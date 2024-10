https://english.almayadeen.net/news/politics/40–of-43-000-killed-by-israeli-forces-in-gaza-are-children



40 % der 43.000 von israelischen Streitkräften im Gazastreifen Getöteten sind Kinder

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

26. Oktober 2024

Das Gaza Media Office hat einen detaillierten Überblick über den völkermörderischen Krieg Israels gegen die Palästinenser veröffentlicht, der sowohl materielle als auch menschliche Verluste umfasst.

Familienmitglieder nehmen am 25. Oktober 2024 in einer Leichenhalle in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen, Palästina, Abschied von einem Kind, das bei israelischen Luftangriffen getötet wurde. (AP)

Der völkermörderische Krieg Israels gegen die Palästinenser im Gazastreifen hat zum Märtyrertod von 42.885 Menschen geführt und weitere verletzt, wie das Medienbüro der Regierung in Gaza mitteilte.

Der völkermörderische Krieg Israels

Während der 385 Kriegstage im Gazastreifen verübten die israelischen Besatzungstruppen mindestens 3.738 Massaker.

Das Medienbüro hat klargestellt, dass zu den 42.885 Märtyrern in Gaza nur diejenigen gehören, die zur Beerdigung in Krankenhäuser gebracht wurden und deren Identität von den Behörden bestätigt wurde. Darüber hinaus wurden während des Krieges 10.000 Personen als vermisst gemeldet, von denen viele getötet wurden und deren Leichen nicht gefunden wurden oder unter den Trümmern begraben blieben.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges gegen Gaza 17.210 Kinder zu Märtyrern. Das Medienbüro teilte weitere Einzelheiten mit, wonach 1.047 medizinische Mitarbeiter, 85 Rettungskräfte und 177 Journalisten zu Märtyrern wurden.

In mindestens 1.206 Haushalten wurden alle Familienmitglieder von israelischen Besatzungstruppen getötet.

Was die Auswirkungen der israelischen Belagerung des Gazastreifens und die Blockade wichtiger humanitärer Hilfe betrifft, so sind 37 Palästinenser verhungert, während sich 3.500 palästinensische Kinder aufgrund von Unterernährung in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden.

Verwandte Nachrichten

Darüber hinaus berichtete das Gesundheitsministerium in Gaza, dass zwei Kinder auf der Intensivstation des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen starben, nachdem dem Krankenhaus kein Brennstoff für die Stromversorgung zur Verfügung gestellt worden war und seine Sauerstoffstation von den Besatzungstruppen zerstört worden war.

Lesen Sie mehr: Geburt in Gaza: Einst ein freudiges Ereignis, jetzt ein Kampf ums Überleben

Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur, Tötung wichtiger Arbeitskräfte

Was die systematische Zerstörung der lebenswichtigen Infrastruktur des belagerten Gebiets betrifft, so griffen israelische Besatzungstruppen 197 Notunterkünfte an, zwangen 34 Krankenhäuser zur Schließung, zerstörten 205 Regierungsgebäude und 126 Schulen und Universitäten.

Die Besatzungstruppen starteten eine Verhaftungskampagne im Gazastreifen, von der 5.280 Menschen betroffen waren, darunter 310 Mitarbeiter des Gesundheitswesens und 38 Journalisten, deren Namen bekannt waren.

Anhaltende Belagerung von Krankenhäusern

In Beit Lahia sieht sich das Kamal Adwan Hospital einer zunehmend „alarmierenden“ Situation gegenüber, da israelische Besatzungstruppen das medizinische Zentrum belagern.

Insgesamt 600 Personen sind im Krankenhaus eingeschlossen, was mit den anhaltenden Versuchen der israelischen Besatzung einhergeht, den nördlichen Gazastreifen ethnisch zu säubern.

Das Gesundheitsministerium berichtete, dass drei Krankenwagen und ein Transportfahrzeug zerstört wurden, was Hilfs- und Transportmaßnahmen erschwert. Auch die Solaranlage des Krankenhauses wurde zerstört, was die Situation weiter verschlechtert. Darüber hinaus terrorisieren israelische Besatzungstruppen weiterhin medizinisches Personal, Patienten und Begleitpersonen im Krankenhaus, indem sie ihre Waffen abfeuern und Personen angreifen.

Diese Umstände „erfordern ein dringendes Eingreifen humanitärer Organisationen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten“, forderte das Ministerium.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …