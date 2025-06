https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/us-eggs-israels-fascists



US-Eier auf Israels Faschisten

Michael F. Brown

Power Suits

4. Juni 2025

Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit, marschierte am 26. Mai durch das muslimische Viertel der Altstadt im besetzten Ostjerusalem.

Eyal Warshavsky ZUMAPRESS

Die faschistische israelische Organisation Im Tirtzu brachte am Montag vergangener Woche ein riesiges Transparent mit der Aufschrift „Kein Sieg ohne Nakba“ zum „Flaggenmarsch“ des religiös-nationalistischen Jerusalem-Tages des Apartheidstaates. Die israelische Zeitung Haaretz bezeichnete diesen Tag später als „jährlichen, staatlich geförderten Pogrom“.

Laut einem anderen Artikel von Haaretz kamen in diesem Jahr neue Parolen und Lieder hinzu, darunter: „Es gibt keine Schule in Gaza, es gibt keine Kinder mehr“, „Lasst die IDF die Araber ficken“ und „Macht Gaza platt“, wobei letzteres wahrscheinlich ein Lieblingsspruch des US-Senators Lindsey Graham ist, der dazu aufgerufen hat, „den Ort dem Erdboden gleichzumachen“.

Die neuere Nakba-Sprache – die sich auf die katastrophale ethnische Säuberung von etwa 800.000 Palästinensern zur Zeit der Gründung des Staates Israel bezieht – vermischte sich mit alten rassistischen Lieblingsparolen wie „Tod den Arabern“ und „Möge dein Dorf brennen“.

Dies sind offene Aufrufe zum Völkermord inmitten eines genozidalen israelischen Angriffs auf die Palästinenser in Gaza.

Der rechtsgerichtete Führer von Turning Point USA, Charlie Kirk, der laut einem Bericht von The Electronic Intifada 2019 vor einer Im-Tirtzu-Menge sprach, hat seine Meinung zu dem Im-Tirtzu-Schild nicht getwittert. Er ist jedoch damit beschäftigt, mit irreführend bearbeiteten Videos anti-schwarzen Hass zu schüren und eine Absolventin des Massachusetts Institute of Technology anzugreifen, weil sie es gewagt hat, die Bemühungen des Campus zu unterstützen, wie sie es ausdrückte, „die Beziehungen zum völkermörderischen israelischen Militär abzubrechen“.

Der Journalist David Sheen wies darauf hin, dass „vor einem Jahrzehnt der Slogan dieser faschistischen israelischen Gruppe noch ‚Nakba ist Bullshit‘ lautete. Jetzt heißt es ‚Kein Sieg ohne Nakba‘.“

Eytan Meir, der als Direktor für Außenbeziehungen der Gruppe spricht, ist hier zu sehen, wie er die Nakba als „Unsinn“ bezeichnet und dabei nicht erwähnt, dass bereits vor der Gründung des Staates Israel Hunderttausende Palästinenser vertrieben worden waren – und nie wieder zurückkehren durften.

Bemühungen um die Eroberung der Al-Aqsa-Moschee

Finanzminister Bezalel Smotrich, ein selbsternannter „faschistischer Homophob“, verlieh dem Tag des ethnonationalistischen Triumphalismus mit seiner Call-and-Response-Rede an der Klagemauer im besetzten Ostjerusalem noch mehr religiösen Charakter, indem er den Bau eines Tempels forderte, eindeutig anstelle der Al-Aqsa-Moschee.

„So Gott will, mit der Einheit Jerusalems, mit der Heiligkeit Jerusalems, mit der Freude Jerusalems, werden wir mit der Möglichkeit gesegnet sein, so Gott will, die Grenzen des Landes Israel zu erweitern, die Erlösung zu vollenden und den Tempel wieder aufzubauen, hier, bald, in unseren Tagen“, erklärte Smotrich.

Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit, äußerte sich ähnlich provokativ. Als er an diesem Tag an der heiligen Stätte entlangging, erklärte er wiederholt: „Der Tempelberg ist in unseren Händen.“

Er wurde dort – wie bereits Anfang des Jahres bei seinem provokativen Besuch in den USA – von Yishai Fleisher begleitet, einem Sprecher der Siedler in Hebron im besetzten Westjordanland. Fleisher forderte den Bau eines „dritten Tempels hier“.

Ben-Gvir hat bereits zuvor ähnliche Äußerungen gemacht und fand damals Unterstützung bei Randy Fine, dem derzeit anti-palästinensischsten Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus.

Fine sagte erst letzten Monat über Gaza: „Wir haben die Japaner zweimal atomisiert, um ihre bedingungslose Kapitulation zu erreichen. Das muss hier genauso sein.“

Unterstützung aus den USA

Die israelische Führung verschärft ihre Drohungen gegen die Palästinenser und die Al-Aqsa-Moschee und findet neue Unterstützung im US-Kongress. Es ist zu erwarten, dass die Verschärfung der religiösen Spannungen unbekannte, aber gefährliche Folgen haben wird.

Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, trägt mit seiner Unterstützung für den Jerusalem-Tag zu den Spannungen bei – und feiert den Hass gegen Palästinenser. Am 25. Mai twitterte er: „Heute Abend beginnt Yom Yerushalayim – auch bekannt als Jerusalem-Tag. Die Vereinigten Staaten sind stolz darauf, gemeinsam mit unserem engen Verbündeten Israel den 58. Jahrestag der Wiedervereinigung Jerusalems zu feiern.“

Dass der Botschafter einen Tag bejubelt, von dem er sicherlich wusste, dass er voller Rassismus gegen Palästinenser sein würde, ist nicht überraschend von einem Mann, der behauptet hat, dass „es so etwas wie Palästinenser gar nicht gibt“.

Er hat auch erklärt: „Es gibt keine Westbank. Es ist Judäa und Samaria [der biblische Name des Gebiets]. Es gibt keine Siedlungen. Es sind Gemeinden, es sind Nachbarschaften, es sind Städte. Es gibt keine Besatzung.“

Es ist zu erwarten, dass Huckabee noch schlimmere israelische Übergriffe im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem überwachen wird, während er Israels Kriegsverbrechen im Gazastreifen unterstützt, die nun verspätet von dem grinsenden Sprecher des Außenministeriums der Biden-Regierung, Matthew Miller, anerkannt wurden.

