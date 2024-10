https://www.middleeasteye.net/live/live-israel-hezbollah-gaza-lebanon-beirut-hamas-war-strike



Live: Israel greift den Iran an

In der Umgebung von Teheran waren Explosionen zu hören, als die israelische Armee angab, die Angriffe seien „abgeschlossen“.

Wichtige Punkte

Das iranische Staatsfernsehen gab an, dass es sich bei den Explosionen um aktivierte Luftverteidigungssysteme handelte

Die beiden wichtigsten Flughäfen von Teheran funktionieren normal

Die USA erklärten, der Angriff Israels sei ein Akt der Selbstverteidigung gewesen

Live-Updates

Die israelische Armee gibt an, die Angriffe seien abgeschlossen

vor 39 Minuten

Die israelische Armee gibt an, dass die Luftangriffe auf den Iran abgeschlossen sind und dass sie militärische Einrichtungen, darunter auch Raketenfabriken, angegriffen hat.

Der Angriff Israels erfolgte in drei Wellen

vor 48 Minuten

Der Axios-Reporter Barak Ravid sagte, dass der Angriff Israels in drei Wellen erfolgte, die laut US-amerikanischen und israelischen Beamten auf verschiedene militärische Ziele gerichtet waren.

Iran setzt alle Flüge aus

vor 56 Minuten

Der Iran hat nach dem Angriff Israels auf das Land alle Flüge ausgesetzt.

„Flüge auf allen Strecken wurden bis auf Weiteres gestrichen“, sagte der Sprecher der Zivilluftfahrtbehörde laut der offiziellen Nachrichtenagentur IRNA.

Luftraum über Israel, Iran, Irak und Syrien gesperrt

vor 1 Stunde

Sowohl Israel als auch der Iran haben ihren Luftraum gesperrt und eine Empfehlung an Piloten herausgegeben.

Live-Flugverkehrsdaten von Flightradar24 zeigen, dass Flüge die Region zwischen Israel und dem Iran meiden.

Die Flugverfolgungs-Website Flightradar24 zeigt kommerzielle Flüge, die den Luftraum in der Region meiden

Irak setzt Flüge aus

vor 1 Stunde

Das irakische Verkehrsministerium gab in einer Erklärung bekannt, dass das Land den gesamten Flugverkehr auf seinen Flughäfen bis auf Weiteres eingestellt hat.

„Aufgrund regionaler Spannungen wurde der irakische Flugverkehr bis auf Weiteres eingestellt, um die Sicherheit der Zivilluftfahrt im irakischen Luftraum zu gewährleisten“, so der Minister in einer von der offiziellen Nachrichtenagentur INA veröffentlichten Erklärung.

Israel startet Angriff auf den Iran

vor 2 Stunden

Die israelische Armee gab bekannt, dass sie in den frühen Morgenstunden des Samstags einen Angriff auf iranische Militärziele gestartet hat.

In der Umgebung von Teheran waren Explosionen zu hören, die vom iranischen Staatsfernsehen als „stark“ beschrieben wurden.

Die iranische Nachrichtenagentur IRNA gab an, dass einige der in der Hauptstadt zu hörenden Geräusche durch die Aktivierung der Luftverteidigung verursacht wurden, und fügte hinzu, dass „die Luftverteidigung erfolgreich war“, so ein Sicherheitsbeamter.

Die Nachrichtenagentur gab außerdem an, dass die Lage an den beiden Hauptflughäfen Teherans normal sei.

Das Weiße Haus veröffentlichte kurz nach Beginn des Angriffs eine Erklärung, in der es den Angriff als „Selbstverteidigung“ bezeichnete, als Reaktion auf den iranischen Angriff mit ballistischen Raketen auf Israel am 1. Oktober.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Bunker auf dem Militärstützpunkt Kirya in Tel Aviv, wie aus Netanjahus Büro verlautete. Das veröffentlichte Bild zeigt ihn neben dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und anderen Militärs sitzend.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …