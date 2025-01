Die deutsche Regierung hat schon in vorauseilendem Gehorsam vor Israels Lobbyisten sechs israelischen Hilfsorgsorganisationen, die Palästinenser unterstützen die Gelder gesperrt, wie die DW berichtete .

Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-01-13/ty-article-magazine/.premium/the-west-should-know-whats-going-on-is-israel-waging-war-on-ngos-aiding-palestinians/00000194-5f82-d4d0-a1f4-ffef65ae0000



„200 Organisationen den Kopf abschneiden“: Einblicke in Israels Krieg gegen NGOs, die Palästinenser unterstützen

Linda Dayan

13. Januar 2025

Die israelische Regierung hat Vorschriften angekündigt, die NGOs und ihre Mitarbeiter aus dem Land verbannen könnten. Drei hochrangige Beamte vor Ort befürchten, dass dieser Schritt die humanitäre Hilfe für das Westjordanland und den Gazastreifen stoppen wird. „Der Westen sollte wissen, was vor sich geht“, sagt einer von ihnen.

Diaspora-Angelegenheiten und Antisemitismusbekämpfung Minister Amichai Chikli und Hilfsgütertransporter auf dem Weg nach Gaza. Bildnachweis: Fotos: Ilan Assayag; Eliyahu Hershkovitz; Emil Salman. Grafik: Anastasia Shub

Internationale Organisationen, die im Westjordanland und im vom Krieg zerrütteten Gazastreifen Hilfe leisten, haben mit einer neuen israelischen Regelung zu kämpfen, die ihren Beitrag gefährden könnte, wie Beamte vor Ort berichten.

Am 9. Dezember gab das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten und die Bekämpfung des Antisemitismus bekannt, dass die Registrierung internationaler Nichtregierungsorganisationen nun in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. Es erklärte, dass es nach einem Regierungsbeschluss ein Team aus Vertretern des Verteidigungs-, Außen- und Aliyah- und Integrationsministeriums sowie des Shin-Bet-Sicherheitsdienstes und der Polizei zusammenstellen werde, um die Registrierung solcher NGOs und die Einreise ihrer Mitarbeiter nach Israel in Übereinstimmung mit verteidigungspolitischen und politischen Erwägungen zu genehmigen.

„Das Team ist befugt, Organisationen die Registrierung zu verweigern oder eine Registrierung aufzuheben, wenn festgestellt wird, dass die Organisation gegen die Interessen des Staates Israel handelt“, heißt es in der Erklärung. “Zu den Erwägungen gehören: Leugnung des jüdischen und demokratischen Charakters des Staates, Unterstützung des bewaffneten Widerstands oder Aufrechterhaltung von Verbindungen zu Terrorgruppen, kriminelle Aktivitäten, die die öffentliche Ordnung gefährden, Förderung der Delegitimierung Israels oder Aufruf zum Boykott des Landes.“

Die Ankündigung enthielt ein Zitat des Generaldirektors des Ministeriums, Avi Cohen Scali: „Die Übertragung der Verantwortung an das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten soll eine professionelle, genaue und schnelle Bearbeitung ausländischer internationaler Organisationen gewährleisten, die in Israel tätig sind, insbesondere vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen und politischen Herausforderungen, die sich seit dem 7. Oktober 2023 verschärft haben“, sagte er. „Das neue Team wird die Fortsetzung der lebenswichtigen Aktivitäten der humanitären Organisationen ermöglichen und gleichzeitig die nationale Sicherheit gewährleisten.“ Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

