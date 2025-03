https://www.commondreams.org/opinion/free-speech-not-free



Pro-Palästina-Aktivisten demonstrieren am 14. März 2025 vor der Columbia University in New York für Mahmoud Khalil.

(Foto: Charly Triballeau / AFP via Getty Images)

In Trumps Amerika ist die Redefreiheit wirklich nicht frei

Indem sie den Geldfluss der Hochschulen drosselt, kann die Regierung die Verwaltungen privater Hochschulen dazu zwingen, ihren schmutzigen Beitrag zu leisten – Proteste verbieten, Demonstranten ausschließen – und das auf legale Weise.

Robert C. Koehler

Common Dreams

23. März 2025

Redefreiheit ist heutzutage so etwas wie Eier – zu teuer! Für die Columbia University beliefen sich die Kosten, die ihr von der Trump-Regierung auferlegt wurden, plötzlich auf 400 Millionen Dollar an gestrichenen Bundesmitteln, zumindest wenn die Rede pro-palästinensisch und kritisch gegenüber Israel war.

Welche Wahl hatte die Universität, außer, wie Jennifer Scarlott schreibt, „die Trump-Regierung zu beschwichtigen, indem sie eine wachsende Zahl von Studenten, denen friedlicher Protest und die Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Rechte auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit vorgeworfen wird, exmatrikuliert, suspendiert und ihnen ihre Abschlüsse aberkennt …?“

„Die schamlose Kapitulation der Columbia vor dem Druck der Regierung“, fährt sie fort, „spiegelt den unternehmerischen, neoliberalen Ausverkauf der akademischen Welt wider. Die akademische Welt, wie sie von der Columbia University verkörpert wird, hat ihre proklamierte Mission der intellektuellen Unabhängigkeit und des Strebens sowie das akademische Streben nach Wissen und sozialem Fortschritt aufgegeben.“

Vor mehr als fünf Jahrzehnten hat die Redefreiheit schließlich den Vietnamkrieg beendet.

Können Sie das glauben? Ein akademisches Durchgreifen bei Friedensprotesten! Als ich darüber las, konnte ich nicht anders, als mich an meine eigene Studienzeit zu erinnern, und ich begann, die aktuellen Nachrichten in einem größeren Kontext zu lesen.

Bildung ist nicht nur eine Frage der Aufnahme einer Reihe toter Fakten und Gewissheiten. Wenn wir – wie wir behaupten – unsere Bildung erlangen, bringen wir unser wachsendes Bewusstsein in die Welt ein, in die wir eintreten. Ein wesentlicher Teil der Welt während meiner eigenen Studienzeit, damals in den späten 60er Jahren, war natürlich der Vietnamkrieg. Dieser Krieg war nicht einfach nur eine Abstraktion; er wollte uns als gehorsame Teilnehmer für sich beanspruchen. Viele von uns entschieden sich dafür, nicht gehorsam zu sein. Wir sahen die Hölle und den sinnlosen Schrecken des Krieges und beschlossen, dass wir uns nur daran beteiligen könnten, indem wir uns dagegen stellen, indem wir ihn beenden … und letztlich, indem wir daran arbeiten, eine Welt zu schaffen, in der Krieg nicht länger die unangefochtene Norm ist: eine Welt, könnte man sagen, die nicht durch den lauernden, seelenlosen Feind (der getötet werden muss) definiert wird, sondern durch unsere Verbindung zu allen und allem.

Ja, dieser Beitrag ist noch in Arbeit. Der Krieg ist nach wie vor das Krebsgeschwür der Menschheit – und für seine endlosen Kriege werden weiterhin Gelder bereitgestellt, zumindest von der US-Regierung. Aber vor mehr als fünf Jahrzehnten hat die Redefreiheit den Vietnamkrieg schließlich beendet und in der Tat eine Ära des „Vietnam-Syndroms“ eingeleitet, in der die Öffentlichkeit grundsätzlich gegen Kriege im Allgemeinen war. Kein geringes Problem für die Kriegstreiber der Nation! Es dauerte fast zwei Jahrzehnte, aber die USA fanden schließlich einen Feind, der den Kommunisten in seiner Bösartigkeit ebenbürtig war: die Terroristen. Genauer gesagt, muslimische Terroristen.

Im Jahr 1991 startete Präsident George H. W. Bush die Operation Desert Storm, auch bekannt als Golfkrieg I, einen schnellen, brutalen Angriff auf den Irak nach dessen Invasion in Kuwait. Die Bush-Regierung setzte einige äußerst wirksame PR-Maßnahmen ein, um den Krieg voranzutreiben, darunter die falsche Behauptung, die bösen Iraker hätten kuwaitische Babys aus ihren Krankenhausinkubatoren gerissen und sie auf dem Boden sterben lassen. Der Krieg dauerte etwas mehr als einen Monat und endete mit der Bombardierung und dem Abschlachten irakischer Truppen auf dem Rückzug sowie von Zivilisten entlang der sogenannten Todesstraße.

Danach pries Bush den wahren Sieg, den sein Angriff auf den Irak errungen hatte, und erklärte: „Es ist ein stolzer Tag für Amerika. Und, bei Gott, wir haben das Vietnam-Syndrom ein für alle Mal besiegt.“

Die Öffentlichkeit war wieder mit dem Krieg einverstanden. Gott segne Amerika!

Und seitdem befindet es sich auf verschiedene Weise im Krieg. Dies ist auch Teil des Kontextes, in dem ich über die heutigen Nachrichten über die Proteste gegen den Völkermord im Gazastreifen nachdenke. Die Kontrolle der Bundesregierung über die Öffentlichkeitsarbeit ist von entscheidender Bedeutung, und wenn die Protestbewegung allein aufgrund des Massakers an palästinensischen Zivilisten, dessen Finanzierung unsere erklärte nationale Politik ist, weitergehen und sich ausbreiten darf, könnte dies … ähm, problematisch sein.

In den 60er Jahren waren die Universitäten das Zentrum der landesweiten Antikriegsproteste, an denen sich auch Fakultätsmitglieder ernsthaft beteiligten, und die verschiedenen Universitätsverwaltungen im ganzen Land blieben größtenteils dem Grundsatz der Redefreiheit verpflichtet. Das bedeutete, dass der militärisch-industrielle Komplex einen ernsthaften innenpolitischen Feind hatte: diese großmäuligen Universitätskritiker und ihre Fähigkeit, die offizielle PR der Regierung über ihre militärischen Initiativen zu durchkreuzen.

Was wird sie also tun? Total faschistisch werden und diese Studenten einfach zum Schweigen bringen, indem sie die Redefreiheit verbietet? Wie der Berufungsanwalt Joseph Pace schreibt:

Der Ansatz der Regierung hat etwas Bösartiges an sich. Trump und seine Unterstützer wissen, dass sie Studenten oder Lehrkräfte nicht direkt mundtot machen können, ohne sich Klagen wegen Verstoßes gegen den Ersten Verfassungszusatz auszusetzen. Das heißt natürlich nicht, dass die Regierung es nicht versuchen wird. Das ICE hat bereits damit begonnen, ausländische Studentenaktivisten zu verhaften, und das DOJ hat Pläne angekündigt, Demonstranten nach den Anti-Terror-Gesetzen des Bundes anzuklagen. Aber die Regierung ist sich sicherlich bewusst, dass die meisten dieser Maßnahmen vor Gericht scheitern werden.

Also fangt an, den Geldfluss der Colleges zu drosseln! Auf diese Weise, so Pace, kann man die Verwaltungen privater Colleges dazu zwingen, die Drecksarbeit zu erledigen – Proteste verbieten, Protestierende ausschließen – und das auf legale Weise. Pace zitiert den Trump-Strategen und ehemaligen Vorstandsmitglied der Heritage Foundation, Christopher Rufo, der in einem Interview mit der New York Times erklärte, dass der Plan darin bestehe, die Schulen in einen Zustand des „existenziellen Terrors“ zu versetzen, es sei denn, sie gingen gegen die Protestierenden vor.

Ich würde dies als Verdrehung der Realität bezeichnen, ein entscheidender Aspekt der kriegsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit. Hier ist zum Beispiel ein kleiner Auszug aus einem Bericht der Vereinten Nationen von Tom Fletcher, Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinator, in dem er feststellt, dass die jüngste Verletzung des Waffenstillstands durch Israel am 17. März Hunderte von Toten gefordert hat. Außerdem:

Seit dem 2. März haben die israelischen Behörden die Einfuhr aller lebensrettenden Güter, einschließlich Lebensmittel, Medikamente, Treibstoff und Kochgas, für 2,1 Millionen Menschen gestoppt. Wiederholte Anfragen, am Grenzübergang Karem Shalom Hilfsgüter abzuholen, wurden ebenfalls systematisch abgelehnt, es wurden keine weiteren Geiseln freigelassen, und Israel hat die Stromversorgung der Entsalzungsanlage im südlichen Gazastreifen unterbrochen, wodurch 600.000 Menschen nur noch eingeschränkt Zugang zu sauberem Wasser haben.

Aber Kritik daran wird von den selbstgefällig Mächtigen als antisemitisch bezeichnet. Die Ironie liegt hier, wie Pace feststellte, in der Natur der Trump-Regierung selbst, die er als „Höhle der Antisemiten“ bezeichnete. Dies wird zweifellos am deutlichsten durch Elon Musk repräsentiert, der kürzlich bei einer Kundgebung zwei Mal den Hitlergruß zeigte und unter anderem auf einem rechtsextremen Kongress in Deutschland sprach, wo er beklagte, dass „das eigentliche Problem Deutschlands darin bestehe, dass es sich zu sehr auf die Schuld der Vergangenheit konzentriere“.

Wir befinden uns auf einem dunklen und gefährlichen Weg ins Nirgendwo. Die Proteste halten die menschliche Vernunft am Leben.

Übersetzt mit Deepl.com

