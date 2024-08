5. August 2024 Ehemaliger IDF-Scharfschütze sagt, dass die Entmenschlichung der Palästinenser und eine Rhetorik des Hasses Israels ewigen Krieg in Gaza antreibt von Linda Pentz Gunter

https://www.counterpunch.org/2024/08/05/former-idf-sniper-says-dehumanization-of-palestinians-and-a-rhetoric-of-hate-is-driving-israels-forever-war-in-gaza/



5. August 2024

von Linda Pentz Gunter

5. August 2024

Bild: Cpl. Shay Wagner, IDF Spokesperson’s Unit – CC BY-SA 3.0

„In jedem Klassenzimmer in Israel gibt es eine Karte“, sagt Nadav Weiman. „Aber es ist eine Karte ohne grüne Linie und ohne Namen von palästinensischen Dörfern oder Städten. Zwischen dem Fluss und dem Meer gibt es nur Israel.“

Weiman ist Geschäftsführer von Breaking the Silence, einer Organisation israelischer Soldaten, die seit September 2000 im Westjordanland, im Gazastreifen und in Ostjerusalem dienen und sich für Frieden, ein Ende der israelischen Besatzung und die Freilassung der israelischen Geiseln einsetzen.

Bevor er Breaking the Silence leitete, war Weiman Geschichtslehrer und davor Scharfschütze bei den IDF. Die grüne Linie bezieht sich auf die international anerkannten Grenzen zwischen Israel, dem Westjordanland und dem Gazastreifen aus der Zeit vor 1967, die aus den offiziellen israelischen Landkarten gestrichen worden sind.

„Sie müssen verstehen, dass wir Israelis den Gazastreifen nicht sehen, wir sehen die Straßen des Gazastreifens nicht, wir sehen die Menschen im Gazastreifen nicht, wir erfahren nicht, was im Gazastreifen geschieht“, sagte Weiman auf einer Pressekonferenz in Washington, DC, die er zusammen mit der US-Veteranen-Friedensgruppe Common Defense einen Tag vor der Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor dem US-Kongress hielt. „Es gibt einen eisernen Vorhang zwischen dem israelischen Volk und dem Gaza-Streifen“.

Weiman erinnert sich: „Das erste Mal in meinem Leben bin ich Palästinensern begegnet, als ich 2006 als Kampfsoldat in Dschenin war, nachdem ich meine Ausbildung bei den Spezialeinheiten abgeschlossen hatte. Und zwar von zwei Seiten des Gewehrlaufs.“

Auf der anderen Seite stand „ein Kind, das ich mitten in der Nacht aus dem Bett gezerrt habe“, ein Kind, dessen Altersgenossen in Israel nichts über ihn wissen. Bei einem Vortrag, den Weiman kurz vor seiner Reise nach Washington vor 18-jährigen High-School-Schülern in Tel Aviv hielt, „baten sie mich, ihnen zu erklären, was der Gaza-Streifen ist? Wer lebt dort? Was dort vor sich geht, denn wir haben keine Ahnung“.

Auf die Idee kam Weiman während eines Einsatzes im Gazastreifen im Jahr 2008, als er als Aufklärer für seine Scharfschützeneinheit einen Bulldozer anforderte, um Gewächshäuser zu zerstören, die die Sicht auf das Haus versperrten, das sie für einen Hinterhalt requiriert hatten, „weil unsere Sichtlinie bei diesem Einsatz wichtiger war als alles andere“.

Obwohl zu diesem Zeitpunkt ein israelischer Soldat als Geisel genommen worden war, diente die Operation nicht dazu, ihn zu befreien, so Weiman. Sie hatte nur einen Zweck: zu provozieren. „Das Ziel dieser Operation war es, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Palästinenser uns angreifen und wir als Scharfschützen und Soldaten der IDF sie dann zurückschießen können“, sagte Weiman. „Das war die tägliche Routine der israelischen Besatzung.“

Er erinnerte sich daran, dass „wir in Gaza alle paar Jahre eine sehr große Operation haben, bei der die IDF viele Palästinenser tötet und auch viele Soldaten sterben.“ Früher habe die Zahl der zivilen Kollateralschäden bei etwa 14 Zivilisten pro Ziel gelegen, sagte Weiman, aber heute „sehen wir manchmal Kollateralschäden im dreistelligen Bereich“ und die militärischen Führer „betrachten Kollateralschäden als etwas, das fast in Ordnung ist. Und ich persönlich als Soldat, der dort gekämpft hat, finde das nicht in Ordnung. Ich denke nicht, dass Zivilisten sterben sollten, Punkt. Nicht Israelis und nicht Palästinenser.“

Diese Entmenschlichung, so der Geschäftsführer von Common Defense und ehemalige Veteran der US-Armee, Jose Vasquez, ist der Grund für den ewigen Krieg im Gazastreifen und die israelische Besatzung, die seine Organisation ebenso wie die von Weiman zu beenden versucht. Was wir sehen, so Vasquez, sind „die entmenschlichenden Auswirkungen der Besatzung. Nirgendwo wird das Böse so deutlich wie heute in Gaza. Diese brutale Kampagne hat den Gazastreifen in Trümmer gelegt und die Menschen dort in Verzweiflung gestürzt“.

Janice Jamieson, eine Veteranin der US-Luftwaffe bei Common Defense, stimmt dem zu. „Es scheint, dass zivile Opfer der springende Punkt sind“, sagte sie. Der israelische Angriff auf den Gazastreifen sei „die zerstörerischste Bombenkampagne des letzten Jahrhunderts“, so Jamieson weiter. Solche Angriffe „zielen darauf ab, ein ganzes Volk auszulöschen“.

Vasquez war in Gaza und im Westjordanland – noch vor Beginn des aktuellen israelischen Angriffs – und hat sich selbst ein Bild von den Bedingungen gemacht, „wie Palästinenser tagtäglich entmenschlicht werden“, sei es, dass man ihnen vorschreibt, auf welchen Straßen sie gehen dürfen, oder dass man kontrolliert, wie sie ihre Geschäfte erreichen. Viele Leute haben das Wort ‚Apartheid‘ in den Mund genommen“, sagte Vasquez. „Ich weiß nicht, welches andere Wort die Situation am besten beschreibt“.

In der Tat hat Zwelivelile Mandela, der Enkel des verehrten ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela, erklärt, dass „die Palästinenser eine schlimmere Form des Apartheidregimes erleben, schlimmer als das, was wir als Südafrikaner je erlebt haben.“

Die Lösung, so Vasquez, seien „Führer, die eine Vision davon haben, wie eine Zukunft aussieht, die es nicht erfordert, dass die Israelis das palästinensische Volk täglich entmenschlichen und besetzen. Es beginnt also mit einem Waffenstillstand, aber es ist ein viel größeres Projekt.“

In der Zwischenzeit schlachten IDF-Soldaten weiterhin Palästinenser ab, ohne Reue oder Empathie zu zeigen. Dies, so Weiman, ist zum großen Teil auf die Rhetorik zurückzuführen, mit der sie ständig gefüttert werden, insbesondere auf die Verwendung des Begriffs „Amalek“. Er bezieht sich auf ein alttestamentarisches Gebot, alle Amalekiter auszurotten, weil sie die Juden beim Auszug aus Ägypten angegriffen hatten, und weder ihre Kinder noch ihr Vieh zu verschonen, während alles, was sie besaßen, vernichtet werden sollte.

„Was wir jetzt nach dem Beginn dieses Krieges gegen Gaza gesehen haben, sind Regierungsbeamte, MKs (Mitglieder der Knesset), Minister in unserer Regierung, religiöse Führer, die die Hundepfeife Amalek benutzen“, sagte Weiman. „Wir hatten Xerxes und wir hatten Hitler und jetzt werden die Palästinenser Amalek genannt.

„Man kann es hören, man kann es in Videos sehen, die Soldaten aus dem Gazastreifen in die sozialen Medien hochladen, und man kann auch Minister unserer Regierung hören, die dieses Wort benutzen“, so Weiman weiter. „Und das hilft den IDF-Soldaten, sich beim Schießen im Gazastreifen wohl zu fühlen.“ Es basiert auf Hass und Rassismus, sagt er, aber auch darauf, „Palästinenser nicht als Menschen wie mich zu sehen, die Ambitionen und Träume und Kinder haben, die Angst haben und glücklich sind, und sie nur als den Feind zu sehen.“ Das, sagt er, „hilft uns bei den 57 Jahren der Besatzung“.

Im besetzten Westjordanland, sagt Weiman, basiert das Leben auch auf dem israelischen Rechtsstaat. „Wir haben zwei getrennte Rechtssysteme“, sagte er. „Wir haben das israelische Strafrechtssystem für Siedler und das israelische Militärrechtssystem für Palästinenser. Und das israelische Strafrechtssystem lässt die Siedler im Grunde tun, was sie wollen.“

An dem Morgen, an dem wir sprachen, hatte Weiman ein Video erhalten, „das Siedler mit Metallknüppeln mit Stacheln an der Kante zeigt, die auf Palästinenser einschlagen und drei von ihnen ins Krankenhaus bringen, darunter eine 38-jährige Frau mit einem gebrochenen Schädel. Im selben Video sieht man daneben zwei Soldaten, die sie beschützen“, sagte er mit Blick auf die Siedler.

„Im Grunde haben wir es mit Leuten zu tun, die Kinder schikanieren“, sagte Vasquez, der bei einem Besuch im Westjordanland palästinensische Kinder im Alter von sieben Jahren beobachtete, die „von der Grundschule nach Hause gingen“ und „nicht nur verspottet, sondern auch mit Steinen beworfen und manchmal auch tätlich angegriffen wurden.“ Das Ergebnis sei, dass „die IDF-Soldaten leider den Befehl erhalten, die Hände von den Siedlern zu lassen. Man hat also Leute, die Kinder schikanieren, und die einzige Autorität, die etwas dagegen tun könnte, hat den Befehl, nichts dagegen zu unternehmen“, so Weiman. Diesen Soldaten wird gesagt, dass sie mit ihrem Handeln – oder Nichthandeln – Israel schützen, aber das stimmt nicht, sie schützen nicht Israel, sondern kontrollieren die Palästinenser. Weiman sagt, er unterstütze das Recht Israels, sich zu verteidigen und seine Zivilisten zu schützen, aber nicht die Art und Weise, wie die Regierung Netanjahu dabei vorgeht. „Sie schützt das Siedlerunternehmen. Das ist kein Schutz für Israel. Israel zu schützen bedeutet, sich an die Grenzen von 1967 zu halten.“

Die Grenzen, die nicht auf israelischen Landkarten eingezeichnet sind.

Linda Pentz Gunter ist die Herausgeberin und Kuratorin von BeyondNuclearInternational.org und die internationale Spezialistin von Beyond Nuclear.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …