Zurück zu „Versuchte Misserfolge“: Die neue Offensive auf Gaza

in Palästina

von Dr. Binoy Kampmark

21. März2025

Wenn man beim ersten Mal keinen Erfolg hat, ist Scheitern vielleicht die einzige Option. Dies scheint bei der Wiederaufnahme der grausamen tödlichen Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Gaza am 19. März der Fall zu sein. Innerhalb weniger Stunden wurden über 400 Palästinenser abgeschlachtet. Die Wiederaufnahme der Angriffe durch Israel beendete einen fragilen, oft eingeschränkten Waffenstillstand, der in der ersten Phase größtenteils bis März gehalten hatte. Versuche, die Freilassung der überlebenden israelischen Geiseln und weiterer palästinensischer Gefangener auszuhandeln und den Konflikt mit einem dauerhaften Waffenstillstand und dem Abzug der israelischen Streitkräfte aus Gaza zu beenden, blieben jedoch erfolglos.

Israel und die Vereinigten Staaten haben die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten damit begründet, dass die Hamas nicht bereit war, vor Beginn der Verhandlungen über die Beendigung des Krieges weitere Geiseln freizulassen. Dies bestand aus einem Vorschlag der USA, in dem die Hamas die Hälfte der verbliebenen israelischen Geiseln im Gegenzug für eine siebenwöchige Verlängerung des Waffenstillstands freilassen sollte, mit der nebulösen Zusage, Verhandlungen über einen dauerhafteren Waffenstillstand aufzunehmen. Dies bildete nicht die Grundlage des ursprünglichen Waffenstillstandsabkommens, führte jedoch dazu, dass die Hamas anbot, die Leichen von vier Geiseln und des amerikanisch-israelischen Soldaten Edan Alexander zurückzugeben. Wie zu erwarten war, hat Israel die Hamas auch beschuldigt, sich auf weitere Angriffe vorzubereiten, obwohl es dafür bestenfalls spärliche Beweise gibt.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu stand einem dauerhaften Waffenstillstandsabkommen immer skeptisch gegenüber. „Wir sind entschlossen“, erklärte er in einem Interview im vergangenen Juni, „den Krieg nach einer Pause fortzusetzen, um das Ziel der Beseitigung der Hamas zu erreichen. Ich bin nicht bereit, das aufzugeben.“ Am 18. Januar, als die Waffen eigentlich schweigen sollten, bestand Netanjahu darauf, dass sich Israel „das Recht vorbehält, bei Bedarf mit Unterstützung der Vereinigten Staaten in den Krieg zurückzukehren“.

Netanjahus Ansatz bestand daher darin, zu bombardieren und gleichzeitig mit der Hamas zu verhandeln. Dieses Rezept ist eigenwillig und unvereinbar und deutet auf ein Schema des Scheiterns hin. Während der Premierminister verspricht, dass „dies erst der Anfang ist“ und dass „wir weiter kämpfen werden, um alle Ziele des Krieges zu erreichen“, bleibt fraglich, wie viele davon erreicht wurden. Die Hamas ist zwar geschwächt, operiert aber weiterhin im Gazastreifen. Palästinensische Zivilisten werden weiterhin abgeschlachtet.

Für Netanjahu ist ein Gefühl der Krise wichtig. Frieden wäre für ihn gefährlich, da er es den Rädern der israelischen Justiz ermöglichen würde, ein Gerichtsverfahren gegen ihn wegen Betrugs, Bestechung und Vertrauensbruchs abzuschließen. Krieg ist seine Beruhigung, Instabilität ein Gegenmittel. Alon Pinkas, ehemaliger israelischer Botschafter und Generalkonsul in New York, argumentierte auf Al Jazeera, dass die neue Runde der Angriffe auf Gaza eine Frage der „Überlebenspolitik“ sei und „keine militärische Bedeutung [und] kein politisches Ziel“ habe.

Zu den Personen, die ihn dazu anregen, Friedensgesprächen zugunsten einer Vernichtungsagenda zu widerstehen, gehören auch Rechtsextreme wie Finanzminister Bezalel Smotrich. Der gereizte Politiker hat wiederholt damit gedroht, die Koalition zu verlassen, wenn weitere Verhandlungen mit der Hamas geführt werden, anstatt den Krieg wieder aufzunehmen.

Auch Itamar Ben-Gvir von Otzma Yehudit (Jüdische Macht) und ehemaliger Minister für nationale Sicherheit ist wieder in die Koalitionsregierung eingetreten, nachdem er im Januar aus Protest gegen das Waffenstillstandsabkommen aus der Regierung ausgetreten war. Dies geschah trotz Bedenken hinsichtlich seines Verhaltens als Kabinettsminister, die insbesondere von Generalstaatsanwalt Gali Baharav-Miara geäußert wurden.

Die Rückkehr der extrem siedlerfreundlichen Gruppe in die Koalition löste bei der Knesset-Abgeordneten Naama Lazimi (Die Demokraten) Wehklagen aus: „Es ist eine seltsame Welt. Eine Fraktion tritt aus der Regierung aus, weil Leben gerettet werden, und dieselbe Partei kehrt in die Regierung zurück, wenn sie im Stich gelassen wird.“

Dass Netanjahu eine gute Krise auskostet, zeigt sich auch in seinem Wunsch, Shin-Bet-Chef Ronen Bar zu entlassen. Dies ist das erste Mal in der Geschichte Israels, dass eine Regierung versucht, den Leiter einer Sicherheitsbehörde zu entlassen. „Die Erwartung des Premierministers an eine persönliche Loyalitätspflicht, deren Zweck dem öffentlichen Interesse widerspricht“, bemerkte Bar in einer Erklärung, „ist eine grundsätzlich unrechtmäßige Erwartung. Sie steht im Widerspruch zum Shin-Bet-Gesetz und zu den patriotischen Werten, die den Shin Bet und seine Mitglieder leiten.“ Getreu der autoritären Form wurde dieser Versuch ohne die notwendige Empfehlung des Senior Appointments Advisory Committee unternommen. Er hat auch im ganzen Land zu Protesten geführt.

In Israel sind diejenigen, die die Freilassung der Geiseln anstreben, gekränkt. Wieder einmal bleibt ihre Position der Willkür und dem Zynismus von Netanjahu untergeordnet. Darüber hinaus wurde der Grundstein für eine noch mörderischere Phase des Konflikts gegen die Palästinenser gelegt, die von den Vereinigten Staaten gefördert wird.

Dr. Binoy Kampmark war Commonwealth-Stipendiat am Selwyn College in Cambridge. Derzeit ist er Dozent an der RMIT University. E-Mail: bkampmark@gmail.com

Übersetzt mit Deepl.com

