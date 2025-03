https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/israel-kills-110-minister-threatens-total-destruction-gaza



Israel tötet 110 Menschen, als Minister „totale Zerstörung“ in Gaza androht

Maureen Clare Murphy

Rights and Accountability

20. März 2025

Die Leichen von Palästinensern, die bei nächtlichen israelischen Angriffen getötet wurden, werden am 20. März in das indonesische Krankenhaus in Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens gebracht.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Seit Dienstag, als Israel seine groß angelegte Militäroffensive auf das Gebiet wieder aufnahm, sind in Gaza etwa 600 Palästinenser getötet worden.

Seit Oktober 2023 wurden bei israelischen Angriffen in Gaza mehr als 49.600 Palästinenser getötet und rund 113.000 verletzt.

Die erneuten Angriffe Israels brachten einen Waffenstillstand zum Scheitern, der fast zwei Monate zuvor in Kraft getreten war und dessen erste Phase Anfang März auslief.

Laut Al Jazeera wurden am Donnerstag mindestens 110 Menschen getötet.

Laut Dr. Muhammad Zaqout, einem Beamten des Gesundheitsministeriums von Gaza, wurden seit Dienstag mehr als 1.000 Menschen schwer verletzt.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza gab am Donnerstag bekannt, dass 70 Prozent der Getöteten Kinder, Frauen und ältere Menschen waren, was auf die gezielte Bekämpfung von Zivilisten hindeutet.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer ist wahrscheinlich viel höher, da sich die Leichen vieler Menschen noch unter den Trümmern befinden.

Ein 25 Tage altes Mädchen namens Ella Osama Abu Daqqa wurde nach einem israelischen Luftangriff, bei dem ihre Eltern und ihr Bruder zusammen mit einer anderen Familie, zu der ein Vater und sieben seiner Kinder gehörten, getötet wurden, aus den Trümmern gerettet. Die Großeltern des Neugeborenen überlebten den Angriff in Khan Younis im Süden des Gazastreifens, wie Al Jazeera berichtete.

Neue Vertreibungsbefehle

Während Israel Gaza aus der Luft, zu Lande und zu Wasser bombardierte, erließ es neue Vertreibungsbefehle, um die Menschen aus dem Norden und Osten Gazas in Richtung Küste zu drängen, während es seine Bodenoperationen in dem Gebiet ausweitete.

Reuters berichtete, dass das israelische Militär Flugblätter über Wohngebieten in Beit Lahiya und Beit Hanoun im Norden, dem Vorort Shujaiya östlich von Gaza-Stadt und Städten im Osten von Khan Younis im Süden abwarf.

Das israelische Militär gab an, dass es „punktgenaue“ Bodenoperationen im zentralen und südlichen Gaza durchführe, um seine Sperrgebiete entlang der östlichen Grenze sowie im Gebiet Shaboura in Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, entlang der ägyptischen Grenze zu erweitern.

Israelische Truppen hatten die Kontrolle über etwa die Hälfte des Netzarim-Korridorgebiets übernommen, das während des Krieges zur Kontrolle der Bewegungen zwischen dem nördlichen und südlichen Gaza diente, berichtete The Times of Israel.

Völkermörderische „letzte Warnung“ des Verteidigungsministers

Israel Katz, der israelische Verteidigungsminister, richtete eine „letzte Warnung“ an die Bevölkerung von Gaza, in der er offenbar seine Absicht zum Völkermord erklärte.

„Die Dinge werden viel schwieriger werden, und ihr werdet den vollen Preis dafür zahlen“, sagte Katz und fügte hinzu, dass ‚die Evakuierung der Bevölkerung aus den Kampfgebieten bald wieder aufgenommen wird‘.

„Befolgen Sie den Rat des US-Präsidenten. Geben Sie die Geiseln frei und beseitigen Sie die Hamas, dann werden sich Ihnen andere Möglichkeiten eröffnen, einschließlich der Umsiedlung an andere Orte auf der Welt für diejenigen, die dies wünschen“, fügte Katz hinzu. ‚Die Alternative ist totale Zerstörung und totale Verwüstung.“

Katz‘ Aussage wird wahrscheinlich in eine lange Liste von Erklärungen israelischer Beamter über die Absicht eines Völkermords seit Oktober 2023 aufgenommen werden.

„Was Sie hören, ist der Klang der Straflosigkeit“, sagte der Menschenrechtsanwalt Craig Mokhiber am Donnerstag im Livestream von The Electronic Intifada und kommentierte damit Katz‘ Videobotschaft.

Mokhiber sagte, Katz begehe ‚öffentlich Verbrechen, weil der Westen, allen voran die Vereinigten Staaten, Israel Straflosigkeit garantiert hat‘.

„Das kann nur als eine Aussage im Stil der Nazis bezeichnet werden“, fügte Mokhiber hinzu, der im Oktober 2023 von seinem Posten als UN-Menschenrechtsbeauftragter zurückgetreten war, aus Protest gegen die Untätigkeit der Weltorganisation angesichts des sich abzeichnenden Völkermords in Israel.

Anfang dieser Woche sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dass „von nun an Verhandlungen nur noch unter Beschuss geführt werden“, und bezog sich dabei auf Gespräche zur Sicherstellung der Freilassung von Gefangenen, die seit Oktober 2023 in Gaza festgehalten werden, und auf ein Abkommen zur dauerhaften Beendigung des Krieges in Gaza.

Unbenannte hochrangige israelische Beamte erklärten gegenüber dem israelischen Sender Channel 12, dass die Militäroperationen in Gaza eskalieren würden, „wenn die Hamas nicht in den Verhandlungen am nächsten Tag Flexibilität zeigt“, wie die Times of Israel berichtet.

Mehrere hochrangige Hamas-Vertreter wurden seit Dienstag getötet, darunter Mitglieder des Politbüros, die Ämter in den Ministerien des Gazastreifens innehatten. Am Donnerstag gab das israelische Militär an, zwei Sicherheitsbeamte der Hamas und eine weitere Person getötet zu haben, bei der es sich um einen prominenten Aktivisten des bewaffneten Flügels des Islamischen Dschihad handeln soll.

Am Donnerstag bekräftigte die Hamas ihr Bekenntnis zu dem im Januar unterzeichneten dreiphasigen Waffenstillstandsabkommen und erklärte, dass die Gespräche mit den Vermittlern noch andauerten.

Hamas-Sprecher Sami Abu Zuhri warf Israel am Dienstag in einem Interview mit dem Golf-Fernsehsender Alaraby vor, dem palästinensischen Volk ein Kapitulationsabkommen aufzwingen zu wollen.

Abu Zuhri sagte, Washington und Tel Aviv versuchten, die Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens zu ändern, das Israel unterzeichnet und die USA garantiert hätten. Dieses Abkommen beinhaltete einen Weg, den Krieg ein für alle Mal zu beenden und den Fluss humanitärer Hilfe nach Gaza sicherzustellen.

Laut Zuhri wollen die USA und Israel die Vereinbarung nun dahingehend ändern, dass sie nur noch den Austausch von Gefangenen vorsieht, ohne jegliche Bedingungen in Bezug auf Hilfe oder die Beendigung des Krieges.

Trotzdem sei die Hamas bereit gewesen, US-amerikanische und israelische Doppelstaatsangehörige freizulassen, wenn Israel im Gegenzug Verhandlungen über die zweite Phase der ursprünglichen Vereinbarung aufnehmen und die humanitären Protokolle umsetzen würde, die den Zugang von Hilfsgütern nach Gaza vorsehen.

Laut Abu Zuhri lehnte Israel diese Bedingungen ab.

Die USA und Israel versuchten nun, ihre Bedingungen durch das Vergießen von palästinensischem Blut durchzusetzen, sagte Abu Zuhri und betonte, dass es ihnen nicht gelingen werde, den Willen des palästinensischen Volkes und den Widerstand zu brechen, wo sie während des 15-monatigen Genozids vor dem Waffenstillstand gescheitert seien.

Militärischer Druck

US-Präsident Donald Trump hat wiederholt damit gedroht, die „Pforten der Hölle“ zu öffnen, falls die Hamas nicht alle in Gaza festgehaltenen Gefangenen freilässt, obwohl der Rahmen für ihre Freilassung bereits geschaffen wurde.

Während einer Sitzung des Sicherheitsrats am Donnerstag sagte Khaled Khiari, ein hochrangiger UN-Beamter, dass militärischer Druck die Rückkehr der 24 Gefangenen, die vermutlich noch in Gaza am Leben sind, nur verzögern würde – eine Ansicht, die auch von vielen im israelischen Sicherheitsapparat geteilt wird.

Ob Israel in der Lage ist, eine längere Militäroperation durchzuhalten, ist eine offene Frage, da die Armee und die Öffentlichkeit nach den langwierigen und kostspieligen Feldzügen in Gaza und im Libanon erschöpft sind.

Laut israelischen Medienberichten erscheinen nur 60 Prozent der Reservisten zum Dienst.

Mangelndes Vertrauen in die Regierung und geringe Begeisterung für einen Krieg ohne klare strategische Ziele haben die Moral geschwächt.

Seit Dienstag gingen Zehntausende Menschen in Tel Aviv und Jerusalem auf die Straße, um gegen Netanyahus Bestrebungen zu protestieren, seine Kontrolle über die Staatsapparate zu festigen, nachdem er am Sonntag seine Absicht angekündigt hatte, den Geheimdienstchef Ronen Bar zu entlassen.

Aharon Barak – der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs Israels – warnte in dieser Woche in israelischen Medienberichten vor einer „tiefen Kluft zwischen den Israelis und sich selbst“.

Barak sagte gegenüber der israelischen Nachrichtenagentur Ynet, dass „sich diese Kluft verschlimmert und ich fürchte, dass sie sich am Ende wie ein Zug verhalten wird, der entgleist und in einen Abgrund stürzt, was zu einem Bürgerkrieg führt.“

Wie um Baraks Befürchtungen zu veranschaulichen, entließ das israelische Militär diese Woche zwei Reserveoffiziere, nachdem sie öffentlich erklärt hatten, dass sie nicht wieder in Gaza kämpfen würden.

„Das, was meinem Volk im Moment am meisten helfen wird, ist, sich zu weigern, an Kämpfen im Dienste schmutziger Verräter teilzunehmen, die im völligen Gegensatz zu den Interessen des Volkes von Israel stehen“, hatte einer der Offiziere, der im militärischen Geheimdienst diente, erklärt.

Barak vertrat Israel während des ersten Verfahrens des Internationalen Gerichtshofs in der von Südafrika gegen Israel erhobenen Völkermordklage.

Im Januar 2024 ordnete das Gericht „sofortige und wirksame Maßnahmen“ an, um die Palästinenser in Gaza vor dem Risiko eines Völkermords zu schützen, indem der Zugang zu humanitärer Hilfe und grundlegenden Dienstleistungen sichergestellt wird.

Israel hat sich nicht an die rechtsverbindlichen Anordnungen des Gerichts gehalten, das im April Anhörungen über die humanitären Verpflichtungen Israels gegenüber den Palästinensern abhalten wird, nachdem die UN-Generalversammlung eine Resolution verabschiedet hat, in der ein Gutachten zu dieser Angelegenheit gefordert wird.

UN-Mitarbeiter getötet

Israel ordnete am 2. März die Schließung der Grenzübergänge zum Gazastreifen an, wodurch die Einfuhr von humanitärer Hilfe, medizinischen und kommerziellen Gütern verhindert und die Zivilbevölkerung in dem Gebiet noch stärker in die Enge getrieben wurde.

Den Krankenhäusern fehlen Medikamente, wichtige medizinische Geräte, Sauerstoff und andere Vorräte, so Zaqout vom Gesundheitsministerium. Den Einrichtungen fehlt auch die Solarenergie, die für den Betrieb von Generatoren benötigt wird – eine Notwendigkeit, nachdem Israel im Oktober 2023 die Stromversorgung des Gazastreifens unterbrochen hat.

Zaqout fügte hinzu, dass Patienten dringend Überweisungen außerhalb des Gazastreifens benötigten und dass die Krankenhäuser in dem Gebiet die Unterstützung von Medizinern von außerhalb des Gebiets benötigten, um die Krise zu bewältigen.

Al Mezan, eine Menschenrechtsgruppe mit Sitz in Gaza, sagte, dass viele Verletzte aufgrund von Treibstoffknappheit, die durch die Schließung der Grenzübergänge durch Israel und die damit verbundene Stilllegung der Krankenwagenflotten verursacht wurde, „auf von Tieren gezogenen Karren in Krankenhäuser transportiert“ würden.

Palästinenser fliehen aus ihren Häusern in Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens, nachdem die israelische Armee am 20. März nach schweren Angriffen die Evakuierung mehrerer Gebiete des Streifens angeordnet hatte.

Omar Ashtawy APA images

Laut UNRWA-Chef Philippe Lazzarini gehören fünf Mitarbeiter der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge zu den seit Dienstag Getöteten.

„Sie waren Lehrer, Ärzte und Krankenschwestern, die den Schwächsten dienten“, erklärte Lazzarini in einem Beitrag auf X.

Lazzarini sagte, dass seit Oktober 2023 284 UNRWA-Mitarbeiter in Gaza getötet wurden.

Am Mittwoch wurde Marin Valev Marinov, ein bulgarischer Staatsbürger, der für die UNO arbeitet, bei einem Angriff auf ein Gästehaus des UN-Büros für Projektdienste in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens getötet.

Fünf weitere Personen wurden verletzt, „zwei der Verwundeten mussten amputiert werden“, wie die Menschenrechtsgruppe Al Mezan unter Berufung auf medizinische Quellen mitteilte.

Jorge Moreira da Silva, der Leiter von UNOPS, sagte Reportern, dass die tödliche Explosion nicht mit der Beseitigung nicht explodierter Kampfmittel zusammenhänge.

„Dies war kein Unfall, sondern ein Zwischenfall„, fügte Moreira hinzu und bemerkte, dass ‚diese Räumlichkeiten dem israelischen Militär wohlbekannt waren‘ und dass ‚jeder wusste, wer in den Räumlichkeiten arbeitete – es handelte sich um UN-Personal, UNOPS-Personal.“

Israel wies die Verantwortung für den tödlichen Angriff auf die UN-Einrichtung zurück. Aber Al Mezan sagte, dass ‘israelische Streitkräfte mindestens eine Rakete“ auf sie abgefeuert hätten.

Al Mezan fügte hinzu, dass die Angriffe auf humanitäre Helfer und die Blockade der Hilfsgüter an den Grenzübergängen „eine bewusste Anstrengung sind, um Hilfsaktionen zu untergraben, Zivilisten schweren Schaden zuzufügen und die Lebensbedingungen für die Bevölkerung unerträglich zu machen – und das alles unter den wachsamen Augen der internationalen Gemeinschaft.“

Laut Al Mezan zielten israelische Streitkräfte auf ‚palästinensische Zivilisten im gesamten Gazastreifen und führten Massenmorde durch, indem sie absichtlich dicht besiedelte Häuser, Zelte und Unterkünfte bombardierten‘.

Israel setze auch Hunger als Kriegswaffe ein, fügte die Menschenrechtsgruppe hinzu, was zu „schweren Engpässen bei Lebensmitteln und lebensnotwendigen Gütern [führt], die die humanitäre Katastrophe in Gaza verschärfen“.

Jemen

Unterdessen wurden am Donnerstag Flüge vom Hauptflughafen Israels zweimal eingestellt, während im Großraum Jerusalem und im besetzten Westjordanland Sirenen ertönten, nachdem Raketen aus dem Gazastreifen und dem Jemen auf Tel Aviv abgefeuert worden waren, die Berichten zufolge keine Opfer oder Schäden verursachten.

Israelische Medien berichteten, dass Ansarullah, die Bewegung, die den Jemen regiert, am Donnerstag zwei ballistische Raketen auf das Land abgefeuert hat, wobei die erste um 4 Uhr morgens Millionen von Menschen in Luftschutzbunker trieb.

Die Hamas gab an, am Donnerstag eine Flut von Raketen auf Tel Aviv abgefeuert zu haben, die, wie die aus dem Jemen abgefeuerten Raketen, nach Angaben des israelischen Militärs abgefangen wurden.

Am Mittwoch versprach Trump, dass Ansarullah „vollständig vernichtet“ werde, und warnte den Iran davor, der jemenitischen Gruppe weitere Vorräte zu schicken.

Amerikanische Luftangriffe trafen am Mittwochabend die jemenitische Hauptstadt Sanaa und den Nordwesten von Saada, nachdem bei einer Luftkampagne am Wochenende mehr als 50 Menschen, darunter auch Kinder, getötet worden waren, wie AP berichtete.

US-Präsident Barack Obama begann 2015 einen brutalen Krieg gegen Ansarullah, zusammen mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, was zu einer der schlimmsten – und anhaltenden – humanitären Katastrophen der Welt führte.

Die jahrelangen Bombardierungen mit Unterstützung der USA konnten Ansarullah nicht besiegen, die anscheinend nur an Stärke und Fähigkeiten gewonnen hat.

Am Sonntag versprach der Anführer der Bewegung, Abdul Malik al-Houthi, dass die Angriffe der USA den Jemen nicht davon abhalten würden, den Palästinensern in Gaza beizustehen.

Er forderte die Jemeniten auf, am nächsten Tag zu demonstrieren, um ihre Unterstützung für die Haltung des Landes zu zeigen, ein Aufruf, dem Millionen Menschen folgten.

Ali Abunimah hat zu dieser Berichterstattung beigetragen.

Übersetzt mit Deepl.com

