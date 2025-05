https://english.almayadeen.net/news/politics/axios–vance-scraps–israel–visit-over-new-operation-in-gaz



Axios: Vance sagt Besuch in „Israel“ wegen neuer Militäroperation im Gazastreifen ab

Von Al Mayadeen English

Quelle: Axios

19. Mai 2025

US-Vizepräsident JD Vance sagt einen geplanten Besuch in „Israel“ angesichts der erneuten Offensive im Gazastreifen ab und signalisiert damit das Unbehagen der USA, während die Trump-Regierung auf einen Waffenstillstand und eine Gefangenenvereinbarung drängt.

US-Vizepräsident JD Vance hat sich aufgrund der jüngsten Eskalation des israelischen Regimes in Gaza gegen einen Besuch in „Israel“ in dieser Woche entschieden, wie ein hochrangiger US-Beamter gegenüber Axios erklärte. Dieser Schritt spiegelt die stille Unzufriedenheit innerhalb der Trump-Regierung über die Weigerung des Besatzungsstaates wider, seine Militäraktion einzustellen.

Vance hatte erwogen, nach der Teilnahme an der Amtseinführung des Papstes in Rom in „Israel“ Station zu machen, aber schließlich diesen Plan fallen gelassen, da er befürchtete, der Besuch könnte als Billigung der neu gestarteten Bodenoffensive der Besatzungsmacht, die als „Gideons Streitwagen“ bezeichnet wird, interpretiert werden.

Während Vances Büro „logistische Zwänge“ als Grund für die Absage angab, erklärte ein hochrangiger Beamter gegenüber Axios, dass das eigentliche Motiv politischer Natur sei, da die Trump-Regierung nicht wollte, dass der Besuch als Zustimmung zu den erweiterten Operationen „Israels“ in Gaza verstanden wird.

„Es geht nicht darum, ‚Israel‘ öffentlich unter Druck zu setzen“, erklärte der Beamte gegenüber Axios. “Aber ein Besuch jetzt hätte das falsche Signal gesendet.“

Die Entscheidung bietet einen seltenen Einblick in die internen Überlegungen der US-Regierung, die versucht, einen Waffenstillstand und eine Gefangenenvereinbarung zu vermitteln und gleichzeitig auf regionale und internationale Kritik an der sich verschärfenden Hungersnot, dem Völkermord und den Angriffen auf die in den Gazastreifen eingeschlossenen Palästinenser zu reagieren.

Hintergrund: Vertreibungspläne und eskalierender Bodenkrieg

Am Freitag begannen die israelischen Besatzungstruppen mit der Mobilisierung von Truppen unter dem Banner „Gideon’s Chariots“, einem Militärplan, der Berichten zufolge darauf abzielt, die 2 Millionen Einwohner Gazas in eine sogenannte „humanitäre Zone“ zu vertreiben und große Teile des Gazastreifens dem Erdboden gleichzumachen.

Am Sonntag gab das israelische Militär bekannt, dass in mehreren Gebieten Gazas Bodenoperationen im Gange seien, trotz der anhaltenden diplomatischen Bemühungen des US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff, den Angriff zu verhindern.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weigert sich laut US-Beamten, ein Abkommen zu unterzeichnen, das den Krieg beenden oder die Operation aussetzen würde, und zeigt sich in den Verhandlungen wenig flexibel.

Hinter verschlossenen Türen: Planung, Rückzug und Besorgnis

Nach der Amtseinführung des Papstes begannen in den USA Diskussionen über einen möglichen Zwischenstopp in „Israel“. Geheimdienstagenten begannen mit Notfallplanungen, und israelische Medien berichteten laut Axios über die erwartete Ankunft von Vance am Dienstag. Doch innerhalb weniger Stunden veröffentlichte das Weiße Haus eine Erklärung, in der es eine bestätigte Verlängerung von Vances Reise dementierte.

„Logistische Zwänge haben eine Verlängerung seiner Reise über Rom hinaus unmöglich gemacht„, erklärte ein Vertreter des Weißen Hauses gegenüber Axios. ‚Er wird am Montag nach Washington zurückkehren.“

Ein mit der Entscheidung vertrauter US-Beamter erklärte jedoch, dass logistische Gründe nicht der eigentliche Grund seien. Vielmehr sei die Sorge aufgekommen, dass Vances Anwesenheit in ‘Israel“ als implizite Unterstützung für die anhaltende Offensive angesehen werden könnte, insbesondere angesichts der weltweiten Kritik an den Vertreibungsplänen und der Hungersnot in Gaza.

Aktueller Stand: Washington erhöht den Druck auf „Israel“

Laut Axios bemüht sich die Trump-Regierung derzeit um eine rasche Beendigung der Offensive, die Freilassung der Gefangenen und die Ausweitung der humanitären Hilfe.

Unter dem Druck der USA und Europas hat das israelische Sicherheitskabinett am Sonntag zugestimmt, die Hilfslieferungen nach Gaza über die bestehenden Kanäle wieder aufzunehmen, bis ein neuer humanitärer Mechanismus umgesetzt ist.

Laut Axios hat Gesandter Steve Witkoff letzte Woche sowohl „Israel“ als auch der Hamas einen aktualisierten Vorschlag für einen Waffenstillstand und die Freilassung der Gefangenen vorgelegt und drängt beide Seiten zu einer Rahmenvereinbarung, die das Blutvergießen beenden könnte.

