Die Vereinigten Staaten legen erneut ihr Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats ein, die einen „sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenstillstand“ zwischen Israel und der Hamas fordert. Dies geschieht am 4. Juni 2025 in New York City, Vereinigte Staaten.

(Foto von Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images)

Wann wird die westliche Unterstützung für den Völkermord Israels endlich bröckeln?

Die Regierungen der USA, Großbritanniens, Kanadas und anderer Länder sind nach wie vor tief in die Gräueltaten und Verstöße Israels gegen das Völkerrecht verstrickt. Aber die Rhetorik ändert sich und die Protestbewegung wird immer lauter.

Medea BenjaminNicolas J.S. Davies

Common Dreams

05. Juni 2025

Nach 20 Monaten des Grauens in Gaza beginnt sich die politische Rhetorik in den westlichen Ländern endlich zu wandeln – aber werden den Worten auch Taten folgen? Und was genau können andere Länder tun, wenn die Vereinigten Staaten Israel weiterhin vor den Bemühungen zur Durchsetzung des Völkerrechts schützen, wie sie es am 5. Juni im UN-Sicherheitsrat getan haben?

Am 30. Mai warf Tom Fletcher, Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten, Israel vor, ein Kriegsverbrechen zu begehen, indem es Hunger als Waffe gegen die Bevölkerung von Gaza einsetzt. In einem scharfen Interview mit der BBC erklärte Fletcher, wie Israels Politik der Zwangsaushungerung in seine umfassendere Strategie der ethnischen Säuberung passt.

„Wir sehen, wie Lebensmittel an den Grenzen abgestellt und nicht hineingelassen werden, während auf der anderen Seite der Grenze Menschen hungern“, sagte Fletcher. „Und wir hören israelische Minister sagen, dass dies dazu dient, Druck auf die Bevölkerung von Gaza auszuüben.“

Wenn die sogenannte internationale Gemeinschaft wirklich „ganz, ganz klar darüber wäre“, könnten die Vereinigten Staaten und Israel nicht seit mehr als 600 Tagen einen Völkermord führen, während die Welt entsetzt zusieht.

Er bezog sich dabei auf Äußerungen wie die von Finanzminister Bezalel Smotrich, der offen zugab, dass die Hungerpolitik darauf abzielt, die Palästinenser „völlig verzweifeln zu lassen, damit sie verstehen, dass es keine Hoffnung und nichts gibt, wonach sie streben können“, damit sie sich der ethnischen Säuberung aus Gaza und einem „neuen Leben an anderen Orten“ fügen.

Fletcher forderte Premierminister Benjamin Netanjahu auf, diese Kampagne der Zwangsvertreibung zu beenden, und betonte: „Wir erwarten von den Regierungen auf der ganzen Welt, dass sie sich für das humanitäre Völkerrecht einsetzen. Die internationale Gemeinschaft ist sich darüber sehr, sehr klar.“

Die Palästinenser würden sich wünschen, dass dies wahr wäre. Wenn die sogenannte internationale Gemeinschaft wirklich „ganz klar dazu stehen würde“, könnten die Vereinigten Staaten und Israel nicht seit mehr als 600 Tagen einen Völkermord führen, während die Welt entsetzt zusieht.

Einige westliche Regierungen haben endlich begonnen, Israels Vorgehen mit schärferen Worten zu verurteilen. Aber die Frage ist: Werden sie auch handeln? Oder ist dies nur wieder einmal politisches Theater, um die öffentliche Empörung zu beschwichtigen, während die Maschinerie der Zerstörung weiterläuft?

Dieser Moment sollte uns zu einer Abrechnung zwingen: Wie ist es möglich, dass die USA und Israel solche Verbrechen ungestraft begehen können? Was müsste geschehen, damit die Verbündeten der USA den Druck aus Washington ignorieren und das Völkerrecht durchsetzen?

Wenn der verarmte, vom Krieg zerstörte Jemen Israel im Alleingang den Zugang zum Suezkanal und zum Roten Meer verweigern und den israelischen Hafen Eilat in den Bankrott treiben kann, dann können mächtigere Länder Israel sicherlich diplomatisch und wirtschaftlich isolieren, die Palästinenser schützen und den Völkermord beenden. Aber sie haben es nicht einmal versucht.

Einige unternehmen nun zaghafte Schritte. Am 19. Mai verurteilten Großbritannien, Frankreich und Kanada gemeinsam Israels Vorgehen als „unerträglich“, „inakzeptabel“, „abscheulich“, „völlig unverhältnismäßig“ und „ungeheuerlich“. Großbritannien setzte die Handelsgespräche mit Israel aus und versprach „weitere konkrete Maßnahmen“, darunter gezielte Sanktionen, sollte Israel seine Offensive im Gazastreifen nicht beenden und die Beschränkungen für humanitäre Hilfe aufheben.

Die drei Länder haben sich öffentlich zum arabischen Plan für den Wiederaufbau Gazas bekannt und sich verpflichtet, auf der von Frankreich und Saudi-Arabien gemeinsam geleiteten hochrangigen Konferenz der Vereinten Nationen für eine Zwei-Staaten-Lösung vom 17. bis 20. Juni in New York einen internationalen Konsens dafür zu erzielen.

Sie verpflichteten sich außerdem, die palästinensische Staatlichkeit anzuerkennen. Von den 193 Mitgliedstaaten der UNO erkennen bereits 147 Palästina als souveränen Staat an, darunter zehn weitere seit Beginn des Völkermords Israels in Gaza. Präsident Emmanuel Macron sagt unter dem Druck der linken Partei La France Insoumise, dass Frankreich Palästina möglicherweise auf der UN-Konferenz im Juni offiziell anerkennen werde.

Der neue kanadische Premierminister Mark Carney behauptete während seines Wahlkampfs, Kanada habe bereits ein Waffenembargo gegen Israel verhängt, wurde jedoch schnell darauf hingewiesen, dass dies nicht der Fall ist. Kanada hat zwar eine kleine Anzahl von Exportlizenzen ausgesetzt, liefert aber weiterhin Teile für Israels 39 F-35-Kampfflugzeuge und für 36 weitere, die Israel bei Lockheed Martin bestellt hat.

Eine Fabrik von General Dynamics in Quebec ist der einzige Lieferant von Artillerie-Treibstoff für tödliche 155-mm-Artilleriegeschosse, die in Gaza eingesetzt werden, und es bedurfte einer Notfallkampagne von Menschenrechtsgruppen im August 2024, um Kanada zu zwingen, einen neuen Vertrag für dieselbe Fabrik über die Lieferung von 50.000 hochexplosiven Mörsergranaten an Israel zu streichen.

Großbritannien ist ebenso kompromittiert. Die im Juli 2024 gewählte neue Labour-Regierung hat ebenso wie Kanada die Mittel für die UNRWA schnell wieder freigegeben. Im September setzte sie 30 von 350 Waffenexportgenehmigungen für Israel aus, hauptsächlich für Teile, die in Kampfflugzeugen, Hubschraubern, Drohnen und Zielsystemen verwendet werden. Aber wie Kanada liefert auch Großbritannien weiterhin viele andere Teile, die in israelischen F-35-Kampfflugzeugen landen, die den Gazastreifen bombardieren.

Declassified UK veröffentlichte einen Bericht über das F-35-Programm, der aufdeckte, wie dieses die Souveränität der Partnerländer gefährdet. Während Großbritannien 15 % der Teile für jede F-35 produziert, übernimmt das US-Militär sofort das Eigentum an den in Großbritannien hergestellten Teilen, lagert sie auf britischen Luftwaffenstützpunkten und beauftragt dann Großbritannien, sie nach Texas zu liefern, wo sie in neuen Flugzeugen verwendet werden, oder nach Israel und andere Länder als Ersatzteile für bereits im Einsatz befindliche Flugzeuge.

Der Versand dieser Flugzeuge und Teile nach Israel verstößt eindeutig gegen die Waffenexportgesetze der USA, Großbritanniens und anderer Länder. Britische Aktivisten argumentieren, dass Großbritannien, wenn es ernsthaft daran interessiert ist, den Völkermord zu stoppen, alle Lieferungen von F-35-Teilen nach Israel – direkt oder indirekt – einstellen muss. Mit großen Demonstrationen in London, an denen Hunderttausende Menschen teilnehmen, und Protesten am 17. Juni vor drei Fabriken, die Teile für die F-35 herstellen, werden Aktivisten weiter Druck ausüben, bis die britische Regierung die von ihr versprochenen „konkreten Maßnahmen” ergreift.

Dänemark steht vor einem ähnlichen Konflikt. Amnesty International, Oxfam, Action Aid und Al-Haq haben vor Gericht Klage gegen die dänische Regierung und das größte Waffenunternehmen des Landes, Terma, eingereicht, um sie daran zu hindern, wichtige Bombenauslösemechanismen und andere F-35-Teile nach Israel zu liefern.

Diese Streitigkeiten um kanadischen Artillerie-Treibstoff, dänische Bombenabwurfmechanismen und den multinationalen Charakter des F-35-Programms zeigen, dass jedes Land, das auch nur kleine, aber wichtige Teile oder Materialien für tödliche Waffensysteme liefert, sicherstellen muss, dass diese nicht zur Begehung von Kriegsverbrechen verwendet werden.

Im Gegenzug können alle Schritte zur Unterbindung der Waffenlieferungen an Israel dazu beitragen, palästinensische Leben zu retten, und das vollständige Waffenembargo, für das die UN-Generalversammlung im September 2024 gestimmt hat, kann entscheidend zur Beendigung des Völkermords beitragen, wenn sich weitere Länder anschließen. Sam Perlo-Freeman von Campaign Against the Arms Trade sagte über die rechtliche Verpflichtung des Vereinigten Königreichs, die Lieferung von F-35-Teilen zu stoppen

„Diese Ersatzteile sind für den Flugbetrieb der israelischen F-35 unerlässlich, und ihre Lieferung zu stoppen wird daher die Zahl der Bombenangriffe und Tötungen von Zivilisten durch Israel verringern. So einfach ist das.“

Deutschland war zwischen 2019 und 2023 für 30 % der Waffenimporte Israels verantwortlich, größtenteils durch zwei große Kriegsschiffgeschäfte. Vier in Deutschland gebaute Saar 6 Korvetten, Israels größte Kriegsschiffe, bombardieren bereits Gaza, während ThyssenKrupp in Kiel drei neue U-Boote für Israel baut.

Aber kein Land hat einen größeren Anteil an den Werkzeugen des Völkermords in Gaza geliefert als die Vereinigten Staaten, darunter fast alle Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Bomben und Luft-Boden-Raketen, die Gaza zerstören und Palästinenser töten. Die US-Regierung hat die rechtliche Verantwortung, die Lieferung all dieser Waffen einzustellen, die Israel hauptsächlich dazu benutzt, um Kriegsverbrechen in industriellem Ausmaß, bis hin zum Völkermord, gegen das palästinensische Volk zu begehen und seine anderen Nachbarn anzugreifen.

Trumps militärische und politische Unterstützung für den Völkermord Israels steht in krassem Widerspruch zu dem Bild, das er von sich selbst als Friedensstifter vermittelt – und an das seine treuesten Anhänger glauben.

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass Trump beginnt, sich etwas von Netanjahu und den Kriegstreibern in seiner eigenen Partei und seinem inneren Kreis zu lösen. Er weigerte sich, Israel auf seiner jüngsten Nahost-Reise zu besuchen, er verhandelt trotz israelischer Opposition mit dem Iran und er entließ Mike Waltz als nationalen Sicherheitsberater, weil dieser sich mit Netanjahu an unautorisierten Kriegshetze gegen den Iran beteiligt hatte. Seine Entscheidungen, die Bombardierung des Jemen zu beenden und die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, deuten ebenso wie seine Verhandlungen mit Russland und dem Iran auf eine unvorhersehbare, aber reale Abkehr vom neokonservativen Drehbuch hin.

Hat Netanjahu endlich überzogen? Seine Kampagne der ethnischen Säuberung, die territoriale Expansion im Streben nach einem biblischen „Groß-Israel“, die absichtliche Aushungerung des Gazastreifens und seine Bemühungen, die USA in einen Krieg mit dem Iran zu verwickeln, haben Israels langjährige Verbündete an den Rand gedrängt. Die sich abzeichnende Kluft zwischen Trump und Netanjahu könnte den Anfang vom Ende der jahrzehntelangen Straffreiheit bedeuten, mit der die USA Israel umgeben haben. Sie könnte auch anderen Regierungen den politischen Spielraum geben, auf israelische Kriegsverbrechen zu reagieren, ohne Vergeltungsmaßnahmen der USA befürchten zu müssen.

Die massiven und anhaltenden Proteste in ganz Europa setzen die westlichen Regierungen unter Druck, Maßnahmen zu ergreifen. Eine neue Umfrage in Großbritannien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien zeigt, dass nur sehr wenige Europäer – zwischen 6 % und 16 % in jedem Land – Israels Angriff auf Gaza für verhältnismäßig oder gerechtfertigt halten.

Derzeit sind die westlichen Regierungen jedoch weiterhin tief in Israels Gräueltaten und Verstöße gegen das Völkerrecht verstrickt. Die Rhetorik ändert sich – aber die Geschichte wird diesen Moment nicht danach beurteilen, was Regierungen sagen, sondern danach, was sie tun.

Übersetzt mit Deepl.com

