https://thegrayzone.com/2025/03/24/ukraine-guilty-violations-union-massacre-court/



Ukraine wegen Menschenrechtsverletzungen bei Gewerkschafts-Massaker schuldig, urteilt höchstes europäisches Gericht

Kit Klarenberg

·24. März 2025

Das Gericht verurteilte die ukrainischen Behörden, weil sie ein feuriges Massaker im Jahr 2014 nicht verhindert hatten, bei dem Dutzende Anti-Nazi-Aktivisten bei lebendigem Leib verbrannt wurden – aber die politische Voreingenommenheit der Richter bedeutete, dass die Opfer implizit für ihr Schicksal verantwortlich gemacht wurden und ihre Familien eine lächerliche Abfindung von 15.000 Euro erhielten.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die ukrainische Regierung für schuldig befunden, während des Massakers in Odessa am 2. Mai 2014, bei dem Dutzende russischsprachiger Demonstranten in das Gewerkschaftshaus der Stadt gezwungen und von ultranationalistischen Schlägern bei lebendigem Leib verbrannt wurden, Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben.

Unter Berufung auf das „Versäumnis der zuständigen Behörden, alles zu tun, was vernünftigerweise von ihnen erwartet werden konnte, um die Gewalt in Odessa zu verhindern“, entschied das Gericht einstimmig, dass die Ukraine gegen Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen hat, der das Recht auf Leben garantiert. Die Richter verurteilten auch das Versäumnis der ukrainischen Regierung, „diese Gewalt nach ihrem Ausbruch zu stoppen, rechtzeitige Rettungsmaßnahmen für die im Feuer eingeschlossenen Menschen zu gewährleisten und eine wirksame Untersuchung der Ereignisse einzuleiten und durchzuführen“.

42 Menschen kamen bei dem Brand ums Leben, ein blutiges Ende der sogenannten „Maidan-Revolution“, bei der der demokratisch gewählte Präsident der Ukraine 2014 durch einen vom Westen unterstützten Putsch abgesetzt wurde. Ukrainische Beamte und traditionelle Medien haben die Todesfälle konsequent als tragischen Unfall dargestellt, wobei einige sogar die Schuld dafür den Anti-Maidan-Demonstranten selbst zuschoben. Diese Auffassung wird durch das Urteil, das von einem siebenköpfigen Richtergremium, dem auch ein ukrainischer Richter angehörte, gefällt wurde, gründlich widerlegt.

Während Dutzende von Anti-Maidan-Aktivisten verbrannten, stellte der EGMR fest, dass der Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen am Brandort „absichtlich um 40 Minuten verzögert wurde“, obwohl die örtliche Feuerwache nur einen Kilometer entfernt war.

Letztendlich stellte das Gericht fest, dass es keine Hinweise darauf gab, dass die ukrainischen Behörden „alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um die Gewalt abzuwenden“. Die Beamten in Kiew hätten „keinerlei Anstrengungen“ unternommen, um Auseinandersetzungen zwischen Pro- und Anti-Maidan-Aktivisten zu verhindern, die zu dem tödlichen Inferno führten, obwohl sie im Voraus wussten, dass solche Zusammenstöße wahrscheinlich ausbrechen würden. Ihre „Fahrlässigkeit … ging über einen Beurteilungsfehler oder Nachlässigkeit hinaus“.

Der Fall wurde von 25 Personen vorgebracht, die bei dem Brandanschlag der Neonazis und den vorausgegangenen Zusammenstößen Familienmitglieder verloren haben, sowie von drei Personen, die das Feuer mit verschiedenen Verletzungen überlebten. Obwohl der EGMR feststellte, dass die Ukraine ihre Menschenrechte verletzt hat, forderte das Gericht die Ukraine auf, ihnen jeweils nur 15.000 Euro Schadensersatz zu zahlen.

Das Urteil ging auch nicht auf die volle Wahrheit des Massakers von Odessa ein, da es die Rolle der vom Westen unterstützten Neonazi-Elemente und ihre engen Verbindungen zum Massaker durch Heckenschützen im Februar 2014 auf dem Maidan-Platz, das eindeutig als Operation unter falscher Flagge eingestuft wurde, weitgehend außer Acht ließ. In der Entscheidung der Richter wurde die Gewalt der gewalttätigen ukrainischen Fußballfans und Skinheads heruntergespielt oder gerechtfertigt, indem sie sie wohlwollend als „Pro-Einheits-Aktivisten“ bezeichneten.

Russen wurden bei lebendigem Leib verbrannt, während ukrainische Beamte wegschauten

Die Maidan-Proteste in der Ukraine begannen im November 2013, nachdem Präsident Janukowitsch sich geweigert hatte, ein Handelsabkommen mit Europa abzuschließen und den Dialog mit Russland wieder aufzunehmen, und die Spannungen zwischen der großen russischsprachigen Bevölkerung Odessas und ukrainischen Nationalisten schnell eskalierten. Wie das Urteil des EGMR feststellte, „waren gewalttätige Zwischenfälle zwar insgesamt selten geblieben, aber die Situation war instabil und barg ein ständiges Eskalationsrisiko.“ Im März 2014 errichteten Anti-Maidan-Aktivisten ein Zeltlager auf dem Kulykowe Pole-Platz und forderten ein Referendum über die Gründung einer „Autonomen Republik Odessa“.

Im darauffolgenden Monat kündigten Anhänger der Fußballvereine Odesa Chornomorets und Charkiw Metalist für den 2. Mai eine Kundgebung „Für eine vereinte Ukraine“ an. Laut EMRK tauchten zu diesem Zeitpunkt „in den sozialen Medien Anti-Maidan-Posts auf, in denen die Veranstaltung als Naziaufmarsch bezeichnet und die Menschen aufgefordert wurden, sie zu verhindern.“ Obwohl das Europäische Gericht die Beschreibung als russische „Desinformation“ brandmarkte, gibt es umfangreiche Beweise dafür, dass Hooligans, die mit beiden Vereinen in Verbindung stehen, offene Sympathien und Verbindungen zu Neonazis hatten und einen guten Ruf für Gewalttätigkeit hatten. Die beteiligten Fußballvereine gründeten später das berüchtigte Asow-Bataillon.

Aus Angst vor einem Angriff auf ihr Zeltlager beschlossen Anti-Maidan-Aktivisten, den „Pro-Einheits“-Marsch zu stören, bevor er sie erreichte. Der EGMR enthüllte, dass die Sicherheitsdienste und die Abteilung für Cyberkriminalität der Ukraine über substanzielle Erkenntnisse verfügten, die darauf hindeuteten, dass „Gewalt, Zusammenstöße und Unruhen“ an diesem Tag sicher waren. Die Behörden „ignorierten jedoch die verfügbaren Erkenntnisse und die relevanten Warnsignale“ und versäumten es, die „angemessenen Maßnahmen“ zu ergreifen, um „jegliche Provokationen zu unterbinden“.

Am 2. Mai 2014 stellten sich Anti-Nazi-Aktivisten den Demonstranten zu Beginn des Marsches entgegen, und es kam sofort zu gewaltsamen Zusammenstößen. Gegen 17:45 Uhr wurden mehrere Anti-Maidan-Aktivisten „von jemandem, der auf einem nahe gelegenen Balkon stand“, mit „einer Jagdwaffe“ erschossen, wie es drei Monate zuvor beim „False-Flag“-Massaker auf dem Maidan-Platz der Fall gewesen war, so die regierenden Staaten. Anschließend „gewannen die Pro-Einheits-Demonstranten … die Oberhand in den Auseinandersetzungen“ und stürmten auf den Kulykowe Pole-Platz zu.

Anti-Maidan-Aktivisten suchten Zuflucht im Gewerkschaftshaus, einem fünfstöckigen Gebäude mit Blick auf den Platz, während ihre ultranationalistischen Gegner „begannen, die Zelte in Brand zu setzen“, so das Urteil. Schüsse und Molotow-Cocktails wurden von beiden Seiten ausgetauscht, und schon bald stand das Gebäude in Flammen. „Zahlreiche Anrufe“ wurden bei der örtlichen Feuerwehr getätigt, auch von der Polizei, ‚jedoch ohne Erfolg‘. Das Gericht stellte fest, dass der Feuerwehrchef ‚seine Mitarbeiter angewiesen hatte, keine Feuerwehrfahrzeuge ohne seinen ausdrücklichen Befehl nach Kulykowe Pole zu schicken‘, sodass keine entsandt wurden.

Viele der im Gebäude Eingeschlossenen starben bei dem Versuch zu entkommen, indem sie aus den oberen Fenstern sprangen, und diejenigen, die überlebten, wurden von den gewalttätigen Demonstranten draußen mit noch mehr ‚Einigkeit‘ bedacht. „Videoaufnahmen zeigen, wie Demonstranten für die Einheit Menschen angriffen, die gesprungen oder gestürzt waren“, so der EGMR. Erst um 20:30 Uhr betraten Feuerwehrleute schließlich das Gebäude und löschten das Feuer. Die Polizei nahm daraufhin 63 überlebende Aktivisten fest, die sie im Gebäude oder auf dem Dach vorfanden. Die Festgenommenen wurden erst zwei Tage später freigelassen, als eine mehrere hundert Personen starke Gruppe von Anti-Maidan-Demonstranten die Polizeistation stürmte, in der sie festgehalten wurden.

Die Litanei der Sicherheitsmängel und der fahrlässigen Handlungen im industriellen Maßstab durch die Behörden an diesem Tag wurde dadurch noch verschlimmert, dass „lokale Staatsanwälte, Strafverfolgungs- und Militärbeamte“ „einen Großteil der Zeit oder die gesamte Zeit über nicht erreichbar“ waren, da sie zufällig an einem Treffen mit dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt der Ukraine teilnahmen. Der EGMR „fand die Haltung und Passivität dieser Beamten unerklärlich“ – offenbar nicht bereit, die offensichtliche Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die ukrainischen Behörden sich absichtlich in Isolationshaft begeben haben, um für ein Maximum an Chaos und Blutvergießen zu sorgen, während sie sich selbst vor rechtlichen Konsequenzen abschirmen.

Da die ukrainischen Behörden „nicht alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um die Gewalt zu verhindern“, und nicht einmal „das getan haben, was vernünftigerweise von ihnen erwartet werden konnte, um Menschenleben zu retten“, stellte der EGMR fest, dass Kiew gegen Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen hat. Das Gericht kam auch zu dem Schluss, dass die Behörden „es versäumt haben, eine wirksame Untersuchung der Ereignisse in Odessa einzuleiten und durchzuführen“, was einen Verstoß gegen den „verfahrensrechtlichen Aspekt“ von Artikel 2 darstellt.

Anatomie einer Vertuschung in Kiew

Obwohl nicht ausdrücklich erwähnt, deutet die Einschätzung des EMRG zum Massaker von Odessa und zu den Beamten, die ihren grundlegendsten Pflichten nicht nachgekommen sind, auf eine vorsätzliche Vertuschung auf staatlicher Ebene hin.

So wurden beispielsweise keine Anstrengungen unternommen, um „betroffene Bereiche des Stadtzentrums“ nach dem Vorfall abzusperren. Stattdessen „war das erste, was“ die örtlichen Behörden „taten, Reinigungs- und Wartungsdienste in diese Bereiche zu schicken“, was bedeutete, dass unschätzbare Beweise fast unweigerlich vernichtet wurden.

Es überrascht nicht, dass die Proben bei den zwei Wochen später durchgeführten Vor-Ort-Untersuchungen „keine aussagekräftigen Ergebnisse lieferten“, wie der EGMR feststellte. Das Gewerkschaftshaus war ebenfalls „17 Tage lang nach den Ereignissen für die Öffentlichkeit frei zugänglich“, sodass böswillige Akteure genügend Zeit hatten, belastende Beweise zu manipulieren, zu entfernen oder am Tatort zu platzieren. In der Zwischenzeit „flüchteten viele der Verdächtigen“, so das Gericht. Mehrere strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet, führten jedoch zu nichts und liefen aufgrund der Verjährungsfrist in der Ukraine aus.

Andere Fälle, die vor Gericht kamen, „blieben jahrelang anhängig“, bevor sie eingestellt wurden, obwohl es „umfangreiches Foto- und Videomaterial sowohl zu den Zusammenstößen im Stadtzentrum als auch zum Brand“ gab, aus dem die Identität der Täter leicht zu erkennen war. Der EGMR äußerte kein Vertrauen darin, dass die ukrainischen Behörden „ernsthafte Anstrengungen unternommen haben, um alle Täter zu identifizieren“, und mehrere forensische Berichte wurden jahrelang nicht veröffentlicht, was gegen grundlegende Protokolle verstößt. An anderer Stelle stellte das Gericht fest, dass die strafrechtliche Untersuchung einer Person, die verdächtigt wurde, auf Anti-Maidan-Aktivisten geschossen zu haben, unerklärlicherweise vier Mal aus identischen Gründen eingestellt wurde.

Das Gericht stellte auch „schwerwiegende Mängel“ bei den Ermittlungen zur Rolle ukrainischer Beamter bei dem Massaker fest. Dies äußerte sich in erster Linie in „unzumutbaren Verzögerungen“ und „erheblichen Zeiträumen unerklärlicher Inaktivität und Stagnation“ bei der Eröffnung von Fällen. So dauerte es beispielsweise fast zwei Jahre, bis die ukrainische Regierung offiziell Ermittlungen einleitete, obwohl nie bestritten wurde, dass der regionale Leiter der Feuerwehr für den verspäteten Einsatz von Feuerwehrautos in Kulykowe Pole verantwortlich war.

Ebenso versäumte es der Polizeichef der Region Odessa nicht nur, einen „Notfallplan für den Fall von Massenunruhen“ umzusetzen, wie es erforderlich gewesen wäre, sondern es wurden auch interne Dokumente gefunden, in denen behauptet wurde, dass tatsächlich Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden seien, die sich jedoch als gefälscht herausstellten. Es dauerte fast ein Jahr, bis eine strafrechtliche Untersuchung gegen den Polizeichef eingeleitet wurde, die dann „etwa acht Jahre lang“ anhängig blieb, bis sie nach Ablauf der Verjährungsfrist eingestellt wurde.

Die georgische Verbindung

Die Vorstellung, dass die Verbrennung von Anti-Maidan-Aktivisten im Mai 2014 ein vorsätzlicher und vorsätzlicher Massenmord war, der von Kiews von den USA eingesetzter rechtsextremer Regierung geplant und durchgeführt wurde, wurde vom EGMR offenbar nicht in Betracht gezogen. Doch die Aussagen einer ukrainischen Parlamentskommission, die unmittelbar nach dem Massaker eingesetzt wurde, deuten darauf hin, dass die Gewalt keine zufällige Laune des Schicksals war, die spontan von zwei verfeindeten Fraktionen, die in Odessa aufeinanderprallten, verursacht wurde, wie das Urteil nahelegt.

Die parlamentarische Kommission stellte fest, dass nationale und regionale Beamte der Ukraine ausdrücklich geplant hatten, rechtsextreme Aktivisten der faschistischen Maidan Self-Defence einzusetzen, um die Separatisten in Odessa gewaltsam zu unterdrücken und alle Personen zu vertreiben, die sich im Gewerkschaftshaus aufhielten. Darüber hinaus wurden der berüchtigte ultranationalistische ukrainische Politiker Andrij Parubij und 500 seiner bewaffneten Mitglieder der Maidan-Selbstverteidigung am Vorabend des Massakers aus Kiew in die Stadt geschickt.

Von 1998 bis 2004 war Parubiy Gründer und Anführer der paramilitärischen Neonazi-Fraktion „Patriot der Ukraine“. Zum Zeitpunkt des Massakers von Odessa leitete er außerdem den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat von Kiew. Das staatliche Ermittlungsbüro der Ukraine begann sofort, Parubiys Rolle bei den Ereignissen im Mai 2014 zu untersuchen, nachdem er nach den Parlamentswahlen 2019 als leitender Parlamentssprecher abgelöst worden war. Diese Untersuchung ist seitdem offenbar im Sande verlaufen, obwohl ein georgischer Kämpfer ein Jahr zuvor vor israelischen Dokumentarfilmern aussagte, dass er unter dem Kommando von Parubiy an „Provokationen“ beim Massaker von Odessa beteiligt war, der ihm befahl, Anti-Maidan-Aktivisten anzugreifen und „alles niederzubrennen“.

Dieser Kämpfer war einer von mehreren georgischen Kämpfern, die zugegeben haben, dass sie persönlich für das Massaker am Maidan-Platz im Februar 2014 unter falscher Flagge verantwortlich waren, unter dem Kommando ultranationalistischer ukrainischer Persönlichkeiten wie Parubiy und Michail Saakaschwili, dem Gründer der berüchtigten Söldnerbrigade Georgian Legion. Das Massaker am Maidan führte zum Ende der Regierung von Viktor Janukowitsch und stürzte die Ukraine in einen Krieg mit Russland.

Das Massaker von Odessa war ein weiteres Kapitel in dieser morbiden Geschichte – und Europas führendes Menschenrechtsgericht hat nun Kiew offiziell die Verantwortung für den Horror übertragen.

Andriy ParubiyMaidanNeonazisOdessaGewerkschafts-MassakerUkraineUkrainische Nazis

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, die die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …