hat?

Wenn der Diskurs der europäischen „Führer“ und die Absichten von Trump wahr sind, könnte die Europäische Union niemals eine solche Distanzierung der USA und die Schaffung eines zeitweiligen Sicherheitsvakuums zulassen, in dem die EU-Mitgliedstaaten angeblich anfällig für ihre größte Bedrohung wären. Wenn es stimmt, dass Wladimir Putin beabsichtigt, in die EU einzumarschieren, was würde ihn dann in diesem Stadium, in dem die russische Armee die Ukraine überrollt und sich als mächtige Kriegsmaschine behauptet, davon abhalten, seinen Vormarsch zumindest bis zur Donau fortzusetzen?

Wenn sich die USA von der Verteidigung Europas distanzieren, dann aus einem offensichtlichen Grund: der Notwendigkeit, einem immer mächtigeren und bedeutenderen China in allen Bereichen entgegenzutreten. Angesichts der Unermesslichkeit der Aufgabe traf Trump die taktische Entscheidung, die Verteidigung gegen die Russische Föderation der Europäischen Union zu überlassen, ohne sich darum zu kümmern, dass dies zu operativen Störungen in der ukrainischen Verteidigung führen könnte. Um die USA in den Pazifik zu lenken und Taiwan zu „verteidigen“, ist Trump bereit, die Ukraine fallen zu lassen und die Last den Europäern aufzubürden.

Diese Situation ist für die Europäer äußerst schwierig, denn wenn Trump in der Lage ist, die Ukraine ohne größeren Schaden für die USA im Stich zu lassen, gilt dies nicht für die Europäische Union. Wie kann man nach drei Jahren Russophobie, Zensur der russischen Presse, Verfolgung russischer Bürger, verbotenen Wahlen und vielen Sanktionen plötzlich einen Rückzieher machen? Schließlich hat Trump im Gegensatz zur EU immer gesagt, dass es mit ihm keinen Krieg in der Ukraine geben würde. Eine außergewöhnliche taktische Entscheidung, die es den USA nun ermöglicht, eine weitere Spur der Zerstörung zu hinterlassen, ohne auch nur im Geringsten zur Rechenschaft gezogen zu werden, und sogar ihre Kassen mit der Beute zu füllen, die Blackrock, Monsanto und anderen zur Verfügung gestellt wird.

Die Wahrheit ist, dass diese Position der EU für die USA offensichtlich vorteilhaft ist: 1. Sie ermöglicht den USA einen eleganten Ausstieg aus der Misere, in die sie geraten sind, und überlässt der Europäischen Union den Platz als Störenfried der Russischen Föderation; 2. Sie garantiert die Beschleunigung der Erhöhung der Militärausgaben, wie Trump es gefordert hatte; 3. Sie sorgt dafür, dass die EU der Russischen Föderation weiterhin den Rücken zukehrt, und zwar so sehr, dass selbst Deutschland die Rückkehr von Gas über Nord Stream verhindern will; 4. Bisher hat kein europäischer „Führer“ die NATO in Frage gestellt, wodurch die USA ihre strategische Vormachtstellung auf dem europäischen Kontinent aufrechterhalten können.

Da die EU/USA-Strategie nun auch die Freisetzung von US-Streitkräften für den Pazifikraum vorsieht, bringt diese Realität die Europäische Union in eine sehr prekäre Lage. Gleichzeitig benötigt sie Investitionen, Komponenten und günstige Fertigprodukte, zumindest um ein gewisses Maß an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Solche Investitionen und Materialien können nur aus China kommen, einem Land, das bereits einem größeren Druck seitens der USA ausgesetzt ist, eine Strategie, an der auch die EU beteiligt ist. Es ist, als würde die Europäische Union die Früchte eines Baumes ernten und gleichzeitig seine Wurzeln abschneiden, wodurch sichergestellt wird, dass er in Kürze verhungern wird. Genau das hat sie in der Tat mit der Russischen Föderation gemacht.

Daher reicht es nicht aus, zu beobachten, wie sich der europäische Diskurs ständig verändert, so der Gesprächspartner im Weißen Haus, denn wir erleben eine völlige Unfähigkeit der angeblichen Politiker, die wir gewählt haben, um das zu verteidigen, was man den europäischen Lebensstil nennt.

Wenn sie ihre Überzeugungen und Ziele so leicht aufgeben und die ihnen zur Verfügung stehenden politischen Mittel nicht nutzen, wie können wir dann ruhig schlafen, wenn wir wissen, dass wir von Menschen ohne Prinzipien regiert werden? Wird es jemals eine Zeit geben, in der Europa anfängt, selbstständig zu denken? Oder wird es dazu nicht in der Lage sein?

Hugo Dionísio ist Rechtsanwalt, Forscher und Geopolitik-Analyst. Er ist der Eigentümer des Blogs Canal-factual.wordpress.com und Mitbegründer von MultipolarTv, einem Youtube-Kanal, der sich mit geopolitischen Analysen befasst. Als Vorstandsmitglied der Portugiesischen Vereinigung Demokratischer Anwälte ist er als Aktivist für Menschenrechte und soziale Rechte tätig. Außerdem ist er Forscher beim Portugiesischen Gewerkschaftsbund (CGTP-IN).

